TP-Link Tapo D210 – recenzja wideodzwonka

Wideodzwonki stanowią obecnie jedno z podstawowych urządzeń w kategorii smart home, szczególnie dla osób ceniących bezpieczeństwo i wygodę. TP-Link Tapo D210 pozwala na monitorowanie wejścia do domu, oferuje wysoką jakość nagrań oraz intuicyjne oprogramowanie. Ale czy jego funkcjonalność i wykonanie sprostają wymaganiom użytkowników? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jeśli chodzi o samo opakowanie to otrzymujemy swoisty standard rozwiązań Po otwarciu pudełka znajdziemy nie tylko samo urządzenie, ale również zestaw akcesoriów, które ułatwiają instalację i użytkowanie. Oczywiście najważniejszym elementem całego zestawu jest Wideodzwonek TP-Link Tapo D210, mamy również dzwonek Tapo, który można podłączyć do gniazdka w domu. Nie zabrakło też pełnego zestawu montażowego czyli szablonu montażowego, taśmy dwustronnej 3M oraz śru i kotew, jest również uchwyt montażowy oraz poziomy klin montażowy, pozwalające dopasować urządzenie do kąta widzenia, a także kabel USB oraz zestaw papierologii. Kompletność zestawu to ogromny atut, szczególnie dla osób, które chcą samodzielnie zamontować wideodzwonek. Wszystkie elementy zestawu są przydatne do montażu, a przy tym również sam montaż jest prosty i nie wymaga używania (w tej podstawowej formie) żadnego specjalistycznego sprzętu.

Specyfikacja techniczna urządzenia jest naprawdę niezła. Tapo D210 zostało wyposażone w kamerę o rozdzielczości 2K 3Mpx (2304 × 1296 pikseli), szerokie pole widzenia – 160° w przekątnej, 135° w poziomie i 109° w pionie. Kamera posiada diodę IR umożliwiającą nagrywanie w nocy na odległość do 7,6 metra oraz reflektor zapewniający kolorowe nagrania w słabych warunkach oświetleniowych. Dwa czujniki ruchu PIR o kącie widzenia 150° wykrywają, a wykrywanie ludzi przez SI minimalizuje fałszywe alarmy. Całość uzupełnia odporność na warunki atmosferyczne norma IP65.

Jakość wykonania oraz design

TP-Link Tapo D210 cechuje się solidnym wykonaniem i minimalistycznym designem, dzięki czemu łatwo wkomponować go w elewację domu/drzwiami. Obudowa wykonana z wytrzymałych materiałów dobrze znosi zewnętrzne warunki atmosferyczne, w tym deszcz, mróz czy upały. Kompaktowe wymiary (150 × 50 × 38,4 mm) sprawiają, że urządzenie nie zajmuje dużo miejsca, a estetyczne wykończenie sprawia, że będzie pasować zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych budynków.

Bryła jest prostokątna, wykonana w całości z plastiku. Jest on dobrej jakości i nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Inna sprawa, że jest to naprawdę solidna konstrukcja. Od frontu mamy całkiem spory obiektyw wideo dzwonka, poniżej czujnik światła oraz przycisk dzwonka, w dolnej części z kolei mamy całkiem pokaźny czujnik ruchu. Sporo elementów umieszczono na krawędziach i tak na górnej producent umieścił otwór do demontażu wideodzwonka odpowiednim „kluczykiem”, lewa krawędź to głośnik, prawa została pozbawiona wszelkich dodatków, natomiast dolna to wyjście USB typu C (pod gumową zaślepką), a obok slot na kartę microSD, ten z kolei zabezpieczony jest śrubką. Plecki dzwonka to przycisk do resetowania/synchronizacji urządzenia i zestaw zaczepów do montażu klinu czy bezpośrednio do drzwi/elewacji. Cała konstrukcja jest przemyślana i dobrze wykonana. Urządzenie wyposażono w praktyczne przyciski, w tym reset, dzwonka oraz mechanizm antykradzieżowy. Ten ostatni uruchamia alarm w przypadku próby demontażu, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.

Bateria

Jednym z największych atutów Tapo D210 jest jego bateria litowo-jonowa o pojemności 6400 mAh. Według producenta, jedno ładowanie wystarcza na kilka tygodni pracy, w zależności od intensywności użytkowania. To znacznie zmniejsza konieczność częstego ładowania, co jest szczególnie istotne dla urządzeń montowanych na zewnątrz. Ładowanie urządzenia najprościej wykonać przez demontaż dzwonka i podłączenie do ładowarki, co prawda samej wtyczki do gniazdka nie mamy, ale kabel USB typu C już znajdziemy.

Jakość nagrań

Kamera TP-Link Tapo D210 oferuje obraz w rozdzielczości 2K, co oznacza bardzo dobrą szczegółowość nagrań. Dzięki technologii WDR (Wide Dynamic Range) obraz jest wyraźny nawet w kontrastowych warunkach oświetleniowych, np. gdy światło wpada wprost do kamery. Funkcja 3DNR (trójwymiarowa redukcja szumów) eliminuje zakłócenia, co dodatkowo poprawia jakość nagrań. Nagrywanie w nocy to jeden z kluczowych elementów dla użytkowników wideodzwonków. Tapo D210 radzi sobie z tym bardzo dobrze, oferując dwa tryby: standardowy, oparty na podczerwieni, oraz kolorowy, dzięki wbudowanemu reflektorowi. Obraz pozostaje czytelny nawet w całkowitej ciemności. Pod względem jakości nagrań do codziennego domowego zastosowania takie rozwiązanie w zupełności wystarczy. Zresztą w poniższej galerii znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy Tapo D210.

1733054593774

1733054611514

1733078724107

1733078761262

Oprogramowanie

Aplikacja Tapo to serce całego ekosystemu TP-Link. Jest intuicyjna w obsłudze, dzięki czemu nawet osoby mniej zaawansowane technologicznie szybko ją opanują. Umożliwia podgląd na żywo, konfigurację stref aktywności, przeglądanie historii nagrań oraz zarządzanie powiadomieniami.

Tapo D210 integruje się z usługą Tapo Care, która oferuje przechowywanie nagrań w chmurze (wymagana dodatkowa płatna subskrypcja). Alternatywnie, można zapisywać nagrania na karcie microSD o pojemności do 512 GB, co pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów. Ciekawą funkcją aplikacji jest wykrywanie ludzi przez SI, które ogranicza fałszywe alarmy, np. wywołane ruchem zwierząt. Powiadomienia z migawkami oraz możliwość konfiguracji czułości czujników to dodatkowe opcje, które zwiększają funkcjonalność urządzenia. Aplikacja jest dostępna za darmo za równo w sklepie Google Play na Androida jak i Apple App Store na iOS i komunikuje się z nami języku polskim.

Łączność

Urządzenie korzysta z łączności Wi-Fi 2,4 GHz, co zapewnia stabilne połączenie. Niestety, brak wsparcia dla sieci 5 GHz może być minusem dla osób posiadających nowocześniejsze routery, choć w większości przypadków 2,4 GHz wystarcza do płynnego przesyłania danych. Dzięki protokołom bezpieczeństwa, takim jak 128-bitowe szyfrowanie AES czy WPA/WPA2-PSK, użytkownicy mogą mieć pewność, że ich dane są dobrze chronione. Dwukierunkowa transmisja audio z redukcją szumów działa płynnie, umożliwiając wyraźną komunikację z odwiedzającymi. W zestawie znajdziemy również tradycyjny dzwonek, który podłączamy do gniazdka elektrycznego.

Podsumowanie

TP-Link Tapo D210 to bardzo dobrze zaprojektowany wideodzwonek, który oferuje zaawansowane funkcje monitoringu i integrację z inteligentnym domem. Wysoka jakość wykonania, przemyślane oprogramowanie i szczegółowe nagrania w 2K sprawiają, że jest to urządzenie godne polecenia. W swojej klasie cenowej TP-Link Tapo D210 jest jednym z najlepszych wyborów dla osób poszukujących niezawodnego i estetycznego wideodzwonka.

Zalety:

Wysoka jakość obrazu (2K) i skuteczny tryb nocny

Długowieczna bateria z opcją panelu słonecznego

Prosta instalacja i obsługa dzięki aplikacji Tapo

Odporność na warunki atmosferyczne

Wady: