Cyberpunk 2077 otrzymał aktualizację 2.2: Nowe opcje, ulepszenia i funkcje personalizacji

Studio CD Projekt RED nie zwalnia tempa i po raz kolejny zaskakuje fanów gry Cyberpunk 2077. Mimo że deweloperzy skupiają się obecnie na kolejnym projekcie z uniwersum Wiedźmina, na horyzoncie pojawiła się nowa aktualizacja do futurystycznej gry RPG – łatka 2.2.

Aktualizacja, opublikowana 10 grudnia 2024 roku, wprowadza szereg istotnych zmian, ulepszeń oraz nowości, które mają na celu jeszcze bardziej wzbogacić doświadczenie płynące z gry. Jak zapowiadają twórcy, łatka 2.2 „pozwoli graczom wyrazić się jak nigdy wcześniej”.

Nowości w personalizacji i rozgrywce

Największą atrakcją nowej aktualizacji jest wprowadzenie ponad 100 nowych opcji personalizacji postaci V. Dzięki temu gracze mogą jeszcze lepiej dostosować wygląd swojej postaci do unikalnego stylu, który od zawsze był ważnym elementem Night City.

Duże zmiany dotyczą także pojazdów, które zyskały dostęp do nowych technologii. Rayfield CrystalCoat, początkowo przeznaczona wyłącznie dla samochodów marki Rayfield, została rozszerzona na inne popularne modele – Herrera, Mizutani, Quadra oraz Villefort. Umożliwia to graczom nie tylko modyfikowanie wyglądu swoich pojazdów, ale także wykorzystanie tych zmian w praktyce, np. by zmylić NCPD i obniżyć poziom poszukiwania.

Kolejną ciekawą nowością jest funkcja TWINTONE, pozwalająca na zapisywanie i kopiowanie kolorystyki pojazdów. Dzięki optyce Kiroshi gracze mogą teraz skanować pojazdy i zapisywać ich unikalne kolory, by następnie wykorzystać je w swoich samochodach. Co ważne, funkcja ta nie działa na pojazdach związanych z zadaniami fabularnymi lub należących do NCPD.

Ulepszenia trybu fotograficznego

Tryb foto, który cieszy się ogromną popularnością wśród społeczności graczy, również doczekał się istotnych ulepszeń. W aktualizacji 2.2 dodano nowe opcje pracy z kamerą, proporcjami zdjęć, a także możliwość dodawania źródeł światła i NPC-ów do ujęć. Gracze mogą teraz tworzyć jeszcze bardziej spektakularne kadry i dzielić się nimi w mediach społecznościowych.

Poprawki w dodatku „Widmo wolności”

Dzięki łatce 2.2 ulepszeń doczekał się również fabularny dodatek Widmo wolności, który dostępny jest wyłącznie na PC i konsolach obecnej generacji. CD Projekt RED zaznacza, że zmiany mają na celu poprawę balansu rozgrywki oraz zwiększenie stabilności gry w tym rozszerzeniu.

Dostępność

Cyberpunk 2077 wraz z aktualizacją 2.2 jest dostępny na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Fani gry mogą znaleźć pełne informacje na temat nowości na oficjalnej stronie CD Projekt RED. Łatka 2.2 to kolejny dowód na to, że studio nie przestaje inwestować w rozwój swojego tytułu, mimo że premiera miała miejsce już kilka lat temu. Dla graczy to doskonała okazja, by ponownie zanurzyć się w świat Night City i odkryć nowe możliwości, które oferuje ta futurystyczna metropolia.

