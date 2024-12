Nubia Neo 2 – recenzja budżetowego gamingowego smartfona

Rynek smartfonów w średniej półce cenowej staje się coraz bardziej konkurencyjny, a producenci prześcigają się w dostarczaniu urządzeń, które spełnią oczekiwania szerokiej gamy użytkowników. Nubia Neo 2 jest jedną z tych propozycji, które na pierwszy rzut oka wydają się oferować wszystko, co niezbędne – pojemną baterię, dobrą wydajność. W tej recenzji przyjrzę się bliżej temu, co Nubia Neo 2 ma do zaoferowania. Jak sprawuje się na co dzień? Czy to telefon dla gracza? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jednym z pierwszych wrażeń, jakie odczuwa użytkownik przy zakupie smartfona, jest rozpakowanie urządzenia. Nubia Neo 2 przychodzi w „mechanicznym opakowaniu” zachowanym w żółtym kolorze. Jednak co to najważniejsze znajdziemy w środku, a powiem szczerze, że zestaw jest naprawdę bogaty. Prócz samego telefonu znajdziemy ładowarkę 33 W oferującą szybkie ładowanie baterii, kabel USB-C, plastikowe etui, folię ochronną na wyświetlacz, a także igłę do tacki SIM oraz zestaw papierologii. To co już dawno nie widziałem wraz z pudełkiem z telefonem słuchawki, owszem najprostsze przewodowe, ale warto pochwalić Nubię, że są.

W przypadku specyfikacji Nubii Neo 2 znajdziecie ją poniżej.

Specyfikacja techniczna:

– Wymiary: 166,2 x 76,3 x 8,5 mm.

– Waga: 208 g.

– Ekran: 6,72″ IPS LCD, rozdzielczość 1080×2400 pikseli, odświeżanie 120 Hz.

– Procesor: Unisoc T820, 8 rdzeni (1x 2,7 GHz, 3x 2,3 GHz, 4x 2,1 GHz).

– Pamięć: 8 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej, bez możliwości rozszerzenia kartą microSD.

– Aparat: Główny 50 Mpx + 2 Mpx, przedni 16 Mpx.

– Bateria: 5200 mAh, szybkie ładowanie 33 W.

– Łączność: Dual SIM, 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, NFC.

– System operacyjny: Android 13 z nakładką Nubia.

Już sama specyfikacja wskazuje, że Nubia Neo 2 celuje w segment średni, oferując technologie często spotykane w droższych modelach.

Jakość wykonania oraz design

Nubia Neo 2 to urządzenie, które od samego wyciągnięcia z pudełka ma za zadanie trafić do dosyć wąskiego grona odbiorców jakimi są gracze. Podobnie jak w poprzedniej generacji tego modelu mamy do czynienia z grafiką robota tym razem w zachowanym w kolorze Storm Grey. Całą konstrukcja jest plastikowa urządzenia. Choć materiał ten nie dorównuje szklanym konstrukcjom z metalowymi ramkami, zastosowanie wysokiej jakości plastiku pozwala na zredukowanie wagi urządzenia, jednocześnie zachowując solidność. Tylny panel, choć estetyczny, łatwo zbiera odciski palców, co może być problematyczne dla osób ceniących nieskazitelny wygląd smartfona.

Pod względem ergonomii Nubia Neo 2 sprawdza się dobrze. Mimo swoich rozmiarów (166,2 x 76,3 mm), telefon pewnie leży w dłoni, choć waga 208 g jest zauważalna przy dłuższym użytkowaniu. Przyciski boczne są dobrze rozmieszczone i łatwo dostępne, a umiejscowienie złącza USB-C oraz głośnika na dolnej krawędzi jest standardowe i wygodne.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala, który przy górnej krawędzi mamy przedni obiektyw aparatu oraz głośnik do rozmów. Ramki wokół wyświetlacza są całkiem spore szczególnie ta dolna, powstaje tak zwany charakterystyczny podbródek. Najwięcej elementów upchnięto na krawędziach telefonu i tak idąc od prawej mamy największy „ficzer” dla tego telefonu czyli dotykowe triggery, to rozwiązanie, które obsługuje część gier, responsywność ich jest dosyć przeciętna, ale do niedzielnego grania mogą się przydać. Pomiędzy triggerami znajdziemy już fizyczny przycisk power z którym jest zintegrowany czytnik linii papilarnych. Vis a vis z kolei producent umiejscowił dłuższy klawisz służący regulacji głośności oraz tackę na kartę SIM. Dolna krawędź to centralnie umieszczone wyjście USB typu C, a także mikrofon i głośnik multimedialny. Na górnej krawędzi z kolei został umieszczony drugi z mikrofonów. Plecki urządzenia to dwie wysepki na aparaty z diodą doświetlającą LED.

Pod względem jakości wykonania nie mam większych uwag, całość w swoim przedziale budżetowym prezentuje dobry poziom, choć trzeba przyznać, że w szczególności grafika na pleckach telefonu nie wszystkim przypadnie do gustu.

Ekran

Producent w najnowszej generacji Nubii zaimplementował wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,72 cala, który oferuje rozdzielczość Full HD+ (1080×2400 pikseli), co przekłada się na dobrą ostrość obrazu. Częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia płynność w codziennym użytkowaniu. Przewijanie stron internetowych, animacje interfejsu czy dynamiczne gry. Jest to szczególnie ważne dla graczy oraz miłośników multimediów, którzy cenią sobie wysoką jakość obrazu. Kolory wyświetlane przez ekran są żywe i naturalne, choć panel IPS LCD nie oferuje tak głębokich czerni, jak ekrany AMOLED. Kąty widzenia są szerokie, a jasność ekranu wystarczająca do komfortowego korzystania z urządzenia nawet w jasnym świetle dziennym. Pod względem jakości wyświetlanego obrazu szału nie ma, raczej to średnia półka i dopiero wymiana matrycy na AMOLED przyniosłaby zauważalną poprawę jakości wyświetlanego obrazu. W przypadku personalizacji nie mamy tutaj zbyt dużo opcji to raczej podstawowe rozwiązania, które nie wybijają spośród szeregu innych dostępnych aktualnie na sklepowych półkach.

Bateria

Bateria o pojemności 5200 mAh to jeden z najmocniejszych punktów Nubia Neo 2. Przy standardowym użytkowaniu, obejmującym przeglądanie internetu, oglądanie filmów oraz sporadyczne granie, telefon bez problemu wytrzymuje cały dzień pracy, maksymalnie do półtora. Dla osób mniej intensywnie korzystających z urządzenia możliwe jest osiągnięcie nawet dwóch dni na jednym ładowaniu. Jest to dobry wynik, choć tak właściwie niczym nie wyróżnia się na tle pozostałych rozwiązań dostępnych na sklepowych półkach. Te około 5000 mAh stały się standardem wśród urządzeń mobilnych i nie jest to jakiś większy wyróżnik, tym bardziej, że w gamingowym telefonie te 5200 mAh dosyć szybko znika.

Funkcja szybkiego ładowania 33 W pozwala naładować urządzenie od 0 do 50% w około 30 minut, a pełne naładowanie zajmuje około godziny i 25 minut. Brak wsparcia dla ładowania bezprzewodowego jest zrozumiały w tej półce cenowej, ale dla niektórych użytkowników może być to wadą. Pod względem baterii i oprogramowania pod tym względem telefon raczej niczym szczególnym się nie wyróżnia otrzymujemy solidny, ale mimo wszystko dosyć podstawowy zestaw możliwości i długości działania na jednym ładowaniu.

Aparat

Aparat w Nubia Neo 2 to klasyczny zestaw dla średniej półki cenowej: główny obiektyw 50 Mpx i świetle f/1.8 oraz dodatkowy aparat 2 Mpx, który pełni funkcję pomocniczą przede wszystkim do głębi. W dobrych warunkach oświetleniowych aparat radzi sobie dobrze. Zdjęcia wykonane głównym obiektywem są szczegółowe, a kolory odwzorowane w sposób naturalny. Automatyczny HDR skutecznie balansuje różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu, dzięki czemu zdjęcia mają więcej detali. Na tę półkę cenową myślę, że taki aparat jest zupełnie wystarczający. Nie są to zdjęcia z efektem „wow”, ale myślę, że do pstrykania od czasu do czasu jak najbardziej taki zestaw się nada. W trudniejszych warunkach oświetleniowych aparat zaczyna mieć problemy z szumami oraz utratą szczegółowości. Brak optycznej stabilizacji obrazu (OIS) sprawia, że zdjęcia w słabym świetle mogą wychodzić nieostre. Nie jest to zaskoczenie, że aparat znacznie gorzej sobie radzi w gorszym oświetleniu, przy tej półce cenowej moim zdaniem i tak jest to całkiem niezły poziom zdjęć nocnych.

Przedni aparat 16 Mpx sprawdza się do selfie i wideorozmów. Zdjęcia są wyraźne i całkiem niezłej jakości, pod względem aparatów to właśnie największa zmiana w stosunku do poprzednika. Pod względem oprogramowania aparatu również większego szału nie ma, zyskujemy najważniejsze opcje pod ręką, ale nie ma ich przesadnie dużo. W przypadku nagrywania wideo to nie mamy stabilizacji obrazu, więc płynność nagrań jest zauważalnie niższa. Maksymalnie możemy nagrywać w 30 klatkach na sekundę w jakości Full HD, więc tutaj również nie rozwiniemy szczególnie skrzydeł. Galerię zdjęć i nagrań wykonanych przy pomocy sampla testowego znajdziecie poniżej.

Oprogramowanie

Nubia Neo 2 działa na systemie Android 13, a do tego posiada nakładkę MyOS 13.0.2 , która oferuje niezbyt dużo zmian, jednak najwięcej ich jest w zakresie wyglądu samego systemu. Oczywiście nie mogło zabraknąć również dodatkowego preinstalowanego oprogramowania, ale na szczęście nie ma go przesadnie dużo i wśród nich znajdziemy między innymi Strefę Gier, Booking.com czy kilkla gier takich jak Asphalt Nitro 2. Zakładając, że właśnie na rynku pojawił się Android 15, to wersje sprzed dwóch lat i pakiet bezpieczeństwa niemal sprzed pół roku wyglądają naprawdę blado. Liczę, że w niedalekiej przyszłości sytuacja ulegnie poprawie, ale mimo wszystko Android 13 w telefonie nowym wydanym nieco ponad miesiąc temu to bardzo słaby wynik.

Pierwsze, co zwraca uwagę, to zastosowanie wielu funkcji przydatnych na co dzień, takich jak tryb ciemny, gesty ekranu, czy opcje personalizacji interfejsu. Użytkownicy mogą łatwo dostosować wygląd ekranu głównego, zmieniając ikony aplikacji, tapetę czy ogólny styl systemu.

Multimedia

W Nubia Neo 2 multimedia to obszar, w którym urządzenie radzi sobie dobrze, oferując niezły ekran i przyzwoite wsparcie audio. Głośniki w tym urządzeniu są stereo, umiejscowione na dolnej krawędzi obudowy i drugi przy górnej, który służy również do rozmów. Choć dźwięk nie jest tak pełny i głęboki jak w droższych modelach, to jednak jakość dźwięku jest na akceptowalnym poziomie. Głośniki wystarczają do codziennego odsłuchu, ale nie mają tak bogatego brzmienia, jak urządzenia z wyższej półki. Przy wysokiej głośności można zauważyć lekkie zniekształcenia, szczególnie w przypadku odtwarzania muzyki z większą ilością basów. Nubia Neo 2 obsługuje również kodeki Bluetooth, co jest szczególnie przydatne, jeśli korzystasz z bezprzewodowych słuchawek lub głośników. Warto wspomnieć, że w przypadku tego telefonu nie mamy wyjścia słuchawkowego minijack 3,5 mm.

Ekran o odświeżaniu 120 Hz i wysokiej jasności (choć nie takiej jak w AMOLED) sprawia, że oglądanie filmów i seriali na tym telefonie jest wygodne. Choć brakuje wyświetlacza OLED, które oferują lepszą czerń i kontrast, to jednak IPS LCD w tym przypadku jest wystarczająco dobry, by cieszyć się treściami wideo, a 120 Hz daje wrażenie płynności, które odczuwa się zwłaszcza przy szybkich przejściach i akcjach w filmach czy grach. Pod względem multimedialnym Nubia Neo 2 broni się całkiem nieźle i może służyć jako podręczne centrum multimedialne.

Wydajność oraz gry

Wydajność jest jednym z kluczowych aspektów każdego nowoczesnego smartfona, a Nubia Neo 2 nie zawodzi pod tym względem. Dzięki zastosowaniu procesora Unisoc T820 z 8 rdzeniami (w tym 1 rdzeń o częstotliwości 2,7 GHz), urządzenie radzi sobie bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu, a także przy bardziej wymagających zadaniach. 8 GB pamięci RAM zapewnia odpowiednią przestrzeń do pracy, a duża pamięć wewnętrzna o pojemności 256 GB sprawia, że użytkownicy nie muszą martwić się o brak miejsca na aplikacje czy media.

Jeśli chodzi o wydajność w grach, Nubia Neo 2 zaskakuje swoją sprawnością. Chociaż Unisoc T820 to układ dedykowany średniej półce cenowej, świetnie radzi sobie z większością popularnych tytułów mobilnych. Gry takie jak Call of Duty Mobile czy PUBG Mobile działają płynnie na średnich ustawieniach graficznych. Gdy ustawimy detale na wyższe, urządzenie może zaczynać dostawać zadyszki, co skutkuje spadkiem wydajności, ale ogólnie telefon oferuje dobry poziom wydajności za cenę, jaką trzeba za niego zapłacić.

W przypadku mniej wymagających gier, takich jak Clash Royale czy Candy Crush Saga, Nubia Neo 2 radzi sobie bez żadnych problemów – interfejs jest płynny, a animacje działają bez zakłóceń. Telefon doskonale sprawdzi się więc w casualowym graniu, a także w aplikacjach wymagających sporo zasobów systemowych.

Ciepło generowane przez procesor podczas intensywnego użytkowania jest odczuwalne, ale urządzenie nie nagrzewa się na tyle, by powodować dyskomfort, co jest istotnym plusem, zwłaszcza przy długotrwałym korzystaniu z telefonu do grania.

Łączność

Nubia Neo 2 oferuje podstawowy zestaw modułów łączności bezprzewodowej, który w zupełności powinien wystarczyć do codziennego korzystania z telefonu. Nie są to niestety najświeższe odsłony tych rozwiązań, ale mamy Wi-Fi 5 (802.11ac) zapewnia stabilne połączenia z internetem, a Bluetooth 5.2 gwarantuje bezproblemowe przesyłanie danych i łączenie z akcesoriami, takimi jak słuchawki czy głośniki. NFC jest dostępne, więc użytkownicy mogą korzystać z funkcji płatności zbliżeniowych, co jest standardem w nowoczesnych smartfonach. Nubia Neo 2 obsługuje również 5G, co sprawia, że jest to telefon przyszłościowy, szczególnie w krajach, które zaczynają wdrażać nową generację sieci komórkowej.

Podsumowanie

Specyfikacja techniczna Nubii Neo 2 5G nie zbliża się do flagowych modeli, jednak z drugiej strony urządzenie w pełni zaspokaja potrzeby użytkowników poszukujących telefonu do codziennych zadań, multimediów i gier. Mamy kilka rozwiązań dedykowanych graczom, które mogą się spodobać, ale jest to telefon, który również został dosyć rozsądnie wyceniony.