iPhone 17 Pro: leaker zaprzecza plotkom

W ostatnich dniach świat technologii obiegły spekulacje na temat planowanych zmian w konstrukcji iPhone’a 17 Pro. Zgodnie z doniesieniami jednego z dobrze poinformowanych źródeł, Apple miało rzekomo zrezygnować z tytanowych ram na rzecz aluminium, argumentując to wysokim kosztem produkcji i ograniczoną opłacalnością. Jednak nowe informacje z Chin całkowicie zaprzeczają tym doniesieniom, twierdząc, że zmiana materiału jest „niemożliwa”.

Titanium pozostaje standardem

Chiński tipster Instant Digital, publikujący na platformie Weibo, stanowczo odrzucił możliwość zastąpienia tytanu przez aluminium w iPhone’ie 17 Pro. Jego zdaniem, rezygnacja z materiału, który Apple promowało jako przełomowy przez dwa lata, byłaby sprzeczna z filozofią firmy. Warto przypomnieć, że Apple wprowadziło tytan w modelach iPhone 15 Pro i 16 Pro, chwaląc jego wyjątkowe właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość, niska waga i zastosowanie stopu klasy lotniczej. W materiałach promocyjnych podkreślano również, że tytan to krok naprzód w porównaniu z wcześniejszymi modelami Pro, które wykorzystywały stal nierdzewną.

Czy aluminium to krok wstecz?

Pomysł zastąpienia tytanu aluminium od początku budził kontrowersje. Aluminium, choć jest lżejsze i tańsze od stali nierdzewnej, nie dorównuje jej pod względem wytrzymałości. W przeszłości Apple stosowało ten materiał wyłącznie w standardowych i tańszych modelach iPhone’ów, co sprawia, że wprowadzenie go do wersji Pro mogłoby zostać odebrane jako degradacja jakości produktu. Marketingowa strategia Apple, oparta na podkreślaniu premium designu, również mogłaby ucierpieć. Tytan stał się elementem wyróżniającym linię Pro, a jego rezygnacja mogłaby podważyć zaufanie klientów.

Kontrowersje wokół wagi tytanu

Choć tytan jest wytrzymały i lekki, różnice wagowe między iPhone’em 14 Pro ze stali nierdzewnej a iPhone’em 15 Pro z tytanem nie były tak znaczące, jak oczekiwano. To mogło skłonić niektórych analityków do przypuszczeń, że Apple rozważa zmianę strategii materiałowej. Jednak Instant Digital uważa, że ewentualne porzucenie tytanu nie byłoby zgodne z dotychczasową polityką Apple.

Pozostałe zmiany w designie?

Leaker nie odniósł się do innych plotek dotyczących iPhone’a 17 Pro, takich jak możliwa zmiana tylnego panelu na mieszankę aluminium i szkła czy wprowadzenie większego, prostokątnego modułu kamery. To wskazuje, że Apple nadal testuje różne rozwiązania i ostateczny projekt urządzenia może jeszcze ulec zmianie. Doniesienia o rzekomej rezygnacji z tytanu na rzecz aluminium w iPhone’ie 17 Pro wydają się mało prawdopodobne. Jak wynika z najnowszych przecieków, Apple planuje kontynuować wykorzystanie tytanu w linii Pro, traktując go jako kluczowy element swojej strategii premium. Decyzja ta pozwala firmie utrzymać spójność wizerunkową i podkreślać jakość wykonania swoich flagowych modeli.

Pozostaje jednak pytanie, jakie inne zmiany Apple wprowadzi w swoim kolejnym topowym modelu, aby przyciągnąć uwagę użytkowników w coraz bardziej konkurencyjnym rynku smartfonów. Czekacie na faktyczne zmiany, które wprowadzi amerykański gigant? Dajcie znać jakie macie oczekiwania.

Źródło: gsmarena.com