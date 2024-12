Lenovo Legion Go S – nowe rendery i szczegóły o następcy Legion Go

Lenovo, po sukcesie swojego pierwszego przenośnego konsolki do gier Legion Go, przygotowuje kolejny krok w rozwoju serii. W sieci pojawiły się pierwsze rendery oraz szczegóły dotyczące urządzenia Legion Go S, które ma być tańszą i bardziej przystępną alternatywą dla swojego poprzednika. Nowy model, którego premiery oczekuje się w nadchodzących miesiącach, już wzbudza zainteresowanie dzięki zmianom w designie oraz specyfikacji.

Nowy design i uproszczenie funkcji

W przeciwieństwie do Legion Go, które wyróżniało się odłączanymi kontrolerami, Legion Go S prezentuje bardziej konwencjonalny wygląd, przypominający konkurencyjne urządzenia takie jak ROG Ally czy Steam Deck. Urządzenie nie posiada już odłączanych kontrolerów, co mogło wpłynąć na uproszczenie konstrukcji oraz obniżenie ceny. Nowe rendery pokazują 18-przyciskowy układ sterowania, obejmujący klasyczne przyciski ABXY, dwa joysticki z podświetleniem RGB, D-pad oraz TrackPoint – element charakterystyczny dla laptopów Lenovo. Urządzenie wyposażono także w dwa głośniki skierowane na przód, wentylatory na tylnej części obudowy oraz dwa porty USB-C, umieszczone na górze.

Specyfikacja techniczna i wydajność

Pod maską Legion Go S znajdzie się chipset AMD Ryzen Z2 z architekturą Zen 3-plus, który jest krokiem wstecz w porównaniu z bardziej zaawansowanym Ryzen Z1 Extreme z Zen 4, zastosowanym w poprzedniku. Taka zmiana ma na celu obniżenie kosztów, jednocześnie zapewniając odpowiednią wydajność w grach i aplikacjach. Według przecieków ekran w Legion Go S może być mniejszy niż 8,8-calowy QHD+ panel w Legion Go. Mimo to należy spodziewać się płynnego odświeżania obrazu, co jest standardem w tego typu urządzeniach gamingowych.

Atrakcyjna cena i dostępność

Największą zaletą Legion Go S ma być jego cena. Według najnowszych informacji urządzenie zostanie wycenione w przedziale 399–449 dolarów, co stanowi znaczną różnicę w porównaniu z Legion Go, które w dniu premiery kosztowało 699 dolarów (799 euro). Takie posunięcie może przyciągnąć szersze grono odbiorców, którzy szukają przystępnego cenowo urządzenia do gier.

Konkurencja na rynku handheldów

Lenovo wyraźnie celuje w segment rynku zdominowany przez urządzenia takie jak Steam Deck i ROG Ally. Legion Go S, dzięki konkurencyjnej cenie oraz uproszczonej konstrukcji, ma szansę stać się popularnym wyborem dla graczy, którzy poszukują mobilnego sprzętu do gier bez konieczności wydawania dużych sum. Chociaż na szczegóły dotyczące premiery Legion Go S trzeba jeszcze poczekać, najnowsze rendery i specyfikacja sugerują, że Lenovo ma ambicję umocnić swoją pozycję na rynku przenośnych urządzeń gamingowych. Jeśli plotki o niższej cenie i solidnej specyfikacji się potwierdzą, Legion Go S może być jednym z najbardziej atrakcyjnych handheldów w swojej klasie.

Źródło: gizchina.com