EZVIZ DP2C – recenzja wideodomofonu nowoczesne spojrzenie na bezpieczeństwo domu

W dobie rosnącego zapotrzebowania na inteligentne rozwiązania dla domu, wideodomofony stały się jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa. EZVIZ, znana marka w segmencie inteligentnego monitoringu, wprowadziło na rynek model DP2C – urządzenie, które ma ambicje połączyć funkcjonalność klasycznego domofonu z nowoczesnymi rozwiązaniami smart home. W tej recenzji przyjrzymy się szczegółowo temu, czy faktycznie udało się osiągnąć zamierzony cel i czy warto zainwestować w to urządzenie.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko na pierwszy rzut oka wygląda dosyć standardowo, nie mamy tutaj jakiś większych wymyślnych rozwiązań. Całość zachowana w jasnej kolorystyce i wykonana z grubego kartonu. Jednak to co najważniejsze znajduje się w środku. EZVIZ zadbał o kompletność zestawu, dostarczając wszystkie niezbędne elementy do sprawnej instalacji systemu. W opakowaniu znajdziemy:

– Zewnętrzny obiektyw smart kamerki z dzwonkiem

– Ekran wewnętrzny 4,2 cala

– Komplet przewodów montażowych

– Niezbędne uchwyty i elementy mocujące

– Instrukcję obsługi w kilku językach

Mamy w zestawie wszystkie niezbędne elementy do poprawnego montażu urządzenia w naszych drzwiach. Instrukcja jest prosta i sam montaż trwa kilka minut i możemy w pełni cieszyć się z możliwości jakie daje nam EZVIZ DP2C.

Specyfikacja techniczna robi dobre wrażenie:

– Kamera zewnętrzna o rozdzielczości 1080p z szerokokątnym obiektywem 155°

– Czujnik ruchu PIR

– Wbudowany głośnik i mikrofon

– Wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 4,2 cala

– Obsługa kart microSD do 256GB

– Komunikacja Wi-Fi 2.4GHz

– Stopień ochrony IP65 dla panelu zewnętrznego

Jakość wykonania oraz design

EZVIZ DP2C prezentuje się nowocześnie, jednocześnie zachowując stonowany, elegancki wygląd. Panel zewnętrzny wykonano z plastiku, ale materiały użyte są dobrej jakości, nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało. Mamy całkiem spory obiektyw wraz z diodą IR i podświetlanym przyciskiem do dzwonka. Nieco niżej jest też głośnik jak również mikrofon, bo komunikować możemy się dwukierunkowo. Po drugiej stronie drzwi montujemy z kolei ekran (nie jest on dotykowy), na którym wyświetlany jest obraz z kamery (oczywiście po konfiguracji z aplikacją do wszystkiego mamy również zdalny dostęp). Pod ekranem znajdziemy fizyczny klawisz, który nam wybudza ekran z trybu stand by, co ważne przy wykryciu ruchu miga on, więc jest to wygodne w gorszym świetle, nie musimy po omacku szukać przycisku. Po lewej stronie znajdziemy slot na kartę microSD, via a vis klawisz power. Na dolnej krawędzi mamy przycisk, dzięki któremu możemy zdemontować ekran od drzwi. Ramki wokół wyświetlacza są całkiem spore, ale w tym wypadku to nie przeszkadza.

Jeśli chodzi o sam montaż jest bardzo prosty, demontujemy nasz aktualny wizjer, następnie wkładamy nowy dołączony do zestawu, wybieramy odpowiednią długość śrub, i przykręcamy przez nie stelaż, następnie podłączamy za pomocą łącza ekran i pozostaje konfiguracja z poziomu aplikacji. W przypadku mojego egzemplarza testowego nie byłem w stanie idealnie dopasować do moich drzwi zewnętrznego wizjera. Ten odstaje kilka milimetrów od drzwi, bo tuba wizjera przy samej kamerze nieco się rozszerza, dodam, że z wcześniejszą generacją tego wideodomofonu nie miałem takiego problemu (zalecenia producenta co do wielkości otworu na wizjer są dokładnie takie same w obu generacjach). Mimo wszystko ten element nie wpływa na działanie i wygląd smart urządzenia. Warto na koniec dodać, że dzwonek jest dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych – srebrnej oraz złotej. Sam miałem do testów tę drugą i miałem wrażenie, że jest mniej elegancka i wygląda trochę plastikowo w porównaniu do swojego srebrnego odpowiednika.

Panel zewnętrzny charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu nie dominuje wizualnie nad wejściem. Podświetlany przycisk dzwonka jest dobrze widoczny nawet w nocy, a diody IR zapewniają skuteczne doświetlenie obrazu w warunkach nocnych.

Jakość nagrań

Jakość obrazu to jeden z najważniejszych aspektów wideodomofonu i tutaj EZVIZ DP2C nie zawodzi. Kamera Full HD z szerokim kątem widzenia 155° zapewnia bardzo dobry podgląd sytuacji przed drzwiami. W dzień obraz jest ostry, z dobrze odwzorowanymi kolorami i odpowiednim kontrastem. Szczególnie imponujący jest zakres dynamiki – nawet przy silnym świetle kamera radzi sobie z prawidłowym naświetleniem sceny. W warunkach nocnych urządzenie również sprawuje się bardzo dobrze. Diody podczerwieni skutecznie doświetlają obszar przed wejściem, zapewniając czytelny obraz w promieniu około 3 metrów. Co więcej, przejście między trybem dziennym a nocnym odbywa się płynnie i bez irytującego opóźnienia.

Jakość dźwięku stoi również na dobrym poziomie. Wbudowany mikrofon skutecznie wyłapuje głos rozmówcy, nawet gdy ten stoi w pewnej odległości od panelu. Jeśli stosować będziecie dzwonek w bloku mieszkaniowym to pogłos z korytarza może nieco przeszkadzać w wyłapywaniu dźwięków, ale mimo wszystko całość działa naprawdę nieźle. Warto wspomnieć o funkcji wykrywania ruchu – czujnik PIR działa precyzyjnie, skutecznie wykrywając obecność osób przed drzwiami, jednocześnie ignorując mniejsze obiekty, co eliminuje fałszywe alarmy. System automatycznie zapisuje krótkie klipy wideo w momencie wykrycia ruchu, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo.

Oprogramowanie

Interfejs użytkownika EZVIZ DP2C został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze. Zarówno menu monitora wewnętrznego, jak i aplikacja mobilna EZVIZ oferują przejrzysty układ opcji i łatwy dostęp do najważniejszych funkcji. System operacyjny monitora działa płynnie, bez zauważalnych opóźnień, choć tak właściwie prócz podglądu tego co się dzieje przed drzwiami plus stanu baterii i czasu niewiele więcej jesteśmy w stanie z samego ekranu odczytać.

Aplikacja mobilna EZVIZ zasługuje na szczególną uwagę. Dostępna zarówno na iOS, jak i Android, oferuje:

– Podgląd na żywo z kamery

– Dostęp do archiwum nagrań

– Powiadomienia o ruchu

– Dwukierunkową komunikację audio

– Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

– Konfigurację parametrów urządzenia

Interface aplikacji jest przejrzysty i responsywny, choć czasami zdarzają się drobne opóźnienia w ładowaniu podglądu na żywo. Szczególnie przydatna jest możliwość udostępniania dostępu do wideodomofonu innym członkom rodziny – każdy użytkownik może mieć własne konto z określonymi uprawnieniami.

System oferuje również zaawansowane opcje personalizacji, takie jak:

– Regulacja czułości wykrywania ruchu

– Dostosowanie jakości obrazu

– Zarządzanie powiadomieniami

– Konfiguracja stref prywatności

Warto wspomnieć, że aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play jak i Apple App Store zupełnie za darmo i komunikuje się z nami w języku polskim. Sposób konfiguracji kamery jest naprawdę bardzo prosty i przez cały czas jesteśmy prowadzeni za rączkę. Cały proces trwa dwie, trzy minuty.

Łączność

EZVIZ DP2C oferuje tak właściwie jedną możliwość łączności bezprzewodowej i jest to Wi-Fi 2.4GHz, które zapewnia stabilne połączenie z siecią domową. Zasięg Wi-Fi jest zadowalający, choć w przypadku grubych ścian lub dużej odległości od routera może być konieczne zastosowanie wzmacniacza sygnału. Szkoda, że producent nie pokusił się o wsparcie dla Wi-Fi pracującego w 5 GHz częstotliwości, ale z doświadczenia wiem, że aktualnie sporadycznie jest to wykorzystywane przez rozwiązania smart, a przecież z Wi-Fi 6E weszła również 6 GHz częstotliwość pracy. Stabilność połączenia Wi-Fi ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności zdalnego dostępu. W testach opóźnienie między naciśnięciem dzwonka a otrzymaniem powiadomienia na telefonie wynosiło średnio 2 sekundy, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Jakość transmisji wideo przez Internet również stoi na dobrym poziomie, choć oczywiście zależy od przepustowości łącza.

Podsumowanie

EZVIZ DP2C to nowoczesny wideodomofon, który skutecznie łączy klasyczne funkcje z możliwościami inteligentnego domu. Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, EZVIZ DP2C prezentuje się jako atrakcyjna propozycja dla osób poszukujących nowoczesnego wideodomofonu. Urządzenie sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i mieszkaniach, oferując wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Stabilność działania, jakość wykonania oraz bogata funkcjonalność sprawiają, że jest to produkt godny polecenia, mimo drobnych niedoskonałości.