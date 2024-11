Google Pixel 9 : ewolucja czy rewolucja w świecie smartfonów?

Google prezentuje swojego najnowszego flagowca – Pixel 9. To urządzenie, które ma ambicje nie tylko konkurować z czołówką rynku smartfonów, ale także wyznaczać nowe trendy w dziedzinie sztucznej inteligencji i fotografii mobilnej. Jednak czy faktycznie ambitne podejście Google’a w tym zakresie coś zmieniło? W tej obszernej recenzji przyjrzę się bliżej Pixelowi 9, analizując jego mocne strony, potencjalne niedociągnięcia oraz miejsce, jakie zajmuje na tle konkurencji. Czy najnowszy flagowiec Google ma szansę przekonać do siebie wymagających użytkowników i entuzjastów technologii? Czy wprowadzone innowacje są wystarczające, by wyróżnić się na tle innych high-endowych smartfonów? Postaram się odpowiedzieć na te pytania, w poniższej recenzji. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Google, podobnie jak inni czołowi producenci, kładzie duży nacisk na ekologię, co widać już na etapie unboxingu. Opakowanie Pixel 9 wykonane jest w 100% z materiałów niezawierających tworzyw sztucznych, co stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Podobne rozwiązanie już wprowadziła Motorola. Otwierając opakowanie Pixel 9, znajdziemy prócz samego smartfon Google Pixel 9 tylko kabel USB-C na USB-C o długości 1 m, a także zestaw papierologii. Warto zauważyć brak ładowarki w zestawie, co stało się już standardem w segmencie najdroższych smartfonów. Google argumentuje tę decyzję troską o środowisko i założeniem, że większość użytkowników posiada już kompatybilne ładowarki. Tłumaczenie to samo słyszeliśmy już od wielu producentów i moim zdaniem jest ono mocno naciągane i wygodne dla samego producenta.

Pixel 9 wyposażono w autorski procesor Google Tensor G4, który zapewnia płynność działania, szybkie przetwarzanie danych i zaawansowaną obsługę AI. Dzięki 8-rdzeniowej konstrukcji, wspieranej przez układ graficzny Mali-G715. Telefon jest wyposażony w pamięć RAM o pojemności 12 GB zapewnia wydajną wielozadaniowość, oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Pixel 9 został wyposażony w 6,3-calowy wyświetlacz OLED. Rozdzielczość wyświetlacza to 2424 x 1080 pikseli oraz zagęszczenie 422 ppi. Dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz, użytkownicy mogą cieszyć się płynnością podczas przeglądania treści, grania i pracy z aplikacjami. Pixel 9 wyróżnia się zaawansowanym systemem fotograficznym,:

Tylny aparat:

50 Mpx obiektyw szerokokątny (f/1.68) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). 48 Mpx obiektyw ultraszerokokątny (f/1.7).

Zoom : 8x zoom optyczny pozwala uchwycić szczegóły z daleka.

: 8x zoom optyczny pozwala uchwycić szczegóły z daleka. Przedni aparat: 10,5 Mpx (f/2.2), idealny do selfie i wideorozmów.

Dodatkowo, Pixel 9 obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K UHD do 60 kl./s, oferując płynność i szczegółowość materiałów wideo. Telefon wyposażono w baterię o pojemności 4700 mAh. W kwestii wykonania to otrzymujemy aluminiowa ramkę, szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 zarówno z przodu, jak i z tyłu. Do tego dochodzi certyfikat IP68, który gwarantuje odporność na kurz i wodę. Wymiary Pixela 9 to 153 x 72 x 9 mm przy wadze 198 g.

Jakość wykonania oraz design

Google Pixel 9 kontynuuje charakterystyczny dla serii design, jednocześnie wprowadzając subtelne modyfikacje. Urządzenie zachowuje elegancki, minimalistyczny wygląd, który stał się już wizytówką linii Pixel. Charakterystyczny pasek aparatów na tyle obudowy, będący jednocześnie elementem funkcjonalnym i estetycznym, został „zoptymalizowany” pod kątem ergonomii i estetyki. Moim zdaniem jeszcze bardziej wystaje niż w poprzedniej generacji urządzeń. Ramka jest wykonana z aluminium. Przód i tył pokryte smartfona pokryte są szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2, zapewniającym nie tylko estetyczny wygląd, ale i zwiększoną odporność na zarysowania i upadki. Pixel 9 dostępny jest w czterech kolorach: obsydian – klasyczna, głęboka czerń, porcelanowy – subtelny, kremowy odcień, seledynowy – świeży, miętowy kolor oraz peonia – wyrazisty, różowy akcent. Wymiary Pixel 9 (152,8 x 72,0 x 8,5 mm) i waga (198 g) plasują go w kategorii stosunkowo kompaktowych urządzeń, zwłaszcza biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy dużych smartfonów. Zaokrąglone krawędzie i dobrze wyważona konstrukcja sprawiają, że telefon pewnie leży w dłoni, minimalizując ryzyko przypadkowego wyślizgnięcia się. Certyfikat IP68 gwarantuje wysoką odporność na wodę (do 1,5 metra głębokości przez 30 minut) i pył. To ważna cecha dla aktywnych użytkowników, zapewniająca spokój ducha w różnych warunkach atmosferycznych czy podczas przypadkowego kontaktu z wodą. Pixel 9 to urządzenie, które nie tylko dobrze wygląda, ale i dobrze się prezentuje w codziennym użytkowaniu. Balans między estetyką a funkcjonalnością jest tutaj doskonale zachowany. Google udowadnia, że smartfon może być jednocześnie elegancki i wytrzymały.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory 6,3 calowy ekran, który jest wyposażony w wąskie ramki wokół wyświetlacza. Przy górnej belce znajdziemy obiektyw przedniego aparatu, a także głośnik do rozmów. Jednak najwięcej elementów upchnięto na krawędziach telefonu. Idąc od dolnej znajdziemy główny głośnik multimedialny, wyjście USB typu C, a także mikrofon oraz tackę na kartę SIM. Vis a vis znajdziemy drugi z mikrofonów. Na ostatniej prawej krawędzi producent umieścił dwa fizyczne przyciski, czyli idąc od góry klawisz power, a nieco niżej dłuższy służący regulacji głośności. Na ostatniej lewej krawędzi nie znajdziemy więcej elementów. Plecki telefonu to przede wszystkim mocno wystająca z obudowy belka na aparaty wraz z diodą doświetlającą LED. Nie mamy już więcej elementów przy tym smartfonie.

Ekran

Wyświetlacz Pixel 9 to jeden z jego najmocniejszych punktów, oferujący solidne parametry. Ekran OLED zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu z głębokimi czerniami, żywymi kolorami i świetnym kontrastem. Rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2424) przy tej wielkości ekranu gwarantuje ostrość i czytelność treści, a gęstość 422 pikseli na cal sprawia, że poszczególne piksele są praktycznie niewidoczne gołym okiem. Płynne odświeżanie w zakresie 60-120 Hz to funkcja, która znacząco wpływa na komfort użytkowania. System inteligentnie dostosowuje częstotliwość odświeżania do wyświetlanej treści, co przekłada się na płynność animacji i oszczędność baterii. Podczas przeglądania statycznych treści częstotliwość może spaść do 60 Hz, by wzrosnąć do 120 Hz podczas przewijania czy grania w gry. W przypadku jasności maksymalnej mamy 1800 nitów w trybie HDR i 2700 nitów w szczycie. To wartości, które gwarantują dobra czytelność nawet w pełnym słońcu. Użytkownicy nie powinni mieć problemu z odczytaniem treści na ekranie nawet w najbardziej wymagających warunkach oświetleniowych.

W przypadku oprogramowania mamy pełny zestaw możliwości personalizacji wyświetlacza pod siebie. Począwszy od modyfikacji częstotliwości odświeżania, po kolorystykę ekranu skończywszy na czułości reakcji na dotyk. Opcji jest naprawdę sporo i oczywiście nie mogło zabraknąć AoD czyli Always on Display, choć możliwości personalizacji tego elementu nie mamy zbyt dużo. W codziennym użytkowaniu ekran Pixel 9 sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Czy to podczas przeglądania mediów społecznościowych, oglądania filmów, czy pracy z dokumentami, jakość obrazu pozostaje na najwyższym poziomie. Płynność przewijania i responsywność dotykowa są wzorowe, co przekłada się na komfortowe korzystanie z urządzenia.

Bateria

Google Pixel 9 wyposażono w baterię o pojemności 4700 mAh. To solidna wartość, choć niektórzy konkurenci oferują nieco pojemniejsze ogniwa. Google deklaruje ponad 24 godziny pracy na jednym ładowaniu, co w praktyce powinno wystarczyć nawet wymagającym użytkownikom na cały dzień intensywnego korzystania. Pixel 9 wspiera szybkie ładowanie przewodowe – do 55% w około 30 minut przy użyciu ładowarki Google USB-C 45 W (sprzedawanej oddzielnie). To przyzwoity wynik, choć niektórzy konkurenci oferują kilkukrotnie szybsze rozwiązania. Warto zauważyć, że Google, podobnie jak inni producenci, nie dołącza ładowarki do zestawu. Obecność szybkiego ładowania bezprzewodowego (z certyfikatem Qi) to miły dodatek. Choć nie jest to najszybsze rozwiązanie na rynku, zapewnia wygodę użytkowania, pozwalając na łatwe doładowanie telefonu bez konieczności podłączania kabla. Funkcja ładowania zwrotnego pozwala na bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń, takich jak słuchawki czy smartwatche, wykorzystując Pixel 9 jako powerbank. To przydatna opcja w sytuacjach awaryjnych lub podczas podróży.

Bateria Pixel 9, choć nie wyróżnia się rekordową pojemnością czy najszybszym ładowaniem na rynku, oferuje solidny kompromis między czasem pracy a szybkością ładowania. Zaawansowane funkcje oszczędzania energii i optymalizacji zużycia baterii sprawiają, że większość użytkowników nie powinna mieć problemów z jednodniową pracą na jednym ładowaniu. Dla bardziej wymagających użytkowników dostępne są tryby oszczędzania energii, które znacząco wydłużają czas pracy kosztem ograniczenia niektórych funkcji.

Aparat

Aparaty od zawsze były mocną stroną serii Pixel i nie inaczej jest w przypadku modelu 9. Google kontynuuje swoją filozofię łączenia zaawansowanego sprzętu z jeszcze bardziej zaawansowanym oprogramowaniem, aby dostarczyć użytkownikom narzędzie do tworzenia wyjątkowych zdjęć i filmów.

Aparat główny:

– Sensor szerokokątny 50 Mpx

– Przysłona: f/1.68

– Pole widzenia: 82°

– Rozmiar czujnika obrazu: 1/1,31 cala

– Optyczna stabilizacja obrazu (OIS)

Aparat ultraszerokokątny:

– Sensor 48 Mpx

– Przysłona: f/1.7

– Pole widzenia: 123°

– Rozmiar czujnika obrazu: 1/2,55 cala

– Autofocus z funkcją makr

Aparat przedni:

– Sensor 10,5 Mpx

– Przysłona: f/2.2

– Pole widzenia: 95° (ultraszeroki kąt)

– Autofokus

Bez wątpienia, system aparatów w Pixel 9 jest jednym z najjaśniejszych punktów tego urządzenia. Google od lat słynie z bardzo wysokiej jakości zdjęć w swoich smartfonach, a najnowszy model podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Zacznijmy od głównego aparatu szerokokątnego o rozdzielczości 50 Mpx. Wykorzystuje on technologię Octa PD (Phase Detection), co przekłada się na błyskawiczny i precyzyjny autofokus. Przysłona f/1.68 pozwala na dobre rezultaty w warunkach słabego oświetlenia, a duży rozmiar czujnika obrazu (1/1,31 cala) gwarantuje wysoką jakość detali i szeroki zakres dynamiczny. Warto podkreślić, że Google nie polega wyłącznie na surowej mocy sprzętu – to właśnie zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu sprawiają, że zdjęcia z Pixela 9 wyróżniają się na tle konkurencji.

Drugi aparat to ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 48 Mpx. Z polem widzenia 123 stopni pozwala uchwycić naprawdę szeroką perspektywę, co docenią zarówno miłośnicy krajobrazów, jak i osoby fotografujące wnętrza czy duże grupy ludzi. Co ciekawe, ten aparat wyposażono w autofokus, co nie jest standardem w obiektywach ultraszerokokątnych. Dzięki temu możemy wykorzystać go również do zdjęć makro, uzyskując ostre ujęcia z bardzo bliskiej odległości.

Nie można pominąć zestawu funkcji fotograficznych. Tryb nocny w Pixel 9 został dopracowany, pozwalając na uzyskanie jasnych i szczegółowych zdjęć w trudnych warunkach oświetleniownych. Astrofotografia to funkcja, która ucieszy miłośników fotografowania nocnego nieba – pozwala na uchwycenie gwiazd i galaktyk. Tryb portretowy wykorzystuje zaawansowane algorytmy do tworzenia efektu bokeh, a funkcja usuwania rozmycia twarzy pomaga uzyskać ostre zdjęcia nawet przy przypadkowym poruszeniu aparatem. Ciekawą funkcją jest „Dodaj mnie”, która umożliwia dodanie do zdjęcia kolejnej osoby czyli najpierw wykonujemy standardowe zdjęcie, później wykonuje się zdjęcie samemu fotografowi i Pixel 9 całość łączy w jedno zdjęcie. Przedni aparat o rozdzielczości 10,5 Mpx z polem widzenia 95 stopni to dobre narzędzie do selfie i wideorozmów.

Podsumowując część dotyczącą aparatu, Pixel 9 oferuje system fotograficzny na najwyższym poziomie. Połączenie zaawansowanego sprzętu z bardzo dobrym oprogramowaniem sprawia, że smartfon ten może z powodzeniem konkurować z najmocniejszymi fotograficznymi smartfonami.

Oprogramowanie

Google Pixel 9 działa pod kontrolą systemu Android 15, oferując czyste, niezmodyfikowane doświadczenie systemu operacyjnego prosto od jego twórców. To jeden z głównych atutów serii Pixel, ceniony przez entuzjastów czystego Androida. W czasie testów pojawił się update do najnowszej wersji Androida 15, dodatkowo mamy również najświeższy pakiet bezpieczeństwa datowany na listopad bieżącego roku.

Dzięki optymalizacji sprzętowo-programowej, Pixel 9 oferuje wyjątkowo płynne i responsywne działanie. Brak dodatkowej nakładki producenta przekłada się na szybkość działania i efektywne wykorzystanie zasobów systemowych. Oprogramowanie jest jednym z największych atutów Pixel 9. Czyste, szybkie i bezpieczne środowisko Android, wsparte długoterminowymi aktualizacjami i ekskluzywnymi funkcjami, czyni z Pixel 9 atrakcyjną propozycję dla użytkowników ceniących sobie niezawodność i bezpieczeństwo.

Multimedia

Pixel 9, jako flagowe urządzenie Google, oferuje zaawansowane możliwości multimedialne, które zadowolą nawet wymagających użytkowników. Pixel 9 wyposażony jest w głośniki stereofoniczne, które zapewniają przyzwoitą jakość dźwięku. Głośniki oferują czysty i wyraźny dźwięk, z dobrze zbalansowanymi tonami wysokimi i średnimi. Basy, choć obecne, mogą być nieco ograniczone ze względu na fizyczne ograniczenia małych głośników smartfonowych. Wsparcie dla dźwięku przestrzennego podnosi wrażenia podczas oglądania filmów czy grania. Warto zauważyć brak tradycyjnego gniazda słuchawkowego 3,5 mm. To już standard w tym segmencie, ale może być rozczarowaniem dla użytkowników preferujących przewodowe słuchawki. Google oferuje przejściówkę USB-C na 3,5 mm jako akcesorium dodatkowe.

Ekran OLED z obsługą HDR zapewnia doskonałą jakość obrazu podczas oglądania treści wideo. Głębokie czernie, żywe kolory i szeroki zakres dynamiczny sprawiają, że oglądanie filmów i seriali na Pixel 9 to prawdziwa przyjemność. Pixel 9 obsługuje szeroki zakres formatów wideo, w tym popularne kodeki H.264 i H.265 (HEVC). Dzięki wydajnemu procesorowi Tensor G4, urządzenie radzi sobie z płynnym odtwarzaniem nawet wymagających materiałów 4K HDR.

Czytnik biometryczny

Pixel 9 oferuje dwie metody biometrycznego odblokowywania urządzenia: czytnik linii papilarnych oraz rozpoznawanie twarzy. Czytnik linii papilarnych jest zintegrowany z ekranem, co stało się już standardem w przypadku flagowych smartfonów. Sposób konfiguracji w żaden sposób nie odbiega od tego do czego się zdążyliśmy przyzwyczaić – musimy kilkukrotnie zeskanować nasz palec, a później cała magia dzieje się sama. Jeśli chodzi o szybkość działania tego rozwiązania nie mam uwag, całość działa bez zarzutów.

Rozpoznawanie twarzy to dodatkowa opcja odblokowywania urządzenia. Warto jednak pamiętać, że w przypadku Pixela 9 nie jest to rozwiązanie tak zaawansowane jak Face ID w iPhone’ach, które wykorzystuje mapowanie 3D twarzy. System rozpoznawania twarzy w Pixelu 9 bazuje na przednim aparacie. Dla osób, które preferują tradycyjne metody zabezpieczeń, Pixel 9 oferuje również możliwość ustawienia wzoru, kodu PIN lub hasła.

Wydajność oraz gry

Procesor Google Tensor G4, wsparty 12 GB pamięci RAM zapewnia Pixelowi 9 wysoką wydajność zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas bardziej wymagających zadań, takich jak gry mobilne czy edycja zdjęć i wideo. Wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz zapewnia płynne animacje i responsywny interfejs, co jest szczególnie istotne podczas grania w dynamiczne gry mobilne. Wysokiej jakości ekran OLED z obsługą HDR może również przyczynić się do lepszych wrażeń wizualnych podczas rozgrywki.

W przypadku wydajności, układ Tensor G4 nie jest takim demonem mocy jak procesor Qualcomma, ale mimo wszystko to całkiem wydajny układ, który zapewni odpalenie wszystkich najnowszych produkcji growych na najwyższych ustawieniach graficznych, a trzeba też pamiętać, że mocy obliczeniowej nie pozostaje tak dużo jak w przypadku topowej konkurencji. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych benchmarków.

Łączność

Pixel 9 oferuje szeroki wachlarz opcji łączności, zapewniając kompatybilność z najnowszymi standardami:

Wi-Fi 7 (802.11be) – najnowszy standard Wi-Fi, który oferuje wyższe prędkości i niższe opóźnienia w porównaniu do Wi-Fi 6. Pixel 9 obsługuje pasma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz Bluetooth 5.3 – najnowsza wersja standardu Bluetooth, która oferuje lepszą jakość połączenia i niższe zużycie energii. Pixel 9 wykorzystuje technologię podwójnej anteny, co powinno przełożyć się na stabilniejsze połączenia z urządzeniami bezprzewodowymi. NFC – umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych i szybkie parowanie z kompatybilnymi urządzeniami. 5G – Pixel 9 obsługuje zarówno sieci 5G Sub-6 GHz. To zapewnia kompatybilność z różnymi implementacjami sieci 5G na całym świecie. Dual SIM – urządzenie obsługuje jedną fizyczną kartę nano SIM oraz eSIM, co umożliwia korzystanie z dwóch numerów telefonów jednocześnie. GPS – Pixel 9 obsługuje różne systemy nawigacji satelitarnej, w tym GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS i NavIC (w zależności od regionu). Dwuzakresowy GNSS powinien zapewnić dokładniejsze pozycjonowanie w porównaniu do starszych rozwiązań. USB-C 3.2 – port USB-C obsługuje szybki transfer danych i ładowanie.

Mamy tak właściwie cały najważniejszy zestaw modułów łączności bezprzewodowych w swoich najświeższych i najmocniejszych odsłonach. Tak właściwie w tym elemencie ciężko jest mi się do czegokolwiek przyczepić. Jeśli chodzi natomiast o jakość rozmów nie mam uwag, zarówno mnie jak i rozmówcę słuchać wyraźnie i głośno. Do tego aspektu również nie mam zastrzeżeń.

Podsumowanie

Pixel 9 wydaje się być solidnym wyborem dla osób ceniących sobie czysty Android, zaawansowane możliwości fotograficzne i długoterminowe wsparcie producenta. Smartfon powinien sprostać wymaganiom zarówno przeciętnych użytkowników, jak i entuzjastów technologii, oferując szereg innowacyjnych funkcji i solidną wydajność