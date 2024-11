Nubia V70 Design – nowy smartfon z unikalnym wykończeniem

ZTE wprowadza na rynek kolejny model smartfona – Nubia V70 Design, który w niektórych regionach będzie dostępny pod nazwą ZTE Blade V70 Design. Smartfon wyróżnia się na tle konkurencji nietuzinkowym wzornictwem, w tym opcją wykończenia z wegańskiej skóry. Przedsprzedaż urządzenia ruszyła na Filipinach, a oficjalna premiera zaplanowana jest na 28 listopada 2024 roku.

Dostępność i promocje

Nubia V70 Design jest dostępna na popularnych platformach zakupowych. Cena detaliczna wynosi 5300 PHP, ale na Shopee można skorzystać z 15% rabatu, obniżając cenę do 4504 PHP. Dodatkowo, każdy klient otrzyma bezprzewodowy głośnik o wartości 900 PHP w prezencie.

Stylowy design i bogaty wybór wykończeń

Jednym z największych atutów Nubii V70 Design jest różnorodność dostępnych wykończeń tylnej obudowy. Można wybierać między dwoma eleganckimi wariantami szklanymi – czarnym i różowym – oraz dwoma wersjami z wegańskiej skóry w odcieniach pomarańczowym i jadeitowej zieleni. Ciekawie, że producent udostępnił kilka różnych wariantów wykończeni i wersji kolorystycznych, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Specyfikacja techniczna

Smartfon wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz HD+ IPS LCD z odświeżaniem 120 Hz, co zapewnia płynne przewijanie i komfortową obsługę. Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Na uwagę zasługuje również bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W.

Pod względem fotograficznym Nubia V70 Design została wyposażona w główny aparat o rozdzielczości 50 Mpx oraz przednią kamerę 16 Mpx. Choć nie jest to zestaw z najwyższej półki, wystarczy do codziennych zdjęć i wideorozmów. System operacyjny MyOS 14, oparty na Androidzie 14, zapewnia użytkownikom aktualne oprogramowanie oraz dostęp do najnowszych funkcji. Producent na razie nie chwali się informacją czy i kiedy pojawi się na tym smartfonie update do Androida 15.

Smartfon dla mniej wymagających użytkowników

Nubia V70 Design jest skierowana przede wszystkim do osób poszukujących urządzenia z podstawową specyfikacją, które jednocześnie wyróżnia się wyglądem. Choć sprzęt należy do segmentu budżetowego, oferuje kilka interesujących funkcji, takich jak 120 Hz odświeżanie ekranu czy unikatowe opcje wykończenia. Premiera Nubii V70 Design przypada na czas, gdy główna uwaga fanów marki skupiona jest na nadchodzącej serii Red Magic 10. Jednak ten model ma szansę przyciągnąć klientów, którzy cenią sobie wyjątkowy design i przystępną cenę.

