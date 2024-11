OnePlus Pad 2 – recenzja tabletu

OnePlus, to marka, która zaczynała swoją przygodę jako mocno ekskluzywne rozwiązanie, bowiem chociażby zakup smartfona odbywał się przez zaproszenie. Jednak od pewnego czasu staje się znacznie bardziej dostępna i zauważalnie większym portfolio czego dowodem jest właśnie testowany przeze mnie tablet. Jak w takim razie wypada OnePlus Pad 2 po testach?

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku. OnePlus znany jest z dbałości o detale, co widać już przy pierwszym kontakcie z urządzeniem. Oczywiście prócz samego tabletu mamy również kabel USB typu C oraz zestaw papierologii. Warto zaznaczyć, że OnePlus nie dołącza do zestawu ładowarki, co staje się coraz popularniejszą praktyką wśród producentów elektroniki, mającą na celu redukcję elektronicznych odpadów, ale w praktyce jeśli chcemy wykorzystać potencjał urządzenia w 100% trzeba jednak zakupić ładowarkę we własnym zakresie.

Zagłębiając się w specyfikację techniczną OnePlus Pad 2, nie można nie być pod wrażeniem. Producent nie szczędził na komponentach, co sprawia, że tablet ten stanowi prawdziwą technologiczną perełkę. Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. To flagowy układ mobilny. Jego osiem rdzeni, z których najszybszy może osiągać taktowanie do 3,3 GHz, gwarantuje błyskawiczne działanie w każdej sytuacji. Uzupełnieniem CPU jest równie imponujący układ graficzny Adreno 750, pracujący z częstotliwością 903 MHz. OnePlus nie oszczędzał również na pamięci operacyjnej. Zastosowana pamięć RAM typu LPDDR5x to obecnie najszybsze rozwiązanie dostępne na rynku mobilnym. Jeśli chodzi o przestrzeń na dane, OnePlus Pad 2 oferuje 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1. Całością zarządza system OxygenOS 14.1, bazujący na Androidzie 14. OnePlus słynie z czystego i dobrze zoptymalizowanego oprogramowania, a najnowsza wersja OxygenOS nie jest wyjątkiem. Imponująca jest również pojemność baterii, wynosząca 9510 mAh. Technologia szybkiego ładowania 67W SUPERVOOC pozwala na błyskawiczne naładowanie urządzenia. To rozwiązanie, które docenią zwłaszcza osoby często pracujące w terenie lub podróżujące.

Patrząc na te specyfikacje, trudno nie uznać OnePlus Pad 2 za urządzenie z najwyższej półki. Producent zadbał o to, aby każdy element specyfikacji reprezentował to, co obecnie najlepsze w świecie mobilnej technologii. To sprawia, że OnePlus Pad 2 może śmiało konkurować z topowymi tabletami innych renomowanych marek.

Design oraz jakość wykonania

OnePlus zawsze przykładał dużą wagę do designu swoich produktów i nie inaczej jest w przypadku OnePlus Pad 2. Tablet wyróżnia się smukłą konstrukcją o grubości 6,49 mm, co czyni go jednym z najcieńszych urządzeń w swojej klasie. Waga 584 g sprawia, że jest stosunkowo lekki jak na tablet tej wielkości, co docenią osoby, które planują korzystać z urządzenia przez dłuższy czas.

Wymiary 268,66 x 195,06 mm zostały starannie dobrane, aby zapewnić komfortowe użytkowanie zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Proporcje ekranu 7:5 to ciekawe odejście od standardu, które ma na celu poprawę ergonomii podczas czytania i przeglądania internetu. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, co jest charakterystyczne dla produktów OnePlus. Plecki urządzenia jak i krawędzie mamy aluminiowe cała konstrukcja jest typu unibody, więc jest to jedna bryła bez łączeń. OnePlus zwrócił szczególną uwagę na detale. Przyciski są dobrze spasowane i mają przyjemny, wyraźny klik. Port USB-C jest solidnie osadzony w obudowie. Ogólne wrażenia z obcowania z tabletem są bardzo pozytywne – czuć, że mamy do czynienia z urządzeniem z wyższej półki. Jedynym potencjalnym minusem może być brak certyfikatu wodoodporności. Niemniej jednak, ogólna jakość wykonania i design OnePlus Pad 2 z pewnością spełnią oczekiwania większości użytkowników.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory bo 12,1 calowy, który centralnie przy górnej belce umieszczono niewielki notch w postaci otworu na przedni obiektyw aparatu. Jednak standardowo najwięcej elementów upchnięto na krawędziach urządzenia. Idąc od górnej po lewej stronie natrafimy nieco dłuższy klawisz służący regulacji głośności, a także mikrofon i magnetyczne łącze do ładowania rysika. Na lewej krawędzi mamy krótszy klawisz power, a także cztery głośniki, kolejne cztery znajdziemy na krawędzi vis a vis, mamy jeszcze wyjście USB typu C oraz kolejny z mikrofonów. Dolna krawędź to z kolei łącze do podłączenia klawiatury. Plecki tabletu to obiektyw aparatu wraz z diodą doświetlającą LED.

Ekran

Ekran to jeden z najważniejszych elementów każdego tabletu i OnePlus Pad 2 nie zawodzi w tej kwestii. Urządzenie wyposażono w 12,1-calowy wyświetlacz LCD o proporcjach 7:5. Ta nietypowa proporcja ma na celu zapewnienie lepszych wrażeń podczas czytania i przeglądania internetu, oferując więcej przestrzeni w pionie w porównaniu do tradycyjnych proporcji 16:9 czy 16:10. Rozdzielczość 3000 x 2120 pikseli przekłada się na gęstość 303 na cal, co zapewnia świetną ostrość obrazu. Tekst jest czytelny, a detale w obrazach i filmach są dobrze widoczne. To rozdzielczość, która sprawdza się zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Ekran OnePlus Pad 2 to również wyższa częstotliwość odświeżania – 144 Hz. Jasność ekranu na poziomie 600 nitów (z trybem HBM do 900 nitów) zapewnia dobrą widoczność nawet w jasnym otoczeniu. Choć nie jest to najjaśniejszy ekran na rynku, powinien sprawdzić się w większości sytuacji, może z wyjątkiem bezpośredniego światła słonecznego.

OnePlus chwali się, że ekran charakteryzuje się Delta E ≈ 0,7, co wskazuje na bardzo dobrą dokładność odwzorowania kolorów. W praktyce przekłada się to na żywe, ale naturalne kolory, co docenią zarówno osoby korzystające z tabletu do pracy kreatywnej, jak i do konsumpcji treści multimedialnych. Warto również wspomnieć o technologiach ochrony wzroku, takich jak filtr niebieskiego światła czy tryb czytania, które mają na celu zmniejszenie zmęczenia oczu podczas długotrwałego korzystania z urządzenia. Jedynym potencjalnym minusem może być zastosowanie technologii LCD zamiast OLED, co przekłada się na nieco gorszy kontrast i czerń w porównaniu do ekranów OLED. Niemniej jednak, jakość zastosowanego panelu LCD jest na tyle wysoka, że większość użytkowników prawdopodobnie nie odczuje tego jako znaczącego ograniczenia.

Jeśli chodzi o możliwości personalizacji ekranu mamy standardowy zestaw bez szczególnego wyróżniania się, czyli możliwość modyfikacji tonacji kolorystycznej, odświeżania ekranu czy innych parametrów. Raczej to wszystko jest już standardem, który już widzieliśmy u konkurencji.

Bateria

Długi czas pracy na baterii jest kluczowy dla tabletu, a OnePlus Pad 2 wydaje się być dobrze przygotowany w tym aspekcie. Urządzenie wyposażono w pojemne ogniwo o pojemności 9510 mAh (36,99 Wh), co powinno zapewnić długi czas pracy. Według deklaracji producenta, tablet powinien wytrzymać do 14 godzin ciągłego odtwarzania wideo lub do 12 godzin przeglądania internetu. W praktyce, przy mieszanym użytkowaniu, obejmującym przeglądanie internetu, korzystanie z mediów społecznościowych, oglądanie filmów i okazjoonalne granie, można oczekiwać około 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Średnio tablet ładowałem co kilka dni w zależności od intensywności pracy.

Warto zauważyć, że rzeczywisty czas pracy będzie zależeć od wielu czynników, takich jak jasność ekranu, rodzaj wykonywanych zadań czy wykorzystywane połączenia bezprzewodowe. Korzystanie z wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu (144 Hz) również może wpłynąć na szybsze zużycie baterii.

Jedną z mocnych cech OnePlus Pad 2 w kontekście baterii jest technologia szybkiego ładowania 67W SUPERVOOC. To rozwiązanie, które OnePlus stosuje w swoich flagowych smartfonach, a teraz trafiło również do tabletu. Dzięki niemu możliwe jest naładowanie baterii od 0 do 100% w około 70 minut, co jest świetnym wynikiem dla urządzenia z tak pojemną baterią. Szybkie ładowanie jest szczególnie przydatne w przypadku tabletu, który często może być używany jako urządzenie do pracy lub nauki. Możliwość szybkiego uzupełnienia energii w przerwie na lunch czy podczas krótkiej przerwy w podróży to duża zaleta.

Aparat

Choć aparaty w tabletach rzadko są ich najmocniejszą stroną, OnePlus Pad 2 oferuje przyzwoity zestaw, który powinien spełnić oczekiwania większości użytkowników. Główny aparat ma rozdzielczość 13 Mpx i oferuje możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości do 4K przy 30 klatkach na sekundę. To dobry wynik jak na tablet, pozwalający na robienie przyzwoitych zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych. Aparat radzi sobie dobrze z oddawaniem kolorów i szczegółów, choć oczywiście nie dorównuje topowym smartfonom. Warto docenić możliwość nagrywania w 4K, co może się przydać do tworzenia contentu czy dokumentacji. Obsługa stabilizacji EIS (Electronic Image Stabilization) pomaga w uzyskaniu płynniejszych nagrań, co jest szczególnie przydatne przy korzystaniu z tabletu w ruchu. Przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpx jest wystarczający do wideorozmów i selfie. Również obsługuje stabilizację EIS, co poprawia jakość podczas rozmów wideo. Rozdzielczość Full HD (1080p) przy 30 klatkach na sekundę powinna zapewnić dobrą jakość obrazu podczas konferencji online czy rozmów z bliskimi.

OnePlus zaimplementował również kilka ciekawych funkcji software’owych, takich jak tryb portretowy, HDR czy tryb nocny, które pomagają w uzyskaniu lepszych rezultatów w różnych warunkach. Tablet z racji swoich rozmiarów nie jest najbardziej poręcznym urządzeniem do robienia zdjęć. Aparaty w OnePlus Pad 2 należy traktować raczej jako dodatek, który sprawdzi się w sytuacjach awaryjnych lub do szybkiego zeskanowania dokumentów, niż jako główne narzędzie fotograficzne.

Oprogramowanie

OnePlus Pad 2 działa na systemie OxygenOS 14.1, który jest nakładką na Androida 14. OxygenOS znany jest z czystego interfejsu, dobrej optymalizacji i przydatnych dodatków, które nie obciążają nadmiernie systemu. Interfejs OxygenOS na tablecie został dostosowany do większego ekranu, oferując lepsze wykorzystanie przestrzeni i bardziej intuicyjną nawigację. Producent zaimplementował szereg funkcji dedykowanych dla tabletów, takich jak:

Ulepszona obsługa multitaskingu – możliwość łatwego dzielenia ekranu i używania aplikacji w trybie pływającego okna. Tryb PC – po podłączeniu klawiatury i myszki tablet oferuje interfejs przypominający tradycyjny komputer, co ułatwia pracę. Integracja z ekosystemem OnePlus – łatwe parowanie i współpraca ze smartfonami OnePlus. Optymalizacje dla rysika (sprzedawanego oddzielnie) – niskie opóźnienie i zaawansowane funkcje rozpoznawania pisma odręcznego.

OnePlus obiecuje regularne aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje, co powinno zapewnić długie wsparcie dla urządzenia. Jednym z potencjalnych minusów może być fakt, że OxygenOS w ostatnich latach zbliżył się do ColorOS od Oppo (firmy siostrzanej OnePlus), co niektórzy użytkownicy postrzegają jako odejście od „czystego” Androida, który był znakiem rozpoznawczym wcześniejszych wersji OxygenOS.

Multimedia

OnePlus Pad 2 jawi się jako świetne urządzenie do konsumpcji treści multimedialnych. Duży, 12,1-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania do 144 Hz zapewnia znakomite wrażenia wizualne podczas oglądania filmów, seriali czy grania w gry. Proporcje ekranu 7:5 mogą być szczególnie korzystne przy czytaniu e-booków i przeglądaniu stron internetowych. Podczas oglądania filmów w formacie panoramicznym pojawią się czarne pasy na górze i dole ekranu, ale nie powinno to znacząco wpływać na komfort oglądania.

OnePlus wyposażył tablet w system sześciu głośników, co przekłada się na imponujące doświadczenia audio. Głośniki oferują czysty i głośny dźwięk z dobrze zbalansowanymi tonami wysokimi i średnimi. Basy, choć obecne, mogłyby być nieco głębsze, ale jest to typowe ograniczenie dla smukłych urządzeń mobilnych. Wsparcie dla Dolby Atmos dodatkowo poprawia wrażenia dźwiękowe, szczególnie podczas oglądania filmów czy grania w gry. OnePlus Pad 2 nie posiada tradycyjnego gniazda słuchawkowego 3,5 mm. Zamiast tego, użytkownicy mogą korzystać z portu USB-C do podłączenia słuchawek przewodowych lub zdecydować się na rozwiązania bezprzewodowe dzięki obsłudze Bluetooth 5.4.

Tablet obsługuje popularne formaty wideo i audio, w tym HDR10+ i Dolby Vision, co przekłada się na żywe kolory i lepszy kontrast podczas oglądania kompatybilnych treści. Dzięki wydajnemu procesorowi, urządzenie radzi sobie bez problemu z odtwarzaniem wideo w wysokiej rozdzielczości, w tym 4K. OnePlus zaimplementował również kilka przydatnych funkcji software’owych, takich jak tryb czytania, który dostosowuje temperaturę barwową ekranu, by zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich sesji czytania. Funkcja ta może być szczególnie doceniona przez osoby, które planują używać tabletu jako czytnika e-booków.

Wydajność oraz gry

OnePlus Pad 2 jest wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, co plasuje go w czołówce najbardziej wydajnych tabletów na rynku. W połączeniu z GPU Adreno 750 i szybką 12 GB pamięcią RAM LPDDR5x, urządzenie oferuje dobrą moc obliczeniową.

W codziennym użytkowaniu tablet radzi sobie bez najmniejszego problemu. Aplikacje uruchamiają się błyskawicznie, a przełączanie między nimi jest płynne. Multitasking, nawet z kilkoma wymagającymi aplikacjami działającymi jednocześnie, nie stanowi dla OnePlus Pad 2 żadnego wyzwania.Jeśli chodzi o bardziej wymagające zadania, takie jak edycja zdjęć czy wideo, tablet również nie zawodzi. Gracze z pewnością docenią możliwości OnePlus Pad 2. Dzięki potężnemu GPU Adreno 750, tablet radzi sobie z najbardziej wymagającymi tytułami dostępnymi w Google Play Store. Gry takie jak Genshin Impact, PUBG Mobile czy Call of Duty Mobile działają płynnie nawet przy najwyższych ustawieniach graficznych.

Wysoka częstotliwość odświeżania ekranu (do 144 Hz) dodatkowo poprawia wrażenia z gry, zapewniając niezwykle płynną animację. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie gry obsługują tak wysokie odświeżanie, ale nawet przy 60 czy 90 Hz, gry prezentują się bardzo dobrze. OnePlus zaimplementował również kilka funkcji dedykowanych dla graczy, takich jak tryb gry, który optymalizuje wydajność i blokuje powiadomienia podczas rozgrywki. Funkcja ta może być automatycznie aktywowana przy uruchomieniu gry lub włączana ręcznie przez użytkownika.

Podsumowując, pod względem wydajności OnePlus Pad 2 jest jednym z najbardziej imponujących tabletów na rynku. Zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i przy bardziej wymagających zadaniach, urządzenie oferuje płynne i responsywne działanie, które powinno zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

OnePlus Pad 2 oferuje szeroki zakres opcji łączności, co czyni go wszechstronnym urządzeniem zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Zacznijmy od Wi-Fi. Tablet obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 7 (802.11be), co jest rzadkością nawet wśród urządzeń premium. Oznacza to, że OnePlus Pad 2 jest gotowy na przyszłość i będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał najnowszych routerów, gdy staną się one bardziej powszechne. Oczywiście, urządzenie jest również kompatybilne z wcześniejszymi standardami, w tym Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) oraz starszymi 802.11a/b/g/n. W praktyce przekłada się to na bardzo szybkie i stabilne połączenie internetowe, co docenią osoby streamujące wideo w wysokiej jakości, grające online czy pracujące z aplikacjami chmurowymi. Jeśli chodzi o Bluetooth, OnePlus Pad 2 obsługuje najnowszą wersję Bluetooth 5.4. Port USB-C w OnePlus Pad 2 obsługuje standard USB 3.2 Gen1, oferując prędkości transferu do 5 Gbps. Warto zauważyć, że OnePlus Pad 2 nie posiada modułu do łączności komórkowej (4G/5G). Jeśli chodzi o geolokalizację, OnePlus Pad 2 obsługuje GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou, zapewniając dokładne pozycjonowanie, co może być przydatne w aplikacjach wykorzystujących lokalizację.

Podsumowując, OnePlus Pad 2 oferuje kompletny i przyszłościowy zestaw opcji łączności. Jedynym potencjalnym minusem jest brak wersji z modemem komórkowym, co może być istotne dla osób często pracujących poza zasięgiem Wi-Fi.

Podsumowanie

OnePlus Pad 2 to imponujące urządzenie, które z powodzeniem wkracza na rynek tabletów premium. Łączy w sobie wysoką wydajność, świetny ekran i długi czas pracy na baterii, oferując przy tym charakterystyczny dla OnePlus design i jakość wykonania. OnePlus Pad 2 sprawdzi się zarówno jako narzędzie do pracy i nauki, jak i urządzenie do rozrywki. Wydajny procesor i duży ekran czynią go idealnym do multitaskingu, edycji dokumentów czy przeglądania internetu. Jednocześnie, wysoka częstotliwość odświeżania ekranu i potężny GPU sprawiają, że tablet świetnie radzi sobie z grami i multimediami.