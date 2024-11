Samsung Galaxy Z Flip7 FE pojawi się w 2025 roku – znamy szczegóły

Samsung przygotowuje się do zaprezentowania nowych modeli składanych smartfonów, które trafią na rynek w 2025 roku. Oprócz standardowego Galaxy Z Flip7, który będzie następcą tegorocznego Flip6, firma ma w planach premierę tańszego modelu – Galaxy Z Flip7 FE. To pierwsza próba koreańskiego giganta, by zaoferować fanom składanych urządzeń bardziej przystępną cenowo alternatywę, choć pierwsze plotki na temat tego rozwiązania pojawiały się już dobre kilka lat temu.

Galaxy Z Flip7 FE – tańsza wersja składaka

Zgodnie z doniesieniami, Galaxy Z Flip7 FE zostanie wyposażony w ten sam wyświetlacz co standardowy Flip7, co oznacza, że zachowa charakterystyczny składany ekran i kompaktową konstrukcję. Jednak, aby obniżyć cenę urządzenia, Samsung planuje zastosować mniej zaawansowane aparaty fotograficzne oraz mniej wydajny układ SoC (System-on-Chip). Zamiast topowego chipsetu, który znajdzie się w Galaxy Z Flip7, wersja FE ma korzystać z układu Exynos 2400. Jest to procesor znany z niektórych wariantów serii Galaxy S24, co sugeruje solidną wydajność, choć niekoniecznie na poziomie najnowszych flagowych modeli.

Obniżenie parametrów w kilku kluczowych aspektach ma pozwolić na znaczne zmniejszenie ceny urządzenia. Ross Young, ekspert związany z Display Supply Chain Consultants, twierdzi, że różnica w cenie pomiędzy Flip7 a Flip7 FE może wynosić od 100 do 200 dolarów. Jednak, jeśli Samsung zdecyduje się na jeszcze większą redukcję ceny, nowy model może przyczynić się do znaczącego wzrostu sprzedaży w segmencie składanych smartfonów.

Galaxy Z Flip7 FE – odpowiedź na potrzeby rynku

Samsung od dłuższego czasu dominuje na rynku składanych smartfonów, ale segment ten wciąż boryka się z wyzwaniami związanymi z wysokimi kosztami produkcji i ograniczoną dostępnością dla masowego odbiorcy. Wprowadzenie bardziej przystępnej cenowo linii FE może być kluczowym krokiem w popularyzacji tej technologii. Podczas gdy topowe modele Galaxy Z Flip przyciągają uwagę innowacyjnym designem i zaawansowanymi funkcjami, ich ceny często zniechęcają potencjalnych nabywców. Galaxy Z Flip7 FE ma być rozwiązaniem tego problemu, oferując podobne doświadczenie użytkowania w znacznie niższej cenie. Jednak już teraz chińscy producenci coraz śmielej wchodzą w ten segment rozwiązań i już aktualnie można znaleźć na sklepowych półkach urządzenia za niespełna 3000 zł, jak w tym kontekście poradzi sobie Galaxy Z Flip 7 FE? Kluczowym elementem będzie tutaj różnica w cenie pomiędzy standardowym Flip7 a Flip7 FE. Jeśli Samsung zdoła wprowadzić model FE na rynek z ceną poniżej 1000 dolarów, urządzenie to może stać się hitem sprzedażowym, ale będzie to nadal drożej niż najtańsza konkurencja. W 2025 roku może się sporo dziać w tej kategorii urządzeń mobilnych.

Czego można się spodziewać po Galaxy Z Flip7 FE?

Chociaż szczegóły techniczne Galaxy Z Flip7 FE nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, wcześniejsze przecieki sugerują, że model ten będzie kompromisem pomiędzy wydajnością a ceną. Oprócz wspomnianego układu Exynos 2400, urządzenie prawdopodobnie będzie miało:

– składany ekran o tych samych wymiarach i rozdzielczości co Galaxy Z Flip7,

– uproszczony zestaw aparatów fotograficznych, być może bez teleobiektywu,

– plastikową lub bardziej ekonomiczną obudowę zamiast szklanej i metalowej konstrukcji,

– mniej zaawansowane funkcje software’owe, ograniczone do podstawowych zastosowań.

Samsung może również wprowadzić pewne ograniczenia w zakresie pamięci RAM i pamięci wewnętrznej, co dodatkowo obniży koszt produkcji.

Kiedy premiera?

Galaxy Z Flip7 FE najprawdopodobniej zadebiutuje w drugiej połowie 2025 roku, wkrótce po premierze standardowego Flip7. Samsung może wybrać strategię podobną do tej stosowanej przy innych liniach FE, prezentując tańszą wersję jako uzupełnienie dla podstawowego modelu. Czy Galaxy Z Flip7 FE rzeczywiście okaże się hitem? Wszystko zależy od tego, jak dobrze Samsung poradzi sobie z kompromisami pomiędzy ceną a specyfikacją techniczną. Jedno jest pewne – przyszły rok zapowiada się niezwykle ekscytująco dla fanów nowoczesnych smartfonów.

Źródło: gsmarena.com