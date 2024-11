Anker Innovations prezentuje stację ładowania dla 50 urządzeń jednocześnie

Marka Anker Innovations zaprezentowała nowatorską stację ładowania umożliwiającą jednoczesne zasilanie nawet 50 urządzeń mobilnych. Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o masowych wydarzeniach plenerowych, takich jak koncerty czy festiwale, gdzie potrzeba ładowania urządzeń mobilnych jest szczególnie duża. Stacja zadebiutowała podczas festiwalu muzycznego Inside Seaside w Gdańsku, który odbył się w miniony weekend.

Stacja ładowania marki Anker Innovations opiera się na urządzeniach Anker SOLIX i Anker, które gwarantują szybkie, bezpieczne i wydajne ładowanie. W jej skład wchodzą m.in.:

– Anker SOLIX C800X – wyposażony w 8 portów USB i gniazdek,

– Anker SOLIX C300 DC – oferujący 7 portów USB,

– Anker Prime 737 – powerbank z 3 portami USB, zapewniający wyjątkowo szybkie ładowanie.

Dzięki tej kombinacji uczestnicy festiwalu mogli w krótkim czasie podładować baterie swoich smartfonów, tabletów czy innych urządzeń mobilnych. Wystarczyło zaledwie kilkanaście minut, aby znacząco zwiększyć poziom energii w baterii.

Ekologiczne rozwiązania dla każdego

Urządzenia Anker SOLIX to innowacyjne, przyjazne środowisku produkty, które dostarczają ekologiczną energię w dowolnym miejscu – podczas plenerowych wydarzeń, podróży czy w przypadku awarii prądu w domu lub biurze. W ofercie tej linii znajdują się również domowe magazyny energii oraz balkonowe systemy solarne.

Podczas Inside Seaside marka Anker Innovations zaprezentowała także swoje inne produkty. Uczestnicy mogli przetestować m.in. słuchawki marki Soundcore, w tym najnowszy model Space One Pro. To pełnowymiarowe słuchawki nauszne, które wyróżniają się nie tylko znakomitą jakością dźwięku i skutecznym systemem aktywnej redukcji hałasu (ANC), ale także innowacyjną konstrukcją. Dzięki możliwości składania, słuchawki można zredukować do rozmiaru niewielkiego przedmiotu, co czyni je wyjątkowo wygodnymi w transporcie.

Powiem szczerze, że najpewniej na najbliższych dużych imprezach plenerowych, festiwalach czy koncertach takie rozwiązania staną się powoli standardem, tym bardziej, że każdy z nas ma w posiadaniu smartfon czy tablet, do tego dochodzi smart opaska czy zegarek to wszystko sprawia, że zapotrzebowanie na ładowanie urządzeń mobilnych tylko wzrasta. Teraz mówi się o 50 jednocześnie ładowanych urządzeniach, ale najpewniej nie będziemy musieli zbyt długo czekać na podobne konstrukcje, które naładują 100 czy 150 różnych sprzętów. Zdarzało Wam się na imprezach plenerowych korzystać z takich punktów do ładowania? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa