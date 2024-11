Asus ROG Phone 9 pojawi się już 19 listopada

Asus szykuje się do premiery swojego najnowszego smartfona dla graczy. ROG Phone 9 został właśnie dostrzeżony w bazie Geekbench, co pozwala nam poznać kluczowe elementy specyfikacji tego wyczekiwanego urządzenia. Wszystko wskazuje na to, że tajwański producent po raz kolejny zamierza podnieść poprzeczkę w segmencie gamingowych smartfonów.

Potężna specyfikacja na pokładzie

Sercem nowego ROG Phone’a 9 będzie najnowszy układ Qualcomma – Snapdragon 8 Elite, współpracujący z układem graficznym Adreno 830. To, co szczególnie zwraca uwagę, to imponująca ilość pamięci RAM – aż 24 GB. Taka konfiguracja powinna zapewnić płynną pracę nawet przy najbardziej wymagających grach mobilnych.

Co więcej, smartfon będzie pracował pod kontrolą systemu Android 15 już od momentu wyjęcia z pudełka, co czyni go jednym z pierwszych urządzeń z najnowszą wersją systemu operacyjnego Google.

Wyświetlacz stworzony do gier

Asus zdecydował się na zastosowanie 6,78-calowego wyświetlacza, który może pochwalić się imponującą częstotliwością odświeżania sięgającą 185 Hz. To znaczący skok w porównaniu do poprzednika – ROG Phone 8, który oferował odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz, z możliwością podbicia do 165 Hz podczas grania. Najprawdopodobniej najwyższa wartość odświeżania będzie dostępna wyłącznie w trybie Game, zapewniając wyjątkowo płynną rozgrywkę.

Bateria i ładowanie

Według przecieków, ROG Phone 9 otrzyma akumulator o pojemności 5800 mAh, co stanowi upgrade w stosunku do 5500 mAh obecnych w modelu ROG Phone 8 Pro. Producent zdecydował się zachować szybkie ładowanie o mocy 65 W. Biorąc pod uwagę, że poprzednik oferował ponad 11 godzin nieprzerwanej rozgrywki, nowy model powinien zapewnić jeszcze dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Zaawansowany zestaw aparatów

W kwestii fotografii, ROG Phone 9 ma być wyposażony w główny sensor Sony Lytia 700 o rozdzielczości 50 Mpx oraz ultraszerokokątny obiektyw 13 Mpx z polem widzenia 120 stopni. Wersja podstawowa otrzyma dodatkowo aparat makro 5 Mpx, natomiast wariant Pro zostanie wzbogacony o teleobiektyw 32 Mpx. Z przodu znajdziemy aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpx.

Dwa warianty do wyboru

Asus przygotował dwie wersje swojego najnowszego smartfona – standardowy ROG Phone 9 oraz bardziej zaawansowany ROG Phone 9 Pro. Główną różnicą między modelami będzie zastosowanie lepszego aparatu z teleobiektywem w wersji Pro.

Podsumowanie

ROG Phone 9 zapowiada się jako godny następca poprzedniej generacji. Połączenie najnowszego procesora Snapdragon 8 Elite, rekordowej ilości pamięci RAM oraz wyświetlacza o wysokiej częstotliwości odświeżania powinno zapewnić graczom mobilnym najwyższy poziom wydajności. Dodatkowo, ulepszony aparat i pojemniejsza bateria sprawiają, że będzie to wszechstronne urządzenie, sprawdzające się nie tylko w grach. Premiera smartfona odbędzie się już 19 listopada, wtedy też poznamy oficjalną specyfikację oraz cenę urządzenia. Biorąc pod uwagę dotychczasową historię serii ROG Phone, możemy spodziewać się, że nowy model utrzyma wysoką pozycję w segmencie smartfonów dla wymagających graczy.

Źródło: phonearena.com