Samsung rozpoczyna testy One UI 7 beta w USA już w przyszłym tygodniu

Samsung, wiodący producent smartfonów, przygotowuje się do wprowadzenia kolejnej generacji swojej autorskiej nakładki na system sygnowany zielonym robocikiem. One UI 7, najnowsza wersja autorskiego interfejsu firmy, ma zadebiutować w wersji beta w Stanach Zjednoczonych już w przyszłym tygodniu, co stanowi znaczący krok w rozwoju ekosystemu mobilnego giganta z Korei Południowej.

Harmonogram wdrożenia

Według wiarygodnych informacji pochodzących od znanego informatora branżowego Ice Universe, program beta One UI 7.0 rozpocznie się po 17 listopada. Początkowo dostępny będzie wyłącznie w dwóch kluczowych regionach:

– Korei Południowej (rynek macierzysty Samsunga)

– Stanach Zjednoczonych

Ta informacja potwierdza wcześniejsze spekulacje dotyczące premiery w połowie listopada. Co istotne, pierwszymi urządzeniami, które otrzymają dostęp do wersji beta, będą flagowe smartfony z serii Galaxy S24.

Rewolucyjne zmiany w interfejsie

One UI 7 zapowiada się jako jedna z najbardziej znaczących aktualizacji w historii interfejsu Samsunga. Wprowadza szereg istotnych zmian zarówno w wyglądzie, jak i funkcjonalności systemu:

Nowy design

– Kompletnie przeprojektowany ekran blokady z nowymi opcjami personalizacji

– Zmodernizowany ekran ostatnich aplikacji (tryb overview)

– Odświeżona estetyka ikon systemowych

– Nowy wskaźnik baterii z ulepszonymi animacjami

– Zmodyfikowana paleta kolorów i schemat interfejsu

Funkcjonalność

– Rozdzielony panel powiadomień i szybkich ustawień dla lepszej organizacji

– Udoskonalone opcje multitaskingu

– Płynniejsze animacje systemowe

– Zoptymalizowane zarządzanie pamięcią

– Ulepszone opcje personalizacji

Integracja z AI

Szczególną uwagę zwraca się na nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji:

– Zaawansowane opcje edycji zdjęć

– Inteligentne sugestie w czasie rzeczywistym

– Usprawnienia w rozpoznawaniu mowy i tłumaczeniu

– Personalizowane rekomendacje na podstawie wzorców użytkowania

– Automatyzacja rutynowych zadań

Bezpieczeństwo i prywatność

Samsung kontynuuje rozwój platformy Knox, która pozostaje integralną częścią One UI 7. System oferuje:

– Wzmocnioną ochronę podczas przeglądania internetu

– Zabezpieczenia dla aplikacji bankowych i finansowych

– Szyfrowanie danych i zdjęć

– Zaawansowane opcje zarządzania uprawnieniami aplikacji

– Nowe funkcje ochrony prywatności

One UI 7, bazujący na systemie Android 15, będzie dostępny dla szerokiej gamy urządzeń Samsung w pierwszej fazie aktualizacji będą to na pewno flagowe serie smartfonów, ale nie tylko na pewno One UI 7.0 otrzymają linie Galaxy S24, Galaxy S23 oraz Galaxy S22, a także modele z linii Galaxy A i nowe tablety. Finalnie lista aktualizowanych urządzeń będzie znacznie dłuższa, jednak oficjalnie takiej informacji jeszcze nie dostaliśmy.

Użytkownicy zainteresowani programem beta powinni śledzić oficjalne kanały komunikacji Samsunga, gdzie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i wymagań systemowych. Warto również pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej danych przed przystąpieniem do testów. Polacy dosyć często otrzymywali jako jedni z pierwszych na świecie dostęp do beta nowych systemów, więc możliwe, że przy kolejnym rozszerzaniu zasięgu beta testów również i my taki dostęp otrzymamy.

Podsumowanie

One UI 7 zapowiada się jako znaczący krok naprzód w rozwoju interfejsu Samsunga, łączący nowoczesny design z zaawansowanymi funkcjami AI i zwiększonym poziomem bezpieczeństwa. Choć wersja beta może nieść ze sobą pewne wyzwania, jednak jak to bywa w tego typu rozwiązaniach finalny produkt, powinien zostać pozbawiony problemów technicznych.

Źródło: gizchina.com