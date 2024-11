ZTE MF985T – test routera mobilnego

Mobilność i stały dostęp do internetu stały się niemal nieodzowne, routery mobilne zyskują na popularności. Jednym z godnych uwagi urządzeń w tej kategorii jest ZTE MF985T. Ten kompaktowy router obiecuje szybki i niezawodny dostęp do internetu, niezależnie od tego, czy jesteśmy w podróży służbowej, na wakacjach, czy po prostu potrzebujemy awaryjnego źródła internetu. Jak ten router sprawuje się w praktyce? Czy wart jest swojej ceny? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jest dosyć niepozorne, w środku natomiast znajdziemy podstawowy zestaw startowy. Prócz samego urządzenia znajdziemy w nim kabel USB-C do ładowania, wtyczkę do gniazdka elektrycznego/zasilacz sieciowy oraz zestaw papierologii. Warto zaznaczyć, że producent nie dołącza do zestawu etui ochronnego, co mogłoby być przydatnym dodatkiem, biorąc pod uwagę mobilny charakter urządzenia.

Jakość wykonania oraz design

ZTE MF985T prezentuje się elegancko. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które nie tylko dobrze wygląda, ale także zapewnia odpowiednią trwałość. Plecki urządzenia są wykonane z plastiku w połysku, więc może nieco zbierać odciski palców i brud, choć na szczęście nie jest to notoryczny problem. Konstrukcja routera jest solidna, bez żadnych trzeszczeń czy luzów. Krawędzie są lekko zaokrąglone, co poprawia ergonomię i sprawia, że urządzenie dobrze leży w dłoni. Kompaktowe wymiary (105 x 62 x 18.5 mm) i waga około 130 gramów sprawiają, że ZTE MF985T jest poręczny. Można go z łatwością nosić w kieszeni koszuli, małej torebce czy etui na laptop. Ta cecha jest szczególnie doceniana przez osoby często podróżujące lub pracujące w terenie.

Centralnym elementem urządzenia jest 2,4-calowy ekran dotykowy. Chociaż jego rozdzielczość (320×240 pikseli) nie jest imponująca według dzisiejszych standardów smartfonów, jest wystarczająca do wygodnej obsługi interfejsu routera. Ekran jest responsywny i oferuje dobre kąty widzenia, co ułatwia korzystanie z urządzenia w różnych warunkach oświetleniowych. Oprócz ekranu dotykowego, router posiada fizyczne przyciski na górnej krawędzi: zasilania oraz klawisz WPS (Wi-Fi Protected Setup) na boku obudowy. Przyciski są dobrze wyczuwalne i responsywne. Obok nich znajdziemy również wyjścia na anteny. Via a vis znajdziemy z kolei tackę na kartę SIM/microSD oraz wyjście USB typu C. Tylna klapka jest ściągalna, pod nią znajdziemy baterię i klawisz do resetu urządzenia.

Bateria

ZTE MF985T wyposażony jest w baterię litowo-jonową o pojemności 3000 mAh. To standardowa pojemność w tej klasie urządzeń, która zapewnia rozsądny kompromis między czasem pracy a rozmiarem i wagą routera. W moim teście przy typowym użytkowaniu (przeglądanie stron internetowych, sprawdzanie poczty, okazjonalne strumieniowanie wideo), router był w stanie pracować nieprzerwanie przez około 7-8 godzin. To wystarczająco długo, aby pokryć typowy dzień pracy poza biurem.

Warto jednak zauważyć, że rzeczywisty czas pracy może się znacznie różnić w zależności od kilku czynników między innymi liczby podłączonych urządzeń, intensywności transferu danych cz siły sygnału sieci komórkowej (słabszy sygnał wymusza większy pobór energii). Ładowanie ZTE MF985T odbywa się przez port USB-C. W zestawie znajdziemy kabel USB-C oraz zasilacz sieciowy. Pełne naładowanie routera od 0 do 100% zajmuje około 2 godzin przy użyciu dołączonego zasilacza. Router obsługuje również ładowanie podczas pracy, co oznacza, że możemy go podłączyć do powerbanku lub laptopa i kontynuować korzystanie z internetu, jednocześnie uzupełniając baterię.

Oprogramowanie

Interfejs użytkownika ZTE MF985T jest jednym z mocniejszych punktów tego urządzenia. Producent postawił na prostotę i intuicyjność, co docenią zarówno zaawansowani użytkownicy, jak i osoby mniej obeznane z technologią.

Główny ekran prezentuje najważniejsze informacje:

– Siłę sygnału sieci komórkowej

– Aktualnie używaną technologię (4G/3G)

– Stan baterii

– Ilość przesłanych danych

Są też skróty, które umożliwiają łatwe odnalezienie poszczególnych funkcji routera. Nawigacja odbywa się poprzez dotykowy ekran, a menu jest logicznie zorganizowane. Użytkownik ma łatwy dostęp do ustawień Wi-Fi, informacji o zużyciu danych, waidomości czy opcji zarządzania urządzeniem. Warto wspomnieć, że z poziomu routera możemy odczytywać wiadomości, ale wysłać już tylko z webowej wersji oprogramowania. Co ważne po włożeniu karty SIM i uruchomieniu urządzenia to niemal jest od ręki dostępne do użycia. Oczywiście gdy chcemy zmienić część danych czy skonfigurować pod siebie poszczególne opcje, wówczas całość robimy z poziomu przeglądarki internetowej, ale mimo wszystko łatwość konfiguracji jest naprawdę przyjazna użytkownikom. Interfejs jest też całkowicie spolszczony, więc nie ma problemu na tym poziomie ze zrozumieniem komunikatów wyświetlających się na ekranie. ZTE regularnie wydaje aktualizacje oprogramowania dla MF985T, które można łatwo zainstalować przez interfejs routera. Aktualizacje te często zawierają poprawki bezpieczeństwa, optymalizacje wydajności i czasami nowe funkcje.

Łączność

ZTE MF985T obsługuje technologię LTE Cat6, co teoretycznie pozwala na osiągnięcie prędkości do 600 Mbps przy pobieraniu i 100 Mbps przy wysyłaniu danych. W praktyce, prędkości te zależą od wielu czynników, takich jak zasięg sieci, zatłoczenie pasma czy możliwości operatora. Mimo wszystko można bez większych problemów było osiągnąć wyniki ponad 300 Mbps przy dobrym zasięgu. Moim zdaniem wartość, która zdecydowanie jest wystarczająca do pracy czy oglądania filmów. ZTE MF985T oferuje dwuzakresowe Wi-Fi (2.4 GHz i 5 GHz) w standardzie 802.11ac. To zapewnia dobrą kompatybilność z różnymi urządzeniami i pozwala na osiągnięcie wysokich prędkości transferu w sieci lokalnej.

Zasięg Wi-Fi jest zadowalający:

– W paśmie 2.4 GHz: do około 20-25 metrów w otwartej przestrzeni

– W paśmie 5 GHz: do około 10-15 metrów w otwartej przestrzeni

W praktyce oznacza to, że router może z powodzeniem obsłużyć średniej wielkości mieszkanie lub małe biuro. Ściany i inne przeszkody mogą jednak znacząco ograniczyć ten zasięg. Router obsługuje do 32 urządzeń jednocześnie, co jest wystarczające dla większości zastosowań. W moich testach przy podłączonych 10 urządzeniach (w tym smartfony, laptopy i tablet) nie zaobserwowałem znaczącego spadku wydajności.

Stabilność połączenia

Jednym z kluczowych aspektów routera mobilnego jest stabilność połączenia, szczególnie w ruchu. ZTE MF985T radzi sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. W trakcie testów w podróży (samochód, pociąg) router utrzymywał stabilne połączenie, szybko przełączając się między stacjami bazowymi bez zauważalnych przerw w dostępie do internetu. Funkcja automatycznego przełączania między sieciami 4G i 3G działa płynnie, co jest szczególnie przydatne w obszarach o słabszym zasięgu LTE. Router sprawnie adaptuje się do zmiennych warunków, co przekłada się na niezawodne połączenie internetowe nawet w trudniejszych lokalizacjach. Choć trzeba pamiętać, że w niedalekiej przyszłości operatorzy komórkowi będą wyłączać sieć 3G.

Podsumowanie

ZTE MF985T to wszechstronny i niezawodny router mobilny, który sprawdzi się w różnorodnych scenariuszach użytkowania. Jego mocne strony to przede wszystkim łatwość obsługi, stabilność połączenia i dobra wydajność w sieciach 4G LTE. Mimo braku obsługi 5G, co może być pewnym ograniczeniem w przyszłości, obecnie ZTE MF985T oferuje więcej niż wystarczającą prędkość dla większości zastosowań. Intuicyjny interfejs i przydatne funkcje dodatkowe, takie jak kontrola rodzicielska czy możliwość udostępniania plików, dodatkowo podnoszą wartość tego urządzenia. Dla osób często pracujących zdalnie, podróżujących lub potrzebujących niezawodnego backupu dla domowego internetu, ZTE MF985T będzie doskonałym wyborem. Oferuje on dobry balans między ceną, wydajnością i funkcjonalnością, co czyni go godnym polecenia dla szerokiego grona użytkowników