Samsung szykuje rewolucję w interfejsie – One UI 7 zapowiada się obiecująco

Samsung, jeden z wiodących producentów smartfonów na świecie, intensywnie pracuje nad kolejną generacją swojego autorskiego interfejsu. One UI 7, bazujący na systemie Android 15, ma zadebiutować wraz z premierą serii Galaxy S25 w styczniu 2025 roku. Dzięki materiałowi opublikowanemu przez kanał YouTube Mobile Wala Bhai możemy już teraz przyjrzeć się najważniejszym zmianom, jakie czekają użytkowników urządzeń koreańskiego giganta.

Nowa odsłona interfejsu, zaprezentowana na flagowym modelu Galaxy S24 Ultra, wprowadza szereg istotnych modyfikacji wizualnych i funkcjonalnych, które mają na celu poprawę komfortu użytkowania urządzenia. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest przeprojektowany Panel Szybkich Ustawień, który został podzielony na dwie oddzielne sekcje. Pierwsza strona dedykowana jest wyłącznie powiadomieniom, podczas gdy druga zawiera szybkie ustawienia systemu. To rozwiązanie może znacząco uprościć zarządzanie funkcjami telefonu i zwiększyć przejrzystość interfejsu.

Znaczące zmiany czekają również na ekran blokady, który stanie się bardziej elastyczny i personalizowalny. Użytkownicy zyskają możliwość swobodnego przemieszczania zegara w różne miejsca wyświetlacza, co pozwoli na lepsze dostosowanie wyglądu do własnych preferencji. Dodatkowo Samsung wprowadza nowy, charakterystyczny element w kształcie pigułki umieszczony w dolnej części ekranu. Ten minimalistyczny dodatek będzie służył jako skrót do połączeń alarmowych oraz wyświetlał animację podczas ładowania urządzenia.

System zyskał również odświeżone ikony aplikacji systemowych. Nowy design otrzymały między innymi Aparat, Kontakty oraz Galeria, co świadczy o kompleksowym podejściu Samsunga do odświeżenia wizualnego interfejsu. Widgety, które dla wielu użytkowników stanowią istotny element personalizacji ekranu głównego, również przeszły metamorfozę. Przeprojektowane zostały między innymi widgety Baterii, Device Care oraz Pogody. Co więcej, w systemie pojawią się zupełnie nowe widgety, takie jak Zdjęcia, Historie czy Bezpieczne Wi-Fi, które rozszerzą możliwości personalizacji urządzenia. Szczególną uwagę zwracają zmiany w wyglądzie powiadomień, które w One UI 7 staną się większe i zyskają zaokrąglone krawędzie. To rozwiązanie, choć atrakcyjne wizualnie, może budzić pewne kontrowersje wśród użytkowników otrzymujących dużą liczbę powiadomień, ponieważ na ekranie zmieści się ich mniej niż dotychczas. Nie wiadomo jednak, czy będzie to domyślne ustawienie, czy użytkownicy otrzymają możliwość dostosowania wyglądu i rozmiaru powiadomień do swoich preferencji.

Warto podkreślić, że prezentowane zmiany pochodzą z wczesnej wersji interfejsu, która może ulec modyfikacjom przed oficjalnym debiutem. Samsung znany jest z tego, że wsłuchuje się w głosy użytkowników i często wprowadza poprawki bazując na otrzymanym feedbacku. Można się spodziewać, że firma będzie dopracowywać interfejs aż do momentu premiery, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia.

One UI 7 wydaje się kolejnym krokiem w kierunku uproszczenia i unowocześnienia interfejsu smartfonów Samsunga. Zmiany koncentrują się nie tylko na aspektach wizualnych, ale także na funkcjonalności i intuicyjności obsługi. Nowy system ma szansę przyciągnąć zarówno dotychczasowych fanów marki, jak i nowych użytkowników, którzy cenią sobie nowoczesny design i zaawansowane możliwości personalizacji. Aktualizacja do One UI 7 z pewnością trafi na większość współczesnych urządzeń Samsunga, choć dokładna lista kompatybilnych modeli nie została jeszcze ujawniona. Można jednak przypuszczać, że priorytetowo będą traktowane flagowe modele z ostatnich dwóch lat oraz popularne urządzenia ze średniej półki cenowej.