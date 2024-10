Honor 200 – recenzja średniaka z ambicjami flagowca

W dynamicznie rozwijającym się świecie smartfonów, gdzie granica między urządzeniami ze średniej półki a flagowcami staje się coraz bardziej rozmyta, Honor prezentuje swój najnowszy model – Honor 200. Ta marka, znana z oferowania urządzeń o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny, po raz kolejny rzuca wyzwanie konkurencji, proponując smartfon, który ma ambicje wykraczać poza swoją klasę cenową. Zapraszamy do lektury pełnej recenzji, w której dokładnie przetestuję wszystkie kluczowe aspekty Honor 200 – od jakości wykonania, przez wydajność, aż po możliwości fotograficzne i czas pracy na baterii. Czy ten model rzeczywiście ma szansę stać się nowym królem średniej półki?

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Rozpocznijmy przygodę z Honor 200 od momentu, który dla wielu użytkowników jest źródłem niemałej ekscytacji – rozpakowania pudełka. Honor zadbał o to, by pierwsze chwile z nowym smartfonem były przyjemne i pozostawiły pozytywne wrażenie. Pudełko Honor 200 prezentuje się elegancko i minimalistycznie. Wykonane z wysokiej jakości, sztywnego kartonu, chroni zawartość przed uszkodzeniami podczas transportu. Na wierzchniej stronie widnieje subtelne logo marki oraz nazwa modelu. Po otwarciu pudełka naszym oczom ukazuje się starannie ułożona zawartość. Na samej górze, zabezpieczony folią ochronną, znajduje się główny bohater – smartfon Honor 200. Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne – urządzenie prezentuje się nowocześnie i elegancko, a jego smukła sylwetka zachęca do wzięcia go do ręki.

Pod smartfonem znajdziemy tak właściwie jedno akcesorium, które Honor dołączył do zestawu. Kabel USB-C. Oczywiście mamy jeszcze zestaw papierologii czy innych standardowych rozwiązań, ale takich „luksusów” jak ładowarka czy zestaw słuchawkowy nie uświadczymy. To trend obserwowany u wielu producentów, motywowany często względami ekologicznymi.

Przechodząc do specyfikacji technicznej, Honor 200 to solidny średniak, który w kilku aspektach zbliża się do urządzeń z nieco wyższej półki cenowej. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. To układ, który zadebiutował stosunkowo niedawno i jest dedykowany właśnie dla zaawansowanych smartfonów ze średniej półki. Snapdragon 7 Gen 3 oferuje dobry balans między wydajnością a energooszczędnością. Jego osiem rdzeni (w tym wydajne rdzenie Cortex-A710 i energooszczędne Cortex-A510) oraz układ graficzny Adreno 720 zapewniają moc obliczeniową wystarczającą do płynnej obsługi codziennych zadań, multitaskingu, a nawet bardziej wymagających gier mobilnych. Honor 200 dostępny jest w kilku wariantach pamięci RAM: 8 GB, 12 GB lub nawet 16 GB. Jednak w Polsce jest dostępna pierwsza wraz z 256 GB pamięci wewnętrznej, której nie możemy rozszerzyć przy pomocy karty microSD.

Przechodząc do wyświetlacza, Honor 200 może pochwalić się 6,70-calowym ekranem OLED o rozdzielczości 1200 x 2664 pikseli. Przekłada się to na gęstość pikseli na poziomie 436 ppi. Ekran obsługuje odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, co zapewnia płynne animacje i przewijanie treści. Dodatkowo, panel może pochwalić się wsparciem dla 1,07 miliarda kolorów oraz 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, co przekłada się na żywe, nasycone kolory i świetne odwzorowanie barw. Parametr, który wyróżnia się na plus w przypadku ekranu to maksymalna jasność – 4000 nitów. Przechodząc do aparatów, Honor 200 oferuje solidny zestaw obiektywów:

– Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpx, wyposażony w matrycę Sony IMX906 o wielkości 1/1,56″ i pikselach o rozmiarze 1 μm. Obiektyw ma jasność f/1.95 i jest wspierany przez optyczną stabilizację obrazu (OIS).

– Aparat szerokokątny o rozdzielczości 12 MP z obiektywem o kącie widzenia 112° i przysłonie f/2.2.

– Teleobiektyw o rozdzielczości 50 MP (Sony IMX856) z 2,5-krotnym zoomem optycznym, przysłoną f/2.4 i optyczną stabilizacją obrazu.

– Przedni aparat do selfie o rozdzielczości 50 MP z przysłoną f/2.1.

Energię do pracy dostarcza bateria o pojemności 5200 mAh (wartość znamionowa 5100 mAh). To pojemność, która powinna zapewnić całodniową pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowo, Honor 200 wspiera szybkie ładowanie SuperCharge o mocy 100W, co pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii.

Jakość wykonania oraz design

Honor 200 to smartfon, który od pierwszego kontaktu sprawia wrażenie urządzenia z wyższej półki. Producent postawił na połączenie nowoczesności z elegancją, tworząc smartfon, który nie tylko dobrze wygląda, ale również leży w dłoni. Ramka urządzenia wykonana jest z plastiku. Krawędzie ramy są delikatnie zaokrąglone, dzięki czemu smartfon nie wpija się w dłoń podczas dłuższego użytkowania. Tył urządzenia pokryty jest również plastikiem z ciekawą fakturą marmuru. Honor oferuje Honor 200 w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnej i zielonej. Miałem okazję testować tę drugą.

Moduł aparatu umieszczony jest w lewym górnym rogu tylnego panelu. Wyspy aparatów stały się już charakterystycznym elementem designu współczesnych smartfonów i Honor 200 nie jest tu wyjątkiem. Moduł delikatnie wystaje ponad powierzchnię obudowy, co może przeszkadzać przy położeniu telefonu na płaskiej powierzchni. Honor 200 jest stosunkowo smukłym urządzeniem – jego grubość to zaledwie 7,70 mm. To sprawia, że smartfon wygodnie mieści się w kieszeni i nie sprawia wrażenia masywnego podczas użytkowania. Waga urządzenia wynosi 187 gramów, co plasuje go w średniej wadze dla smartfonów tej klasy. Choć nie jest to urządzenie ultralekkie, jego masa jest dobrze rozłożona, dzięki czemu nie czuć zmęczenia nawet po dłuższym trzymaniu go w dłoni.

Od frontu otrzymujemy wcześniej wspomniany duży wyświetlacz. Nad nim znajdziemy obiektyw przedniego aparatu, a także głośnik do rozmów. Najwięcej elementów urządzenia upchnięto na jego krawędziach. Przyciski fizyczne umieszczone są na prawej krawędzi urządzenia. Przycisk zasilania oraz regulacji głośności są dobrze wyczuwalne pod palcem i mają przyjemny, wyraźny skok. Górna krawędź to jeden z głośników multimedialnych oraz mikrofon. Vis a vis umiejscowiono wyjście USB typu C, a także drugi z głośników, mikrofon, a także tackę na karty SIM. Plecki telefonu to z kolei wyspa na aparaty plus dioda doświetlającą LED.

Ekran

Honor 200 został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED. Rozdzielczość 1200 x 2664 pikseli zapewnia gęstość 436 ppi, co przekłada się na ostry obraz. Jednym z kluczowych atutów tego ekranu jest częstotliwość odświeżania 120 Hz, która gwarantuje płynne animacje i responsywne przewijanie treści. Wyświetlacz Honor 200 pokrywa 100% przestrzeni barw DCI-P3, co przekłada się na żywe, nasycone kolory i realistyczne odwzorowanie barw. Dzięki technologii OLED, czerń jest głęboka i prawdziwie czarna, co poprawia kontrast i sprawia, że obraz wydaje się bardziej dynamiczny. Warto podkreślić również wysoką maksymalną jasność na poziomie 4000 nitów, która zapewnia bardzo dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Ekran jest otoczony cienkimi ramkami. Nie mam informacji czy jakimkolwiek specjalnym szkłem został pokryty wyświetlacz. W przypadku oprogramowania otrzymujemy zestaw standardowych opcji personalizacji wśród nich znajdziemy między innymi możliwość dostosowania tonacji barw, zmian odświeżania ekranu i kilku pomniejszych opcji. Są też opcje związane z Always on Display. Wśród opcji konfiguracyjnych nie znajdziemy zbyt wielu nowości, ale ważne, że są.

Bateria

Honor 200 został wyposażony w baterię o pojemności 5200 mAh, która zapewnia dosyć standardowy czas pracy na jednym ładowaniu. W praktyce mamy około półtora dnia działania, co również nie wykracza poza to do czego jesteśmy przyzwyczajeni jeśli chodzi o smartfony.

Jednym z kluczowych atutów Honor 200 w kwestii baterii jest wsparcie dla technologii szybkiego ładowania SuperCharge o mocy 100W. Pełne naładowanie baterii od 0 do 100% zajmuje niespełna 30 minut, co jest naprawdę dobrym wynikiem. To niezwykle praktyczne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które często są w ruchu i nie mają czasu na długie ładowanie telefonu. Jednak to co jest minusem w przypadku Honor 200 to brak odpowiedniej ładowarki w zestawie. Trzeba się przygotować na zakup zewnętrzne takiego rozwiązania, co nie jest najtańsze.

Warto podkreślić, że Honor zadbał również o optymalizację zużycia energii. Smartfon oferuje różne tryby oszczędzania baterii, które można dostosować do własnych preferencji. Dodatkowo, system MagicOS 8.0 inteligentnie zarządza aplikacjami działającymi w tle, co pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie dostępnej energii. Wszystko to sprawia, że bateria w Honor 200 to jeden z jego najmocniejszych punktów, oferujący doskonały balans między pojemnością a szybkością ładowania.

Aparat

Zestaw aparatów w Honor 200 na papierze wygląda lepiej niż dobrze, jednak jak sprawuje się w praktyce? Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpx, wyposażony jest w matrycę Sony IMX906 o wielkości 1/1,56″ i pikselach o rozmiarze 1 μm. Obiektyw ma jasność f/1.95 i jest wspierany przez optyczną stabilizację obrazu (OIS). Aparat oferuje dobrą jakość zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych, zapewniając ostre, szczegółowe i dobrze nasycone kolorystycznie fotografie. Możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K to kolejny atut, który docenią miłośnicy tworzenia wysokiej jakości materiałów wideo.

Drugim aparatem jest 12 Mpx sensor szerokokątny, który pozwala na uchwycenie znacznie szerszej perspektywy. Jest to idealne rozwiązanie do fotografowania krajobrazów, architektury czy robienia grupowych zdjęć. Trzeci aparat to 50 Mpx moduł z 2,5x zoomem optycznym, który umożliwia przybliżanie oddalonych obiektów bez utraty jakości. Ten zestaw trzech aparatów daje użytkownikowi dużą elastyczność w różnych sytuacjach fotograficznych.

Z przodu Honor 200 umieszczono 50 Mpx aparat do selfie, który oferuje bardzo dobrą jakość zdjęć portretowych. Warto podkreślić, że wszystkie aparaty wspierane są algorytmy AI, które optymalizują ustawienia w zależności od warunków fotografowania. Honor 200 oferuje również bogaty zestaw trybów fotograficznych, w tym tryb nocny, portretowy, makro czy profesjonalny. Podsumowując, zestaw aparatów w Honor 200 to wszechstronne narzędzie fotograficzne, które powinno sprostać oczekiwaniom większości użytkowników. Choć może nie dorównuje absolutnie topowym flagowcom, to oferuje bardzo dobrą jakość zdjęć i nagrań wideo, szczególnie biorąc pod uwagę segment cenowy, w którym plasuje się ten smartfon. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy Honor 200.

Oprogramowanie

Honor 200 działa na systemie Android 14 z nakładką producenta MagicOS 8.0. MagicOS 8.0 to najnowsza wersja nakładki Honor, która wprowadza kilka ciekawych funkcji. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, z wieloma opcjami personalizacji. Użytkownicy mogą dostosować wygląd ikon, układ ekranu głównego, animacje systemowe i wiele innych elementów. Jedną z najbardziej interesujących nowości jest ulepszony asystent AI, który może pomóc w różnych zadaniach – od planowania dnia po sugestie dotyczące ustawień aparatu. Asystent uczy się nawyków użytkownika i z czasem staje się coraz bardziej przydatny.

Niestety, jak to często bywa w przypadku nakładek producenckich, MagicOS 8.0 zawiera sporą ilość preinstalowanych aplikacji, które nie każdemu przypadną do gustu. Niektóre z nich można odinstalować, inne jedynie wyłączyć. To minus, szczególnie dla użytkowników preferujących czysty system Android. Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie Honor 200 działa płynnie i stabilnie. Nie zaobserwowałem żadnych poważnych błędów czy zawieszek podczas naszych testów. Interfejs jest responsywny, a animacje płynne, co z pewnością jest zasługą zarówno wydajnego procesora, jak i dobrze zoptymalizowanego oprogramowania.

Multimedia

Honor 200 sprawdza się dobrze jako centrum rozrywki mobilnej. Jasny i kolorowy ekran OLED o przekątnej 6,70 cala zapewnia świetne wrażenia podczas oglądania filmów czy grania w gry. Wysoka rozdzielczość i wsparcie dla szerokiej gamy kolorów sprawiają, że treści multimedialne wyglądają oszałamiająco. Dźwięk z głośników stereo jest czysty i głośny, choć brakuje mu nieco basu. Honor zaimplementował technologię DTS:X Ultra, która ma na celu poprawę jakości dźwięku przestrzennego. W praktyce działa to całkiem dobrze, szczególnie podczas oglądania filmów czy grania w gry – dźwięk wydaje się pełniejszy i bardziej immersyjny. Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm może być rozczarowaniem dla niektórych użytkowników, szczególnie tych, którzy posiadają wysokiej jakości słuchawki przewodowe. Dla użytkowników preferujących rozwiązania bezprzewodowe, Honor 200 obsługuje najnowszy standard Bluetooth 5.3, co przekłada się na stabilne połączenie i dobrą jakość dźwięku przy korzystaniu ze słuchawek bezprzewodowych. Wsparcie dla kodeków aptX HD i LDAC zapewnia wysoką jakość dźwięku dla bardziej wymagających słuchaczy. Honor 200 radzi sobie również dobrze z odtwarzaniem wideo. Wsparcie dla różnych formatów wideo, w tym H.264, H.265 i MPEG4, oznacza, że większość plików wideo powinna być odtwarzana bez problemu. Wysoka jasność ekranu sprawia, że oglądanie treści na zewnątrz jest komfortowe nawet w słoneczne dni.

Czytnik biometryczny

Honor 200 oferuje dwie metody biometrycznej autoryzacji: czytnik linii papilarnych w ekranie oraz rozpoznawanie twarzy.

Czytnik odcisków palców zaimplementowany w wyświetlaczu działa szybko i precyzyjnie. W testach rzadko zdarzały się błędy odczytu, a czas odblokowywania urządzenia był bardzo krótki – zazwyczaj poniżej sekundy. Honor wykorzystuje optyczny czytnik linii papilarnych, który radzi sobie dobrze nawet w przypadku lekko wilgotnych palców. Warto zauważyć, że czytnik działa nie tylko do odblokowywania urządzenia, ale również do autoryzacji płatności czy logowania do aplikacji bankowych, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze smartfona.

Rozpoznawanie twarzy, choć wygodne, nie jest tak bezpieczne jak czytnik linii papilarnych. Honor 200 wykorzystuje przednią kamerę do skanowania twarzy, co oznacza, że nie jest to rozwiązanie 3D, jak w przypadku niektórych droższych smartfonów. W dobrych warunkach oświetleniowych działa szybko i sprawnie, ale może mieć problemy w słabym świetle lub gdy użytkownik nosi okulary czy maskę.

Wydajność oraz gry

Sercem Honor 200 jest procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, wspierany przez 8 GB RAM. To układ ze średniej-wyższej półki, który radzi sobie dobrze z codziennymi zadaniami i większością gier Codzienne korzystanie z telefonu jest płynne i responsywne. Aplikacje uruchamiają się szybko, a przełączanie między nimi nie sprawia problemu. Honor 200 radzi sobie dobrze nawet z bardziej wymagającymi zadaniami, takimi jak edycja zdjęć czy montaż krótkich filmów.

W kwestii gier, Honor 200 prezentuje się dobrze. Popularne tytuły jak PUBG Mobile czy Call of Duty Mobile działają płynnie na wysokich ustawieniach graficznych. Przy bardziej wymagających grach, takich jak Genshin Impact, może być konieczne obniżenie niektórych detali, aby utrzymać stabilną liczbę klatek na sekundę, ale ogólnie wrażenia z gry są bardzo dobre.

System chłodzenia w Honor 200 radzi sobie przyzwoicie. Podczas długich sesji gamingowych lub przy intensywnym użytkowaniu smartfon nagrzewa się, ale nie do poziomu, który byłby niepokojący czy dyskomfortowy. Wydajność pozostaje stabilna nawet podczas dłuższego obciążenia, co świadczy o dobrze zaprojektowanym systemie odprowadzania ciepła.

Łączność

Honor 200 oferuje pełen zestaw nowoczesnych standardów łączności, co czyni go wszechstronnym urządzeniem komunikacyjnym:

– 5G: Honor 200 jest w pełni przygotowany do pracy w sieciach 5G. W obszarach z dostępnym zasięgiem 5G, prędkości pobierania i wysyłania danych są imponujące. To duży plus dla osób, które często korzystają z internetu mobilnego i cenią sobie szybki transfer danych.

– Wi-Fi 6 (802.11ax): Najnowszy standard Wi-Fi zapewnia szybkie i stabilne połączenie z sieciami bezprzewodowymi. W testach z routerem obsługującym Wi-Fi 6, Honor 200 osiągał bardzo dobre prędkości transferu, zarówno w pobliżu routera, jak i w większej odległości.

– Bluetooth 5.3: Najnowsza wersja Bluetooth zapewnia stabilne połączenie z urządzeniami bezprzewodowymi, takimi jak słuchawki czy głośniki. Zasięg i jakość dźwięku stoją na wysokim poziomie.

– NFC: Umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych, co jest już standardem w tej klasie urządzeń. Honor 200 obsługuje popularne systemy płatności mobilnych, takie jak Google Pay.

– USB-C 2.0 z OTG: Port USB-C zapewnia szybkie ładowanie i transfer danych. Funkcja OTG (On-The-Go) pozwala na podłączanie zewnętrznych urządzeń, takich jak pendrive’y czy kontrolery do gier.

Honor 200 obsługuje Dual SIM w formacie nanoSIM, co docenią osoby korzystające z dwóch numerów telefonów. Warto zauważyć, że obie karty SIM mogą pracować w trybie 5G, co nie zawsze jest standardem nawet w droższych urządzeniach. GPS działa precyzyjnie, wspierając systemy A-GPS, GLONASS, Beidou i Galileo. Przekłada się to na szybkie i dokładne pozycjonowanie, co sprawdziliśmy korzystając z różnych aplikacji nawigacyjnych.

Podsumowanie

Honor 200 to solidny przedstawiciel średniej półki, który w wielu aspektach ociera się o flagowce. Podsumowując, Honor 200 to atrakcyjna propozycja dla osób szukających wydajnego smartfona ze świetnym ekranem i dobrym aparatem, które nie chcą wydawać fortuny na flagowca. Oferuje on wiele funkcji znanych z droższych modeli, zachowując przy tym rozsądną cenę, choć na tle konkurencji nie jest to szczególnie atrakcyjna oferta, bowiem można znaleźć podobne rozwiązania nawet nieco tańsze.