Samsung Galaxy Ultra – recenzja

W przypadku najnowszego zegarka koreańskiego producenta mamy zupełnie nową pozycję, której do tej pory nie mieliśmy w portfolio Samsunga. Na wzór giganta z Cupertino, Samsung przygotował wersję Ultra swojego smart zegarka. Czy w takim razie najnowsze urządzenie to faktyczny powiew świeżości w tej kategorii? Czy wart jest swojej ceny? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się jakoś szczególnie na tle pozostałych rozwiązań koreańskiego producenta. Mamy całość zachowaną w jasnej kolorystyce z grafiką samego urządzenia. W środku również nie mamy rewelacji, bowiem otrzymujemy dosyć standardowy zestaw. Prócz samego urządzenia znajdziemy magnetyczną ładowarkę bezprzewodową i zestaw papierologii.

W przypadku specyfikacji mamy tak właściwie pełną topowy sprzęt, pełną specyfikację możecie sprawdzić poniżej

– Wyświetlacz: 1,47-calowy Super AMOLED, rozdzielczość 480 x 480 pikseli, jasność do 3000 nitów

– Procesor: Exynos W1000

– Pamięć: 2 GB RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej

– Bateria: 590 mAh

– Systemy nawigacji: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

– Łączność: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC

– Czujniki: akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik tętna, EKG, bioimpedancyjny

– Wodoszczelność: IP68

– System operacyjny: Wear OS

Jakość wykonania oraz design

Obudowa zegarka wykonana jest z tytanu klasy lotniczej, co zapewnia nie tylko trwałość, ale także elegancki, matowy wygląd. Materiał ten jest lżejszy od stali nierdzewnej, dzięki czemu zegarek, mimo swoich rozmiarów, nie obciąża nadmiernie nadgarstka. Szkło szafirowe chroniące wyświetlacz jest praktycznie odporne na zarysowania, co docenią zwłaszcza aktywni użytkownicy. Z drugiej strony sampla, którego otrzymałem na czas testów widać, że jest już miejscami mocno porysowany, gdzie tak na dobrą sprawę przeszedł jedynie przez kilka rąk. Jakościowo nie mam uwag, jednak mam wątpliwość jak długofalowo zegarek będzie się sprawdzał w cięższych warunkach.

Design Galaxy Ultra można określić jako futurystyczny minimalizm. Mamy prostokątną kopertę ( z mocno zaoblonymi krawędziami) z wpisanym okrągłym ekranem. Całość wygląda dosyć specyficznie i można pokochać od pierwszego wejrzenia lub znienawidzić. Powiem szczerze, że osobiście zegarek jest dla mnie przekombinowany. Samsung mógł się zdecydować na jedną z wersji albo okrągłą lub prostokątną. Tak otrzymujemy dosyć toporne rozwiązanie, które pasuje najczęściej tylko na dosyć dużą męską rękę. Samsung oferuje Galaxy Ultra w kilku wariantach kolorystycznych, w tym klasycznej szarej, eleganckiej srebrnej oraz odważniejszej białej. Paski można łatwo wymienić, co pozwala dostosować wygląd zegarka do różnych okazji – od formalnych spotkań biznesowych po aktywności sportowe.

Od frontu otrzymujemy duży 1,47 calowy ekran, który nie jest „otulony” ruchomym pierścieniem. Największy „ficzer” i element bez którego nie wyobrażam sobie korzystania z mojego Galaxy Watcha 4 Classic tutaj niestety ponownie nie został zaimplementowany przez koreańskiego producenta. Szkoda, bo byłoby to unikatowe rozwiązanie wśród smartwatchy premium. Na prawej krawędzi zegarka znajdziemy trzy fizyczne klawisze, który środkowy jest nowością – Quick Button. Umożliwia on przypisaniu kilku funkcji między innymi odpalenie konkretnego treningu czy latarki. Opcji jest kilka i ten dodatkowy przycisk jest naprawdę przydatny w codziennym korzystaniu z zegarka. Pozostałe dwa rozwiązania są już bardziej standardowe czyli klawisz home (powrotu do głównego widoku) i cofania. Od spodu znajdziemy zestaw czujników, a także dwa klawisze do szybkiego demontażu paska. Takie rozwiązanie już znamy z wcześniejszej generacji zegarków Samsunga jest naprawdę wygodne. Co do samego paska podobnie jak sam zegarek jest duży, gruby i dosyć sztywny, co może być problematyczne przy mniejszej damskiej ręce. Możemy we własnym zakresie dokupić kolejne paski, choć nie jest to tani dodatek.

Ekran

Sercem każdego smartwatcha jest jego wyświetlacz, a w przypadku Samsung Galaxy Ultra mamy do czynienia z całkiem sporym zestawem. 1,47-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli oferuje bardzo dobrą jakość obrazu. Kolory na tym wyświetlaczu są żywe i nasycone, czerń głęboka, a kontrast wysoki – wszystko to zasługa technologii AMOLED. Jedną z kluczowych cech ekranu Galaxy Ultra jest jego jasność. Z maksymalną jasnością sięgającą 3000 nitów, wyświetlacz pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu. To duża zaleta dla osób aktywnych, które często korzystają z zegarka na zewnątrz. Automatyczna regulacja jasności działa płynnie i precyzyjnie, dostosowując się do warunków oświetleniowych bez zauważalnych opóźnień.

Samsung zastosował w Galaxy Ultra szkło szafirowe, które przede wszystkim zapewnia ochronę przed zarysowaniami. To szczególnie istotne w przypadku urządzenia, które jest narażone na ciągły kontakt z różnymi powierzchniami. Warto również wspomnieć o funkcji Always-On Display, która pozwala na stałe wyświetlanie podstawowych informacji, takich jak godzina czy powiadomienia, bez konieczności budzenia zegarka. Dzięki zastosowaniu ekranu AMOLED, funkcja ta nie wpływa znacząco na zużycie baterii. Responsywność ekranu dotykowego stoi na dobrym poziomie. Każde dotknięcie i przesunięcie palcem jest rejestrowane natychmiast, co w połączeniu z płynnym interfejsem sprawia, że obsługa zegarka jest intuicyjna i przyjemna.

Podsumowując, ekran w Samsung Galaxy Ultra to najwyższa półka. Jego jakość, jasność i odporność na uszkodzenia stawiają poprzeczkę bardzo wysoko dla konkurencji.

Bateria

Wydajność baterii to jeden z kluczowych aspektów każdego smartwatcha, a Samsung Galaxy Ultra nie zawodzi w tej kwestii. Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 590 mAh, co może nie wydawać się imponujące na papierze, ale w praktyce przekłada się na całkiem niezły czas pracy.

W standardowym trybie użytkowania, obejmującym monitorowanie aktywności, odczytywanie powiadomień i okazjonalne korzystanie z funkcji smart, Galaxy Ultra może działać do 3 dni na jednym ładowaniu. Jednak przy trzecim ostatnim przed pójściem spać miałem dosłownie kilka procent baterii w trybie oszczędzenia energii. Na smartwatche, które działać będą tydzień z full opcją musimy niestety jeszcze sporo poczekać. Przy intensywnym korzystaniu, z włączonym ciągłym monitorowaniem tętna, śledzeniem GPS podczas treningów i częstym korzystaniem z funkcji smart, czas pracy skraca się do około 1,5 dnia. Ładowanie Galaxy Ultra odbywa się bezprzewodowo za pomocą dołączonej do zestawu magnetycznej ładowarki. Pełne naładowanie baterii od 0 do 100% zajmuje około 2 godzin, co jest standardowym wynikiem dla urządzeń tej klasy. Warto zauważyć, że zegarek obsługuje również szybkie ładowanie – 30 minut na ładowarce wystarcza na kilka godzin normalnego użytkowania.

Oprogramowanie

Samsung Galaxy Ultra działa na systemie Wear OS z autorską nakładką koreańskiego producenta czyli One UI. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i responsywny. Główny ekran zegarka można dostosować według własnych preferencji, wybierając spośród szerokiej gamy tarcz – od minimalistycznych po bogato zdobione, z możliwością wyświetlania różnorodnych komplikacji (widżetów).

Screenshot_20240920_102010_Galaxy Watch7 Manager

Screenshot_20240920_102015_Galaxy Watch7 Manager

Screenshot_20240920_102020_Galaxy Watch7 Manager

Screenshot_20240920_102025_Galaxy Watch7 Manager

Screenshot_20240920_102032_Galaxy Watch7 Manager

Screenshot_20240920_102038_Galaxy Watch7 Manager

Screenshot_20240920_102041_Galaxy Watch7 Manager

Screenshot_20240920_102047_Galaxy Watch7 Manager

Screenshot_20240920_102050_Galaxy Watch7 Manager

Nawigacja po interfejsie odbywa się za pomocą gestów dotykowych, przycisków fizycznych oraz charakterystycznego dla zegarków Samsunga obrotowego pierścienia. Ta kombinacja metod sterowania sprawia, że obsługa Galaxy Ultra jest wygodna i intuicyjna, nawet podczas aktywności fizycznej czy w trudnych warunkach pogodowych. Sklep Google Play dostępny bezpośrednio na zegarku oferuje szeroki wybór aplikacji trzecich, które można zainstalować, rozszerzając funkcjonalność urządzenia. Wśród popularnych aplikacji dostępnych na Galaxy Ultra znajdziemy Spotify, Strava, MyFitnessPal i wiele innych.

Screenshot_20240920_102100_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102127_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102131_Samsung Health

Screenshot_20240920_102133_Samsung Health

Screenshot_20240920_102141_Samsung Health

Screenshot_20240920_102146_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102149_Samsung Health

Screenshot_20240920_102153_Samsung Health

Screenshot_20240920_102156_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102158_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102205_Samsung Health

Screenshot_20240920_102208_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102210_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102213_Pogoda

Screenshot_20240920_102226_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102219_Pogoda

Screenshot_20240920_102228_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102233_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102240_Ekran gwny One UI do zegarka

Screenshot_20240920_102243_Ustawienia

Screenshot_20240920_102248_Ustawienia

Screenshot_20240920_102252_Ustawienia

Screenshot_20240920_102256_Bateria

Aktualizacje oprogramowania są regularnie dostarczane przez Samsunga, co zapewnia nie tylko nowe funkcje, ale również poprawki bezpieczeństwa. Firma zobowiązała się do zapewnienia co najmniej 4 lat aktualizacji dla Galaxy Ultra. Warto zauważyć, że choć Galaxy Ultra najlepiej współpracuje z telefonami Samsung, jest również kompatybilny z innymi urządzeniami z systemem Android (od wersji 8.0) oraz iPhone’ami (od iOS 12.0). Jednak w przypadku użytkowania z iPhone’em niektóre funkcje mogą być ograniczone.

Kilka słów na koniec o aktualnie bardzo modnej sztucznej inteligencji czyli w tym wypadku Galaxy AI. W porównaniu do smartfonów z linii Galaxy S czy składanych telefonów koreańskiego producenta, tutaj Samsung nie chwalił się aż tak bardzo nowościami w tym zakresie. Bo jest ich znacznie mniej i w większości wypadków cała magia dzieje się pod maską. Bo tak właściwie AI została zaprzęgnięta to wyliczenia dodatkowych wskaźników. Wśród nich jest właśnie Energy Score. W przypadku Galaxy Watch Ultra funkcje AI są dosyć biedne i ciężko coś więcej z nich wyciągnąć.

Funkcje zdrowotne

Samsung Galaxy Ultra wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim zaawansowanymi funkcjami zdrowotnymi i fitness. Zegarek wyposażony jest w szereg czujników, które umożliwiają kompleksowe monitorowanie stanu zdrowia użytkownika. Plotki wskazywały, że pojawi się również możliwość sprawdzenia poziomu cukru we krwi bez naruszania ciągłości skóry, jednak na ten „ficzer” przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Mimo wszystko Samsung Galaxy Ultra jest naszpikowany czujnikami, które monitorują nasz stan zdrowia. Od razu na wstępie dodam, że do części z nich potrzebujemy tylko i wyłączenie telefonu Samsunga.

Podstawową funkcją jest oczywiście monitorowanie tętna. Czujnik optyczny w Galaxy Ultra zapewnia ciągły pomiar pulsu z wysoką dokładnością. Zegarek analizuje te dane, dostarczając informacji o trendach, strefach tętna podczas treningów, a także alertując o nietypowych odczytach. Kolejną istotną funkcją jest EKG (elektrokardiogram). Galaxy Ultra potrafi wykonać 30-sekundowy zapis EKG, który może pomóc w wykryciu nieregularnego rytmu serca, w tym migotania przedsionków. Warto jednak pamiętać, że nie jest to urządzenie medyczne. Podobnie zresztą jak z badaniem ciśnienia krwi. Wymagana jest wcześniejsza odpowiednia konfiguracja ze standardowym ciśnieniomierzem, a później kalibracja raz na miesiąc.

Monitorowanie tlenu we krwi (SpO2) to kolejna funkcja zdrowotna. Galaxy Ultra może mierzyć poziom saturacji zarówno na żądanie, jak i automatycznie podczas snu, co może być pomocne w wykrywaniu problemów z oddychaniem, takich jak bezdech senny. Zegarek oferuje również zaawansowane funkcje monitorowania snu. Oprócz śledzenia czasu i faz snu, analizuje on również chrapanie (przy pomocy mikrofonu w sparowanym smartfonie) i poziom tlenu we krwi, dostarczając kompleksowy raport o jakości snu. Dla osób aktywnych fizycznie, Galaxy Ultra oferuje śledzenie ponad 90 różnych aktywności sportowych. Wbudowany GPS pozwala na dokładne monitorowanie tras biegowych czy rowerowych bez konieczności noszenia ze sobą telefonu. Zegarek automatycznie wykrywa i rozpoczyna śledzenie niektórych popularnych aktywności, takich jak chodzenie, bieganie czy jazda na rowerze. Kolejną funkcją Galaxy Ultra jest analiza składu ciała. Wykorzystując czujniki bioimpedancyjne, zegarek może oszacować procent tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i wody w organizmie. Choć nie jest to tak dokładne jak profesjonalne urządzenia, może dostarczyć cennych informacji o trendach w składzie ciała.

Samsung Health, aplikacja towarzysząca zegarkowi, zbiera wszystkie te dane w jednym miejscu, oferując kompleksowy przegląd stanu zdrowia użytkownika. Aplikacja dostarcza również motywacyjnych wyzwań, porad zdrowotnych i możliwość porównywania wyników ze znajomymi.

Warto zauważyć, że Galaxy Ultra oferuje również funkcje związane z bezpieczeństwem, takie jak wykrywanie upadków i automatyczne powiadamianie służb ratunkowych w nagłych przypadkach.

Podsumowując, funkcje zdrowotne to bez wątpienia jedna z najmocniejszych stron Samsung Galaxy Ultra. Zegarek oferuje kompleksowe narzędzia do monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej, które mogą być niezwykle przydatne zarówno dla osób dbających o kondycję, jak i tych, którzy chcą po prostu lepiej zrozumieć i kontrolować swój stan zdrowia.

Łączność

Samsung Galaxy Ultra oferuje szeroki wachlarz opcji łączności, czyniąc go prawdziwym centrum komunikacyjnym na nadgarstku użytkownika. Podstawową formą łączności jest Bluetooth 5.3, który zapewnia stabilne i energooszczędne połączenie ze sparowanym smartfonem. Dzięki temu Galaxy Ultra może wyświetlać powiadomienia, umożliwiać odbieranie połączeń czy kontrolować odtwarzanie muzyki na telefonie. Zegarek wyposażony jest również w moduł Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), co pozwala mu na samodzielne łączenie się z internetem, nawet gdy nie jest w zasięgu sparowanego telefonu. To przydatne przy aktualizacji oprogramowania, pobieraniu aplikacji czy synchronizacji danych z chmurą.

Galaxy Ultra obsługuje technologię NFC, co umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych za pomocą Google Pay. To niezwykle wygodna funkcja, pozwalająca na dokonywanie zakupów bez konieczności sięgania po portfel czy telefon. Wbudowany moduł GPS (z obsługą systemów GLONASS, Beidou i Galileo) zapewnia precyzyjne śledzenie lokalizacji podczas aktywności na świeżym powietrzu, takich jak bieganie czy jazda na rowerze. Dokładność GPS-a jest imponująca, dorównując dedykowanym urządzeniom sportowym. Dla osób, które chcą korzystać z zegarka niezależnie od telefonu, Samsung zaimplementował w standardzie moduł eSIM. Pozwala to na wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości i korzystanie z internetu bezpośrednio z zegarka, nawet gdy nie mamy przy sobie telefonu.

Podsumowując, Samsung Galaxy Ultra oferuje kompleksowy zestaw opcji łączności, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Niezależnie od tego, czy korzystamy z zegarka w połączeniu z telefonem, czy jako samodzielnego urządzenia, Galaxy Ultra zapewnia płynną i bezpieczną komunikację w niemal każdych warunkach.

Podsumowanie

Samsung Galaxy Watch Ultra to bardzo nierówny zegarek. Z jednej strony otrzymujemy naszpikowany technologią smartwatch, jednak z drugiej niewiele mamy nowego. Owszem design jest ciekawy, ale moim zdaniem zbyt toporny i przekombinowany, cena wzrosła do blisko 3000 zł, a bebeszki zegarka identyczne znajdziemy w pozostałych „zwykłych” zegarkach koreańskiego producenta.