Nubia Focus Pro 5G – recenzja

Nubia Focus Pro 5G wkracza na rynek jako intrygująca propozycja w segmencie średniej półki. Ten chiński producent, choć może nie tak rozpoznawalny jak giganci branży, konsekwentnie buduje swoją pozycję, oferując urządzenia o atrakcyjnym stosunku możliwości do ceny. Nubia Focus Pro 5G to kolejny krok w tej strategii – smartfon, który ma ambicje konkurować z bardziej uznanymi markami, przyciągając uwagę użytkowników poszukujących nowoczesnych technologii bez konieczności wydawania fortuny. Czy Nubia Focus Pro 5G ma szansę wyróżnić się w gąszczu podobnych propozycji? Czy oferuje coś, co sprawi, że konsumenci zwrócą na niego uwagę? Zapraszam do lektury pełnej recenzji nowego telefonu od Nubii.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Nubia Focus Pro 5G została zapakowana w eleganckie czarne pudełko emanującego nieco nutą premium. Po jego otwarciu naszym oczom ukazuje się starannie zapakowany zestaw, który nie tylko zawiera sam smartfon, ale również szereg przydatnych akcesoriów. Sercem zestawu jest oczywiście sam smartfon Nubia Focus Pro 5G, spoczywający na honorowym miejscu, chroniony fabryczną folią. Tuż pod nim znajdujemy ładowarkę o mocy 33W. Do ładowarki dołączony kabel USB-C, który służy zarówno do ładowania, jak i transmisji danych. Producent zadbał również o ochronę urządzenia, dołączając do zestawu przezroczyste etui. To praktyczny dodatek, który pozwala cieszyć się designem smartfona, jednocześnie chroniąc go przed przypadkowymi uderzeniami czy zarysowaniami. Dla tych, którzy cenią sobie dodatkową ochronę ekranu, w pudełku znajdziemy także folię ochronną. Miłym zaskoczeniem są dołączone słuchawki przewodowe z wtyczką USB-C. Choć ich jakość może nie dorównywać wysokiej klasy sprzętowi audio, stanowią one praktyczny dodatek dla osób, które nie posiadają własnych słuchawek lub potrzebują zapasowej pary. Oczywiście nie mogło zabraknąć zestawu papierologii.

Specyfikacja techniczna Nubii Focus Pro 5G prezentuje się nieźle jak na urządzenie ze średniej półki cenowej. Sercem smartfona jest, ośmiordzeniowy procesor, składający się z czterech rdzeni Cortex-A76 taktowanych zegarem 2.2 GHz oraz czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2.0 GHz. Taki układ zapewnia dobry balans między wydajnością a efektywnością energetyczną. Za renderowanie grafiki odpowiada układ GPU G57 z czterema rdzeniami, taktowany zegarem 650 MHz. Smartfon wyposażono w 8 GB pamięci RAM, co w dzisiejszych czasach stanowi rozsądny standard, pozwalający na komfortową pracę wielu aplikacji jednocześnie.

Pamięć wewnętrzna o pojemności 256 GB to przestrzeń wystarczająca dla większości użytkowników, choć brak możliwości jej rozszerzenia za pomocą karty microSD może być dla niektórych pewnym ograniczeniem. Wyświetlacz to 6.72-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), oferujący odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Sekcja fotograficzna to jedna z mocniejszych stron Nubii Focus Pro 5G. Główny aparat o rozdzielczości 108 Mpx wykorzystuje sensor Samsung Isocell HM6 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Towarzyszy mu aparat szerokokątny 5 Mpx oraz czujnik głębi 2 Mpx. Z przodu znajdziemy 32-megapikselową kamerkę do selfie. Energię dostarcza pojemna bateria o pojemności 5000 mAh, wspierająca szybkie ładowanie o mocy 33W. Całością zarządza system Android 13 z autorską nakładką producenta. Nubia Focus Pro 5G oferuje pełen zestaw nowoczesnych opcji łączności, w tym oczywiście 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Nie zabrakło też dual SIM oraz kompletu systemów nawigacji satelitarnej.

Jakość wykonania oraz design

Nubia Focus Pro 5G już na pierwszy rzut oka prezentuje się jako urządzenie z wyższej półki. Konstrukcja smartfona opiera się na połączeniu szkła i tworzywa sztucznego wysokiej jakości (w przypadku wariantu czarnego) lub ekologiczna skóra i plastik (w przypadku beżowej wersji). Do testów otrzymałem tę drugą. Krawędź telefonu jest wykonana z plastiku, ale jest on dobrej jakości. Mimo sporej przekątnej ekranu wynoszącej 6.72 cala, Nubia Focus Pro 5G dobrze leży w dłoni, choć nie jest to smartfon szczególnie kompatkowy. Jest to zasługa przemyślanej ergonomii – krawędzie urządzenia są delikatnie zaokrąglone, co przekłada się na komfortowy chwyt.

Rozmieszczenie przycisków fizycznych jest standardowe i ergonomiczne, choć jest też kilka dodatkowych rozwiązań. Od frontu mamy wcześniej wspomniany 6,72 calowy ekran, przy górnej belce znajdziemy przedni obiektyw aparatu. A także nieco wyżej głośnik do rozmów. Górna krawędź to jeden z mikrofonów. Prawa krawędź to krótki przełącznik nieco niższej klawisz power, a także i to co najciekawsze mamy dotykowy panel, który działa jak spust aparatu. Działa to różnie i trzeba się do tej wersji przyzwyczaić, ale mimo wszystko może być to bardzo ciekawe. Przycisk zasilania znajduje się na prawej krawędzi urządzenia wraz z tacką na kartę SIM. Przyciski mają przyjemny skok i wyraźny punkt aktywacji, co przekłada się na pewność ich użytkowania. Na dolnej krawędzi urządzenia znajdziemy port USB-C, główny głośnik oraz mikrofon. Warto zauważyć, że Nubia zdecydowała się na rezygnację z gniazda słuchawkowego 3.5 mm, co jest już standardem w tej klasie urządzeń, choć może być rozczarowaniem dla niektórych użytkowników. Plecki telefonu to ogromna i wystająca wyspa na aparaty. Mieści ona trzy obiektywy plus diodę doświetlają LED.

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Podczas testów nie zaobserwowałem żadnych niepokojących dźwięków, trzasków czy ugięć obudowy. Spasowanie poszczególnych elementów jest precyzyjne, bez widocznych szczelin czy nierówności. Podsumowując, Nubia Focus Pro 5G pod względem jakości wykonania i designu prezentuje się bardzo dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę segment cenowy, w którym się znajduje. Smartfon emanuje premium feelingiem, a jego konstrukcja budzi zaufanie co do trwałości i niezawodności.

Ekran

Sercem wizualnych doznań w Nubii Focus Pro 5G jest 6,72-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. To, co od razu przyciąga uwagę, to częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz, która staje się standardem nawet w średniej półce cenowej za co plus dla producenta. Jakość obrazu prezentowana przez ten panel stoi na dobrym poziomie, szczególnie jak na technologię IPS. Kolory są żywe i nasycone, choć naturalnie nie dorównują głębi i kontrastowi, jakie oferują ekrany AMOLED. Niemniej, dla większości użytkowników różnica ta może być trudna do zauważenia w codziennym użytkowaniu. Jasność maksymalna ekranu jest satysfakcjonująca. W słoneczne dni nie miałem problemów z odczytywaniem treści na wyświetlaczu, choć w ekstremalnie jasnym otoczeniu mogłaby być nieco wyższa. Automatyczna regulacja jasności działa poprawnie, choć czasami reaguje z lekkim opóźnieniem na zmiany oświetlenia otoczenia. Kąty widzenia są szerokie, co jest typowe dla paneli IPS. Nawet przy patrzeniu na ekran pod kątem, kolory pozostają wierne, a tekst czytelny. Na plus również można zanotować wyższe odświeżanie ekranu bo 120 Hz, które w tej półce cenowej nie jest tak powszechne.

Nubia zadbała również o ochronę wzroku użytkownika, implementując tryb ochrony oczu, który redukuje emisję niebieskiego światła. To przydatna funkcja, szczególnie podczas wieczornego czy nocnego korzystania z urządzenia. Ramki wokół wyświetlacza nie są bardzo wąskie, ale w tej półce cenowej ich wielkość jest do zaakceptowania. Z drugiej strony nie są one symetryczne i dolna jest najszersza, co tworzy charakterystyczny podbródek.

Podsumowując, ekran Nubii Focus Pro 5G to solidna propozycja w tej klasie cenowej. Wysoka częstotliwość odświeżania w połączeniu z dobrą jakością obrazu i przyzwoitą jasnością maksymalną tworzy kompleksowe rozwiązanie, które powinno zadowolić większość użytkowników.

Bateria

Jednym z kluczowych aspektów każdego smartfona jest jego zdolność do długotrwałej pracy na jednym ładowaniu. W tym kontekście Nubia Focus Pro 5G prezentuje się obiecująco, będąc wyposażonym w pojemną baterię o pojemności 5000 mAh. Można powiedzieć, że jest to standard jak na tę półkę cenową.

W praktyce przekłada się to na bardzo dobrą żywotność urządzenia. Przy standardowym użytkowaniu, obejmującym regularne sprawdzanie mediów społecznościowych, przeglądanie stron internetowych, okazjonalne oglądanie filmów czy słuchanie muzyki, bez problemu udawało mi się uzyskać pełne półtora dnia pracy na jednym ładowaniu. Dla mniej wymagających użytkowników możliwe jest nawet osiągnięcie dwóch pełnych dni bez konieczności sięgania po ładowarkę. Co ważne, Nubia Focus Pro 5G radzi sobie również dobrze w bardziej wymagających scenariuszach. Podczas intensywnego dnia, obfitującego w rozmowy telefoniczne, sesje gier mobilnych czy długie sesje z nawigacją GPS, urządzenie wciąż było w stanie dotrwać do wieczora z zapasem energii.

Nubia Focus Pro 5G wspiera szybkie ładowanie o mocy 33W. W praktyce oznacza to, że pełne naładowanie baterii od 0 do 100% zajmuje około 1 godziny i 25 minut. To dobry wynik, choć nie rekordowy w tej klasie cenowej. Warto docenić, że producent dołącza odpowiednią ładowarkę do zestawu, co staje się coraz rzadszą praktyką w dzisiejszych czasach.

Nubia Focus Pro 5G nie została wyposażona w ładowanie bezprzewodowe, co może być minusem dla niektórych użytkowników. Jednak biorąc pod uwagę segment cenowy, nie jest to funkcja często spotykana w tej półce, więc trudno uznać to za znaczący mankament.

Aparat

Nubia w przypadku Nubii Focus Pro 5G postawiła całe działanie i rozwiązania wokół tego telefonu właśnie na aparaty. Jak to wyszło w praktyce? Główny aparat wykorzystuje sensor Samsung Isocell HM6 o rozdzielczości 108 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). W praktyce, przy domyślnych ustawieniach, aparat korzysta z technologii łączenia pikseli (pixel binning), produkując zdjęcia o rozdzielczości około 12 Mpx. Efekty są naprawdę niezłe, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych.

Zdjęcia wykonane w świetle dziennym charakteryzują się wysoką szczegółowością, dobrym odwzorowaniem kolorów i szerokim zakresem dynamicznym. Autofocus działa szybko i precyzyjnie, co ułatwia wykonywanie spontanicznych ujęć. Optyczna stabilizacja obrazu sprawdza się świetnie, redukując rozmycia spowodowane drżeniem ręki, co jest szczególnie pomocne przy słabszym świetle lub podczas fotografowania z ręki w pomieszczeniach. Tryb nocny zasługuje na osobną wzmiankę. Choć nie dorównuje flagowym konstrukcjom, radzi sobie zaskakująco dobrze. Zdjęcia wykonane w słabym oświetleniu są jasne i czytelne, z zauważalną redukcją szumów. Czasami algorytmy potrafią jednak przesadzić z rozjaśnianiem, co może prowadzić do lekkiej utraty naturalności obrazu. Niemniej, jak na urządzenie ze średniej półki, wyniki są więcej niż zadowalające.

Drugi aparat, szerokokątny o rozdzielczości 5 Mpx, radzi sobie poprawnie w dobrych warunkach oświetleniowych. Pozwala on na uchwycenie szerszej perspektywy, co jest przydatne przy fotografowaniu krajobrazów czy architektury. Jakość zdjęć jest zauważalnie niższa niż w przypadku głównego sensora, szczególnie pod względem szczegółowości i zakresu dynamicznego, ale wciąż pozostaje akceptowalna dla większości zastosowań.

Trzeci aparat, 2 Mpx czujnik głębi, wspomaga efekt rozmycia tła w trybie portretowym. Tryb portretowy działa całkiem nieźle, choć czasami zdarzają się drobne błędy w separacji obiektu od tła, szczególnie przy bardziej skomplikowanych krawędziach. Przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx robi solidne selfie. Zdjęcia są ostre i szczegółowe, choć czasami algorytmy upiększania działają zbyt agresywnie, co może prowadzić do nienaturalnego wygładzenia skóry. Na szczęście, intensywność efektów można regulować w ustawieniach.

Jeśli chodzi o możliwości wideo, Nubia Focus Pro 5G pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Jakość nagrań jest zadowalająca, z dobrym odwzorowaniem kolorów i przyzwoitym poziomem szczegółowości. Stabilizacja działa poprawnie, choć przy bardziej dynamicznych ruchach można zauważyć lekkie drgania obrazu.

Aplikacja aparatu jest intuicyjna i bogata w funkcje. Oprócz standardowych trybów jak auto, portret czy noc, znajdziemy tu również tryb profesjonalny, pozwalający na manualne ustawienie parametrów ekspozycji, oraz różne tryby kreatywne, jak panorama czy timelapse.

Podsumowując, aspekty fotograficzne Nubii Focus Pro 5G prezentuje się bardzo solidnie jak na urządzenie ze średniej półki cenowej. Główny aparat 108 Mpx z OIS to prawdziwa gwiazda, oferująca wysoką jakość zdjęć w różnych warunkach. Choć dodatkowe aparaty nie dorównują mu jakością, całość tworzy wszechstronny zestaw, który powinien zadowolić większość użytkowników.

Oprogramowanie

Nubia Focus Pro 5G działa na systemie Android 13 z autorską nakładką producenta. To połączenie przynosi ze sobą zarówno zalety najnowszej wersji Androida, jak i unikalne rozwiązania przygotowane przez Nubię. Dodatkowo mamy pakiet bezpieczeństwa datowany na czerwiec bieżącego roku co jest przeciętnym wynikiem, ale mnie najbardziej kole w oko Android 13, gdzie lada moment będzie dostępny Android 15.

Niestety, jak to często bywa w przypadku nakładek producentów, znajdziemy tu kilka preinstalowanych aplikacji, które mogą być uznane za bloatware. Część z nich można odinstalować, inne jedynie wyłączyć. To mankament, który może przeszkadzać osobom preferującym czysty system. Liczę, że przy okazji kolejnych rozwiązań Nubia powoli będzie się wycofywała z tak dużej ilości dodatkowych aplikacji i gier.

Jeśli chodzi o aktualizacje i wsparcie software’owe, to niestety Nubia nie ma najlepszej reputacji w tym zakresie. Nie ma pewności, jak długo urządzenie będzie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i nowe wersje systemu Android. To może być potencjalny problem dla osób planujących długoterminowe użytkowanie smartfona i przywiązujących wagę do najnowszych funkcji i zabezpieczeń.

Multimedia

Nubia Focus Pro 5G radzi sobie całkiem nieźle w kwestii multimediów, oferując zestaw funkcji, które powinny zadowolić większość użytkowników. Zacznijmy od ekranu, który jest kluczowym elementem w kontekście multimediów. Duży, 6.72-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej częstotliwości odświeżania (120 Hz) sprawdza się dobrze podczas oglądania filmów czy grania w gry. Kolory są żywe i nasycone, a ruch płynny, co przekłada się na przyjemne doświadczenia wizualne. Rozdzielczość Full HD+ jest wystarczająca, by detale były ostre i wyraźne. Jeśli chodzi o dźwięk, Nubia Focus Pro 5G wyposażona jest w pojedynczy głośnik umieszczony na dolnej krawędzi urządzenia. Jakość dźwięku jest poprawna jak na głośnik mono – jest głośny i czysty, choć brakuje mu nieco głębi i basów. Przy maksymalnej głośności można zauważyć lekkie zniekształcenia. Brak głośników stereo może być pewnym rozczarowaniem dla osób często korzystających z urządzenia do oglądania filmów czy grania bez słuchawek.

Warto docenić, że w zestawie znajdziemy przewodowe słuchawki USB-C. To miły dodatek, choć ich jakość jest przeciętna. Dla lepszych wrażeń dźwiękowych warto zainwestować w bardziej zaawansowane słuchawki.

Nubia Focus Pro 5G obsługuje popularne kodeki audio, w tym AAC i aptX, co w połączeniu z dobrymi słuchawkami bezprzewodowymi pozwala cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem. Podczas testów z różnymi słuchawkami Bluetooth nie zauważyłem problemów z synchronizacją dźwięku z obrazem. Urządzenie radzi sobie z odtwarzaniem większości popularnych formatów wideo i audio, w tym MPEG-4, H.264, MP3, AAC czy FLAC. Wbudowany odtwarzacz multimedialny jest prosty i funkcjonalny, choć niektórzy użytkownicy mogą preferować instalację bardziej zaawansowanych aplikacji z Google Play.

Czytnik biometryczny

Nubia Focus Pro 5G wyposażona jest w czytnik linii papilarnych zintegrowany z klawiszem power, czyli dosyć standardowo jak na bardziej budżetową wersję telefonu. W praktyce czytnik działa szybko i precyzyjnie. Proces odblokowywania urządzenia trwa ułamek sekundy. Warto zauważyć, że czytnik radzi sobie dobrze nawet przy lekko wilgotnych palcach, choć w przypadku bardzo mokrych dłoni mogą pojawić się problemy z odczytem.

Jako alternatywę dla czytnika linii papilarnych, Nubia oferuje również rozpoznawanie twarzy. Ta metoda działa sprawnie w dobrych warunkach oświetleniowych, oferując szybkie i wygodne odblokowywanie urządzenia. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie oparte wyłącznie na przedniej kamerze, więc nie dorównuje poziomem bezpieczeństwa czytnikowi linii papilarnych czy bardziej zaawansowanym systemom rozpoznawania twarzy 3D.

Ze względów bezpieczeństwa, szczególnie przy autoryzacji płatności czy dostępie do wrażliwych danych, lepiej polegać na czytniku linii papilarnych. Nubia umożliwia ustawienie różnych poziomów zabezpieczeń dla różnych aplikacji i funkcji, co pozwala na dostosowanie poziomu ochrony do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wydajność oraz gry

Sercem Nubii Focus Pro 5G jest Unisoc T760 -ośmiordzeniowy procesor, składający się z czterech wydajnych rdzeni Cortex-A76 taktowanych zegarem 2.2 GHz oraz czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2.0 GHz. Za renderowanie grafiki odpowiada układ GPU G57 z czterema rdzeniami, taktowany zegarem 650 MHz. Całość wspierana jest przez 8 GB pamięci RAM. Jak ta konfiguracja sprawdza się w codziennym użytkowaniu i bardziej wymagających zadaniach?

W codziennych zastosowaniach Nubia Focus Pro 5G radzi sobie naprawdę dobrze. Aplikacje uruchamiają się szybko, a przełączanie między nimi jest płynne. System działa responsywnie, co jest zasługą zarówno wydajnego procesora, jak i wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu (120 Hz). Podczas testów nie zaobserwowałem zauważalnych spowolnień czy zawieszania się interfejsu, nawet przy wielu otwartych aplikacjach w tle.

Jeśli chodzi o gry, Nubia Focus Pro 5G prezentuje się solidnie. Popularne tytuły, takie jak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile czy Asphalt 9, działają płynnie na średnich do wysokich ustawieniach graficznych. Przy najbardziej wymagających grach może być konieczne obniżenie niektórych detali, aby utrzymać stabilną liczbę klatek na sekundę, ale ogólne wrażenia z rozgrywki są bardzo dobre.

Warto docenić zaimplementowany przez Nubię tryb gamingowy. Aktywuje się on automatycznie po uruchomieniu gry (choć można to zmienić w ustawieniach) i optymalizuje wydajność urządzenia, priorytetyzując zasoby dla gry. Dodatkowo, tryb ten blokuje przeszkadzające powiadomienia i połączenia, pozwalając w pełni skupić się na rozgrywce. Istnieje również możliwość monitorowania temperatury urządzenia i liczby klatek na sekundę bezpośrednio podczas gry.

Podsumowując, wydajność Nubii Focus Pro 5G stoi na dobrym poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę segment cenowy urządzenia. Smartfon radzi sobie z większością zadań bez zarzutu, oferując płynne działanie w codziennym użytkowaniu i satysfakcjonujące wrażenia z gier. Choć nie jest to urządzenie dla najbardziej wymagających użytkowników czy zapalonych graczy mobilnych, z pewnością zaspokoi potrzeby zdecydowanej większości konsumentów. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

Nubia Focus Pro 5G, jak sama nazwa wskazuje, oferuje wsparcie dla sieci 5G, co jest coraz bardziej pożądaną cechą nawet w średniej półce cenowej. W praktyce, korzystanie z sieci 5G przekłada się na znacznie szybsze prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu do LTE, oczywiście pod warunkiem dostępności odpowiedniej infrastruktury. Podczas testów w obszarach z pokryciem 5G. Oprócz 5G, Nubia Focus Pro 5G oferuje pełen zestaw standardowych opcji łączności. Wi-Fi działa w standardzie 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), zapewniając stabilne i szybkie połączenie z sieciami bezprzewodowymi. Choć brak najnowszego standardu Wi-Fi 6 i 7 może być rozczarowaniem dla niektórych, Wi-Fi 5 wciąż jest wystarczające dla większości zastosowań.

Bluetooth w wersji 5.2 zapewnia szybkie i energooszczędne połączenie z akcesoriami bezprzewodowymi. Podczas testów nie zaobserwowałem problemów z łącznością czy synchronizacją dźwięku przy korzystaniu z różnych słuchawek i głośników Bluetooth. Nubia Focus Pro 5G oferuje również NFC, co umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych. Funkcja ta działa bez zarzutu, pozwalając na wygodne płatności telefonem w sklepach czy korzystanie z transportu publicznego w miastach wspierających tę technologię.

Jeśli chodzi o nawigację satelitarną, Nubia Focus Pro 5G wspiera systemy GPS, GLONASS, Beidou i Galileo. W praktyce przekłada się to na szybkie i precyzyjne ustalanie pozycji. Podczas testów z różnymi aplikacjami nawigacyjnymi, urządzenie szybko łapało „fixa” i utrzymywało stabilne połączenie, nawet w gęstej zabudowie miejskiej.

Podsumowanie

Nubia Focus Pro 5G to interesująca propozycja w segmencie średniej półki, oferująca zrównoważony zestaw funkcji i solidną wydajność. Smartfon wyróżnia się kilkoma kluczowymi cechami, jednocześnie mając pewne obszary, w których jest miejsce na poprawę.