Snapdragon 8 Elite detronizuje Apple A18 Pro w teście AnTuTu

Już niebawem Qualcomm oficjalnie zaprezentuje swój najnowszy i najbardziej zaawansowany procesor mobilny – Snapdragon 8 Elite. To, co jeszcze niedawno znaliśmy pod roboczą nazwą Snapdragon 8 Gen 4, ma szansę na nowo zdefiniować standardy wydajności w urządzeniach mobilnych.

Wyciek wyników testu AnTuTu dla prototypowego smartfona realme GT7 Pro, wyposażonego w nowy układ Qualcomma, wywołał prawdziwą burzę w branży. Urządzenie osiągnęło wynik 3 025 991 punktów, co stanowi bezprecedensowy rekord w historii tego popularnego benchmarku. Dla porównania- Apple A18 Pro – osiąga wynik około 1,65 miliona punktów, co pokazuje skalę przewagi nowego Snapdragona. Co więcej, Snapdragon 8 Elite zdeklasował również niedawno zaprezentowany układ MediaTek Dimensity 9400, który w ostatnich testach osiągał wyniki w okolicach 2,8 miliona punktów. Ta przepaść wydajnościowa sugeruje, że Qualcomm może na długo zdominować rynek high-endowych procesorów mobilnych. Według przecieków, Snapdragon 8 Elite ma być dostępny w dwóch wariantach. Podstawowa wersja ma oferować dwa rdzenie taktowane zegarem do 4,09 GHz oraz sześć rdzeni o częstotliwości 2,78 GHz. Natomiast wersja premium ma poszczycić się dwoma rdzeniami pracującymi z częstotliwością aż 4,32 GHz. Obie wersje mają być wyposażone w układ graficzny Adreno 830, co sugeruje znaczący skok wydajności również w obszarze przetwarzania grafiki.

Kluczem do tak imponujących osiągów jest wykorzystanie najnowszego, 3-nanometrowego procesu technologicznego firmy TSMC. Ta zaawansowana technologia produkcji pozwala na zwiększenie gęstości tranzystorów, co przekłada się na wyższą wydajność przy jednoczesnym obniżeniu poboru energii. Warto zauważyć, że Snapdragon 8 Elite nie tylko błyszczy w teście AnTuTu. Wcześniejsze przecieki dotyczące wyników w benchmarku Geekbench również wskazywały na ogromny potencjał tego układu. Wszystko to składa się na obraz procesora, który może przynieść największy skok generacyjny w historii mobilnych SoC Qualcomma.

Tak znacząca przewaga nad konkurencją rodzi pytania o to, jak producenci smartfonów wykorzystają potencjał nowego Snapdragona. Możemy spodziewać się, że flagowe modele na 2025 rok będą oferować nie tylko błyskawiczną responsywność systemu i aplikacji, ale także otworzą nowe możliwości w zakresie mobilnego gamingu, przetwarzania AI czy zaawansowanych funkcji fotograficznych i wideo.

Warto jednak pamiętać, że same wyniki benchmarków nie zawsze przekładają się bezpośrednio na realne doświadczenia użytkowników. Kluczowe będzie to, jak producenci zoptymalizują swoje urządzenia pod kątem nowego procesora, aby w pełni wykorzystać jego możliwości przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnego czasu pracy na baterii.

Jednocześnie pojawia się pytanie o cenę urządzeń wyposażonych w Snapdragona 8 Elite. Tak zaawansowana technologia z pewnością nie będzie tania, co może przełożyć się na wzrost cen flagowych smartfonów. Producenci staną przed wyzwaniem zbalansowania wysokiej wydajności z akceptowalną dla konsumentów ceną.

Oficjalna prezentacja Snapdragona 8 Elite w poniedziałek z pewnością dostarczy więcej szczegółów na temat możliwości tego układu. Branża z niecierpliwością oczekuje na pełną specyfikację techniczną, a także na informacje o pierwszych urządzeniach, które będą wyposażone w ten procesor.

Podsumowując, jego wydajność nie tylko wyznacza nowe standardy w benchmarkach, ale także otwiera drogę do innowacji w całym ekosystemie mobilnym. Czy rzeczywiście zrewolucjonizuje rynek smartfonów i tabletów? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli poczekać do pojawienia się pierwszych urządzeń z tym układem na rynku. Jedno jest pewne – rok 2025 zapowiada się niezwykle ciekawie dla miłośników nowych technologii mobilnych.

