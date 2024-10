Dragon Age: The Veilguard bez kontrowersyjnego DRM Denuvo

Fani serii Dragon Age mają powody do radości. BioWare i Electronic Arts ogłosiły, że nadchodząca gra „Dragon Age: The Veilguard” nie będzie zawierać kontrowersyjnego systemu zabezpieczeń Denuvo na żadnej z platform. To decyzja, która z pewnością ucieszy wielu graczy PC, ale niesie ze sobą również pewne konsekwencje.

Zaufanie zamiast zabezpieczeń

Mike Gamble, dyrektor projektu, wyjaśnił decyzję o rezygnacji z Denuvo krótkim, ale wymownym stwierdzeniem na Twitterze: „Ufamy wam”. To jasny sygnał, że twórcy stawiają na budowanie pozytywnych relacji z graczami, zamiast stosowania restrykcyjnych zabezpieczeń. Denuvo, będące formą cyfrowego zarządzania prawami (DRM), od lat budzi kontrowersje wśród społeczności graczy PC. Choć skutecznie utrudnia piractwo, często jest krytykowane za potencjalny negatywny wpływ na wydajność gier. Rezygnacja z tego zabezpieczenia w przypadku tak wyczekiwanego tytułu jak „Dragon Age: The Veilguard” to odważny krok ze strony BioWare i EA.

Konsekwencje dla graczy PC

Decyzja o rezygnacji z Denuvo ma jednak swoje konsekwencje. Deweloperzy poinformowali, że brak DRM oznacza brak możliwości wczesnego pobrania gry na PC przed premierą. Gracze korzystający z tej platformy będą musieli poczekać do oficjalnego startu sprzedaży, aby rozpocząć pobieranie. Globalna premiera „Dragon Age: The Veilguard” zaplanowana jest na 31 października 2024 roku o godzinie 9:00 PDT (18:00 czasu polskiego). Dopiero od tego momentu gracze PC będą mogli rozpocząć pobieranie i instalację gry.

Decyzja o rezygnacji z Denuvo spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród społeczności graczy. Wielu fanów chwali BioWare za zaufanie okazane graczom i rezygnację z kontrowersyjnego zabezpieczenia. Niektórzy wyrażają jednak obawy związane z potencjalnym piractwem, które może dotknąć grę w pierwszych dniach po premierze. Brak możliwości wczesnego pobrania gry na PC jest przyjmowany ze zrozumieniem przez większość graczy, którzy uważają, że jest to niewielka cena za grę pozbawioną DRM.

Podsumowanie

Rezygnacja z Denuvo w „Dragon Age: The Veilguard” to odważny krok ze strony BioWare i EA, pokazujący zaufanie do społeczności graczy. Choć decyzja ta oznacza brak możliwości wczesnego pobrania gry na PC, wydaje się, że fani są gotowi zaakceptować to ograniczenie w zamian za grę wolną od kontrowersyjnego DRM. „Dragon Age: The Veilguard” ma szansę nie tylko kontynuować sukces serii, ale także stać się przykładem nowego podejścia do zabezpieczeń w grach AAA. Czy inne studia pójdą w ślady BioWare? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – decyzja ta z pewnością przysporzy studiu sympatii wśród graczy PC.