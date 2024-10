Hama Power Pack Performance 10 10000mAh – test powerbanka

W dzisiejszym świecie, gdzie nasze życie jest coraz bardziej uzależnione od urządzeń mobilnych, powerbanki stały się nieodłącznym elementem codziennego ekwipunku. Przenośny bank energii obiecuje dostarczyć dodatkową moc naszym smartfonom, tabletom i innym urządzeniom, gdy jesteśmy z dala od tradycyjnych źródeł zasilania. W recenzji przyjrzę się bliżej Hama Power Pack PD10 10000. Sprawdzę czy Hama Power Pack PD10 10000 spełni oczekiwania wymagających użytkowników i czy warto zainwestować w ten model? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na standardy Hamy nie wyróżnia się szczególnie z tłumu innych konkurencyjnych rozwiązań. Niewielkie gabarytowo z grafiką samego urządzenia. Po otwarciu opakowania Hama Power Pack PD10 10000, znajdziemy w nim oczywiście sam powerbank, krótki kabel USB-C do USB-C (około 30 cm) oraz zestaw papierologii. Mamy absolutne minimum, które jest niezbędne do codziennego korzystania z powerbanka.

Specyfikacja techniczna Hama Power Pack PD10 10000 prezentuje się następująco:

– Pojemność: 10000 mAh / 37 Wh

– Wejście: USB-C PD (Power Delivery) 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)

– Wyjścia:

* USB-C PD: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)

* USB-A QC (Quick Charge) 3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W)

– Wymiary: 100 x 63 x 23 mm

– Waga: 215 g

Ta specyfikacja plasuje Hama Power Pack PD10 10000 w średniej półce powerbanków, oferując dobrą równowagę między pojemnością a kompaktowymi wymiarami. Obsługa szybkiego ładowania przez oba porty jest niewątpliwym atutem tego modelu.

Design oraz jakość wykonania

Hama Power Pack PD10 10000 wyróżnia się swoim minimalistycznym i eleganckim designem. Obudowa wykonana jest z dobrej jakości tworzywa sztucznego z matowym wykończeniem. Od frontu plastik ma delikatną chropowatą strukturę i na nim pozostają wszelkie odciski palców i brud, plecki urządzenia są bardziej gładkie i ten element nie brudzi się już tak bardzo. Konstrukcja pod względem jakości wykonania nie wzbudza moich żadnych podejrzeń, całość jest dobrze spasowana i nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Wymiary 100 x 63 x 23 mm sprawiają, że Hama Power Pack PD10 10000 jest kompaktowy i mieści się wygodnie w kieszeni lub małej torbie. Waga około 200 gramów jest odczuwalna, ale nie na tyle duża, by stanowić problem podczas codziennego noszenia.

Na jednym z krótszych boków urządzenia znajdują się trzy porty: 2x USB-C i USB-A. Na dłużej lewej krawędzi zlokalizowany jest z kolei przycisk do aktywacji ekranu, na którym wyświetlany jest poziom naładowania powerbanka. Proste, ale wygodne rozwiązanie. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Wszystkie elementy są dobrze spasowane, nie ma żadnych trzasków czy luzów. Porty są solidnie osadzone i nie ma obaw o ich wypadnięcie czy uszkodzenie podczas intensywnego użytkowania.

Bateria i wydajność

Sercem Hama Power Pack PD10 10000 jest, jak sama nazwa wskazuje, bateria o pojemności 10000 mAh. To rozsądny kompromis między rozmiarem urządzenia a jego możliwościami. W praktyce oznacza to, że powerbank jest w stanie naładować:

– Przeciętny smartfon (3000-4000 mAh) około 2-3 razy

– Tablet (7000-8000 mAh) około 1-1,5 raza

– Słuchawki bezprzewodowe kilka do kilkunastu razy

Warto pamiętać, że rzeczywista liczba pełnych ładowań może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, wiek baterii urządzenia ładowanego czy stopień rozładowania powerbanku. Głównym atutem Hama Power Pack PD10 10000 jest wsparcie dla technologii Power Delivery (PD) przez porty USB-C. Pozwala to na szybkie ładowanie kompatybilnych urządzeń z mocą do 20 W. W praktyce oznacza to, że możemy naładować smartfon od 0 do 50% w około 30 minut, co jest bardzo przydatne, gdy potrzebujemy szybko uzupełnić energię w naszym urządzeniu. Z plusów jeśli chodzi o działanie urządzenia to możliwość ładowania nawet do trzech różnych sprzętów równocześnie.

Port USB-A z technologią Quick Charge 3.0 również oferuje szybkie ładowanie, zapewniając kompatybilność z szerszą gamą urządzeń. Tutaj mamy maksymalnie 18 W mocy. Czas ładowania samego powerbanku jest zadowalający. Przy użyciu ładowarki wspierającej Power Delivery 20W, możemy naładować go od 0 do 100% w około 5 godzin. To dobry wynik, biorąc pod uwagę pojemność urządzenia.

Podsumowanie

Hama Power Pack PD10 10000 to solidny i wszechstronny powerbank, który z powodzeniem spełni oczekiwania większości użytkowników. Biorąc pod uwagę cenę, która plasuje się w średnim segmencie rynku, Hama Power Pack PD10 10000 oferuje dobry stosunek jakości do ceny. Aktualnie bez przeszkód znajdziemy go w polskich sklepach za 80 zł. Jest to urządzenie, które sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas podróży czy wyjazdów służbowych. Dla kogo jest ten powerbank? Z pewnością docenią go osoby, które cenią sobie równowagę między pojemnością a mobilnością. Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, studentów czy podróżników, którzy potrzebują niezawodnego źródła energii, ale nie chcą obciążać się zbyt dużym i ciężkim urządzeniem.

Jego główne zalety to:

– Kompaktowe wymiary i elegancki design

– Dobra pojemność w stosunku do rozmiaru

– Wsparcie dla szybkiego ładowania (Power Delivery i Quick Charge 3.0)

– Możliwość jednoczesnego ładowania do trzech urządzeń

– Wysoka jakość wykonania

Do minusów można zaliczyć:

– Brak wodoodporności