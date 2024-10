Logitech Zone Vibe 100 – recenzja słuchawek

Dziś praca zdalna i hybrydowa stała się normą, a rozrywka cyfrowa jest na wyciągnięcie ręki, potrzeba wszechstronnych i niezawodnych słuchawek jest większa niż kiedykolwiek. Dlatego też producenci sprzętu mobilnego przygotowują co rusz nową ofertę swoich urządzeń. Jedną z ostatnich nowości od Logitecha są słuchawki Zone Vibe 100. W tej recenzji przyjrzę się bliżej temu, co Logitech Zone Vibe 100 ma do zaoferowania. Czy Logitech Zone Vibe 100 to uniwersalne rozwiązanie, które zadowoli wszystkich użytkowników? Zapraszam do lektury pełnej recenzji słuchawek.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenie często ma kluczowe znaczenie, dlatego zacznijmy od momentu rozpakowania Logitech Zone Vibe 100. Pudełko, w którym dostarczane są słuchawki, jest wykonane z materiałów posiadających certyfikat FSC, co już na starcie podkreśla zaangażowanie Logitecha w kwestie zrównoważonego rozwoju. To miły akcent dla osób świadomych ekologicznie. Również w środku próżno szukać folii czy plastikowych elementów ochronnych, za co spory plus. Co jednak znajdziemy w środku? Oczywiście prócz słuchawek Logitech Zone Vibe 100 mamy również przewód USB-C do ładowania o długości 1,5 metra, sakiewkę/etui na słuchawki, a także zestaw papierologii. Choć zestaw jest dość podstawowy, zawiera wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia korzystania ze słuchawek. Brak dodatkowych akcesoriów, adapter jack 3,5 mm, może być dla niektórych użytkowników rozczarowaniem, ale od pewnego czasu zestawy sprzedażowe robią się coraz uboższe.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej specyfikacji technicznej:

Specyfikacja audio:

– Przetworniki: 40 mm

– Pasmo przenoszenia (tryb muzyczny): zoptymalizowane dla Zoom

– Pasmo przenoszenia (tryb rozmów): 100 Hz – 8 kHz

– Czułość: 118,0 ±3 dB przy 1 mW i 1 kHz

Mikrofon:

– Typ: Dwa wielokierunkowe mikrofony MEMS z kierunkowym formowaniem wiązki i DSP

– Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 8 kHz

Bateria i ładowanie:

– Typ: Wbudowany akumulator litowo-jonowy

– Czas pracy (rozmowy): do 18 godzin

– Czas pracy (słuchanie muzyki): do 20 godzin

– Ładowanie: przez USB-C

Te specyfikacje sugerują, że Logitech Zone Vibe 100 zostały zaprojektowane z myślą o wszechstronności. Mamy długi czas działania na jednym ładowaniu (na papierze), dwa mikrofony. Jednak jak w praktyce sprawdza się powyższa specyfikacja?

Design oraz jakość wykonania

Logitech Zone Vibe 100 prezentują się jako słuchawki o nowoczesnym wyglądzie. Ich design można określić jako subtelnie elegancki, bez zbędnych ozdobników czy krzykliwych elementów. To sprawia, że dobrze wpasują się zarówno w biurowe otoczenie, jak i domową przestrzeń do pracy czy rozrywki. Konstrukcja słuchawek opiera się na klasycznym układzie z pałąkiem nagłownym i miękkimi nausznikami. Pałąk nie jest składany ani regulowany, możemy przesuwać w zakresie kilku centymetrów same nauszniki. Nie jest to tak elastyczne rozwiązanie co pełna regulacja, ale w tym zakresie podczas testów była zupełnie wystarczająca. Materiał użyty do jego wykonania wydaje się być trwały, a jednocześnie elastyczny, co sugeruje dobrą wytrzymałość na codzienne użytkowanie. Nauszniki są odpowiednio duże, aby objąć ucho, ale nie na tyle, by wyglądać nieporęcznie. Ich kształt jest ergonomicznie dopasowany do anatomii ludzkiego ucha, co przekłada się na komfort noszenia. Miękkie poduszki pokryte są przyjemnym w dotyku materiałem, który jest oddychający – to ważne przy dłuższym użytkowaniu, gdyż może zapobiegać nadmiernemu poceniu się uszu.

Kolorystyka słuchawek jest stonowana. Dominują odcienie szarości i czerni, co nadaje Zone Vibe 100 uniwersalny charakter. W sprzedaży dostępne są trzy wersje kolorystyczne słuchawek – szara (którą właśnie testuję), biała oraz różowa. Większość elementów związanych z nawigacją znajdziemy na lewym nauszniku, a tak właściwie jego krawędzi. To kilka fizycznych przycisków idąc od góry. Przycisk odbierania połączenia, następnie nieco dłuższy służący regulacji głośności, suwak działający jak klawisz power, wyjście USB typu do ładowania słuchawek i na koniec dioda informująca o stanie słuchawek. Sprytnie w tej muszli kryty został na pałąku mikrofon, który wysuwamy ze słuchawek, rozwiązanie estetyczne i wygodne w codziennym stosowaniu. Na drugim nauszniku mamy jeden klawisz fizyczny play/pauza.

Waga słuchawek wynosząca 185 gramów plasuje je w kategorii lekkich urządzeń. To dobra wiadomość dla osób, które planują korzystać z nich przez dłuższy czas. Lekka konstrukcja w połączeniu z miękkim wykończeniem nauszników i regulowanym pałąkiem powinna zapewniać komfort nawet podczas wielogodzinnych sesji.

Ogólne wrażenie, jakie wywołuje design i jakość wykonania Logitech Zone Vibe 100, jest pozytywne. Słuchawki sprawiają wrażenie solidnych i trwałych, a jednocześnie lekkich i komfortowych. Ich wygląd jest na tyle uniwersalny, co czyni je wszechstronnym wyborem dla szerokiego grona odbiorców.

Jakość dźwięku

Jakość dźwięku jest kluczowym aspektem każdych słuchawek, a w przypadku Logitech Zone Vibe 100, które mają służyć zarówno do pracy, jak i rozrywki, staje się szczególnie istotna. Zacznijmy od specyfikacji technicznej. Zone Vibe 100 wyposażone są w 40-milimetrowe przetworniki, co jest standardowym rozmiarem dla słuchawek tej klasy. Czułość na poziomie 118,0 ±3 dB przy 1 mW i 1 kHz sugeruje, że słuchawki powinny zapewniać wystarczającą głośność bez konieczności maksymalnego podbijania poziomu dźwięku. W trybie rozmów pasmo przenoszenia wynosi 100 Hz – 8 kHz, co pokrywa kluczowy zakres częstotliwości ludzkiego głosu.

Przechodząc do subiektywnych wrażeń słuchowych, Logitech Zone Vibe 100 grają naprawdę przyzwoicie, owszem nie jest to najwyższa półka, ale daje naprawdę frajdę ze słuchania muzyki. Trzeba również wziąć pod uwagę, że Logitech nie dodał w tych słuchawkach aktywnej redukcji szumu czyli ANC. Wynika to przede wszystkim z profilu słuchawek, których główne zastosowanie to dom i biuro. Mimo wszystko same muszle słuchawek tłumią nieco dźwięki otoczenia, to w porównaniu z ANC jest duża różnica. W przypadku jakości rozmów również nie mam zastrzeżeń, mikrofon można szybko wyciszyć chowając pałąk, zarówno mnie jak i rozmówcę słyszałem dobrze podczas rozmów.

Podsumowując aspekt jakości dźwięku. Logitech Zone Vibe 100 oferuje dobre, zbalansowane brzmienie, które powinno sprawdzić się w różnorodnych zastosowaniach. Ich profil dźwiękowy jest nastawiony na uniwersalność i długotrwały komfort słuchania, co czyni je dobrym wyborem dla osób poszukujących słuchawek do codziennego użytku, zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym.

Oprogramowanie

Do naszej dyspozycji Logitech udostępniło darmową aplikację zarówno na systemy mobilne czyli Androida i iOS jak i wersję desktopową. Pierwszy wariant to Logi Tune, drugi dodatkowo z dopiskiem Desktop. Zarówno jedna jak i druga aplikacja jest dostępna za darmo, jednak nie są one w żaden sposób spolszczone, więc wszystkie komunikaty zarówno w samych słuchawkach (np. o ich włączeniu/połączeniu itd.) jak i w aplikacjach są w języku angielskim. Szkoda, że tutaj producent nie pokusił się o dodanie również języka polskiego. Inna sprawa, że do korzystania ze słuchawek nie musimy instalować aplikacji zarówno wersji na komputery jak i smartfony. Logitech Zone Vibe 100 działają w standardzie plug and play. Co do samej aplikacji na smartfony oferuje ona podstawowy zestaw personalizacji. Mamy prosty equlizer, kilka dodatkowych opcji i tyle. Nie mamy tutaj fajerwerków, ale te kilka dodatkowych funkcji ułatwiają zarządzanie słuchawkami.

Bateria

Słuchawki Logitech Zone Vibe 100 są bezprzewodowe, więc do korzystania wymagają baterii. W przypadku testowanego modelu producent zapewnia, do 18 godzin rozmów lub do 20 godzin słuchania muzyki. Są to dane producenta założone w konkretnych warunkach, więc z reguły są ciężkie do osiągniecia w praktyce. W przypadku testów osiągnąłem całkiem dobry wynik bo około 15 godzin działania, co dla mnie oznaczało ładowanie słuchawek co około 2 tygodnie. Jeśli z kolei chodzi o samo ładowanie trwa około godziny.

Łączność

Logitech Zone Vibe 100 wykorzystują technologię Bluetooth 5.2, czyli to standard jeśli chodzi o bezprzewodowe działanie podobnych urządzeń. W przypadku połączenia nie mam uwag, nie miałem problemów z nagłym rozłączeniem się słuchawek czy przerywaniem ich działania. Zasięg działania również stoi na dobrym poziomie.

Podsumowanie

Logitech Zone Vibe 100 prezentują się jako wszechstronne i nowoczesne słuchawki bezprzewodowe, zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących rozwiązania wygodnego i praktycznego przy codziennym korzystaniu. Są lekkie i wygodne przez co używanie ich nawet w przypadku dłuższych sesji nie jest męczące. W tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu – cena, aktualnie słuchawki możemy kupić za około 399 zł, co wydaje się być dosyć wysoką kwotą i w podobnej cenie można znaleźć co najmniej kilka ciekawych alternatyw.