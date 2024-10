Vivo przygotowuje składaka, który podbije świat?

W świecie składanych smartfonów trwa zacięta rywalizacja o miano najcieńszego urządzenia. Niedawno Honor wprowadził na globalny rynek swój model Magic V3, chwaląc się jego smukłością i kierując uszczypliwą wiadomość w stronę Samsunga. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że rekord Honor Magic V3 może zostać wkrótce pobity przez nadchodzący Vivo X Fold 4.

Vivo X Fold 4 – cieńszy i lżejszy?

Według informacji przekazanych przez znanego i wiarygodnego leakstera Digital Chat Station, nadchodzący składany smartfon Vivo ma mierzyć zaledwie „8.x mm” grubości. To mniej niż grubość Honor Magic V3 w stanie złożonym, który mierzy 9,2 mm. Co więcej, waga Vivo X Fold 4 w wersji z obudową z włókna szklanego ma wynosić „21x” gramów, co czyni go lżejszym od Magic V3 ważącego 226 gramów. Oznacza to, że nadchodzący składany telefon Vivo ma być nie tylko cieńszy, ale i lżejszy od konkurenta.

Imponująca pojemność baterii

Najbardziej zaskakującą informacją jest to, że Vivo X Fold 4 ma być wyposażony w baterię o łącznej pojemności 6000 mAh. To więcej niż oferuje Honor Magic V3. Fakt, że Vivo udało się zmieścić większe ogniwa przy jednoczesnym zachowaniu niskiej grubości i wagi urządzenia, jest imponujący i może stanowić przełom w dziedzinie składanych smartfonów.

Digital Chat Station podzielił się również kilkoma dodatkowymi informacjami na temat Vivo X Fold 4:

– Procesor: Snapdragon 8 Gen 4

– Aparat: potrójny zestaw z głównym sensorem 50 Mpx

– Wodoodporność: certyfikat IPX8

– Ładowanie bezprzewodowe

Te specyfikacje, w połączeniu z lżejszą i cieńszą konstrukcją, mogą sprawić, że Vivo X Fold 4 stanie się poważnym konkurentem dla nadchodzących nowych flagowych modeli od topowych producentów.

Rywalizacja na rynku składanych smartfonów

Rynek składanych smartfonów staje się coraz bardziej konkurencyjny, a producenci prześcigają się w innowacjach. Honor niedawno podjął próbę zdetronizowania Samsunga jako lidera w tej kategorii, a teraz Vivo wydaje się gotowe do podjęcia kolejnego kroku. Honor przy okazji premiery Magic V3 przygotował nietypową akcję marketingową. Na zawiasie telefonu wygrawerowano „najmniejsze na świecie przeprosiny” skierowane do właścicieli składanych smartfonów Galaxy Z Fold. Firma przepraszała ich za to, że nie posiadają „najcieńszego składanego smartfona na świecie”. Teraz wydaje się, że to Honor może potrzebować przygotować podobne przeprosiny.

Oczekiwania wobec premiery

Chociaż dokładna data premiery Vivo X Fold 4 nie jest jeszcze znana, branża oczekuje oficjalnego ogłoszenia. Jeśli urządzenie rzeczywiście okaże się cieńsze i lżejsze od konkurencji, jednocześnie oferując większą pojemność baterii, może to być znaczący krok naprzód w ewolucji składanych smartfonów.

Warto jednak pamiętać, że na razie są to nieoficjalne informacje. Choć Digital Chat Station jest uznawany za wiarygodne źródło, ostateczne specyfikacje mogą się różnić od tych podanych w przeciekach. Rynek składanych smartfonów wciąż ewoluuje i dojrzewa. Każde nowe urządzenie przynosi innowacje i usprawnienia, przybliżając nas do momentu, gdy składane telefony staną się powszechnym wyborem konsumentów. Vivo X Fold 4 może być kolejnym ważnym krokiem w tym kierunku.

