EA Sports FC 25 – ewolucja, nie rewolucja

EA Sports FC 25, to druga odsłona serii bez nazwy FIFA w tytule, debiutuje na rynku gier z mieszanymi uczuciami fanów. Z jednej strony wprowadza kilka znaczących nowości, z drugiej pozostawia wiele elementów rozgrywki praktycznie nietkniętych. Sam miałem dłuższą przerwę jeśli chodzi o większe granie w gry piłkarskie, dlatego też byłem mocno zainteresowany co przynosi nowego kolejna odsłona serii. Czy to wystarczy, by zadowolić wiernych graczy i przyciągnąć nowych? Sprawdźmy, co nowego oferuje najnowsza odsłona piłkarskiej sagi od Electronic Arts.

Tryb Rush – świeży powiew w rozgrywce

Jedną z największych nowości w FC 25 jest tryb Rush, który zastępuje niezbyt udaną Voltę z poprzednich edycji. Rush to dynamiczna odmiana piłki nożnej rozgrywana na mniejszym boisku, gdzie dwie pięcioosobowe drużyny toczą szybkie i intensywne pojedynki. Zmodyfikowane zasady, takie jak brak spalonego w środkowej strefie boiska czy zamiana rzutów karnych na akcje jeden na jednego z bramkarzem, dodają emocji i urozmaicają rozgrywkę. Jest dynamiczniej, choć również efektownie.

W przeciwieństwie do Volty, Rush nie skupia się na efektownych trikach, lecz na szybkim, taktycznym rozgrywaniu piłki. Sterowanie jest identyczne jak w standardowych meczach, co ułatwia wejście w ten tryb zarówno nowym, jak i doświadczonym graczom. Tempo gry jest znacznie wyższe, a zawodnicy poruszają się zwinniej, co prowadzi do dynamicznych akcji i częstych zmian posiadania piłki. Rush został zaimplementowany w różnych trybach gry, w tym w szybkim meczu z AI, Klubach, a nawet w Ultimate Team, gdzie czterech graczy kontroluje po jednym zawodniku z pola. To świadczy o tym, że EA poważnie podchodzi do tej nowości i wierzy w jej potencjał. Jedynym mankamentem trybu Rush jest irytujący komentarz, który zbyt emocjonalnie reaguje na każdą bramkę, co przy wysokiej częstotliwości goli może być męczące dla graczy.

Dla tych, którzy uwielbiali Voltę w FC 24 również mam dobrą informację, tryb ten przetrwał, ale pod nazwą 3vs3 i również pozostał główny rdzeń ulicznej rozgrywki niezmieniony.

FC IQ – Nowy wymiar taktyki

Drugą znaczącą innowacją w FC 25 jest system FC IQ, który wprowadza dodatkową warstwę do taktyki drużyny. Pozwala on na przypisanie każdemu zawodnikowi szczegółowej roli, determinującej jego zachowanie zarówno w ofensywie, jak i defensywie. To zbliża grę do realiów nowoczesnego futbolu, gdzie role piłkarzy są bardziej elastyczne, a formacje płynnie się zmieniają w zależności od sytuacji na boisku.

FC IQ umożliwia tworzenie niestandardowych ustawień, takich jak lewy pomocnik w roli schodzącego napastnika czy środkowy obrońca jako rozgrywający. System wizualnie przedstawia obszar działania każdego zawodnika, co ułatwia zrozumienie i planowanie taktyki. Co najważniejsze, te zmiany są widoczne podczas gry – piłkarze rzeczywiście modyfikują swoje pozycje i zachowania zgodnie z przypisanymi rolami. Choć istnieje ryzyko, że w trybie Ultimate Team szybko wykształci się „meta”, czyli optymalne ustawienia wykorzystywane przez większość graczy, FC IQ znacznie poszerza możliwości taktyczne i pozwala na większą kreatywność w budowaniu składu. To krok w dobrym kierunku, przybliżający serię EA do symulacji prawdziwego futbolu.

Rozgrywka – znajome uczucie z drobnymi zmianami

Jeśli chodzi o samą mechanikę gry, FC 25 nie wprowadza rewolucyjnych zmian. Gracze, którzy spędzili wiele godzin z FC 24, poczują się jak w domu. Nadal skuteczne są nagłe zmiany tempa i „półbieg”, a strzały zewnętrzną częścią stopy zza pola karnego wciąż stanowią groźną broń. Agresywna gra do przodu sprawdza się głównie w przypadku lepszych zawodników w Ultimate Team, podczas gdy przeciętni napastnicy mają trudności w pojedynkach z obrońcami. Niestety, niektóre problemy z poprzednich odsłon wciąż są obecne. Dośrodkowania w pole karne nadal cechują się niską skutecznością, a sztuczna inteligencja obrońców czasami podejmuje nielogiczne decyzje, odsłaniając drogę do bramki. Warto jednak zaznaczyć, że takich sytuacji wydaje się być mniej niż w poprzednich latach.

Nowością w rozgrywce są zmodyfikowane przejęcia piłki. Częściej zdarzają się sytuacje, gdy zawodnik tylko częściowo przejmuje piłkę, zmieniając jej tor lub wybijając przeciwnika z rytmu. Dodaje to realizmu, ale jednocześnie wprowadza element losowości, co może być kontrowersyjne w grze nastawionej na rywalizację. Poprawiono również animacje długich podań, które wyglądają teraz bardziej realistycznie.

Grafika – dwa oblicza FC 25

W kwestii oprawy graficznej, FC 25 na PlayStation 5 oferuje dwa tryby do wyboru: „Preferuj ulepszony wygląd” i „Preferuj rozdzielczość”. Co ciekawe, oba tryby zapewniają płynność 60 klatek na sekundę, różniąc się innymi aspektami. Tryb „ulepszonego wyglądu” wprowadza efekt okluzji otoczenia oparty na ray tracingu, zmieniając oświetlenie postaci. Niestety, efekt ten nie zawsze wypada korzystnie – zawodnicy czasami wyglądają jak plastikowe figurki lub postacie z wosku, z nienaturalną poświatą wokół głów.

Z kolei tryb „preferujący rozdzielczość” oferuje wyższą jakość obrazu w przerywnikach filmowych, zachowując bardziej klasyczny wygląd znany z poprzednich odsłon serii. Wybór między tymi trybami zależy od indywidualnych preferencji gracza, ale warto eksperymentować, by znaleźć najbardziej satysfakcjonujące ustawienie. Warto wspomnieć o systemie Cranium, nowym narzędziu AI, które znacząco poprawia wygląd twarzy niezeskanowanych zawodników. Dzięki temu piłkarze spoza światowej czołówki są teraz bardziej rozpoznawalni i realistyczni, co zwiększa immersję podczas gry mniej popularnymi drużynami.

Tryby kariery – więcej możliwości dla menedżerów i zawodników

FC 25 wprowadza istotne ulepszenia w trybach kariery, zarówno dla menedżerów, jak i zawodników. W trybie menedżera gracze mają teraz większą swobodę w personalizacji planów treningowych dla swoich podopiecznych. Mogą również wybrać łagodniejsze oczekiwania zarządu klubu, co zmniejsza presję związaną z realizacją celów sezonowych. System FC IQ doskonale wpasowuje się w ten tryb, pozwalając na jeszcze dokładniejsze planowanie taktyki i rozwoju drużyny.

Kariera zawodnika zyskała nową, ekscytującą opcję – możliwość pokierowania jedną z siedmiu legendarnych Ikon: Davidem Beckhamem, Zinedine’em Zidane’em, Thierrym Henrym, Andreą Pirlo, Ruudem van Nistelrooyem, Ronaldo lub Kelly Smith. To ciekawa propozycja dla fanów nostalgii, pozwalająca sprawdzić, jak te legendy futbolu radziłyby sobie we współczesnych zespołach.

Ultimate Team – ewolucja popularnego trybu

Tryb Ultimate Team, będący od lat głównym motorem napędowym serii, również doczekał się kilku zmian. Najważniejszą z nich jest implementacja trybu Rush. Gracze mogą teraz wykorzystać swoich starannie zebranych zawodników w dynamicznych meczach 5 na 5, co stanowi odświeżającą alternatywę dla standardowych spotkań.

System FC IQ również znajduje zastosowanie w Ultimate Team, pozwalając na jeszcze bardziej precyzyjne dostosowanie taktyki do posiadanych kart zawodników. To otwiera nowe możliwości eksperymentowania z ustawieniami i może wpłynąć na meta gry w kolejnych miesiącach. Warto zauważyć, że EA zdecydowało się na kontrowersyjny krok, wprowadzając płatny „battle pass” do trybu Ultimate Team. Biorąc pod uwagę wysoką cenę samej gry, decyzja ta może spotkać się z krytyką części społeczności graczy.

Drobne, ale znaczące ulepszenia

FC 25 wprowadza również kilka mniejszych, ale wartych uwagi zmian. Jedną z nich jest możliwość wykonania „taktycznego faulu” – celowego, agresywnego zatrzymania przeciwnika kosztem otrzymania kartki. To realistyczny element, który może dodać nowy wymiar taktyczny do rozgrywki, choć istnieje ryzyko nadużywania tej opcji w trybach online.

Odświeżono system powtórek, wprowadzając nowe kamery i interfejs. Po krótkim okresie przyzwyczajenia, nowe rozwiązanie okazuje się bardziej intuicyjne i elastyczne, pozwalając na łatwiejsze analizowanie kluczowych momentów meczu. Dodano również nowe cieszynki i sztuczki techniczne, co zawsze cieszy fanów efektownej gry. Choć nie są to rewolucyjne zmiany, z pewnością urozmaicają rozgrywkę i pozwalają na większą ekspresję na wirtualnym boisku.

Podsumowanie

EA Sports FC 25 to solidna kontynuacja serii, która wprowadza kilka znaczących nowości, jednocześnie zachowując znajomy rdzeń rozgrywki. Tryb Rush i system FC IQ to udane dodatki, które mogą przyciągnąć zarówno nowych, jak i powracających graczy. Ulepszenia w trybach kariery i Ultimate Team, choć nie rewolucyjne, dodają głębi i różnorodności do długoterminowej rozgrywki.

Jednocześnie gra nie jest wolna od wad. Niektóre problemy znane z poprzednich odsłon wciąż są obecne, a nowe rozwiązania graficzne nie zawsze wypadają korzystnie. Kontrowersyjne może być również wprowadzenie płatnego „battle passa” do i tak już mocno skomercjalizowanego trybu Ultimate Team.

Ostatecznie, FC 25 to gra, która zadowoli fanów serii, oferując znajomą, ale ulepszoną rozgrywkę. Dla graczy, którzy nie byli entuzjastami poprzednich odsłon, nowe funkcje mogą nie być wystarczającym powodem do zmiany opinii. Niemniej jednak, jest to solidna propozycja dla miłośników wirtualnej piłki nożnej, którzy szukają najbardziej aktualnej i kompletnej symulacji tego sportu.