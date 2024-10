Logitech Pebble 2 Combo recenzja

W świecie, gdzie technologia staje się coraz bardziej mobilna i wszechobecna, akcesoria komputerowe muszą nadążać za zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Jest to połączenie klawiatury Pebble Keys 2 K380s oraz myszy Pebble Mouse 2 M350s, zaprojektowane z myślą o osobach ceniących minimalizm, mobilność i wygodę użytkowania. Tym razem Logitech przygotował rozwiązanie nieco tańsze bardziej budżetowe w porównaniu do innych swoich zestawów klawiatura+mysz, a przy tym bardzo mobilne i kompaktowe. Jak sprawuje się zestaw w praktyce przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenie często ma kluczowe znaczenie, a Logitech zdaje się o tym doskonale wiedzieć. Już sam moment rozpakowywania Pebble 2 Combo jest przyjemnym doświadczeniem. Opakowanie, wykonane z materiałów posiadających certyfikat FSC, sugeruje, że mamy do czynienia z produktem premium, a jednocześnie odzwierciedla proekologiczne podejście firmy. W pudełku maksymalnie ograniczono ilość plastiku i folii, więc za to spory plus dla Logitecha. Po otwarciu pudełka naszym oczom ukazują się klawiatura Logitech Pebble Keys 2 K380s oraz mysz Logitech Pebble Mouse 2 M350s, a także odbiornik Logi Bolt USB, zestaw baterii – dwie baterie AAA do klawiatury i jedna bateria AA do myszy. Oczywiście nie mogło również zabraknąć zestawu papierologii, ale bez tego ani rusz.

Pierwsze, co zwraca uwagę, to kompaktowe rozmiary obu urządzeń. Klawiatura Pebble Keys 2 K380s ma wymiary 279 x 124 x 16 mm i waży zaledwie 415 g z bateriami. To czyni ją niezwykle poręczną i łatwą do przenoszenia, idealną do pracy w różnych lokalizacjach. Mysz Pebble Mouse 2 M350s jest jeszcze bardziej kompaktowa – mierzy 106,7 x 58,7 x 26,62 mm i waży tylko 76 g. Tak niska waga sprawia, że jest prawie niewyczuwalna w dłoni, co może być zarówno zaletą, jak i wadą, w zależności od preferencji użytkownika.

Warto zwrócić uwagę na zastosowaną technologię łączności. Zestaw oferuje dwie opcje: Bluetooth Low Energy oraz połączenie przez odbiornik Logi Bolt USB. Co więcej, zarówno klawiatura, jak i mysz obsługują łączność z trzema urządzeniami jednocześnie, co można łatwo przełączać za pomocą dedykowanych przycisków. To rozwiązanie docenią osoby pracujące na kilku urządzeniach jednocześnie, na przykład komputerze stacjonarnym, laptopie i tablecie.

Jakość wykonania oraz design

Logitech Pebble 2 Combo to przykład minimalistycznego, a zarazem eleganckiego wzornictwa. Zarówno klawiatura, jak i mysz zostały wykonane z wysokiej jakości plastiku, który w znacznej części pochodzi z recyklingu. Design obu urządzeń jest spójny i charakteryzuje się gładkimi, opływowymi kształtami. Klawiatura ma niski profil, co upodabnia ją do klawiatury laptopowej. To rozwiązanie ma swoje zalety – ułatwia transport i sprawia, że klawiatura zajmuje mniej miejsca na biurku. Jednak dla osób przyzwyczajonych do klasycznych klawiatur mechanicznych może to stanowić pewne wyzwanie i wymagać okresu adaptacji. Mysz natomiast ma ergonomiczny, symetryczny kształt, który powinien być wygodny zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się do pracy w podróży, ale osoby o większych dłoniach mogą uznać ją za zbyt małą do długotrwałego użytkowania. Zarówno do myszki jak i klawiatury trzeba się nieco przyzwyczaić, ale myślę, że przy dłuższym korzystaniu zarówno jeden jak i drugi element zestawu się obroni. Warto nadmienić, że klawiatura nie ma podświetlenia klawiszy.

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, czego można było się spodziewać po marce Logitech. Nie zauważyłem żadnych trzasków, luzów czy niedoskonałości w spasowaniu elementów. Powierzchnia obu urządzeń jest przyjemna w dotyku i odporna na odciski palców, co pomaga utrzymać estetyczny wygląd przez długi czas. Warto zaznaczyć, że zastosowanie materiałów z recyklingu w żaden sposób nie wpłynęło negatywnie na jakość czy wygląd. Dostępne są trzy warianty: grafitowy, biały i różowy. Każdy z nich prezentuje się elegancko i nowocześnie, co sprawia, że Pebble 2 Combo może być nie tylko funkcjonalnym narzędziem pracy, ale także stylowym dodatkiem do biurka.

Jeśli chodzi o myszkę, mamy dwa główne klawisze prawy i lewy, pomiędzy nimi dosyć szeroką gumową rolkę. Z kolei od spodu prócz czujnika mamy suwak on/off oraz przycisk umożliwiający przełączanie się pomiędzy podłączeniem do kolejnych urządzeń. By dostać się do baterii wystarczy zdjęć górną część myszki. Jeśli chodzi o klawiaturę to na lewej krawędzi znajdziemy przełącznik on/off, od forntu pierwszy górny rząd to przycisku funkcyjne, gdzie trzy najbardziej na lewo (za wyjątkiem esc) służą przełączaniu się pomiędzy kolejnymi urządzeniami, reszta przycisków również zwiększa funkcjonalność zestawu. Od spodu znajdziemy cztery elementy antypoślizgowe oraz miejsce do włożenia baterii. Niestety w tym modelu nie uświadczymy nóżek do regulacji nachylenia klawiatury.

Wygoda użytkowania

Klawiatura Pebble Keys 2 K380s oferuje doświadczenie pisania zbliżone do laptopowego. Klawisze mają niski profil i cichą pracę, co docenią osoby pracujące w otwartych przestrzeniach biurowych lub kawiarniach. Skok klawiszy jest krótki, ale wyraźnie wyczuwalny, co pozwala na szybkie i precyzyjne pisanie. Dla osób przyzwyczajonych do klasycznych klawiatur mechanicznych może to stanowić pewne wyzwanie, ale da się do tego przyzwyczaić.

Układ klawiszy jest standardowy, co eliminuje konieczność długiego przyzwyczajania się. Logitech zastosował tutaj rozkład klawiszy bez klawiatury numerycznej, więc jest ona naprawdę kompaktowa. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe klawisze funkcyjne, które znacznie zwiększają funkcjonalność klawiatury. Mamy tu między innymi przyciski do szybkiego przełączania między urządzeniami, klawisz do wywoływania asystenta głosowego, czy przycisk do szybkiego dostępu do emoji. Te dodatki sprawiają, że klawiatura jest nie tylko narzędziem do pisania, ale także centrum multimedialnym.

Mysz Pebble Mouse 2 M350s, mimo swojego kompaktowego rozmiaru, jest zaskakująco wygodna. Jej symetryczny kształt sprawia, że dobrze leży w dłoni, niezależnie od tego, czy jesteś prawo- czy leworęczny. Przyciski mają miły, sprężysty klik, a rolka przewijania działa płynnie i precyzyjnie. Klikanie jest prawie niesłyszalne, co z pewnością docenią osoby pracujące w cichym otoczeniu lub te, które nie chcą przeszkadzać innym.

Czujnik optyczny zastosowany w myszy oferuje rozdzielczość od 400 do 4000 DPI, którą można regulować z krokiem co 100 DPI. To daje użytkownikowi pełną kontrolę nad czułością myszy i pozwala dostosować ją do własnych preferencji i rodzaju wykonywanej pracy. Wartość nominalna 1000 DPI powinna być odpowiednia dla większości zastosowań biurowych.

Oprogramowanie

Jednym z najważniejszych aspektów wygody użytkowania jest możliwość personalizacji za pomocą aplikacji Logi Options+. To narzędzie pozwala na programowanie środkowego przycisku myszy oraz 10 klawiszy skrótów Fn na klawiaturze. Dzięki temu możemy dostosować zestaw do naszych indywidualnych potrzeb, przypisując najczęściej używane funkcje do łatwo dostępnych przycisków. To znacznie zwiększa produktywność i sprawia, że codzienna praca staje się płynniejsza i bardziej efektywna.

Aplikacja Logi Options+ oferuje również inne przydatne funkcje, takie jak monitorowanie poziomu baterii czy aktualizacje oprogramowania układowego. Jest ona dostępna zarówno dla systemów Windows, jak i macOS. Co ważne w porównaniu do pozostałego oprogramowania jest dostępna w języku polskim zupełnie za darmo.

Łączność

Dużą zaletą zestawu Logitech Pebble 2 Combo jest wszechstronność łączności. Zestaw oferuje dwie opcje połączenia: przez Bluetooth Low Energy lub za pomocą dołączonego odbiornika Logi Bolt USB. Ta elastyczność sprawia, że zestaw jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, od komputerów stacjonarnych i laptopów, przez tablety, aż po smartfony. Technologia Bluetooth Low Energy zapewnia stabilne połączenie przy jednoczesnym niskim zużyciu energii, co przyczynia się do długiego czasu pracy na baterii. Z kolei odbiornik Logi Bolt USB może być preferowanym wyborem w sytuacjach, gdy zależy nam na najniższych możliwych opóźnieniach.

Co więcej, zarówno klawiatura, jak i mysz obsługują łączność z trzema urządzeniami jednocześnie, co można łatwo przełączać za pomocą dedykowanych przycisków. To przydatna funkcja dla osób, które regularnie pracują na kilku urządzeniach. Możliwość szybkiego przełączania się między, powiedzmy, laptopem służbowym, prywatnym komputerem i tabletem, bez konieczności ponownego parowania urządzeń, to ogromna oszczędność czasu i zwiększenie wygody pracy. Zasięg łączności bezprzewodowej wynosi do 10 metrów, co powinno być wystarczające dla większości zastosowań. W trakcie testów nie zaobserwowałem żadnych problemów z opóźnieniami czy utratą połączenia. Stabilność połączenia jest na wysokim poziomie, co przekłada się na płynność pracy i brak frustrujących przerw czy opóźnień.

Odbiornik Logi Bolt USB zasługuje na osobną wzmiankę. Jest on kompatybilny z szeroką gamą urządzeń Logitech, co może być dużym plusem dla osób korzystających z kilku produktów tej marki. Ponadto, zapewnia on dodatkowe zabezpieczenia w porównaniu do standardowego Bluetooth, co może być istotne dla osób pracujących z wrażliwymi danymi. Logi Bolt wykorzystuje protokół zabezpieczeń zgodny ze standardem FIPS, co gwarantuje wysoki poziom ochrony przed potencjalnymi atakami i przechwyceniem danych.

Warto również wspomnieć o procesie parowania urządzeń, który jest niezwykle prosty i intuicyjny. W przypadku połączenia Bluetooth, wystarczy włączyć tryb parowania na klawiaturze lub myszy i wybrać urządzenie z listy dostępnych urządzeń Bluetooth na komputerze lub innym urządzeniu. Przy korzystaniu z odbiornika Logi Bolt, proces jest jeszcze prostszy – wystarczy podłączyć odbiornik do portu USB i urządzenia powinny połączyć się automatycznie.

Podsumowanie

Logitech Pebble 2 Combo to zestaw, który z powodzeniem łączy w sobie elegancki design, wysoką funkcjonalność i dbałość o środowisko. Jest to propozycja skierowana głównie do osób ceniących mobilność i minimalizm, ale sprawdzi się równie dobrze jako stały zestaw do pracy biurowej. Logitech

Zalety:

Kompaktowe wymiary i niska waga, idealne do pracy mobilnej Wysoka jakość wykonania i elegancki design Długi czas pracy na baterii Cicha praca klawiatury i myszy Wszechstronna łączność z możliwością połączenia z trzema urządzeniami Możliwość personalizacji za pomocą aplikacji Logi Options+

Wady: