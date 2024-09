Infinix szykuje się do premiery swojego pierwszego składanego smartfona

Chiński producent Infinix przygotowuje się do wejścia na rynek składanych smartfonów ze swoim nowym modelem Zero Flip 5G. Choć firma już wcześniej zapowiadała premierę tego urządzenia, do tej pory nie ujawniała szczegółów technicznych. Jednak dzięki niedawnym przeciekom, mamy teraz pełny obraz specyfikacji i wyglądu tego interesującego smartfona.

Wyciek specyfikacji i renderów

Portal MySmartPrice opublikował ekskluzywne informacje na temat Infinix Zero Flip 5G, w tym rendery przedstawiające urządzenie w dwóch wariantach kolorystycznych oraz pełną specyfikację techniczną. Według tych danych, smartfon będzie dostępny w kolorach Rock Black (czarny) i Blossom Glow (różowy). Nazwy te są typowym przykładem marketingowego podejścia do kolorystyki urządzeń. Sercem Infinix Zero Flip 5G ma być procesor MediaTek Dimensity 8020, co sugeruje, że urządzenie nie będzie pozycjonowane jako flagowiec, ale raczej jako średniopółkowy składany smartfon. Procesor ma być wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, co powinno zapewnić płynną pracę i wystarczającą ilość miejsca na dane użytkownika.

Główny, składany wyświetlacz ma mieć przekątną 6,8 cala i wykorzystywać technologię LTPO AMOLED. Oferuje on rozdzielczość Full HD+ oraz odświeżanie na poziomie 120 Hz, co powinno zapewnić płynne animacje i komfortowe korzystanie z urządzenia. Na zewnętrznej części obudowy znajdziemy dodatkowy ekran AMOLED o przekątnej 3,64 cala, również z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 1056 x 1066 pikseli. Ten drugi wyświetlacz umożliwi szybki dostęp do powiadomień i podstawowych funkcji bez konieczności otwierania urządzenia.

W kwestii fotografii, Infinix Zero Flip 5G ma oferować podwójny aparat główny składający się z 50-megapikselowego sensora z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz 50-megapikselowego obiektywu ultraszerokokątnego. Z przodu znajdziemy 50-megapikselowy aparat do selfie z autofokusem opartym na detekcji fazy (PDAF). Taki zestaw aparatów powinien zapewnić wszechstronne możliwości fotograficzne, od szerokokątnych ujęć krajobrazu po szczegółowe portrety.

Urządzenie ma być zasilane baterią o pojemności 4720 mAh. Choć nie jest to rekordowa pojemność, powinna wystarczyć na cały dzień intensywnego użytkowania. Niestety, w przecieku brakuje informacji na temat szybkości ładowania, co jest istotnym aspektem dla wielu użytkowników.

Smartfon będzie obsługiwał sieć 5G, co jest już standardem w tej klasie urządzeń. Ponadto zostanie wyposażony w moduły GPS, Wi-Fi i Bluetooth, czytnik linii papilarnych oraz obsługę dual SIM. System operacyjny to XOS 14.5 oparty na Androidzie 14, co zapewni dostęp do najnowszych funkcji i zabezpieczeń.

Zbliżająca się premiera

Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, Infinix już teraz podgrzewa atmosferę, zapowiadając rychłe wprowadzenie Zero Flip 5G na rynek. Biorąc pod uwagę ilość przecieków i oficjalnych zapowiedzi, można spodziewać się, że pełna prezentacja urządzenia nastąpi w najbliższych dniach lub tygodniach.

Podsumowanie

Infinix Zero Flip 5G jawi się jako interesująca propozycja dla osób zainteresowanych składanymi smartfonami, ale nie chcących wydawać fortuny na urządzenia topowych marek. Oferując solidną specyfikację, w tym wydajny procesor, dobrej jakości wyświetlacze i obiecujący zestaw aparatów, Infinix może znaleźć swoją niszę na rynku. Kluczowe będzie jednak ustalenie odpowiedniej ceny, która pozwoli przyciągnąć konsumentów poszukujących innowacji w rozsądnej cenie.

Pozostaje nam czekać na oficjalną prezentację, podczas której poznamy nie tylko brakujące elementy specyfikacji, ale przede wszystkim cenę i dostępność Infinix Zero Flip 5G na poszczególnych rynkach. Niewątpliwie, wejście kolejnego gracza na rynek składanych smartfonów może przyczynić się do zwiększenia konkurencji i, miejmy nadzieję, obniżenia cen w tym segmencie urządzeń mobilnych.

