Nowe funkcje Google Pixel 9 mogą trafić do starszych modeli Pixel

Google nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich smartfonów z serii Pixel, a najnowsza linia Pixel 9, zaprezentowana w zeszłym miesiącu, przyniosła ze sobą kilka nowych funkcji. Wśród nich znalazły się między innymi Auto Frame i Reimagine, które początkowo miały być dostępne wyłącznie dla najnowszych modeli. Jednakże, najnowsze doniesienia sugerują, że te funkcje mogą w niedalekiej przyszłości trafić również do starszych urządzeń Pixel.

Odkrycie to zawdzięczamy skrupulatnej analizie przeprowadzonej przez serwis Android Authority oraz użytkownika platformy X (dawniej Twitter) o nicku AssembleDebug. Badacze znaleźli w kodzie aplikacji Google Photos ślady wskazujące na potencjalne rozszerzenie dostępności funkcji Auto Frame i Reimagine na wcześniejsze modele smartfonów Pixel.

Analiza kodu ujawniła, że Google stosuje trzy różne konfiguracje aplikacji Google Photos:

Wersja przeznaczona dla wszystkich urządzeń z systemem Android, które nie są smartfonami Pixel Specjalna wersja dla smartfonów Pixel wyprodukowanych w latach 2021-2023 Dedykowana wersja dla najnowszych Pixeli z 2024 roku (seria Pixel 9)

Co ciekawe, kod związany z funkcjami Auto Frame i Reimagine został znaleziony nie tylko w wersji aplikacji przeznaczonej dla najnowszych Pixeli z 2024 roku, ale również w wariancie dla modeli z lat 2021-2023. To właśnie ta obserwacja daje podstawy do spekulacji, że Google planuje wprowadzić te zaawansowane funkcje do starszych modeli Pixel.

Auto Frame to innowacyjna funkcja, która automatycznie dostosowuje kadr podczas nagrywania wideo, zapewniając, że główny obiekt zawsze pozostaje w centrum uwagi. Z kolei Reimagine to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do kreatywnej edycji zdjęć, pozwalające użytkownikom na łatwe modyfikowanie i ulepszanie swoich fotografii.

Warto zauważyć, że standardowa wersja aplikacji Google Photos, przeznaczona dla urządzeń innych niż Pixel, nie zawiera kodów związanych z Auto Frame i Reimagine. Może to sugerować, że funkcje te pozostaną – przynajmniej przez jakiś czas – ekskluzywne dla smartfonów z rodziny Pixel.

Ta strategia Google nie jest niczym nowym. Firma często wprowadza nowe funkcje najpierw do swoich flagowych urządzeń, a następnie stopniowo udostępnia je starszym modelom. Taka praktyka nie tylko zachęca użytkowników do zakupu najnowszych modeli, ale również nagradza lojalnych klientów, którzy zdecydowali się na zakup smartfonów Pixel w przeszłości.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, właściciele Pixeli z lat 2021-2023 mogą wkrótce cieszyć się funkcjami, które dotychczas były zarezerwowane dla najnowszej serii Pixel 9. To dobra wiadomość dla użytkowników, którzy cenią sobie długoterminowe wsparcie i aktualizacje swoich urządzeń.

Warto jednak pamiętać, że na tym etapie są to tylko spekulacje oparte na analizie kodu aplikacji. Google nie potwierdziło oficjalnie planów wprowadzenia tych funkcji do starszych modeli Pixel. Firma zazwyczaj ogłasza takie aktualizacje wraz z większymi wydaniami systemu Android lub podczas dedykowanych wydarzeń dla smartfonów Pixel.

Użytkownicy starszych modeli Pixel powinni więc uzbroić się w cierpliwość i śledzić oficjalne komunikaty Google. Jeśli firma zdecyduje się na wprowadzenie Auto Frame i Reimagine do wcześniejszych modeli, prawdopodobnie nastąpi to w formie aktualizacji oprogramowania w ciągu najbliższych miesięcy.

Pozostaje nam czekać na oficjalne informacje od Google i śledzić rozwój sytuacji. Niezależnie od ostatecznej decyzji firmy, użytkownicy smartfonów Pixel mogą być pewni, że ich urządzenia będą otrzymywać regularne aktualizacje i nowe funkcje, co jest jednym z głównych atutów tej linii produktów.

Źródło: pocketnow.com