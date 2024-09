Baseus Bowie MA20 – test bezprzewodowych słuchawek dokanałowych (TWS)

W dzisiejszym świecie, gdzie muzyka i podcasty towarzyszą nam niemal na każdym kroku, wybór odpowiednich słuchawek bezprzewodowych staje się kluczową decyzją dla miłośników muzyki. Baseus, marka znana z produkcji akcesoriów elektronicznych, wprowadziła na rynek model Bowie MA20 – bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, które obiecują wysoką jakość dźwięku i komfort użytkowania, dodatkowo z ANC. Jak jest w praktyce? Przekonacie się po lekturze pełnej recenzji słuchawek.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Baseus Bowie MA20 dostarczane są w kompaktowym opakowaniu zachowanym w charakterystycznym biało żółtym opakowaniu z grafiką samego urządzenia na froncie. Po otwarciu pudełka znajdziemy prócz samych słuchawek Baseus Bowie MA20 znajdziemy również kabel USB-C do ładowania, dwie pary silikonowych końcówek w różnych rozmiarach plus jeszcze dwie pary dodatkowych silikonowych nasadek. Nie mogło oczywiście zabraknąć również zestawu papierologii.

Specyfikacja techniczna prezentuje się następująco:

– Typ: Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

– Bluetooth: wersja 5.3

– Kodeki audio: SBC, AAC

– Czas pracy na baterii: do 8 godzin (słuchawki), dodatkowe 24 godziny z etui ładującym

– Wodoodporność: IPX5

– Waga: 4,5g (każda słuchawka), 45g (etui ładujące)

– Przetworniki: 10mm, dynamiczne

– Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz

Jakość wykonania oraz design

Baseus Bowie MA20 prezentują się elegancko i nowocześnie. Słuchawki wykonane są z dobrej jakości matowego plastiku, który jest przyjemny w dotyku i odporny na odciski palców. Ergonomiczny kształt sprawia, że dobrze leżą w uchu, choć dzięki dodatkowym „skrzydełkom” bardzo mocno wypełniają kanał słuchowy i w moim przypadku mimo zmniejszenia na mniejszy ich rozmiar to po dłuższym ich stosowaniu odczuwałem lekki dyskomfort. Osobiście nie przepadam za aż tak dopasowanymi słuchawkami, ale to już bardziej kwestia gustu.

Etui ładujące również zasługuje na uznanie. Jest kompaktowe, solidnie wykonane i wyposażone w magnetyczne zapięcie, które pewnie utrzymuje słuchawki na miejscu. Dioda LED na froncie informuje o poziomie naładowania etui, co jest praktycznym rozwiązaniem. Krawędź mają matową, natomiast górną część wieczka to już plastik w połysku. Takie rozwiązanie niestety zauważalnie się rysuje i widać sporą ilość odcisków palców i brudu. Design słuchawek bezprzewodowych Bowie MA20 jest stonowany i uniwersalny, co sprawia, że słuchawki będą pasować u różnym użytkownikom.

Jakość dźwięku

Kluczowym aspektem każdych słuchawek jest oczywiście jakość dźwięku, i tutaj Baseus Bowie MA20 nie zawodzą w tej półce cenowej. 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne zapewniają czysty i zbalansowany dźwięk w całym paśmie częstotliwości. Basy są głębokie i wyraźne, ale nie przytłaczające. Średnie tony są czytelne, co sprawia, że wokale i instrumenty akustyczne brzmią naturalnie. Warto zauważyć, że Bowie MA20 oferują aktywną redukcję szumów (ANC), co jest sporym plusem szczególnie dla osób często podróżujących lub pracujących w hałaśliwym środowisku. Jednakże, dobre dopasowanie końcówek zapewnia dodatkowo dobrą izolację pasywną, a w połączeniu z ANC daje naprawdę dobre efekty.

Jestem pozytywnie zaskoczony jeśli chodzi o jakość muzyki i ANC, zarówno jeden jak i drugi element na co dzień sprawuję się naprawdę dobrze i przy niewielkim koszcie samych słuchawek sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Warto nadmienić, że nie mamy w przypadku tych słuchawek automatycznego pauzowania muzyki, gdy wyciągniemy je z ucha.

Oprogramowanie

Baseus oferuje dedykowaną aplikację na smartfony, która rozszerza funkcjonalność Bowie MA20. Po zainstalowaniu i sparowaniu słuchawek, użytkownik zyskuje dostęp do kilku przydatnych funkcji:

Equalizer – pozwala na dostosowanie brzmienia do własnych preferencji. Aplikacja oferuje kilka predefiniowanych (np. jazz, fashion, clear, DJ itd.) oraz możliwość stworzenia własnych ustawień.

Aktualizacje oprogramowania – dzięki aplikacji możemy łatwo aktualizować firmware słuchawek, co może przynosić nowe funkcje lub poprawiać stabilność działania.

Personalizacja kontroli dotykowej – możliwość przypisania własnych funkcji do gestów dotykowych na słuchawkach.

Find My Earbuds – funkcja pomocna w lokalizowaniu zgubionych słuchawek.

Tryb niskiego opóźnienia – przydatny podczas grania w gry lub oglądania wideo, minimalizuje opóźnienia w transmisji dźwięku.

Ustawienia ANC – mamy możliwość personalizacji działania trybu ANC

Interfejs aplikacji jest intuicyjny i przejrzysty, co ułatwia nawigację nawet mniej zaawansowanym użytkownikom. Warto jednak zauważyć, że niektóre bardziej zaawansowane funkcje, takie jak szczegółowe zużycie baterii czy zaawansowane ustawienia kodeka, nie są dostępne, co może rozczarować bardziej wymagających audiofilów. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie Google Play i komunikuje się z nami w języku polskim, choć samo tłumaczenie wymaga jeszcze poprawek i szlifów.

Bateria

W każdej słuchawce zostało zaimplementowane ogniwo o pojemności 50 mAh, dodatkowo w etui znajdziemy 400 mAh akumulator. Według producenta baterie te bez problemu powinny wytrzymać do 38 godzin działania, a jeśli chodzi o same słuchawki do 8 godzin działania. Producent jednak nie daje informacji czy dotyczy to wersji z włączonym ANC czy też bez niego. W praktyce podczas testów bez przeszkód otrzymywałem wynik około 5 godzin ( przy włączonym praktycznie cały czas ANC), a przy całym etui liczba ta wahała się około 30 godzin. Wyniki jak najbardziej są akceptowalne i dobry na tle konkurencji. Warto wspomnieć, że mimo iż są to słuchawki budżetowe to możemy je naładować zarówno standardowo po kablu USB typu C, ale również i indukcyjnie. Co nie jest już takie oczywiste przy dosyć tanich rozwiązaniach.

Łączność

Baseus Bowie MA20 wykorzystują Bluetooth 5.3, co przekłada się na stabilne i energooszczędne połączenie. Parowanie ze smartfonem jest szybkie i bezproblemowe – wystarczy wyjąć słuchawki z etui, aby automatycznie weszły w tryb parowania. Bowie MA20 obsługują kodeki SBC i AAC, co zapewnia dobrą jakość dźwięku dla większości użytkowników. Brak wsparcia dla bardziej zaawansowanych kodeków, takich jak aptX czy LDAC, może być jednak rozczarowaniem dla audiofilów.

Słuchawki obsługują tryb mono, co oznacza, że możemy korzystać z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. To przydatna funkcja, szczególnie gdy chcemy zachować świadomość otoczenia lub przedłużyć czas pracy na baterii. Opóźnienia w transmisji dźwięku są minimalne, co docenią gracze i osoby często oglądające wideo na urządzeniach mobilnych. Tryb niskiego opóźnienia dostępny w aplikacji dodatkowo poprawia synchronizację obrazu z dźwiękiem.

Podsumowanie

Baseus Bowie MA20 to solidna propozycja dla osób poszukujących wszechstronnych, bezprzewodowych słuchawek dokanałowych w przystępnej cenie. Oferują dobry balans między jakością dźwięku, funkcjonalnością a ceną.

Podsumowując, Baseus Bowie MA20 to udany produkt, który sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas aktywności fizycznej. Oferują dobry stosunek jakości do ceny i mogą być atrakcyjną alternatywą dla droższych modeli znanych marek. Jeśli szukasz wszechstronnych słuchawek bezprzewodowych Bowie MA20 z pewnością zasługują na uwagę.

Zalety:

– Wysoka jakość dźwięku z dobrze zbalansowaną charakterystyką

– Wygodne i stabilne dopasowanie

– Długi czas pracy na baterii

– Intuicyjna aplikacja z przydatnymi funkcjami

– Stabilna łączność Bluetooth 5.3

– Atrakcyjny design i solidne wykonanie

– całkiem niezłe ANC

– ładowanie indukcyjne

Wady:

– Ograniczone wsparcie dla zaawansowanych kodeków audio

– Możliwe lekkie przejaskrawienie wysokich tonów przy wysokich poziomach głośności