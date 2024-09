Motorola edge 50 neo – recenzja

W dynamicznie rozwijającym się świecie smartfonów, gdzie flagowce kosztują fortunę, a budżetowe modele często rozczarowują, Motorola edge 50 neo wkracza na rynek jako obiecujący przedstawiciel średniej półki. Ten model ma ambitne zadanie: zaoferować użytkownikom doświadczenie bliskie flagowcom, jednocześnie utrzymując cenę na przystępnym poziomie w tej półce cenowej. Zadanie trudne, tym bardziej, że konkurencja od dłuższego czasu nie śpi i na sklepowych półkach można znaleźć naprawdę dużo różnych rozwiązań w podobnej cenie. Jak broni się Motorola edge 50 neo? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenie często decyduje o naszym stosunku do produktu, dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co otrzymujemy wraz z Motorolą edge 50 neo. Pudełko jak przystało na samą motorolę jest stylizowane na nurt eko, zachowane w jasnej kolorystyce i wykonane grubszego kartonu. Co ważne w środku nie uświadczymy plastiku, wszystkie elementy są pakowane w papierowe banderole i „ochronki” co jak najbardziej można zaliczyć na plus. Podobnie jak w poprzednich generacjach i modelach tak i tutaj pudełko jest perfumowane co wyróżnia amerykańskiego producenta spośród konkurencji. Jednak na na samym zestawie startowym nieco się zawiodłem, a to przede wszystkim z jednego powodu – braku ładowarki w opakowaniu. Co faktycznie znajdziemy w pudełku wraz z telefonem? Kilka elementów, wśród nich kabel USB Typu-C, etui ochronne w kolorze samego telefonu co ważne wykonane z materiałów pochodzenia roślinnego. Do tego oczywiście nie mogło zabraknąć dokumentacji (instrukcja obsługi, karta gwarancyjna) oraz szpilki do wyjmowania tacki SIM. Warto docenić obecność etui ochronnego w zestawie. To praktyczny dodatek, który nie tylko chroni telefon od pierwszych chwil użytkowania, ale też pozwala zaoszczędzić na zakupie dodatkowego akcesorium. Brak ładowarki w pudełku może być dla niektórych rozczarowaniem, jednak jest to trend zgodny z ekologicznym podejściem do produkcji elektroniki, który obserwujemy u wielu producentów. Motorola argumentuje, że większość użytkowników posiada już kompatybilne ładowarki, a redukcja ilości elektronicznych odpadów jest korzystna dla środowiska. Jednak dla mnie osobiście takie podejście to sprzedawanie nie w pełni wyposażonego urządzenia. Taki trend jeszcze kilka lat temu zapoczątkowało Apple i najpewniej nie da się go już zatrzymać.

Pod względem specyfikacji najnowsze urządzenie Motoroli wpisuje się bardzo dobrze w średnią półkę i to jej wyższy poziom. Po pierwsze sercem telefonu jest układ MediaTeka czyli Dimensity 7300, do tego dochodzi 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia całkiem poręczny, bo 6,4 calowy ekran LTPO AMOLED pracujący z rozdzielczością 1220×2670 pikseli i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Dodatkowo mamy baterię o pojemności 4310 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania do 68 W i ładowaniem indukcyjnym 15 W (za co plus). Nie mogło zabraknąć aparatów, tutaj główne oczko to 50 Mpx jednostka Sony LYT700, szerokokątny 13 Mpx oraz teleobiektyw 10 Mpx, front to z kolei 32 Mpx jednostka. Pełną specyfikację znajdziecie w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Motorola edge 50 neo prezentuje się jako smartfon z wyższej półki, co jest zasługą starannie przemyślanego designu i wysokiej jakości materiałów użytych do jego produkcji. Plecki telefonu mamy wykonane z wegańskiej skóry, którą osobiście bardzo lubię, daje ona miła w dotyku, a także poprawia jakość chwytu samego telefonu. Urządzenie charakteryzuje się smukłą sylwetką o wymiarach 154,1 x 71,2 x 8,1 mm, co w połączeniu z wagą 171 g sprawia, że telefon doskonale leży w dłoni. Motorola postawiła na elegancki, stonowany design, choć trzeba przyznać, że pod względem kolorystycznym telefony te nie dają o sobie zapomnieć. To za sprawą współpracy Pantone, który „podrzuca” Motoroli naprawdę ciekawe barwy. W przypadku testowanego sampla jest to intensywny ceglastoczerwony kolor, który wygląda naprawdę bardzo dobrze. Pozostałe warianty wyglądają również dobrze, choć nie są tak charakterystyczne.

Przedni panel zdominowany jest przez ekran z minimalnymi ramkami (symetrycznymi), co maksymalizuje powierzchnię wyświetlacza. Aparat do selfie umieszczony jest w niewielkim otworze w górnej części ekranu, co jest obecnie standardowym rozwiązaniem w większości smartfonów. Nad nim mamy jeszcze głośnik do rozmów, który również pełni rolę multimedialnego. Jak zwykle najwięcej elementów upchnięto na krawędzi telefonu. Górna krawędź to jedynie mikrofon z kolei vis a vis znajdziemy główny głośnik multimedialny, wyjście USB typu C, mikrofon, a także tackę na kartę SIM. Prawa krawędź to z kolei dwa fizyczne klawisze. Idąc od góry mamy podwójny przycisk do regulacji głośności oraz drugi klawisz power. Lewa krawędź została pozbawiona wszelkich dodatków i elementów. Tył urządzenia prezentuje się elegancko. Moduł aparatu, choć wystający, został zaprojektowany tak, by dobrze komponować się z resztą obudowy. Jest dobrze całość wyprofilowana, więc nie wystaje aż tak bardzo jakby się mogło początkowo wydawać.

Szczególną uwagę warto zwrócić na certyfikat IP68, który gwarantuje ochronę przed pyłem i wodą. To cecha często spotykana w flagowcach, ale wciąż nieoczywista w średniej półce cenowej. Dzięki temu użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie, korzystając z telefonu w różnych warunkach atmosferycznych czy nad basenem. Dodatkowo mamy wsparcie również dla wojskowej normy MIL-STD-810H, która rozszerza dodatkowo zakres warunków działania urządzenia. Obie normy często pojawiają się w urządzeniach z wysokiej półki, a tutaj Motorola pozytywnie mnie zaskoczyła.

Podsumowując, Motorola edge 50 neo pod względem designu i jakości wykonania stanowi poważną konkurencję dla znacznie droższych urządzeń. Elegancki wygląd, solidna konstrukcja i przemyślana ergonomia to mocne atuty tego modelu.

Ekran

Wyświetlacz to jeden z najważniejszych elementów każdego smartfona, wpływający bezpośrednio na komfort użytkowania. W przypadku Motoroli Edge 50 Neo mamy do czynienia z ekranem, który stanowi jedną z najmocniejszych stron tego urządzenia. Na sucho jeśli chodzi o specyfikację zyskujemy ekran o przekątnej 6,36 cala, który został wykonany w technologii POLED, pracuje on z maksymalną rozdzielczością 2670×1200 pikseli. Co daje zagęszczenie na poziomie 428 pikseli na cal. Nie mogło również zabraknąć podwyższonego odświeżania ekranu do 120 Hz. Ekran jest chroniony szkłem Gorilla Glass 3 generacji, co przy znacznie świeższych rozwiązaniach trochę kłuje w oczy.

Ekran POLED oferuje wszystkie zalety technologii OLED, takie jak głęboka czerń, nieskończony kontrast i żywe kolory, jednocześnie będąc bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne dzięki zastosowaniu plastikowego podłoża zamiast szkła. Kolorystyka ekranu stoi na wysokim poziomie. Nasycone, żywe barwy charakterystyczne dla OLED-ów cieszą oko, szczególnie przy oglądaniu multimediów czy przeglądaniu zdjęć. Jednocześnie Motorola oferuje możliwość dostosowania profilu kolorów w ustawieniach, co pozwala użytkownikom preferującym bardziej naturalne odwzorowanie barw na dostosowanie ekranu do swoich preferencji. W przypadku maksymalnej jasności nie mam uwag, według specyfikacji mamy 3000 nitów ( w wersji szczytowej) co daje bardzo dobrą widoczność wyświetlanego obrazu nawet przy dużym nasłonecznieniu. W przypadku mocnego średniopółkowca oczywiście nie mogło zabraknąć wsparcia dla technologii Always-on Display (AoD). Funkcja ta, charakterystyczna dla ekranów OLED, pozwala na wyświetlanie podstawowych informacji (godzina, data, powiadomienia) przy minimalnym zużyciu energii. Szkoda, że tutaj opcji personalizacji jest jak na lekarstwo.

Podsumowując, ekran w Motoroli edge 50 neo to zdecydowanie jeden z najmocniejszych punktów tego smartfona. Wysoka rozdzielczość, żywe kolory OLED, częstotliwość odświeżania 120 Hz i dobra jasność maksymalna sprawiają, że urządzenie to może konkurować pod tym względem z wieloma flagowcami. Jakość wyświetlacza przekłada się na doskonałe wrażenia podczas oglądania multimediów, grania czy codziennego użytkowania telefonu.

Bateria

Wydajność baterii jest kluczowym aspektem każdego smartfona, wpływającym bezpośrednio na komfort codziennego użytkowania. Motorola edge 50 neo oferuje w tym zakresie interesujące rozwiązania, choć nie bez pewnych kompromisów. Na papierze jeśli chodzi o samą specyfikację baterii nie jest to coś co może jakoś zaskoczyć. Pojemność to niezbyt duże 4310 mAh, jednak nadrabia całość szybkością ładowania, bo mamy 68 W ładowanie Turbo Power oraz 15 W ładowanie indukcyjne. Bateria o pojemności 4310 mAh może na pierwszy rzut oka nie imponować, szczególnie w porównaniu z niektórymi konkurentami oferującymi ogniwa o pojemności przekraczającej 5000 mAh. Jednak rzeczywisty czas pracy na jednym ładowaniu zależy od wielu czynników, nie tylko od samej pojemności baterii.

W przypadku Motoroli Edge 50 Neo kluczową rolę odgrywa energooszczędny procesor MediaTek Dimensity 7300. Chip ten został zaprojektowany z myślą o optymalnym balansie między wydajnością a efektywnością energetyczną. W połączeniu z optymalizacjami systemu Android 14, można oczekiwać, że smartfon będzie oferował całodzienne użytkowanie na jednym ładowaniu dla większości użytkowników. Przy dobrym i oszczędniejszym działaniu można ten czas wydłużyć nawet do półtora dnia, co jak na dzisiejsze standardy jest wynikiem co najmniej dobrym.

Motorola rekompensuje średnią pojemność baterii imponującą szybkością ładowania. Technologia Turbo Power o mocy 68 W daje naprawdę dobre rezultaty. W praktyce oznacza to możliwość naładowania telefonu od 0 do 50% w około 15 minut, a do pełna w mniej niż godzinę. To ogromna zaleta dla osób, które często są w ruchu i nie mają czasu na długie ładowanie telefonu. Obecność ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W to miły dodatek, rzadko spotykany w tej klasie cenowej.

Bateria w Motoroli Edge 50 Neo może nie imponować pojemnością, ale dzięki energooszczędnemu procesorowi i zaawansowanym optymalizacjom powinna zapewnić satysfakcjonujący czas pracy dla większości użytkowników. Choć tak na dobrą sprawę trzeba się przyzwyczaić do codzinnego ładowania tego urządzenia.

Aparat

System aparatów w smartfonie często stanowi jeden z kluczowych czynników decyzyjnych przy wyborze urządzenia. Motorola edge 50 neo oferuje w tym zakresie interesujący zestaw, który na papierze prezentuje się obiecująco. Jak jest jednak w praktyce?

Specyfikacja aparatów:

– Aparat główny: 50 Mpx, f/1.8, OIS (Optyczna Stabilizacja Obrazu)

– Teleobiektyw: 10 Mpx, f/2.0, 3x zoom optyczny

– Aparat szerokokątny/makro: 13 Mpx, f/2.2

– Aparat przedni (selfie): 32 Mpx, f/2.4

Sensor 50 Mpx to obecnie standard w średniej i wyższej półce cenowej. Motorola wykorzystuje technologię pixel binning, łączącą informacje z kilku pikseli w jeden, co w efekcie daje zdjęcia o rozdzielczości około 12,5 Mpx, ale za to o znacznie lepszej jakości, szczególnie w słabszych warunkach oświetleniowych. Optyczna Stabilizacja Obrazu (OIS) to znaczący plus, który pomaga w uzyskaniu ostrych zdjęć nawet przy słabszym świetle czy podczas ruchu. Jest to funkcja, którą docenią szczególnie osoby często fotografujące w dynamicznych sytuacjach czy przy słabym oświetleniu również przy nagrywaniu wideo ma to swoje plusy.

Jakość zdjęć z głównego aparatu stoi na dobrym poziomie. W dobrym świetle możemy liczyć na ostre, szczegółowe fotografie z dobrym odwzorowaniem kolorów. Dynamiczny zakres jest szeroki, co pozwala na zachowanie detali zarówno w cieniach, jak i w jasnych partiach obrazu. W słabszym świetle aparat radzi sobie przyzwoicie, choć tutaj widać już pewne ograniczenia – szum staje się bardziej widoczny, a detale mogą być nieco rozmyte. Mimo wszystko, można z głównego „oczka” aparatu wyciągnąć naprawdę sporo.

Teleobiektyw:

Obecność dedykowanego teleobiektywu z 3-krotnym zoomem optycznym to rzadkość w tej klasie cenowej i zdecydowany atut Motoroli edge 50 neo. Pozwala on na robienie zbliżeń bez utraty jakości, co jest szczególnie przydatne przy fotografowaniu oddalonych obiektów czy portretów. Jakość zdjęć z teleobiektywu jest dobra, choć nieco ustępuje głównemu aparatowi. Zdjęcia są ostre i szczegółowe, ale przy słabszym świetle widać więcej szumów i mniejszą dynamikę kolorów.

Aparat szerokokątny i makro:

13 Mpx sensor do zdjęć szerokokątnych jest również wykorzystywany do zdjęć makro. To kolejna miła niespodzianka. Większość smartfonów w tej klasie oferuje aparaty makro o znacznie niższej rozdzielczości, często jedynie 2 Mpx. Wyższa rozdzielczość przekłada się na lepszą jakość zdjęć z bliska, pozwalając na uchwycenie detali małych obiektów. Oczywiście jakość zdjęć w wersji szerokokątnej ma podobne bolączki jak teleobiektyw, ale mimo wszystko całość wygląda naprawdę nieźle. Czego dowodem jest galeria zdjęć przygotowanych przy pomocy Motoroli edge 50 neo.

Motorola Edge 50 Neo oferuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K, co jest standardem w tej klasie urządzeń, ale to jedynie możliwość nagrywania w 30 klatkach na sekundę. Szkoda, że amerykański producent nie pokusił się o dodanie 4K w 60 klatkach. Optyczna stabilizacja obrazu pomaga w uzyskaniu płynnych nagrań, nawet podczas ruchu. Jakość wideo stoi na dobrym poziomie, z dokładnym odwzorowaniem kolorów i szerokim zakresem dynamicznym.

System aparatów w Motoroli edge 50 neo to mocny punkt tego smartfona. Główny aparat 50 Mpx z OIS, teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym i aparat szerokokątny 13 Mpx tworzą wszechstronny zestaw, który powinien zaspokoić potrzeby większości użytkowników. Jakość zdjęć stoi na dobrym poziomie, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych. Choć w słabszym świetle widać pewne ograniczenia, ogólna wydajność aparatów plasuje Motorolę edge 50 neo w czołówce swojej klasy cenowej. W sumie do czego mógłbym się przyczepić w przypadku aparatów to do oprogramowania i przełączania się pomiędzy poszczególnymi obiektywami. Trwa to trochę za długo i niezbyt przyjemnymi chrupnięciami, jednak najpewniej jest to kwestia odpowiedniej optymalizacji aplikacji aparatu i przy jednym z kolejnych aktualizacji problem zostanie rozwiązany.

Oprogramowanie

Motorola edge 50 neo działa na najnowszej wersji systemu Android 14. Motorola słynie z oferowania niemal czystej wersji systemu Android, z minimalnymi modyfikacjami. Edge 50 neo kontynuuje tę tradycję, oferując czyste. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, bez zbędnych aplikacji i nakładek, które często spowalniają system. To przekłada się na płynność działania i efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych. Jednak wśród preinstalowanych aplikacji można znaleźć tę związaną z pogodą 1Weather, która na ekranie głównym wyświetla reklamy. To mocny zgrzyt, który nie powinien się pojawiać w smartfonach takich producentów.

Multimedia

Motorola edge 50 neo, dzięki swojemu imponującemu ekranowi POLED i solidnemu zestawowi głośników, stanowi atrakcyjną propozycję dla miłośników multimediów. Jak już wspomniano w akapicie o ekranie, 6,36-calowy wyświetlacz POLED o rozdzielczości 2670 x 1200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz zapewnia bardzo dobre wrażenia wizualne. Głębokie czernie, żywe kolory i wysoki kontrast charakterystyczne dla technologii OLED sprawiają, że oglądanie filmów, seriali czy przeglądanie zdjęć jest prawdziwą przyjemnością. Wsparcie dla HDR dodatkowo poprawia wrażenia wizualne, zwiększając zakres dynamiczny obrazu w kompatybilnych treściach.

Motorola Edge 50 Neo wyposażona jest w stereofoniczne głośniki, co nie jest oczywistością w tej klasie cenowej. Jakość dźwięku stoi na dobrym poziomie, oferując czysty i głośny dźwięk. Separacja stereo jest wyraźna, co poprawia immersję podczas oglądania filmów czy grania w gry. Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm może być minusem dla niektórych użytkowników, ale jest to obecnie trend w większości smartfonów. Motorola edge 50 neo obsługuje Bluetooth 5.3, co gwarantuje stabilne i energooszczędne połączenie z urządzeniami bezprzewodowymi. Wsparcie dla zaawansowanych kodeków audio, takich jak aptX HD czy LDAC, zapewnia wysoką jakość dźwięku przy korzystaniu z kompatybilnych słuchawek bezprzewodowych.

Motorola Edge 50 Neo prezentuje się jako solidne urządzenie multimedialne. Wysokiej jakości ekran POLED, dobre głośniki stereo i wsparcie dla zaawansowanych kodeków audio tworzą kompletny pakiet dla miłośników filmów, muzyki i gier. Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm może być minusem dla niektórych, ale ogólne wrażenia multimedialne stoją na wysokim poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę klasę cenową urządzenia.

Czytnik biometryczny

Bezpieczeństwo i wygoda dostępu do urządzenia są kluczowymi aspektami każdego nowoczesnego smartfona. Motorola edge 50 neo oferuje w tym zakresie standardowe, ale solidne rozwiązania. Motorola Edge 50 Neo wyposażona jest w czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. Jest to obecnie standard w smartfonach średniej i wyższej klasy. Wydajność czytnika w Motoroli edge 50 neo stoi na dobrym poziomie, oferując szybkie i niezawodne odblokowywanie urządzenia w większości sytuacji. Należy jednak pamiętać, że mokre czy zabrudzone palce mogą czasami stanowić wyzwanie dla tego typu czytników.

Dodatkowo, mamy funkcję rozpoznawania twarzy, wykorzystującej przedni aparat 32 Mpx. Jest to wygodna alternatywa dla czytnika linii papilarnych, szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy nasze dłonie są zajęte lub mokre. Należy jednak pamiętać, że rozpoznawanie twarzy oparte wyłącznie na kamerze 2D (bez dodatkowych czujników głębi) nie jest tak bezpieczne jak czytnik linii papilarnych czy zaawansowane systemy 3D face unlock. Dlatego też ta metoda może być używana głównie do szybkiego odblokowywania urządzenia, podczas gdy bardziej wrażliwe operacje (jak płatności mobilne) powinny być zabezpieczone czytnikiem linii papilarnych lub kodem PIN.

Wydajność oraz gry

Wydajność smartfona jest kluczowym aspektem, wpływającym na komfort codziennego użytkowania oraz możliwości urządzenia w bardziej wymagających zadaniach, takich jak gry czy edycja multimediów. Motorola edge 50 neo, wyposażona w procesor MediaTek Dimensity 7300 Energy i 12 GB RAM, prezentuje się w tym aspekcie obiecująco.

MediaTek Dimensity 7300 Energy to 8-rdzeniowy procesor wykonany w 6nm procesie technologicznym. Składa się 4 wydajnych rdzeni Cortex-A78 taktowanych zegarem do 2,5 GHz oraz 4 energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 taktowanych zegarem do 2,0 GHz Ta konfiguracja zapewnia dobry balans między wydajnością a efektywnością energetyczną. Procesor bez problemu radzi sobie z codziennymi zadaniami, takimi jak przeglądanie internetu, korzystanie z mediów społecznościowych czy lekka edycja zdjęć. Do takich działań jak najbardziej układ ten jest wystarczający. Jeśli chodzi o gry, Motorola edge 50 neo radzi sobie nieźle z większością popularnych tytułów. Gry takie jak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile czy Asphalt 9 działają płynnie na średnich ustawieniach graficznych. Do tych maksymalnych raczej ten układ się nie nadaje, chyba że akceptujemy czasowe spadki ilości klatek. Smartfon ten na pewno nie jest dedykowany graczom, chyba że niedzielnym, którzy od czasu do czasu odpalają na parę minut jakiś mobilny tytuł.

Łączność

W dzisiejszych czasach możliwości komunikacyjne smartfona są równie ważne jak jego wydajność czy jakość aparatu. Motorola edge 50 neo oferuje kompleksowy zestaw funkcji komunikacyjnych, który powinien zaspokoić potrzeby nawet wymagających użytkowników. Wsparcie dla 5G, najnowszych standardów Wi-Fi i Bluetooth, NFC oraz Dual SIM z eSIM czyni z tego smartfona wszechstronne narzędzie komunikacyjne. Jedynym potencjalnym minusem może być brak wsparcia dla Wi-Fi 6E, ale jest to funkcja wciąż rzadko spotykana w tej klasie cenowej.

Podsumowanie

Motorola Edge 50 Neo prezentuje się jako wszechstronny i dobrze wyważony smartfon, który ma szansę zdobyć uznanie szerokiego grona użytkowników. W podstawowej wersji dostępnej w Polsce czyli 12 GB RAM i 512 GB ROM musimy zapłacić 2199 zł, jest to dobra cena zważywszy na dużą pojemność i ilość pamięci RAM, choć te 200 zł mniej mocno na plus poprawiałoby ofertę Motoroli. Tak mimo wszystko otrzymujemy bardzo dobrze wykonany telefon, z dobrym zestawem aparatów i normami IP68 i ładowaniem indukcyjnym. Przyjrzyjmy się głównym zaletom i potencjalnym wadom tego urządzenia.