Samsung Galaxy Watch 7 – recenzja

Samsung Galaxy Watch 7 to najnowszy smartwatch koreańskiego giganta, który właśnie wkracza na rynek. W erze, gdzie granica między technologią a modą staje się coraz bardziej rozmyta, Galaxy Watch 7 jawi się jako urządzenie, które ma ambicje sprostać wymaganiom zarówno tech-entuzjastów, jak i miłośników eleganckiego designu. Jednak urządzenie nie przeszło większej metamorfozy w ostatnich latach i czy faktycznie wprowadza powiew świeżości? Zapraszam do lektury pełnej recenzji tego urządzenia.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Otwierając eleganckie, minimalistyczne pudełko Galaxy Watch 7, od razu można poczuć charakter produktu. Co znajdziemy w środku? Prócz Samsunga Galaxy Watch 7, to mamy jeszcze ładowarkę bezprzewodową oraz zestaw papierologii. Brak tutaj dodatkowego paska czy innych mniej lub bardziej przydatnych dodatków. To co mamy w zupełności wystarcza do codziennego korzystania z zegarka, ale powiem szczerze, że od modelów w tej półce cenowej wymaga się nieco więcej.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji technicznej. Sercem zegarka jest procesor Samsunga, czyli Exynos W1000. Najnowszy układ SoC (System on Chip) zaprojektowany specjalnie dla smartwatchy, oferujący wysoką wydajność przy niskim poborze energii. Do tego dochodzi 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia wyświetlacz: 1,31″ Super AMOLED o rozdzielczości 432 x 432 px. W przypadku baterii mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 300 mAh – optymalizowana pod kątem długiego czasu pracy. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS – zapewniający dostęp do szerokiej gamy aplikacji i integrację z ekosystemem Google. W przypadku łączności dysponujemy : WiFi, Bluetooth 5.0, NFC – pełen zestaw opcji komunikacyjnych. Do tego mamy wodoszczelność 5 ATM / IP68 – możliwość pływania i nurkowania na niewielkich głębokościach. Wymiary to 40,4 x 40,4 x 9,7 mm przy wadze 29 g.

Ta bogata specyfikacja techniczna stawia Galaxy Watch 7 w czołówce obecnie dostępnych smartwatchy, oferując dobre możliwości w eleganckim i kompaktowym urządzeniu.

Jakość wykonania oraz design

Samsung Galaxy Watch 7 to zegarek, który łączy w sobie elegancję klasycznego zegarka z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Aluminiowa koperta o średnicy 40 mm jest nie tylko estetyczna, ale i wytrzymała. Zegarek spełnia rygorystyczny standard militarny MIL-STD-810H, co oznacza, że został przetestowany pod kątem odporności na wyższe temperatury, wstrząsy, wibracje i inne trudne warunki. Szkło szafirowe chroniące ekran to kolejny element, który wyróżnia Galaxy Watch 7. Jest ono praktycznie odporne na zarysowania, co jest szczególnie ważne w przypadku urządzenia noszonego na nadgarstku. Certyfikat IP68 potwierdza pyłoszczelność i wodoodporność do 5 ATM, co oznacza, że zegarek można bez obaw nosić podczas pływania czy nawet nurkowania na niewielkich głębokościach.

Design Galaxy Watch 7 można określić jako klasyczny z nowoczesnym twistem. Okrągła tarcza nawiązuje do tradycyjnych zegarków, ale ramka i minimalistyczne wzornictwo jednoznacznie wskazują na jego technologiczne zacięcie. Jednak to co mnie osobiście najbardziej doskwiera to nadal dosyć szerokie ramki wokół wyświetlacza. Nie wiem ile jeszcze czasu minąć zanim otrzymamy smartwatche z ekranami pokrywającymi cały front urządzenia, ale na to wygląda że jeszcze sporo. Od dobrych kilku lat w szczególności jeśli chodzi o rozwiązania koreańskiego producenta niewiele się zmieniło, a szkoda. Zegarek jest dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych zielonej oraz srebrnej, co jest dosyć zaskakujące nie mamy standardowej czarnej. Jednak mimo wszystko testowany egzemplarz w kolorze brudnej zieleni przypadł mi do gustu i wygląda naprawdę dobrze. Galaxy Watch podobnie jak poprzednik jest dostępny również w dwóch wielkościach koperty 40 mm i 44 mm. Miałem okazję testować tę pierwszą. Co do jakości wykonania poszczególnych elementów i ich spasowania nie mam najmniejszych uwag. Nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod wpływem mocniejszego nacisku. Jednak mimo wszystko na przestrzeni ostatnich lat design urządzeń z linii Galaxy Watch praktycznie w ogóle się nie zmienił. Prócz drobnych modyfikacji jest dosyć nudnie i powtarzalnie. Liczę, że za rok pod tym względem zmieni się nieco więcej.

Ekran

Samsung Galaxy Watch 7 jest wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 1,31 cala w przypadku wersji 40 mm lub 1,47 cala jeśli mówimy o wariancie 44 mm. Pierwszy pracuje z rozdzielczością 432 x 432 pikseli, drugi z kolei 480 x 480 pikseli. Ta kombinacja zapewnia gęstość pikseli na poziomie około 390 ppi co przekłada się na niezwykle ostry i czytelny obraz. Technologia Super AMOLED, charakterystyczna dla urządzeń Samsunga, oferuje głębokie czernie, żywe kolory i doskonały kontrast. Dzięki temu każdy element interfejsu, od cyfr i liter po ikony i grafiki, prezentuje się wyraźnie. Jasność wyświetlacza zasługuje na pochwałę. W trybie automatycznym, Galaxy Watch 7 doskonale dostosowuje się do warunków oświetleniowych, zapewniając optymalną czytelność zarówno w pełnym słońcu, jak i w ciemności. Maksymalna jasność na poziomie 2000 nitów sprawia, że odczytanie informacji z zegarka w słoneczny dzień nie stanowi żadnego problemu.

Funkcja Always-On Display (AOD) to kolejny atut tego smartwatcha. Pozwala ona na stały dostęp do podstawowych informacji, takich jak godzina, data czy powiadomienia, bez konieczności budzenia zegarka. Samsung zoptymalizował tę funkcję pod kątem zużycia energii, dzięki czemu jej wpływ na czas pracy baterii jest minimalny.

Warto wspomnieć o czułości ekranu dotykowego, która stoi na dobrym poziomie. Nawigacja po interfejsie jest płynna i precyzyjna, a zegarek dobrze reaguje nawet na delikatne muśnięcia. Dodatkowo, szkło szafirowe chroniące wyświetlacz zapewnia nie tylko odporność na zarysowania, ale także poprawia doznania dotykowe, oferując przyjemne, gładkie wykończenie.

Do samego ekranu w przypadku Galaxy Watch 7 ciężko jest się w ogóle przyczepić, w sumie największym zarzutem dla mnie jest brak zmniejszenia ramki wokół wyświetlacza. Czekam na czasy, w których cały front zegarka będzie wyświetlaczem. Kiedy to nastąpi? Niestety ciężko określić.

Bateria

Jednym z kluczowych aspektów każdego smartwatcha jest czas pracy na baterii, a Samsung Galaxy Watch 7 z akumulatorem o pojemności 300 mAh stara się sprostać wymaganiom użytkowników w tej kwestii. Mamy mniej energożerny procesor, do tego nieco większą pojemność ogniwa, ale w praktyce niestety niewiele z tego wynika. W standardowym trybie użytkowania, obejmującym wyświetlanie powiadomień, śledzenie aktywności fizycznej i korzystanie z podstawowych funkcji, Galaxy Watch 7 jest w stanie działać nawet do 2 dni na jednym ładowaniu. To dobry wynik, biorąc pod uwagę zaawansowane funkcje i jasny wyświetlacz AMOLED, ale niestety niewiele się zmieniło w porównaniu do poprzedników. Podczas testów i tak musiałem zegarek ładować codziennie, bo pod koniec drugiej doby jechał już na oparach.

Warto zauważyć, że intensywne korzystanie z GPS podczas treningów na świeżym powietrzu czy ciągłe monitorowanie tętna znacząco wpływają na żywotność baterii, skracając ją do około jednego dnia. To typowe zachowanie dla większości smartwatchy, ale warto mieć to na uwadze planując dłuższe aktywności.

Ładowanie Galaxy Watch 7 odbywa się bezprzewodowo, co jest wygodnym i eleganckim rozwiązaniem. Dołączona do zestawu ładowarka magnetyczna pewnie trzyma zegarek w odpowiedniej pozycji, zapewniając efektywne ładowanie. Krokiem wstecz w porównaniu do poprzedników jest brak wsparcia dla ładowania zwrotnego, wynika to przede wszystkim z innej wypukłości sensorów od spodu zegarka przez co telefon niby wykrywa możliwość ładowania, ale pojawia się komunikat o braku kompatybilności akcesorium. Osobiście po zupełnie nowym procesorze Samsunga spodziewałem się nieco więcej, zmiany są owszem, ale tylko kosmetyczne i nie przekładają się na znaczący wzrost długości działania urządzenia na jednym ładowaniu.

Oprogramowanie

Samsung Galaxy Watch 7 działa na systemie Wear OS, a dokładniej najświeższej wersji oznaczonej numerem 5.0, dodatkowo mamy autorską nakładkę koreańskiego producenta czyli One UI 6.0. Nowości nie jest przesadnie dużo, bo są tak właściwie cztery. Dwie związane z funkcjami i dwie z gestami. Pierwszy to wskaźnik AGEs, określa nasz wiek metaboliczny, drugi to wskaźnik gotowości, który z kolei stwierdza jak dobrze jesteśmy przygotowani do podjęcia następnego wysiłku. Kolejne „ficzery” związane są z gestami. Pierwszy to stuknięcie o siebie dwoma palcami. Drugi to zaciśnięcie dłoni w pięść i dwukrotne „zapukanie” do drzwi. Oba gesty można przypisać do konkretnych akcji w zegarku, ale zarówno jeden jak i drugi gdzieś już wcześniej widzieliśmy, więc nie są to rozwiązania zupełnie nowe, lecz skopiowane od konkurencji.

Jedną z kluczowych zalet systemu Wear OS jest dostęp do Sklepu Play bezpośrednio z poziomu zegarka. Użytkownicy mogą wybierać spośród tysięcy aplikacji i tarcz zegarka, co znacząco rozszerza możliwości personalizacji i funkcjonalność urządzenia. Popularne aplikacje takie jak Spotify czy Google Maps działają płynnie i są dobrze zoptymalizowane pod kątem małego ekranu. Samsung nie zrezygnował jednak z własnych rozwiązań software’owych. Galaxy Watch 7 oferuje szereg preinstalowanych aplikacji, które świetnie integrują się z ekosystemem Samsunga.

Personalizacja interfejsu stoi na wysokim poziomie. Użytkownicy mogą wybierać spośród setek preinstalowanych tarcz zegarka, a także tworzyć własne, wykorzystując zdjęcia z galerii czy wybierając preferowane komplikacje (widżety na tarczy zegarka). Możliwość dostosowania skrótów do najczęściej używanych funkcji dodatkowo poprawia wygodę użytkowania.

Warto również wspomnieć, że funkcje takie jak EKG czy analiza składu ciała jak najbardziej są zaimplementowane również w nowej generacji zegarków, ale jak to bywało do tej pory z części funkcji skorzystają jedynie właściciele smartfonów z logiem koreańskiego producenta.

Aktualizacje oprogramowania są dostarczane regularnie, co zapewnia nie tylko nowe funkcje, ale także poprawki bezpieczeństwa. Samsung zobowiązał się do dostarczania aktualizacji systemu przez co najmniej trzy lata od daty premiery, co jest dobrą wiadomością dla osób planujących długoterminowe użytkowanie zegarka.

Multimedia

Galaxy Watch 7, mimo swoich kompaktowych rozmiarów, oferuje zaskakująco bogate możliwości multimedialne, czyniąc go nie tylko narzędziem do monitorowania zdrowia i powiadomień, ale także miniaturowym centrum rozrywki na nadgarstku. Jedną z kluczowych funkcji multimedialnych jest możliwość sterowania odtwarzaczem muzyki. Niezależnie od tego, czy słuchamy muzyki bezpośrednio z zegarka (który oferuje 32 GB pamięci wewnętrznej), czy streamujemy ją ze smartfona, Galaxy Watch 7 pozwala na wygodne kontrolowanie odtwarzania, regulację głośności czy zmianę utworów. Wsparcie dla popularnych serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy YouTube Music, jest pełne i dobrze zoptymalizowane. Wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają nie tylko prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka, ale także słuchanie muzyki bez konieczności podłączania słuchawek. Jakość dźwięku z tak małego urządzenia jest ok choć oczywiście nie zastąpi ona dedykowanych słuchawek czy głośników.

Galaxy Watch 7 oferuje również funkcję sterowania aparatem smartfona. Możemy użyć zegarka jako zdalnego wyzwalacza, co jest szczególnie przydatne przy robieniu grupowych zdjęć czy przy próbach uchwycenia trudnych ujęć. Podgląd obrazu z aparatu na ekranie zegarka pomaga w odpowiednim kadrowaniu. Dla miłośników aktywnego stylu życia, Galaxy Watch 7 oferuje możliwość pobierania i odtwarzania podcastów oraz audiobooków bezpośrednio z zegarka. To świetne rozwiązanie dla osób, które lubią słuchać treści podczas treningu, nie chcąc jednocześnie zabierać ze sobą smartfona.

Podsumowując, choć Galaxy Watch 7 nie zastąpi smartfona w kwestii możliwości multimedialnych, to oferuje zaskakująco bogaty zestaw funkcji, które znacząco rozszerzają jego użyteczność poza standardowe funkcje smartwatcha.

Łączność

Samsung Galaxy Watch 7 oferuje szeroki wachlarz opcji łączności, zapewniając użytkownikom stały kontakt ze światem cyfrowym, niezależnie od tego, czy zegarek jest sparowany ze smartfonem, czy działa samodzielnie.

Podstawowym modułem łączności jest Bluetooth 5.3, który zapewnia stabilne i energooszczędne połączenie ze smartfonem. Dzięki temu Galaxy Watch 7 może odbierać powiadomienia, synchronizować dane zdrowotne czy sterować multimediami na telefonie bez zauważalnych opóźnień. Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala zegarkowi na samodzielne łączenie się z internetem, co jest szczególnie przydatne, gdy znajdujemy się poza zasięgiem Bluetooth sparowanego telefonu. Dzięki temu możemy nadal korzystać z funkcji wymagających połączenia internetowego, takich jak aktualizacja prognozy pogody czy synchronizacja danych z chmurą.

Galaxy Watch 7 wyposażono również w moduł NFC, który umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych za pomocą Google Pay. To niezwykle wygodna funkcja, pozwalająca na dokonywanie zakupów bez konieczności sięgania po portfel czy telefon.

Precyzyjny moduł GPS (tym razem po raz pierwszy dwuzakresowy) zapewnia dokładne śledzenie lokalizacji i tras podczas aktywności na świeżym powietrzu. Jest to szczególnie istotne dla biegaczy, rowerzystów czy miłośników wędrówek, którzy mogą liczyć na dokładne pomiary dystansu i tempa bez konieczności noszenia ze sobą smartfona.

Wersja LTE (opcjonalna) Galaxy Watch 7 oferuje dodatkową swobodę, umożliwiając wykonywanie połączeń telefonicznych i korzystanie z internetu nawet bez połączenia z telefonem. To idealne rozwiązanie dla osób aktywnych, które chcą pozostać w kontakcie, nie obciążając się dodatkowym urządzeniem.

Podsumowanie

Samsung Galaxy Watch 7 to urządzenie, które z powodzeniem łączy w sobie elegancki design, zaawansowane funkcje zdrowotne i sportowe oraz wszechstronne możliwości smartwatcha. Jednak mimo zaimplementowania nowego wydajnego układu Exynos zmiany dotyczące długości działania na jednym ładowaniu, zmian w designie jest jak na lekarstwo i mając jedną z wcześniejszych generacji smart zegarka niewiele zyskujemy. Osobiście liczyłem na więcej ciekawych nowości, których próżno szukać u konkurencji, niestety na większą rewolucję musimy czekać kolejny rok, tylko czy faktycznie się jej doczekamy?