TOP 5 najpotrzebniejszych mobilnych gadżetów na wyjazd

W dzisiejszych czasach, gdy technologia stała się nieodłącznym elementem naszego życia, wybór odpowiednich gadżetów na wyjazd może znacząco wpłynąć na komfort i jakość naszych podróży. Niezależnie od tego, czy wybieramy się na weekendowy wypad za miasto, czy planujemy dłuższą wyprawę, odpowiednio dobrane urządzenia mogą ułatwić nam komunikację, zapewnić rozrywkę i pomóc w dokumentowaniu naszych przygód. W tym artykule przedstawię Wam TOP 5 najpotrzebniejszych mobilnych gadżetów, które warto zabrać ze sobą na każdy wyjazd. Sam z nich korzystam na każdym wyjeździe i uważam je za must have. Jest to pierwszy z cyklu dwóch artykułów związanych z podróżowaniem i mobilnymi technologiami.

Smartfon z dobrym aparatem

W erze mediów społecznościowych i cyfrowej dokumentacji naszych podróży smartfon z wysokiej jakości aparatem stał się nieodzownym elementem ekwipunku każdego podróżnika. Co ważne, by robić dobre zdjęcia wcale nie potrzebujemy dużej i nieporęcznej lustrzanki z zestawem obiektywów. Wystarczy smartfon. Wybierając smartfon, warto zwrócić uwagę nie tylko na jakość aparatu, ale także na pojemność baterii, odporność na wodę i kurz (przydatna w różnych warunkach pogodowych) oraz ilość pamięci na przechowywanie zdjęć i filmów. Wszystkie powyższe cechy ma najnowszy średniopółkowiec od Motoroli, a dokładniej mówiąc Motorola Edge 50 Neo, który zadebiutował na sklepowych półkach w ostatnim czasie. Mamy ochronę przed zalaniem i kurzem IP68, do tego normy militarne MIL-STD-810H, a także świetny design i aż 512 GB wbudowanej pamięci na nasze zdjęcia i filmy. Do tego nie mogło zabraknąć bardzo dobrego aparatu z funkcjami AI. Nieco więcej o nowym telefonie od Motoroli przeczytacie w moich pierwszych wrażeniach, a w kolejnych artykułach z cyklu przekonacie się ile można „wycisnąć” z najnowszego rozwiązania amerykańskiego giganta.

Powerbank o dużej pojemności

W erze smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych, stały dostęp do źródła zasilania stał się kluczowy. Tym bardziej że ogniwa implementowane w poszczególne smartfony/tablety/ słuchawki nie są duże, więc ładowanie większości musi odbywać się codziennie, a czasem i częściej. Dlatego też powerbank o dużej pojemności to gadżet, który powinien znaleźć się w bagażu każdego podróżnika.

Przy wyborze powerbanku warto zwrócić uwagę na jego pojemność (im większa, tym lepiej, choć zwiększa to też wagę urządzenia), liczbę portów oraz technologie szybkiego ładowania. Powerbank o pojemności 20000 mAh powinien wystarczyć na kilkukrotne naładowanie smartfona, co czyni go idealnym rozwiązaniem nawet na dłuższe wyjazdy, choć osobiście korzystam najczęściej z opcji 10 000 mAh ze względu na poręczność i niewielką wagę. Nie wskazuję tutaj konkretnego producenta powerbanka, bo tych na rynku jest całe zatrzęsienie. Miałem okazję korzystać z co najmniej kilkunastu różnych rozwiązań.

Adapter podróżny z wieloma portami USB/ładowarka z wieloma portami

W dobie mnogości urządzeń elektronicznych, które zabieramy ze sobą w podróż, kluczowe staje się efektywne zarządzanie ich ładowaniem. Adapter podróżny z wieloma portami USB lub dedykowana ładowarka wieloportowa to gadżet, ale niezwykle przydatny. Przy wyborze takiego gadżetu warto zwrócić uwagę na liczbę i rodzaj portów (USB-A, USB-C), maksymalną moc wyjściową oraz kompatybilność z gniazdkami w krajach, które planujemy odwiedzić. Adapter z co najmniej 4 portami USB i mocą wyjściową około 30 W powinien zaspokoić potrzeby większości podróżujących i te rozwiązania są jeszcze przystępne cenowo.

E-czytnik (np. Kindle)

Dla miłośników książek, którzy nie wyobrażają sobie podróży bez dobrej lektury, e-czytnik jest gadżetem wręcz niezbędnym. W jednym stosunkowo niewielkim urządzeniu możemy pomieścić niemal dowolną ilość książek, a ładowanie urządzenia raczej nie będzie problematyczne, bo w przypadku popularnych rozwiązań od Amazona takie urządzenie wytrzymuje kilka tygodni działania (oczywiście w zależności od modelu). Wybierając e-czytnik, warto zwrócić uwagę na rozmiar i rozdzielczość ekranu, pojemność pamięci, wodoodporność (przydatna na plaży czy przy basenie) oraz możliwość połączenia z internetem.

Słuchawki z ANC (Active Noise Cancellation)

Ostatnim, ale nie mniej ważnym gadżetem na naszej liście są słuchawki z aktywną redukcją szumów (ANC). To urządzenie, które potrafi znacząco poprawić komfort podróży, szczególnie podczas długich lotów czy jazdy komunikacją publiczną. Wybierając słuchawki z ANC, warto zwrócić uwagę na jakość dźwięku, skuteczność redukcji szumów, komfort noszenia (szczególnie ważny przy długotrwałym użytkowaniu) oraz czas pracy na baterii. Na co dzień korzystam z rozwiązania Motoroli, dokładniej Motorola Moto Buds+, których recenzję znajdziecie na blogu pod tym adresem.

Podsumowanie

Wybór odpowiednich gadżetów na wyjazd może znacząco wpłynąć na jakość naszych podróży. Powerbank zapewni nam niezależność energetyczną, adapter z wieloma portami USB ułatwi ładowanie wszystkich urządzeń, e-czytnik zadba o rozrywkę, smartfon z dobrym aparatem pozwoli uwiecznić wspomnienia, a słuchawki z ANC zapewnią komfort i chwilę relaksu z ulubioną muzyką czy audiobookiem. Technologia ma nam pomagać w podróży, ale nie powinna przesłaniać rzeczywistych wrażeń i spotkań z ludźmi, które są istotą każdej wyprawy.

