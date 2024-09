realme Buds Air 6 Pro – recenzja

realme, stosunkowo młoda marka na rynku elektroniki użytkowej, konsekwentnie rozszerza swoją ofertę produktów audio. Najnowszym dodatkiem do ich linii słuchawek true wireless są realme Buds Air 6 Pro. Te słuchawki douszne mają ambicję konkurować z bardziej uznanymi markami, oferując zaawansowane funkcje w przystępnej cenie. W tej recenzji przyjrzymy się bliżej temu, co realme Buds Air 6 Pro mają do zaoferowania i czy rzeczywiście są warte swojej ceny? Zapraszam do lektury pełnej recenzji słuchawek.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zacznijmy od tego, co znajdziemy po otwarciu opakowania realme Buds Air 6 Pro. W pudełku, poza samymi słuchawkami i etui ładującym, producent umieścił kabel USB-C do ładowania, dwie dodatkowe pary silikonowych końcówek (małe i duże) oraz zestaw papierologii czyli instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Nie mamy tutaj czegoś poza standardowym zestawem, wszystko jest na swoim miejscu i całość sprawia wrażenie wykonanych z dobrej jakości materiałów.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, realme Buds Air 6 Pro prezentują się następująco:

– Przetworniki: 12,4 mm z membraną bio-węglowym włóknem

– Łączność: Bluetooth 5.3

– Kodeki audio: SBC, AAC, LDAC

– Aktywna redukcja szumów (ANC): do 45 dB

– Wodoodporność: IP55

– Czas pracy na baterii: do 10 godzin (bez ANC)

– Całkowity czas pracy z etui: do 40 godzin

– Szybkie ładowanie: 10 minut ładowania = 2 godziny odtwarzania

Warto zwrócić uwagę na wsparcie dla kodeka LDAC, co nie jest często spotykane w tej klasie cenowej. Jest to dobra wiadomość dla audiofilów, którzy cenią sobie wysoką jakość transmisji dźwięku.

Jakość wykonania oraz design

realme Buds Air 6 Pro prezentują się elegancko i nowocześnie. Producent postawił na minimalistyczny design, który powinien przypaść do gustu większości użytkowników. Słuchawki dostępne są w dwóch kolorach: czarno-szarym (oznaczonym jako tytanowy) i białym (według opisu jest to niebieski). Etui ładujące ma kompaktowe wymiary i zaokrąglony kształt, dzięki czemu wygodnie mieści się w kieszeni. Wykonane jest z plastiku w pełnym połysku, co oznacza, że będzie lubiła zbierać wszelkie odciski palców, a efekt przypomina przydymione lustro. Same słuchawki są lekkie i ergonomicznie ukształtowane, co przekłada się na komfort noszenia nawet przez dłuższy czas. Trzy rozmiary silikonowych końcówek w zestawie pozwalają na dopasowanie do różnych kształtów uszu.

Jakość wykonania jest na dobrym poziomie, choć nie dorównuje najwyższej półce cenowej. Plastik użyty do produkcji słuchawek i etui jest solidny, ale nie sprawia wrażenia premium. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę cenę realme Buds Air 6 Pro, trudno mieć zastrzeżenia do jakości wykonania. Certyfikat IP55 oznacza, że słuchawki są odporne na pot i lekki deszcz, co czyni je odpowiednimi do użytku podczas ćwiczeń czy na zewnątrz w zmiennych warunkach pogodowych.

Jakość dźwięku

Jednym z najważniejszych aspektów każdych słuchawek jest oczywiście jakość dźwięku. realme Buds Air 6 Pro wyposażono w 12,4-milimetrowe przetworniki z bio-węglowym włóknem, co ma zapewnić wyrazisty i dynamiczny dźwięk. Ogólna charakterystyka brzmieniowa tych słuchawek jest zrównoważona, z lekkim naciskiem na niskie i wysokie tony. Basy są wyraźne, choć nie przytłaczają reszty pasma. Średnie tony są czytelne, choć czasami mogą wydawać się nieco cofnięte w stosunku do basów i sopranów. Wysokie tony są jasne i szczegółowe, choć w niektórych utworach mogą być odbierane jako lekko ostre. Wsparcie dla kodeka LDAC jest dużym plusem dla osób, które cenią sobie wysoką jakość dźwięku. Przy korzystaniu z tego kodeka i odpowiedniego źródła dźwięku, można zauważyć poprawę w szczegółowości i przestrzenności brzmienia.

Aktywna redukcja szumów (ANC) działa skutecznie, tłumiąc większość niskich i średnich częstotliwości z otoczenia. Nie dorównuje ona może najlepszym rozwiązaniom na rynku, ale biorąc pod uwagę cenę słuchawek, wypada bardzo przyzwoicie. Już pasywnie słuchawki nieźle radzą sobie z tłumieniem otoczenia. Tryb transparentności również działa poprawnie, pozwalając na słyszenie otoczenia bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu. Warto wspomnieć, że słuchawki są zaskakująco głośne, na maksymalnych „obrotach” grają bardzo głośno, aż niekomfortowo. Standardowo słucham muzyki, audiobooków w okolicy 40-50% głośności tutaj musiałem zejść poniżej tej granicy. Dla fanów głośnej muzyki myślę, że to będzie spory plus, a zapewne w opcjach będzie można znaleźć jeszcze kilka opcji, które wycisną ze słuchawek jeszcze więcej brzmienia.

Oprogramowanie

realme Buds Air 6 Pro współpracują z aplikacją realme Link, dostępną zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Aplikacja oferuje szereg przydatnych funkcji i ustawień. Wśród znajdziemy między innymi możliwość dostosowania equalizera, kontrolę poziomu ANC i trybu transparentności, aktualizację oprogramowania słuchawek, personalizację gestów dotykowych czy wyświetlanie poziomu naładowania baterii. Nie mamy tutaj żadnej rewolucji, ale tak właściwie wszystkie najważniejsze funkcje i możliwość personalizacji mamy w jednym miejscu. Interfejs aplikacji jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Equalizer, choć nie jest najbardziej zaawansowany, pozwala na podstawowe dostosowanie brzmienia do własnych preferencji. Warto wspomnieć o funkcji „Dual Connection”, która umożliwia jednoczesne połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami i płynne przełączanie się między nimi. Jest to bardzo przydatne dla osób korzystających na co dzień z kilku urządzeń.

Screenshot_20240804_134308_Google Play services

Screenshot_20240804_134619_realme Link

Screenshot_20240804_134630_realme Link

Screenshot_20240804_134636_realme Link

Screenshot_20240804_134648_realme Link

Screenshot_20240804_134652_realme Link

Screenshot_20240804_134702_realme Link

Screenshot_20240804_134657_realme Link

Screenshot_20240804_134706_realme Link

Łączność

realme Buds Air 6 Pro wykorzystują Bluetooth 5.3, co zapewnia stabilne połączenie i niskie opóźnienia. Parowanie ze smartfonem jest szybkie i bezproblemowe. Słuchawki zapamiętują do 10 urządzeń, co ułatwia codzienne korzystanie z nich w różnych kontekstach. Zasięg Bluetooth jest zadowalający – słuchawki utrzymują stabilne połączenie nawet przy odległości kilkunastu metrów od źródła dźwięku, oczywiście przy braku przeszkód. Opóźnienia w transmisji dźwięku są niewielkie, co docenią osoby korzystające ze słuchawek do oglądania filmów czy grania w gry. realme zaimplementowało tryb niskiego opóźnienia, który dodatkowo redukuje lag, choć kosztem nieznacznego obniżenia jakości dźwięku.

Podsumowanie

realme Buds Air 6 Pro to interesująca propozycja dla osób poszukujących funkcjonalnych słuchawek true wireless w przystępnej cenie. Oferują one solidną jakość dźwięku, skuteczne ANC i szereg przydatnych funkcji, które zwykle spotyka się w droższych modelach. W Polsce możemy je kupić w sugerowanej cenie detalicznej ustalonej przez producenta na poziomie 399 zł. Podsumowując, realme Buds Air 6 Pro to udany produkt, który oferuje dobry stosunek jakości do ceny. Sprawdzą się zarówno dla osób poszukujących swojej pierwszej pary słuchawek true wireless, jak i dla bardziej wymagających użytkowników, którzy nie chcą wydawać fortuny na sprzęt audio. Choć nie są to słuchawki idealne i mają swoje ograniczenia, to w swojej klasie cenowej stanowią bardzo konkurencyjną propozycję. Jeśli szukasz wszechstronnych słuchawek do codziennego użytku, które nie nadwyrężą zbytnio twojego budżetu, realme Buds Air 6 Pro z pewnością zasługują na rozważenie.