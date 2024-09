Nowe informacje o PS5 Pro: Znany insider ujawnia szczegóły designu i specyfikacji

W świecie konsol do gier temat PlayStation 5 Pro wraca jak bumerang. Znany insider branżowy, znany z trafnych przewidywań dotyczących gier w PlayStation Plus, podzielił się interesującymi informacjami na temat nadchodzącej konsoli Sony. Jego najnowsze informacje rzucają światło na design i specyfikację PS5 Pro.

Design PS5 Pro – ewolucja, nie rewolucja

Według informacji opublikowanych na zagranicznych portalach technologicznych PS5 Pro będzie kontynuować linię designerską wprowadzoną wraz z PS5 Slim. Insider zaprezentował szkic przedstawiający obudowę konsoli z charakterystycznymi trzema paskami. Co ciekawe, nowy model ma być wyposażony w dwa porty USB-C na przednim panelu, obok przycisku zasilania. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów ujawnionego designu jest brak widocznego czytnika płyt. Sugeruje to, że Sony może kontynuować strategię zapoczątkowaną przy PS5 Slim Digital Edition, oferując czytnik jako osobny, opcjonalny zakup. Taka decyzja mogłaby wpłynąć na cenę podstawowego modelu konsoli, jednocześnie dając użytkownikom większą elastyczność w konfiguracji swojego sprzętu.

Warto zauważyć, że nowy design PS5 Pro wydaje się być kompatybilny z okładkami stworzonymi dla PS5 Slim. To dobra wiadomość dla użytkowników, którzy już zainwestowali w personalizację swoich konsol.

Kontroler – klasyka zamiast premium

Wbrew wcześniejszym spekulacjom, PS5 Pro ma być dostarczana ze standardowym kontrolerem DualSense, a nie z wersją Edge. Ta informacja może rozczarować niektórych graczy, którzy liczyli na bardziej zaawansowany kontroler w zestawie. DualSense Edge pozostanie zatem oddzielną, premium opcją dla najbardziej wymagających użytkowników.

Specyfikacja techniczna – więcej mocy, mniej hałasu

Inne źródła dostarczyły interesujących informacji na ten temat. YouTuber MooresLawIsDead podzielił się kilkoma istotnymi szczegółami dotyczącymi wnętrza PS5 Pro.

Według jego informacji, nowa konsola może być wyposażona w dysk SSD o pojemności 2 TB, co stanowiłoby znaczący upgrade w stosunku do 1 TB oferowanego w standardowych modelach PS5. Warto jednak zaznaczyć, że ta informacja dotyczy na razie zestawów deweloperskich (Dev Kits) i nie jest pewne, czy trafi do wersji konsumenckich.

Jedną z najbardziej obiecujących cech PS5 Pro ma być znacząca poprawa w zakresie kultury pracy. Nowa konsola ma być cichsza i chłodniejsza od swojej poprzedniczki, co z pewnością ucieszy graczy narzekających na głośność wentylatorów w obecnym modelu. Co więcej, te ulepszenia mają zostać osiągnięte bez zwiększenia poboru energii, co świadczy o poprawie efektywności energetycznej nowego sprzętu.

Hideo Kojima i tajemnicza konsola

Interesującym elementem układanki PS5 Pro jest niedawny post Hideo Kojimy na platformie X (dawniej Twitter). Legendarny projektant gier podzielił się zdjęciem z prac nad „Death Stranding 2”, na którym widać go grającego na kontrolerze DualSense podłączonym do tajemniczego urządzenia ukrytego pod czarnym materiałem.

Spekulacje na temat tego, czy ukryte urządzenie to PS5 Pro, szybko rozeszły się po sieci. Choć trudno jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z finalną wersją konsoli czy jedynie z zestawem deweloperskim, obecność zamaskowanego sprzętu w studio Kojimy z pewnością podsyca ciekawość fanów.

Kiedy możemy spodziewać się oficjalnych informacji?

Mimo rosnącej liczby przecieków i spekulacji, Sony wciąż oficjalnie nie potwierdziło istnienia PS5 Pro. Jednak biorąc pod uwagę ilość i wiarygodność pojawiających się informacji, można przypuszczać, że oficjalna prezentacja nowej konsoli może nastąpić jeszcze w tym roku.