Xiaomi dołącza do grona producentów chipów do smartfonów

Xiaomi planuje dołączyć do ekskluzywnego grona firm tworzących własne układy scalone (SoC) do swoich urządzeń. Obecnie tylko cztery marki – Apple, Google, Huawei i Samsung – produkują własne chipy do smartfonów.

Szczegóły nadchodzącego chipa Xiaomi

Według znanego informatora branżowego, Yogesha Brara, nadchodzący chip Xiaomi będzie produkowany przez TSMC w zaawansowanym procesie 4nm N4P. Układ ma być wyposażony w modem opracowany przez Unisoc, co sugeruje bliską współpracę między tymi firmami. Pod względem wydajności, nowy chip ma oferować moc obliczeniową porównywalną z Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z 2021 roku, co plasuje go w segmencie wysokiej klasy. Prezentacja tego układu scalonego spodziewana jest w pierwszej połowie 2025 roku, co daje Xiaomi wystarczająco dużo czasu na dopracowanie technologii. Wcześniejsze doniesienia z czerwca, opublikowane przez TrendForce, sugerowały współpracę Xiaomi z Unisoc przy opracowywaniu 4nm chipa do smartfonów. Ta informacja wydaje się potwierdzać, że Xiaomi aktywnie pracuje nad własnym rozwiązaniem i jest zdeterminowane, aby wprowadzić je na rynek.

Kontekst rynkowy

Rynek chipów do smartfonów jest zdominowany przez kilku głównych graczy, z Qualcommem i MediaTekiem na czele. Wejście Xiaomi do tego sektora może znacząco wpłynąć na dynamikę rynku. Xiaomi, będące jednym z największych producentów smartfonów na świecie, ma potencjał do stworzenia znaczącego popytu na własne chipy, co może zmienić układ sił w branży.

Decyzja o produkcji własnych chipów niesie ze sobą szereg potencjalnych korzyści dla Xiaomi. Przede wszystkim, firma zyskuje większą kontrolę nad łańcuchem dostaw, co może okazać się kluczowe w czasach globalnych niedoborów półprzewodników. Ponadto, własne chipy dają Xiaomi możliwość lepszej optymalizacji wydajności swoich urządzeń, co może przełożyć się na przewagę konkurencyjną na rynku. W dłuższej perspektywie, produkcja własnych układów scalonych może również przynieść oszczędności kosztów, choć początkowo wymaga znaczących inwestycji. Wreszcie, posiadanie własnej technologii chipów może zwiększyć konkurencyjność Xiaomi na rynku premium, gdzie obecnie dominują marki takie jak Apple i Samsung.

Jednak droga do sukcesu w produkcji chipów nie jest pozbawiona wyzwań. Xiaomi musi liczyć się z wysokimi kosztami początkowymi związanymi z badaniami i rozwojem. Firma będzie musiała konkurować z doświadczonymi producentami chipów, którzy mają już ugruntowaną pozycję na rynku i latach doświadczeń. Istnieje również ryzyko technologiczne i produkcyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę zaawansowany proces produkcyjny 4nm. Wreszcie, aby utrzymać konkurencyjność, Xiaomi będzie musiało ciągle inwestować w rozwój technologii, co wymaga długoterminowego zaangażowania finansowego.

Historia prób Xiaomi w dziedzinie chipów

To nie pierwsza próba Xiaomi w dziedzinie produkcji własnych układów scalonych. W 2017 roku firma wypuściła swój pierwszy autorski SoC – Surge S1, który został wykorzystany w modelu Xiaomi Mi 5c. Chip ten był produkowany w 28nm procesie technologicznym i zawierał osiem rdzeni Cortex-A53. Pomimo początkowego entuzjazmu, Xiaomi nie kontynuowało produkcji własnych chipów po Surge S1.

Prawdopodobne przyczyny zaprzestania produkcji własnych chipów po Surge S1 są złożone. Wysokie koszty rozwoju i produkcji mogły stanowić znaczące obciążenie dla firmy, szczególnie w kontekście konkurencji z bardziej zaawansowanymi i efektywnymi chipami od Qualcomma i MediaTeka. Dodatkowo, Xiaomi mogło napotkać trudności techniczne wynikające z braku doświadczenia w projektowaniu zaawansowanych SoC, co jest niezwykle skomplikowanym procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy i zasobów.

Decyzja o powrocie do tworzenia własnych układów scalonych sugeruje, że Xiaomi rozwiązało niektóre z wcześniejszych problemów i jest gotowe na ponowne podjęcie tego wyzwania. Firma prawdopodobnie zgromadziła więcej doświadczenia, zasobów i know-how w ciągu ostatnich lat, co może przyczynić się do sukcesu tego nowego przedsięwzięcia.

Jeśli Xiaomi odniesie sukces w produkcji własnych chipów, może to otworzyć przed firmą nowe możliwości. Istnieje potencjał do sprzedaży chipów innym producentom smartfonów, co mogłoby stworzyć nowy strumień przychodów dla firmy. Xiaomi mogłoby również rozszerzyć zastosowanie swojej technologii chipów na inne urządzenia IoT w swoim rozbudowanym ekosystemie, zwiększając integrację i wydajność całej gamy produktów. Wreszcie, własne chipy mogłyby przyczynić się do zwiększenia marży zysku na smartfonach premium, co jest kluczowe w konkurencyjnym segmencie high-end.

Wejście na rynek producentów układów mobilnych przez Xiaomi może znacząco zmienić układ sił na rynku jednak kiedy Xiaomi faktycznie odniesie sukces w tym segmencie może upłynąć dobre kilka lat, bowiem sami partnerzy, klienci muszą się do takiego rozwiązania przekonać. Co sądzicie o takim podejściu chińskiego producenta?