S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Premiera w listopadzie coraz bliżej

Fani serii S.T.A.L.K.E.R. mogą odetchnąć z ulgą – wszystko wskazuje na to, że długo wyczekiwana kontynuacja kultowej gry wreszcie trafi na rynek. Twórcy z ukraińskiego studia GSC Game World są „całkiem pewni” listopadowej premiery S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. To optymistyczna wiadomość, biorąc pod uwagę burzliwą historię produkcji.

Droga do premiery pełna przeszkód

Projekt S.T.A.L.K.E.R. 2 został oficjalnie wskrzeszony ponad 6 lat temu, po wcześniejszym „zamrożeniu” na ponad dekadę. Od tego czasu fani z niecierpliwością oczekują powrotu do postapokaliptycznej Zony. Niestety, proces tworzenia gry napotkał szereg przeszkód, które skutkowały kilkukrotnym przesuwaniem daty premiery. Największym wyzwaniem dla zespołu GSC Game World okazał się wybuch wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku. Prace nad grą zostały wstrzymane i wznowiono je dopiero w maju tego samego roku. Dodatkowo, studio padło ofiarą ataku hakerskiego, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację.

Mimo tych przeciwności, deweloperzy nie poddali się i kontynuowali prace nad swoim ambitnym projektem. Teraz, podczas targów gamescom 2024, przedstawiciele studia – Jewgienij Kulik (dyrektor techniczny) oraz Siergiej Gregorowicz (prezes GSC Game World) – z dużą pewnością wypowiadają się o listopadowej premierze. Obecnie zespół skupia się na dopracowaniu optymalizacji i eliminacji błędów, co ma zapewnić graczom jak najlepsze doświadczenie od pierwszego dnia.

Nowy zwiastun i szczegóły rozgrywki

Choć studio GSC Game World nie pojawiło się na ceremonii otwarcia targów gamescom 2024, to jednak zaznaczyło swoją obecność na wydarzeniu. Deweloperzy zaprezentowali nowy zwiastun S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, który – choć krótszy od niedawno opublikowanej prezentacji rozgrywki – z pewnością rozbudził apetyt fanów na więcej.

Twórcy podzielili się również informacjami na temat zawartości gry. S.T.A.L.K.E.R. 2 ma oferować jeden z największych otwartych światów w historii gier, o powierzchni przekraczającej 60 kilometrów kwadratowych (niektóre źródła mówią nawet o 64 km²). Co istotne, niemal wszystkie elementy tego rozległego świata zostały stworzone „ręcznie” przez zespół GSC Game World, z minimalnym wykorzystaniem proceduralnie generowanych obiektów. Deweloperzy chcieli w ten sposób zapewnić odpowiedni poziom detali i autentyczności, pokazując zarówno przerażające, jak i fascynujące aspekty Zony.

Swoboda eksploracji i nieliniowa fabuła

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ma kłaść duży nacisk na swobodę gracza i nieliniowość fabuły. Twórcy zapowiadają trzy różne zakończenia, a sama główna ścieżka fabularna ma zajmować około 40 godzin. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej – według deweloperów, pojedyncze przejście gry pozwoli zobaczyć jedynie „60% historii”. Dla bardziej dociekliwych graczy, którzy zechcą eksplorować każdy zakamarek Zony i odkryć wszystkie sekrety, przygoda może się wydłużyć nawet do „100 i pół godziny”. To ambitna deklaracja, która sugeruje, że S.T.A.L.K.E.R. 2 będzie oferować ogromną ilość treści i wysoką wartość powtórnego grania.

Gra ma zachęcać do eksploracji i podejmowania ryzyka, jednocześnie ostrzegając, by nie wystawiać swojego szczęścia na próbę zbyt często. Wybory dokonywane w trakcie rozgrywki mają mieć realne konsekwencje, co dodatkowo zwiększy immersję i realizm świata gry.

Różnorodność poziomów trudności

Twórcy S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl pamiętali również o różnych preferencjach graczy dotyczących poziomu wyzwania. Gra zaoferuje szeroki wachlarz opcji trudności, w tym tryb stricte fabularny dla tych, którzy chcą przede wszystkim poznać historię, oraz bardziej wymagający wariant dla zaprawionych w bojach weteranów Zony.

Takie podejście powinno zadowolić zarówno nowych graczy, jak i długoletnich fanów serii, którzy oczekują odpowiedniego poziomu wyzwania i realizmu.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zapowiada się na imponującą produkcję, która może spełnić oczekiwania fanów czekających na kontynuację od lat. Ogromny, ręcznie tworzony świat, nieliniowa fabuła z wieloma zakończeniami, różnorodne poziomy trudności i obietnica dziesiątek godzin rozgrywki – wszystko to brzmi niezwykle obiecująco.

Pozostaje mieć nadzieję, że S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl spełni pokładane w nim nadzieje i stanie się godnym następcą kultowej serii. Jedno jest pewne – powrót do Zony zapowiada się na niezapomnianą przygodę, która może pochłonąć graczy na długie godziny.

