Motorola edge 50 neo – pierwsze wrażenia

Motorola, marka z bogatą historią w świecie mobilnych technologii, ponownie zwraca na siebie uwagę, wprowadzając na rynek model edge 50 neo. Ten smartfon, pozycjonowany jako urządzenie ze średniej półki cenowej. Czy Motoroli udało się spełnić te obietnice? Przekonacie się czytając moje pierwsze wrażenia odnośnie nowego smartfona amerykańskiego giganta. Dodam, że aktualnie telefon mam już od kilku dniach w testach. To są jedynie pierwsze wrażenia, pełną recenzję opublikuję na dniach.

Design i wykonanie

Motorola edge 50 neo od razu przyciąga wzrok swoim nowoczesnym i eleganckim designem. To, co mnie ucieszyło to kompaktowość smartfona, tylko 6,4 calowy ekran sprawia, że bez problemu mogę go obsługiwać jedną ręką i nie boję się, że telefon wymsknie się z ręki. Szczególną uwagę zwraca tylny panel, dostępny w kilku wariantach kolorystycznych. Wykończenie w postaci wegańskiej skóry nie tylko wygląda stylowo, ale także skutecznie maskuje odciski palców, co z pewnością docenią użytkownicy ceniący sobie estetykę swojego smartfona. Przód urządzenia zdominowany jest przez duży, prawie bezramkowy wyświetlacz. Niewielkie wycięcie na kamerkę do selfie zostało dyskretnie umieszczone w górnej części ekranu, co pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni frontu urządzenia.

Wyświetlacz

Sercem Motoroli edge 50 neo jest wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,4 cala. Już od pierwszego uruchomienia urządzenia można zauważyć, że ekran oferuje żywe kolory, głęboką czerń i świetny kontrast – cechy charakterystyczne dla technologii OLED. Rozdzielczość HD+ zapewnia niezłą ostrość obrazu. Jednym z atutów wyświetlacza jest odświeżanie na poziomie 120 Hz. Ta funkcja, często spotykana w droższych modelach, zapewnia płynność animacji i scrollowania, co znacząco poprawia komfort korzystania z urządzenia. Motorola daje użytkownikowi możliwość wyboru między stałym odświeżaniem 120 Hz a trybem adaptacyjnym, który automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania do wyświetlanych treści, co może przyczynić się do oszczędności baterii.

Wydajność i oprogramowanie

Motorola edge 50 neo napędzana jest przez procesor MediaTek Dimensity 7030. To ośmiordzeniowy układ, który zapewnia solidną wydajność w codziennym użytkowaniu. Podczas testów telefon radził sobie bez zarzutu z wielozadaniowością, płynnie przełączając się między aplikacjami i bez problemu obsługując nawet bardziej wymagające gry mobilne (choć nie wszystkie działały na maksymalnych ustawieniach). Smartfon dostępny jest w wariancie z 12 GB pamięci RAM, co w połączeniu z 512 GB pamięci wewnętrznej daje użytkownikowi spore pole manewru. Oczywiście zobaczymy jak całość sprawdzi się przy dłuższych testach urządzenia.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, Motorola edge 50 neo działa pod kontrolą systemu Android 14. Interfejs jest czysty i intuicyjny, a Motorola tradycyjnie już dodaje kilka przydatnych gestów, takich jak podwójne potrząśnięcie, aby włączyć latarkę, czy obrót nadgarstka, aby szybko uruchomić aparat. Co ważne, producent obiecuje 5 lat aktualizacji systemu operacyjnego i pięć lat aktualizacji zabezpieczeń, co jest dobrą wiadomością dla osób planujących dłuższe użytkowanie urządzenia.

Aparat

Zestaw aparatów w Motoroli edge 50 neo prezentuje się obiecująco. Główny sensor o rozdzielczości 50 Mpx z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) to solidna podstawa do robienia wysokiej jakości zdjęć. Już pierwsze ujęcia pokazują, że kamera radzi sobie dobrze zarówno w dobrych warunkach oświetleniowych, jak i przy słabszym świetle. Drugi aparat to obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpx. Pozwala on na uchwycenie szerszej perspektywy, co jest szczególnie przydatne przy fotografowaniu krajobrazów czy architektury. Jakość zdjęć z tego obiektywu jest zadowalająca, choć jak to zwykle bywa w przypadku aparatów ultraszerokokątnych, widoczna jest pewna utrata szczegółów na krawędziach kadru.

Przedni aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpx również zasługuje na pochwałę. Zdjęcia są ostre, z dobrze odwzorowanymi kolorami, a tryb portretowy skutecznie rozmywa tło, tworząc efektowne autoportrety. Motorola zaimplementowała w edge 50 neo szereg trybów fotograficznych, w tym tryb nocny, który znacząco poprawia jakość zdjęć w słabym oświetleniu. Warto też wspomnieć o możliwości nagrywania wideo w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, co w tej klasie cenowej nie jest jeszcze standardem.

Motorola edge 50 neo to smartfon, który już od pierwszego kontaktu robi pozytywne wrażenie. Elegancki design, wysokiej jakości wyświetlacz OLED z odświeżaniem 120 Hz, solidna wydajność i wszechstronny zestaw aparatów to główne atuty tego urządzenia. Podsumowując, Motorola edge 50 neo jawi się jako interesująca propozycja dla osób szukających smartfona ze średniej półki, który oferuje wiele funkcji znanych z droższych modeli. Solidne wykonanie, dobra wydajność i wszechstronność to cechy, które z pewnością przyciągną uwagę wielu potencjalnych nabywców. Czy Motorola edge 50 neo stanie się hitem sprzedaży? Czas pokaże, ale pierwsze wrażenia są zdecydowanie obiecujące. Pełna recenzja niebawem pojawi się na MobileWorld24.pl, a jeśli macie jakieś pytania śmiało piszcie.