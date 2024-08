Motorola edge 50 neo debiutuje w Polsce: Kompaktowy średniopółkowiec o wojskowej wytrzymałości

Motorola oficjalnie wprowadziła na polski rynek model edge 50 neo, który ma szansę namieszać w średniej półce smartfonów. Najnowszy członek rodziny Edge łączy w sobie kompaktową konstrukcję i wytrzymałość klasy wojskowej, a wszystko to zamknięte w stylowej obudowie ponownie z ciekawymi kolorami Pantone.

Motorola edge 50 neo została zaprojektowana z myślą o tych, którzy tęsknią za bardziej poręcznym smartfonem. Wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz pOLED, urządzenie balansuje między rozmiarem ekranu a wygodą obsługi jedną ręką. Rozdzielczość Super HD (1220p) zapewnia ostry obraz, podczas gdy wsparcie dla HDR10+ i szczytowa jasność na poziomie 3000 nitów. Już po pierwszym kontakcie z telefonem widać, że w Motorola znalazła balans pomiędzy poręcznym smartfonem, a możliwościami.

Sercem edge 50 neo jest procesor MediaTek Dimensity 7300. Urządzenie wyposażono w 12 GB pamięci RAM, którą można dodatkowo rozszerzyć dzięki funkcji RAM Boost, oraz 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie uMCP. W Polsce w sprzedaży będzie dostępny jedynie ten wariant, słabszy 8/256GB nie pojawi się na naszych rodzimych półkach sklepowych.

Wytrzymałość spotyka się ze stylem

Jedną z najbardziej wyróżniających cech edge 50 neo jest certyfikacja wojskowa. Spełniając standard MIL-STD-810H, ten smartfon został stworzony, aby przetrwać trudy codziennego użytkowania i nie tylko. Uzupełnieniem tej wytrzymałości jest certyfikat IP68 odporności na pył i wodę. Pomimo swojej wytrzymałości, edge 50 neo nie rezygnuje z estetyki. Urządzenie charakteryzuje się smukłą. Motorola postawiła na wegańską skórę jako materiał wykończeniowy. Telefon jest przez to miły w dotyku, a przy tym poprawiono chwyt. Motorola edge 50 neo dostępna jest w czterech stylowych wariantach: stalowym (PANTONE Grisaille), ceglanym (PANTONE Poinciana), beżowym (PANTONE Lattè) i niebieskim (PANTONE Nautical Blue).

Fotograficzny mocny zestaw

System aparatów w edge 50 neo został zaprojektowany z myślą o entuzjastach fotografii. Główny aparat może pochwalić się sensorem Sony LYTIA™ 700C o rozdzielczości 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i przysłoną f/1.8. Uzupełnia go teleobiektyw 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS. Ultraszerokokątny aparat 13 Mpx dopełnia trio, sprawdzając się idealnie przy rozległych krajobrazach czy zdjęciach grupowych. Dla miłośników selfie przygotowano zdolny przedni aparat 32 Mpx z przysłoną f/2.4.

To, co wyróżnia Edge 50 Neo w dziedzinie fotografii, to integracja systemu sztucznej inteligencji Motoroli – moto ai. Ta technologia działa w tle, analizując sceny i łącząc ekspozycje, aby tworzyć realistyczne fotografie z bogatymi kolorami i subtelnymi teksturami. Ulepszenia AI rozciągają się również na nagrywanie wideo, z adaptacyjną stabilizacją, która dostosowuje się do ruchu użytkownika, zapewniając płynne nagrania.

Oprogramowanie i wsparcie

Motorola składa mocną deklarację długoterminowego wsparcia oprogramowania dla edge 50 neo. Użytkownicy mogą spodziewać się pięciu dużych aktualizacji systemu Android oraz pięciu lat aktualizacji zabezpieczeń, co zapewni aktualność i bezpieczeństwo urządzenia przez lata. Smartfon działa na najnowszej wersji nakładki Motoroli Hello UI, zbudowanej na bazie Android 14. Ta skórka oferuje szereg opcji personalizacji, pozwalając użytkownikom dostosować wygląd i odczucia związane z urządzeniem za pomocą niestandardowych czcionek, kolorów i ikon.

Edge 50 neo wyposażony jest również w zestaw inteligentnych funkcji napędzanych przez moto ai. Obejmują one Style Sync do tworzenia niestandardowych tapet i motywów, intuicyjne kontrole gestami dla szybkich akcji oraz Family Space do zarządzania czasem ekranowym i dostępem dla dzieci. Funkcja Smart Connect pozwala użytkownikom synchronizować telefon z komputerem, rozszerzając funkcjonalność urządzenia.

Akumulator to ogniwo o pojemności 4310 mAh. urządzenie wspiera szybkie ładowanie TurboPower™ 68W, zapewniając minimalny czas przestoju. Dla dodatkowej wygody, obsługiwane jest również ładowanie bezprzewodowe 15W. Edge 50 Neo jest w pełni przygotowany na erę 5G, zapewniając szybkie transfery danych tam, gdzie są one dostępne. Wspiera również technologię eSIM, obok tradycyjnego gniazda na kartę nano-SIM. Nie zapomniano również o dźwięku – stereofoniczne głośniki wzbogacone technologią Dolby Atmos zapewniają immersyjne doświadczenia dźwiękowe.

Cena i dostępność

Motorola edge 50 neo będzie dostępna w Polsce od 30 sierpnia 2024 roku, w rekomendowanej cenie detalicznej 2199 zł za konfigurację 12 GB RAM / 512 GB pamięci. Będzie można ją nabyć w głównych sieciach elektronicznych, w tym RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik i Neonet, a także online przez eLenovo.pl i Sferis. Oczekuje się, że wkrótce urządzenie pojawi się również w ofertach operatorów komórkowych: Plus, Play, Orange i T-Mobile.

Promocje startowe

Aby uczcić premierę, Motorola oferuje dwie promocje dla wczesnych nabywców, którzy zakupią edge 50 neo między 30 sierpnia a 12 września 2024 roku:

Program „Trade in. Trade up”: Klienci mogą oddać swoje stare smartfony do recyklingu i otrzymać gwarantowane 200 zł plus wycenioną wartość swojego urządzenia. Darmowe słuchawki Moto Buds: Nabywcy Edge 50 Neo w okresie promocyjnym mogą otrzymać za darmo parę grafitowych słuchawek moto buds o wartości 299 zł, rejestrując się na stronie promocji.

Większy brat: Motorola edge 50

To urządzenie charakteryzuje się większym, 6,7-calowym zakrzywionym wyświetlaczem pOLED o tej samej rozdzielczości Super HD i odświeżaniu 120 Hz, ale ze szczytową jasnością 1600 nitów. Podziela ono z mniejszym bratem certyfikacje MIL-STD-810H i IP68 oraz wykończenie z wegańskiej skóry i zamszu w kolorach Pantone. Główne różnice między Edge 50 a Edge 50 Neo leżą w procesorze i pojemności baterii. Edge 50 napędzany jest chipsetem Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 1 Accelerated Edition i może pochwalić się większą baterią o pojemności 5000 mAh. Jednak w przeciwieństwie do Edge 50 neo, który będzie natychmiast dostępny w polskich sklepach, standardowy edge 50 nie będzie sprzedawany na polskim rynku.

W czasie gdy smartfony stają się coraz większe i bardziej skomplikowane, nacisk edge 50 neo na poręczne wymiary bez kompromisów w zakresie funkcjonalności może wyznaczyć nowy trend w branży. Interesujące będzie obserwowanie, jak konsumenci zareagują na to połączenie kompaktowości, wytrzymałości i wydajności, oraz czy wpłynie to na przyszłe projekty smartfonów Motoroli i jej konkurentów.

Motorola Edge 50 neo mam okazję testować już od kilku dobrych dni, więc jeśli tylko macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego telefonu dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania.

