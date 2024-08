OnePlus Nord CE4 Lite 5G recenzja

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to najnowszy przedstawiciel popularnej serii Nord, która od lat oferuje solidne smartfony ze średniej półki cenowej. Model ten ma za zadanie dostarczyć użytkownikom flagowych doświadczeń przy zachowaniu przystępnej ceny. W tej recenzji przyjrzymy się bliżej temu urządzeniu, aby sprawdzić, czy rzeczywiście spełnia pokładane w nim nadzieje i jak wypada na tle konkurencji. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak pudełko, zostało wykonane z grubszego kartonu i podobnie jak sam telefon jest mocno rzucające się w oczy. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku. Powiem szczerze, tutaj przychodzi pierwsze rozczarowanie, bowiem zestaw ogranicza się do absolutnego minimum, czyli telefonu charakterystycznego czerwonego kabla USB typu C i zestawu papierologii. Nie mamy ani ładowarki, ani etui co niestety coraz częściej zdarza się w średniej półce cenowej. Liczę, że w którymś momencie ten trend się odwróci, ale jak na razie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak mimo wszystko obejmie wszystkie półki cenowe telefonów, a nie tylko flagowce czy średnią półkę.

Jeśli chodzi o specyfikację, OnePlus Nord CE4 Lite 5G prezentuje się następująco. Smartfon wyposażony jest w duży 6,67-calowy ekran AMOLED o wyższej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 2100 nitów. Napędza go procesor Snapdragon 695 5G z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, rozszerzalnej kartą microSD. Posiada potrójny aparat z głównym sensorem 50 MP i przednim 16 MP. Bateria o pojemności 5110 mAh obsługuje szybkie ładowanie 80 W. Działa na Androidzie 14 z OxygenOS 14. Oferuje łączność 5G, NFC i Bluetooth 5.1. Wyposażony jest w głośniki stereo, USB-C, mini-jack, czytnik linii papilarnych pod ekranem i ochronę IP54. Waży 191 g i ma wymiary 162,9 x 75,6 x 8,1 mm. Na papierze całość wygląda naprawdę nieźle. Jak się sprawuje w praktyce?

Jakość wykonania oraz design

OnePlus Nord CE4 Lite 5G prezentuje się elegancko i nowocześnie. Front urządzenia pokryty jest szkłem Asahi Dragontrail DT-Star2, które zapewnia dobrą ochronę przed zarysowaniami. Ramka oraz tylny panel wykonane są z plastiku, co może budzić mieszane uczucia, ale jakościowo nie mam do czego się w tym aspekcie przyczepić. Jednak należy pamiętać, że mamy do czynienia ze smartfonem ze średniej półki cenowej, a zastosowanie plastiku pozwoliło na obniżenie kosztów produkcji i wagi urządzenia. Mimo to, jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Smartfon sprawia wrażenie solidnego i dobrze spasowanego. Plastikowa obudowa została zachowana w połysku, więc lubi zbierać też całkiem sporo odcisków palców i brudu. Przyciski są odpowiedni skok i są dobrze umiejscowione.

Design OnePlus Nord CE4 Lite 5G można określić jako stonowany i elegancki. Producent postawił na minimalistyczne wzornictwo, które powinno przypaść do gustu szerokiemu gronu odbiorców. Wyspa z aparatami nie wystaje nadmiernie, co jest plusem zarówno pod względem estetycznym, jak i praktycznym. Warto również wspomnieć o certyfikacie IP54, który zapewnia podstawową ochronę przed kurzem i zachlapaniami.

Od frontu telefon jest wyposażony w duży wyświetlacz, przy górnej krawędzi znajdziemy z kolei przedni obiektyw aparatu, a nieco wyżej mamy z kolei głośnik do rozmów. Górna krawędź to jeden z mikrofonów, vis a vis z kolei znalzało wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, mirkofon, a także obok wyjście USB typu C służące do ładowania telefonu, a także główny głośnik multimedialny. Na prawej znajdziemy z kolei dwa fizyczne klawisze – górny dłuższy służący regulacji głośności, a także nieco niżej przycisk power. Na lewej producent umiejscowił tackę na kartę SIM. Plecki telefonu to dwa aparaty oraz diody doświetlające LED.

Ekran

Jednym z najważniejszych elementów każdego smartfona jest jego wyświetlacz, a OnePlus Nord CE4 Lite 5G nie zawodzi w tej kwestii. Urządzenie zostało wyposażone w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i formacie 20:9. To tego dochodzi odświeżanie do 120 Hz. Jakość obrazu stoi na dobrym poziomie. Kolory są żywe i nasycone, czerń głęboka, a kąty widzenia szerokie. Jasność typowa do 600 nitów sprawdza się dobrze w codziennym użytkowaniu, natomiast szczytowa jasność dochodząca do 2100 nitów zapewnia dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu. Ekran obsługuje HDR10+, co przekłada się na lepsze wrażenia podczas oglądania treści multimedialnych. Warto również wspomnieć o funkcji Always-On Display, która pozwala na szybkie sprawdzenie powiadomień i godziny bez konieczności odblokowywania urządzenia. W ustawieniach telefonu znajdziemy możliwość personalizacji w podstawowym zakresie AoD. Również znajdziemy kilka podstawowych opcji związanych personalizacją ekranu pod siebie takich jak zmiana odświeżania wyświetlacza czy kolorystyki. Pod względem ekranu całość sprawuje się bardzo dobrze i nie mam większych uwag.

Bateria

OnePlus Nord CE4 Lite 5G został wyposażony w akumulator o pojemności 5110 mAh. To wartość, która powinna zapewnić spokojne półtora nawet do dwóch dni pracy dla większości użytkowników. W teście, przy mieszanym użytkowaniu (social media, przeglądanie internetu, oglądanie filmów, robienie zdjęć), udało się osiągnąć koło 8 godzin czasu pracy na włączonym ekranie. Nie mogło zabraknąć szybkiego ładowanie 80 W SuperVOOC. Dzięki niemu można naładować smartfon od 0 do 100% w około godziny, co jest mimo wszystkim dosyć przeciętnym wynikiem. Oczywiście trzeba pamiętać, że samej ładowarki nie mamy w zestawie i musimy się zapatrzeć w nią we własnym zakresie.

Dodatkowo, OnePlus Nord CE4 Lite 5G oferuje ładowanie zwrotne o mocy 5W. Choć nie jest to wartość oszałamiająca, pozwala na awaryjne podładowanie innych urządzeń, takich jak słuchawki bezprzewodowe czy smartwatch. Jednak to co najbardziej mnie zaskoczyło to fakt, że mamy ładowanie zwrotne, ale nie znajdziemy bezprzewodowego indukcyjnego, szkoda, bo dobrze uzupełniłoby cały telefon pod tym względem.

Aparat

System aparatów w OnePlus Nord CE4 Lite 5G składa się z trzech obiektywów: głównego 50 Mpx, dodatkowego 2 Mpx do pomiaru głębi oraz przedniego 16 Mpx. Główny sensor to Sony LYT600 o rozmiarze 1/1.95″ i pikselach 0,8 µm. Wyposażony jest w PDAF (autofocus z detekcją fazy) oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS), co przekłada się na lepszą jakość zdjęć, szczególnie w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Zdjęcia wykonane w dobrym świetle prezentują się dobrze. Charakteryzują się odpowiednią ostrością, dobrym odwzorowaniem kolorów i szerokim zakresem dynamicznym. Tryb HDR działa sprawnie, wydobywając detale z cieni i świateł. Nieco gorzej wygląda sytuacja w słabszym oświetleniu – tutaj widać już pewne ograniczenia sensora, choć OIS pomaga w uzyskaniu ostrzejszych ujęć. Tryb nocny radzi sobie przyzwoicie, rozjaśniając sceny i wydobywając więcej szczegółów, choć nie należy oczekiwać cudów – to wciąż smartfon ze średniej półki. Aparat do pomiaru głębi pomaga w tworzeniu efektu bokeh w trybie portretowym, który wypada całkiem naturalnie. Widać spadek jakości, ale nie jest to dramatyczny spadek. Przedni aparat 16 Mpx sprawdza się dobrze w selfie, oferując naturalne odwzorowanie kolorów skóry i niezłe szczegóły. Tryb portretowy dla selfie również działa poprawnie, choć czasem zdarzają się drobne błędy w odcięciu tła.

Jeśli chodzi o wideo, OnePlus Nord CE4 Lite 5G oferuje nagrywanie maksymalnie w jakości 1080p przy 30 kl./s Stabilizacja działa dobrze, ale najbardziej brakuje rozdzielczości 4K. Jakość nagrań jest mocno taka sobie, ale na średniopółkowca jest to całkiem niezły wynik. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy OnePlus Nord CE4 Lite 5G.

Oprogramowanie

OnePlus Nord CE4 Lite 5G działa pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką OxygenOS 14. Dodatkowo mamy pakiet bezpieczeństwa na czerwiec bieżącego roku, co jest dobrym wynikiem. OxygenOS 14 zachowuje czysty i przejrzysty interfejs, który jest bliski czystemu Androidowi, ale dodaje kilka przydatnych funkcji. Interfejs działa płynnie i responsywnie, co jest zasługą zarówno optymalizacji oprogramowania, jak i ekranu z odświeżaniem 120 Hz. Warto również wspomnieć o ograniczonych dodatkowych zbędnych aplikacji (tzw. bloatware). Jest ich kilka, ale na szczęście nie jest ich przesadnie dużo. Co jest pozytywnym aspektem w porównaniu do niektórych konkurencyjnych marek. OnePlus zobowiązuje się do dostarczania 2 lat aktualizacji systemu Android oraz 4 lata aktualizacji zabezpieczeń dla tego modelu. To solidny wynik, choć niektórzy konkurenci oferują dłuższe wsparcie.

Multimedia

OnePlus Nord CE4 Lite 5G oferuje dobre możliwości multimedialne. Duży, jasny ekran AMOLED z obsługą HDR10+ sprawdza się dobrze podczas oglądania filmów i seriali. Kolory są żywe, a czerń głęboka, co przekłada się na przyjemne doświadczenia wizualne. Smartfon został wyposażony w głośniki stereo, co zdecydowanie poprawia jakość dźwięku w porównaniu do pojedynczego głośnika. Brzmienie jest czyste i głośne, choć brakuje mu nieco głębi w niskich tonach. Dla miłośników tradycyjnych słuchawek przewodowych dobrą wiadomością będzie obecność gniazda mini-jack 3,5 mm.

Czytnik biometryczny

OnePlus Nord CE4 Lite 5G został wyposażony w optyczny czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem. Działa on szybko i precyzyjnie, choć nie dorównuje najlepszym czytnikom ultradźwiękowym stosowanym w flagowcach. W praktyce jednak różnica jest niewielka i większość użytkowników będzie zadowolona z jego działania. Dodatkowo, smartfon oferuje funkcję rozpoznawania twarzy, która działa sprawnie w dobrych warunkach oświetleniowych. Warto jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie oparte wyłącznie na przednim aparacie, więc nie jest tak bezpieczne jak czytnik linii papilarnych czy bardziej zaawansowane systemy 3D.

Wydajność oraz gry

Sercem OnePlus Nord CE4 Lite 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym. To układ, który zapewnia solidną wydajność w codziennym użytkowaniu i radzi sobie z większością zadań, choć nie jest to topowa jednostka. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, smartfon działa płynnie i responsywnie. Aplikacje uruchamiają się szybko, a przełączanie między nimi odbywa się bez zauważalnych opóźnień. System zarządzania pamięcią działa sprawnie, utrzymując w tle odpowiednią liczbę aplikacji.

Jeśli chodzi o gry, OnePlus Nord CE4 Lite 5G radzi sobie całkiem nieźle. Mniej wymagające tytuły działają bez zarzutu, oferując stabilną liczbę klatek na sekundę. W przypadku bardziej wymagających produkcji, takich jak Genshin Impact czy PUBG Mobile, konieczne może być obniżenie ustawień graficznych, aby uzyskać płynną rozgrywkę. Warto jednak zaznaczyć, że smartfon nie przegrzewa się nawet podczas dłuższych sesji gamingowych. W testach syntetycznych, takich jak Futuremark czy GeekBench, OnePlus Nord CE4 Lite 5G osiąga wyniki typowe dla swojej klasy cenowej. Nie są to rekordowe rezultaty, ale w zupełności wystarczające do komfortowego korzystania ze smartfona na co dzień.

Łączność

OnePlus Nord CE4 Lite 5G, jak sama nazwa wskazuje, oferuje obsługę sieci 5G. To duży plus, szczególnie biorąc pod uwagę, że technologia ta staje się coraz bardziej powszechna. Warto zwrócić uwagę na brak obsługi Wi-Fi 6, co może być pewnym rozczarowaniem dla bardziej wymagających użytkowników. Jednak w praktyce, dla większości osób, Wi-Fi 5 (802.11ac) będzie w zupełności wystarczające. Port USB-C obsługuje standard USB 2.0 i oferuje funkcję OTG (On-The-Go), co pozwala na podłączanie zewnętrznych akcesoriów, takich jak pendrive’y czy kontrolery do gier. Jakość rozmów telefonicznych stoi na dobrym poziomie. Głos rozmówcy jest czysty i wyraźny, a mikrofony dobrze radzą sobie z redukcją szumów otoczenia.

Podsumowanie

OnePlus Nord CE4 Lite 5G to solidny przedstawiciel średniej półki cenowej, który oferuje wiele ciekawych funkcji i możliwości. Podsumowując, OnePlus Nord CE4 Lite 5G to smartfon, który powinien zadowolić większość użytkowników poszukujących urządzenia ze średniej półki cenowej. Oferuje on zbalansowany zestaw funkcji, z naciskiem na dobry ekran, długi czas pracy na baterii i szybkie ładowanie. Choć nie jest to urządzenie pozbawione wad, stosunek jakości do ceny wypada korzystnie.

Wady:

Aparat, choć solidny, nie dorównuje najlepszym w tej klasie cenowej Brak Wi-Fi 6 Plastikowa obudowa może nie przypaść do gustu wszystkim użytkownikom Procesor mógłby być nieco wydajniejszy, szczególnie w kontekście bardziej wymagających gier