realme GT6 – recenzja

realme, stosunkowo młoda marka na rynku smartfonów, konsekwentnie buduje swoją pozycję, oferując urządzenia o atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości. realme GT 6 to najnowszy flagowiec tej marki, który ma ambicje konkurować z topowymi modelami uznanych producentów. W tej recenzji przyjrzymy się bliżej temu urządzeniu, aby sprawdzić, czy rzeczywiście jest w stanie sprostać oczekiwaniom wymagających użytkowników.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Telefony realme zazwyczaj dostarczane są w charakterystycznym dla marki żółtym pudełku, jednak tym razem jest ono czarne, jedynie z żółtą nazwą modelu. W środku znajdziemy prócz samego telefonu również kabel służący do przesyłania danych lub ładowania. Oczywiście jak przystało na dzisiejszą modłę nie mamy ładowarki w zestawie, ale pozostało proste silikonowe etui. Nic więcej w zestawie nie znajdziemy, oczywiście prócz papierologii.

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, wspierany przez 12 lub nawet 16 GB pamięci RAM. Szkoda, że producent nie zdecydował się na implementację pełnoprawnego flagowego układu, ale musimy się zadowolić tę wersją, która i tak jest wydajna. Taka konfiguracja zapewnia płynne działanie nawet przy najbardziej wymagających zadaniach i aplikacjach. Do dyspozycji użytkownika oddano również sporą przestrzeń na dane – 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Jednym z najbardziej imponujących elementów realme GT 6 jest jego wyświetlacz. 6,78-calowy ekran LTPO AMOLED pracuje z rozdzielczością 1264 x 2780 pikseli, co przekłada się na gęstość 450 ppi. Odświeżanie na poziomie 120 Hz i próbkowanie dotyku 2500 Hz gwarantują niezwykle płynne działanie i błyskawiczną reakcję na dotyk. Maksymalna jasność sięgająca 6000 nitów. Kontrast 5000000:1 i 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 zapewniają żywe i nasycone kolory. Ekran chroniony jest wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2. realme GT 6 to również ciekawy zestaw aparatów. Główny sensor to 50 Mpx jednostka Sony LYT808 z przysłoną f/1.69 i optyczną stabilizacją obrazu. Towarzyszy mu 8 Mpx obiektyw szerokokątny Sony IMX355 oraz 50 Mpx teleobiektyw Samsung S5KJN5. Z przodu znajduje się 32 Mpx aparat do selfie Sony IMX615. Energię dostarcza pojemna bateria 5500 mAh, która wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy aż 120 W. Szkoda, że producent nie pokusił się o zaimplementowanie ładowania indukcyjnego czy zwrotnego, jak przystało na pełnoprawnego flagowca. Telefon obsługuje łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, takie jak czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem, głośniki stereo czy wodoszczelność i pyłoszczelność potwierdzona certyfikatem IP65. Niestety, podobnie jak wiele współczesnych flagowców, Realme GT 6 nie posiada gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

Jakość wykonania oraz design

Realme GT 6 prezentuje się elegancko i nowocześnie. Rama urządzenia wykonana jest z plastiku, co niestety jest mocnym. Tył smartfona pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus 2, które nie tylko chroni urządzenie przed zarysowaniami, ale dodaje ciekawego charakteru. Bowiem plecki telefonu są dwóch poziomach połysku – jedna bardziej standardowa, druga lustrzana. Całość wygląda dosyć ciekawie, ale od razu mówię, że dosyć mocno zbiera wszelkie brudy i odciski palców, ale coś za coś.

Design Realme GT 6 można określić jako stonowany, ale z charakterem. Producent zrezygnował z krzykliwych kolorów na rzecz bardziej subtelnych odcieni. Testowany model dostępny był w kolorze szarym, druga wersja kolorystyczna jest z kolei zielona. Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz 6,78 cala z lekko zaoblonymi krawędziami wyświetlacza. Przy górnej krawędzi znajdziemy z kolei przedni obiektyw aparatu. Prawa krawędź urządzenia to tak właściwie tylko dwa fizyczne klawisze – górny nieco dłuższy służący regulacji głośności, poniżej jest power. Wszystkie one wyczuwalny i przyjemny skok. Vis a vis nie znajdziemy żadnych elementów. Górna krawędź to z kolei mikrofon i port podczerwieni. Na dolnej krawędzi producent zaimplementował wyjście USB typu C, głośnik multimedialny i kolejny mikrofon. Plecki telefonu to to trzy całkiem mocno wystające z bryły urządzenia obiektywy aparatów, które podobnie jak to ma miejsce w średniopółkowych jak i budżetowych rozwiązaniach jest tu przerost formy nad treścią. Same atrapy wokół obiektywów mogły być znacznie mniejsze i całość wyglądałaby znacznie lepiej. Widać taka moda.

Ogólnie rzecz biorąc, jakość wykonania Realme GT 6 stoi na wysokim poziomie. Urządzenie jest solidne, dobrze spasowane i nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków podczas użytkowania. Smartfon nie jest przesadnie ciężki, co przekłada się na komfort codziennego użytkowania.

Ekran

Realme GT 6 wyposażony jest w ekran 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1264 x 2780 pikseli co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 450 ppi. Do tego dochodzi podwyższone odświeżanie ekranu 120 Hz i próbkowanie dotyku 2500 Hz. Jakość obrazu stoi na bardzo wysokim poziomie. Kolory są żywe i nasycone, czerń głęboka, a kontrast wyrazisty – wszystko to, czego oczekujemy od dobrej matrycy AMOLED. To czym się chwali najbardziej w przypadku tego modelu realme to maksymalna, szczytowa jasność. Według specyfikacji jest to aż 6000 nitów, jednak w praktyce jest to tylko chwyt marketingowy, bo ten wynik da się osiągnąć jedynie w warunkach laboratoryjnych, gdzie odblokujemy odpowiednie opcje w ustawieniach programistycznych. Standardowo mamy 1600 nitów, co wygląda już znacznie gorzej, ale w praktyce daje radę i do codziennego korzystania z telefonu nawet w bardziej słoneczne dni w zupełności wystarcza.

Realme zadbało o możliwość dostosowania wyświetlacza do preferencji użytkownika. W ustawieniach znajdziemy opcje regulacji temperatury barwowej, nasycenia kolorów czy trybu ochrony wzroku. Dodatkowo, urządzenie obsługuje HDR10+, co przekłada się na lepszą jakość obrazu podczas oglądania kompatybilnych treści. Są też opcje związane z AoD, czyli Ekran zawsze włączony/aktywny w zależności od wersji. Tych nie jest przesadnie dużo, ale możemy spersonalizować to rozwiązanie pod siebie i nie wymaga to jakiś karkołomnych zmian i modyfikacji. Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus 2, co powinno zapewnić dobrą ochronę przed zarysowaniami i przypadkowymi upadkami. W zestawie znajduje się również fabrycznie nałożona folia ochronna, co jest miłym dodatkiem ze strony producenta.

Podsumowując, wyświetlacz Realme GT 6 to jeden z mocniejszych punktów tego urządzenia. Dobra jakość obrazu sprawiają, że korzystanie ze smartfona to czysta przyjemność, niezależnie od tego, czy przeglądamy internet, oglądamy filmy czy gramy w gry.

Bateria

realme GT 6 wyposażony jest w baterię o pojemności 5500 mAh, co jest bardzo dobrym wynikiem i nieco lepszym od standardu przyjętego w tej półce cenowej. W praktyce przekłada się to na całkiem niezły czas pracy na jednym ładowaniu. Przy umiarkowanym użytkowaniu, obejmującym przeglądanie internetu, korzystanie z mediów społecznościowych, oglądanie filmów i okazjonalne granie, smartfon bez problemu wytrzymuje około półtora dnia pracy. Bardziej intensywne użytkowanie, szczególnie z włączonym odświeżaniem 120 Hz i maksymalną jasnością ekranu, może skrócić ten czas do około 6-7 godzin. Ci z Was, którzy będą bardziej oszczędni z kolei bez przeszkód powinni osiągnąć około dwóch dni działania na jednym ładowaniu.

To, co wyróżnia realme GT 6 w kwestii baterii, to szybkość ładowania. Urządzenie obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 120W, co w praktyce oznacza, że można naładować telefon od 0 do 100% w około 30 minut. To bardzo dobry wynik, który docenią zwłaszcza użytkownicy często podróżujący lub intensywnie korzystający z telefonu. 120 W to dobra moc ładowania, choć poprzednicy potrafili ładować nawet 240 W i w zestawie była ładowarka. Tutaj takowej nie uświadczymy.

realme zadbało również o optymalizację zużycia energii. W ustawieniach znajdziemy różne tryby oszczędzania baterii, które pozwalają na wydłużenie czasu pracy urządzenia kosztem pewnych ograniczeń w funkcjonalności. Dodatkowo, system monitoruje aplikacje zużywające najwięcej energii i sugeruje optymalizacje.

Aparat

System aparatów w realme GT 6 prezentuje się naprawdę dobrze, przynajmniej na papierze. Główny sensor o rozdzielczości 50 Mpx (f/1.69) wspierany jest przez 8 Mpx obiektyw ultraszerokokątny (f/2.2) oraz 50 Mpx teleobiektyw (f/2.0). Z przodu natomiast znajduje się 32 Mpx aparat do selfie. W praktyce, jakość zdjęć stoi na wysokim poziomie, choć nie jest to absolutna czołówka rynku. Główny aparat radzi sobie bardzo dobrze w dobrych warunkach oświetleniowych. Zdjęcia są ostre, z dobrym odwzorowaniem kolorów i szerokim zakresem dynamicznym. Obiektyw ultraszerokokątny spisuje się poprawnie, choć widoczna jest bardzo duża utrata szczegółów na krawędziach kadru. Teleobiektyw z zoomem optycznym pozwala na wykonywanie przyzwoitych zbliżeń, choć jakość zdjęć spada przy słabszym oświetleniu. Tryb nocny zasługuje na pochwałę. realme zaimplementowało skuteczne algorytmy redukcji szumów i poprawy jasności, co przekłada się na całkiem niezłe zdjęcia nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Oczywiście, nie dorównuje to możliwościom najlepszych aparatów na rynku, ale i tak robi wrażenie. Aparat do selfie radzi sobie dobrze, choć czasami ma tendencję do nadmiernego wygładzania skóry, nawet przy wyłączonych filtrach upiększających. Tryb portretowy działa poprawnie, choć odcięcie tła od pierwszego planu nie zawsze jest idealne.

Jeśli chodzi o wideo, realme GT 6 oferuje nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s z głównego aparatu. Stabilizacja obrazu działa skutecznie, choć przy nagrywaniu w ruchu widoczne są pewne drgania. Aplikacja aparatu jest intuicyjna i bogata w funkcje. Znajdziemy tu różne tryby, takie jak portret, noc, pro (z możliwością zapisu w formacie RAW), panorama czy tryb 108MP. Ciekawą opcją jest tryb Ulica, który pozwala na szybkie robienie zdjęć z predefiniowanymi ustawieniami odpowiednimi do fotografii ulicznej.

Podsumowując, system aparatów w realme GT 6 jest wszechstronny i oferuje dobre możliwości zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Choć nie jest to absolutna czołówka mobilnej fotografii, to z pewnością zadowoli większość użytkowników. Galerię zdjęć wykonanych przy pomocy tego telefonu znajdziecie poniżej.

Oprogramowanie

realme GT 6 działa pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką realme UI 5.0. W przypadku łatek bezpieczeństwa w chwili pisania tej recenzji preinstalowane są datowane na kwiecień bieżącego roku. To połączenie oferuje płynne i responsywne doświadczenie użytkowania, z szeregiem przydatnych funkcji i możliwości personalizacji. To co niestety nie do końca przypadło mi do gustu to ilość dodatkowych preinstalowanych aplikacji. Jest ich po prostu za dużo i w dużej mierze nie są one w ogóle potrzebne.

Multimedia

realme GT 6 oferuje bardzo dobre doświadczenia multimedialne, głównie dzięki dobrej jakości ekranowi i przyzwoitemu systemowi audio. Wyświetlacz AMOLED naprawdę nieźle nadaje się do oglądania filmów i granie w gry. Kolory są żywe, kontrast wyrazisty, a płynność animacji imponująca. Wsparcie dla HDR10+ dodatkowo poprawia jakość obrazu w kompatybilnych treściach.

Jeśli chodzi o dźwięk, realme GT 6 wyposażony jest w system stereo z dwoma głośnikami – jednym na dolnej krawędzi i drugim w słuchawce. Jakość dźwięku jest całkiem niezła jak na smartfon, z wyraźnymi wysokimi i średnimi tonami, choć basy mogłyby być nieco mocniejsze. Głośność maksymalna jest satysfakcjonująca, choć przy najwyższych ustawieniach można zauważyć lekkie zniekształcenia. Warto zauważyć, że realme GT 6 nie posiada gniazda słuchawkowego 3.5mm, co może być minusem dla niektórych użytkowników. Jednakże, urządzenie obsługuje wysokiej jakości kodeki audio Bluetooth, co zapewnia dobrą jakość dźwięku przy korzystaniu z bezprzewodowych słuchawek. Ogólnie rzecz biorąc, Realme GT 6 zapewnia satysfakcjonujące doświadczenia multimedialne, choć nie wyróżnia się szczególnie na tle konkurencji w tej kategorii cenowej.

Czytnik biometryczny

realme GT 6 wyposażony jest w optyczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. Czytnik działa szybko i precyzyjnie, rzadko zdarzają się błędy odczytu. Lokalizacja czytnika w dolnej części ekranu jest mało wygodna i tutaj wolałbym nieco wyżej umiejscowiony czytnik. Proces konfiguracji jest dosyć standardowy. Wymaga od nas jedynie kilkukrotnego zeskanowania naszego palca i później cała magia dzieje się sama. Oprócz czytnika linii papilarnych, smartfon oferuje również funkcję rozpoznawania twarzy. Wykorzystuje ona przednią kamerę i działa sprawnie w dobrych warunkach oświetleniowych. Warto jednak pamiętać, że jest to mniej bezpieczna metoda odblokowywania urządzenia niż czytnik linii papilarnych. W ustawieniach znajdziemy opcje pozwalające na dostosowanie działania biometrii, takie jak animacje przy odblokowywaniu czy możliwość korzystania z odcisku palca do autoryzacji płatności czy logowania do aplikacji.

Wydajność oraz gry

Realme GT 6 napędzany jest przez prawie topowy procesor Qualcomma, czyli Snapdragon 8s Gen 3, wspierany przez 16 GB pamięci RAM (w zależności od wersji mogą być to również 8 GB i 12 GB) typu LPDDR5X. To przekłada się na dobrą wydajność w codziennym użytkowaniu oraz w bardziej wymagających zadaniach. W praktyce, smartfon radzi sobie bez zarzutu z wielozadaniowością, płynnie przełączając się między aplikacjami nawet przy dużym obciążeniu. Animacje interfejsu są płynne, a czas ładowania aplikacji – minimalny.

Jeśli chodzi o gry, realme GT 6 prezentuje się imponująco. Nawet najbardziej wymagające tytuły, takie jak Genshin Impact czy PUBG Mobile, działają płynnie na najwyższych ustawieniach graficznych. Odświeżanie 120 Hz w połączeniu z wydajnym procesorem zapewnia niezwykle responsywne doświadczenie podczas rozgrywki. Warto wspomnieć o systemie chłodzenia, który skutecznie odprowadza ciepło nawet podczas długich sesji gamingowych. Choć urządzenie nagrzewa się podczas intensywnego użytkowania, temperatury nigdy nie osiągają niepokojącego poziomu. Jednak mimo wszystko podczas stress testów widać zauważalne odcięcie mocy i mniejszą stabilność działania. Na szczęście podczas grania nie dzieje się tak zawsze. Wyniki benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

realme GT 6 oferuje pełen zestaw nowoczesnych opcji łączności. Smartfon obsługuje sieci 5G, co zapewnia szybki transfer danych. Zaskoczeniem (na plus oczywiście) jest port podczerwieni, który nie pojawia się zawsze wśród smartfonów nawet flagowych. Wi-Fi 6E zapewnia szybkie i stabilne połączenie z sieciami bezprzewodowymi. Zasięg Wi-Fi jest dobry, a przełączanie między sieciami odbywa się płynnie. Bluetooth w wersji 5.4 gwarantuje stabilne połączenie z urządzeniami bezprzewodowymi, takimi jak słuchawki czy smartwatche. Zasięg i jakość połączenia Bluetooth stoją na dobrym poziomie. NFC działa bez zarzutu, umożliwiając szybkie parowanie urządzeń czy płatności zbliżeniowe. Warto zaznaczyć, że realme GT 6 ma NFC 360 stopni. GPS działa szybko i precyzyjnie, zarówno w otwartej przestrzeni, jak i w gęstej zabudowie miejskiej. Smartfon obsługuje również inne systemy nawigacji satelitarnej, takie jak GLONASS, BeiDou czy Galileo.

Podsumowanie

realme GT 6 stanowi interesującą propozycję dla użytkowników szukających prawie flagowej wydajności bez konieczności wydawania ogromnych sum na smartfon. Choć nie jest to urządzenie idealne i ma swoje niedociągnięcia, to oferuje bardzo dobry stosunek możliwości do ceny, szczególnie gdy zdecydujemy się na najtańszy wariant. Smartfon sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w bardziej wymagających zastosowaniach, takich jak mobilny gaming czy edycja zdjęć i wideo. Szybkie ładowanie i niezła bateria sprawiają, że jest to również dobry wybór dla osób często podróżujących lub intensywnie korzystających z telefonu.