Rewolucja w nazewnictwie smartfonów? Google i Samsung rozważają zmiany

Dwaj giganci branży – Google i Samsung – rozważają wprowadzenie znaczących zmian w sposobie nazywania swoich flagowych urządzeń.

Google wprowadza nowy schemat nazewnictwa

Zacznijmy od Google, które już zdecydowało się na wprowadzenie nowego schematu nazewnictwa dla swoich smartfonów z serii Pixel. Firma z Mountain View postanowiła uporządkować swoją ofertę, wprowadzając następujący podział:

Pixel 9 – podstawowy model o najniższej specyfikacji Pixel 9 Pro i Pro XL – dwa modele w różnych rozmiarach, oferujące lepszą specyfikację Pixel Fold Pro – składany smartfon z najwyższej półki

Taki podział wydaje się logiczny i klarowny. Podstawowy model Pixel 9 jest przeznaczony dla mniej wymagających użytkowników, którzy nie potrzebują najnowszych technologii i zadowolą się solidnym urządzeniem w przystępnej cenie. Dwa modele Pixel 9 Pro w różnych rozmiarach dają użytkownikom wybór między bardziej kompaktowym a większym ekranem, jednocześnie oferując zaawansowane funkcje i lepszą specyfikację techniczną.

Najbardziej kontrowersyjną decyzją wydaje się dodanie przyrostka „Pro” do nazwy modelu Pixel Fold. Jednak biorąc pod uwagę wysoką cenę tego składanego smartfona oraz fakt, że wykorzystuje on najnowocześniejsze technologie, taki ruch wydaje się uzasadniony. W końcu składane smartfony to wciąż luksusowy segment rynku, a dodanie słowa „Pro” podkreśla ekskluzywność i zaawansowanie tego urządzenia.

Samsung rozważa rewolucję w nazewnictwie

Tymczasem Samsung, jeden z największych producentów smartfonów na świecie, również rozważa wprowadzenie istotnych zmian w nazewnictwie swoich flagowych urządzeń. Według informacji opublikowanych przez znanego tipstera na platformie X (dawniej Twitter), koreański gigant może zdecydować się na następujące zmiany:

Galaxy S26 Ultra może zostać przemianowany na Galaxy S26 Note Galaxy S26+ może otrzymać nazwę Galaxy S26 Pro

Te potencjalne zmiany wydają się być odpowiedzią na obecne trendy rynkowe oraz chęcią podkreślenia unikalnych cech poszczególnych modeli.

Zmiana nazwy Galaxy S26 Ultra na Galaxy S26 Note miałaby na celu podkreślenie jednej z najważniejszych cech tego urządzenia – wbudowanego rysika S Pen. Od czasu zakończenia produkcji serii Galaxy Note, to właśnie modele Ultra przejęły rolę smartfonów z wbudowanym rysikiem. Dodanie słowa „Note” do nazwy mogłoby być ukłonem w stronę fanów tej serii oraz jasnym komunikatem, że urządzenie oferuje funkcjonalność znaną z dawnych modeli Note.

Z kolei przemianowanie Galaxy S26+ na Galaxy S26 Pro wydaje się być odpowiedzią na popularność przyrostka „Pro” wśród konkurencyjnych marek. Obecnie słowo „Pro” jest powszechnie stosowane przez producentów smartfonów do oznaczania modeli z wyższej półki, oferujących lepszą specyfikację i więcej funkcji. Samsung, dodając to określenie do swojej oferty, mógłby łatwiej konkurować z innymi markami na poziomie marketingowym.

Warto jednak podkreślić, że na ten moment są to jedynie plotki i spekulacje. Nawet źródło tych informacji zaznacza, że Samsung jedynie rozważa takie zmiany, a nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Do premiery serii Galaxy S26 pozostało jeszcze wiele czasu, więc plany firmy mogą ulec zmianie.

Zmiany w nazewnictwie smartfonów, zarówno te już wprowadzone przez Google, jak i te rozważane przez Samsunga, odzwierciedlają dynamikę rynku mobilnego. Producenci nieustannie poszukują sposobów na wyróżnienie swoich produktów i przyciągnięcie uwagi konsumentów.

Niezależnie od tego, jak ostatecznie będą nazywać się nowe modele Samsunga czy Google, kluczowe znaczenie będą miały ich rzeczywiste możliwości i stosunek jakości do ceny. Nazwa może przyciągnąć uwagę, ale to funkcjonalność i wydajność decydują o sukcesie danego modelu.

