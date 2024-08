realme C63 – test

realme, stosunkowo młoda marka na rynku smartfonów, konsekwentnie rozwija swoją ofertę, starając się dotrzeć do różnych segmentów cenowych. Jednym z najnowszych modeli w portfolio firmy jest realme C63, należący do budżetowej serii C. Urządzenie to ma za zadanie zaoferować użytkownikom solidną specyfikację w przystępnej cenie, co wpisuje się w filozofię marki. W niniejszej recenzji przyjrzę się bliżej temu smartfonowi. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko realme C63 to taki standard dla rozwiązań tego producenta. Mamy standardowy gruby karton, który jest intensywnie żółty co jest kolorem rozpoznawczym jeśli chodzi o realme. W opakowaniu realme C63 znajdziemy kilka rzeczy, ale fajerwerków nie otrzymamy. Prócz samego urządzenia znajdziemy etui ochronne w wersji silikonowej, do tego kabel USB typu C wraz z ładowarką (co nie jest takie oczywiste jakby się mogło wydawać) oraz zestaw papierologii.

realme C63 to smartfon wyposażony w 6,74-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Sercem urządzenia jest procesor Unisoc T612 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć kartą microSD. Smartfon posiada główny aparat 50 Mpix i przedni 8 Mpix. Zasilany jest baterią o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45W. Działa pod kontrolą systemu Android 14 i oferuje standardowe opcje łączności, w tym NFC. Całość zamknięta jest w obudowie o wymiarach 167,26 x 76,67 x 7,79 mm i wadze 191 gramów.

Jakość wykonania oraz design

realme C63 prezentuje się dość elegancko jak na swoją klasę cenową. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych niebieskiej oraz zielonej. Miałem okazję testować w ostatnim czasie właśnie tę drugą. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, co jest typowe dla urządzeń z tego segmentu cenowego. Mimo to, konstrukcja sprawia solidne wrażenie i dobrze leży w dłoni. Wymiary urządzenia (167,26 x 76,67 x 7,79 mm) oraz waga 191 gramów plasują realme C63 w kategorii dość dużych smartfonów. Może to być zaletą dla osób preferujących większe ekrany, ale jednocześnie może stanowić pewne wyzwanie dla użytkowników o mniejszych dłoniach lub tych, którzy cenią sobie kompaktowe urządzenia. Ramki wokół ekranu nie są przesadnie wąskie, a przy tym dolna nie jest symetryczna do pozostałych, przez to tworzy się swego rodzaju podbródek.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz, z wcześniej wspominanymi szerokimi ramkami. Przy górnej belce znajdziemy notcha w postaci niewielkiej łezki od przedniego aparatu, a nieco wyżej również głośnik do rozmów. Jednak jak zwykle najwięcej elementów umieszczono na krawędziach urządzenia. Na prawym boku obudowy znajdziemy przycisk zasilania, w który wbudowano czytnik linii papilarnych, nieco wyżej znajdziemy nieco dłuższy klawisz służący regulacji głośności. Na lewej krawędzi umieszczono slot na karty SIM i microSD. Dolna krawędź mieści port USB-C, głośnik, mikrofon oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Obecność tego ostatniego z pewnością ucieszy miłośników tradycyjnych słuchawek przewodowych. Górna krawędź została pozbawiona wszelkich dodatków.

Ogólnie rzecz biorąc, realme C63 prezentuje się nowocześnie, choć nie wyróżnia się szczególnie na tle konkurencji pod względem designu. Jakość wykonania jest zadowalająca, biorąc pod uwagę cenę urządzenia.

Ekran

realme C63 został wyposażony w ekran o przekątnej 6,74 cala, co czyni go dość dużym smartfonem. Zastosowano tutaj panel LCD IPS o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli, co przekłada się na format HD+. Gęstość pikseli na poziomie 260 PPI nie jest imponująca, szczególnie biorąc pod uwagę rozmiar ekranu. W praktyce oznacza to, że przy bliższym przyjrzeniu się można dostrzec pojedyncze piksele, a tekst i grafiki nie są tak ostre. Jednym z głównych atutów tego wyświetlacza jest częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. To rozwiązanie, które jeszcze niedawno było zarezerwowane dla droższych modeli, a teraz trafia do budżetowych smartfonów. Wyższa częstotliwość odświeżania przekłada się na płynniejsze animacje, co poprawia ogólny komfort użytkowania urządzenia.

Jasność maksymalna ekranu jest wystarczająca do komfortowego korzystania z telefonu w pomieszczeniach, jednak w pełnym słońcu może okazać się niewystarczająca. Kąty widzenia są przyzwoite, choć nie dorównują tym znanym z paneli OLED. Odwzorowanie kolorów jest na dobrym poziomie jak na ekran LCD. Barwy są żywe, choć nie tak nasycone jak w przypadku konkurencji. realme oferuje możliwość dostosowania temperatury barwowej ekranu w ustawieniach, co pozwala na dopasowanie wyświetlacza do indywidualnych preferencji użytkownika. Podsumowując, ekran realme C63 jest typowy dla smartfonów z tej półki cenowej. Jego główną zaletą jest odświeżanie 90 Hz, które poprawia płynność interfejsu. Jednocześnie niska rozdzielczość może być zauważalna dla bardziej wymagających użytkowników.

Bateria

Jednym z kluczowych elementów specyfikacji realme C63 jest bateria o pojemności 5000 mAh. To pojemność, która stała się standardem w wielu smartfonach, nawet tych z niższej półki cenowej. W przypadku tego modelu, w połączeniu z energooszczędnym procesorem i ekranem o niskiej rozdzielczości, przekłada się to na bardzo dobrą żywotność baterii. Przy przeciętnym użytkowaniu, obejmującym przeglądanie internetu, korzystanie z mediów społecznościowych, oglądanie filmów i okazjonalne granie w niezbyt wymagające gry, realme C63 jest w stanie wytrzymać półtora, nawet do dwóch dni na jednym ładowaniu.

realme C63 wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 45W. To bardzo dobry wynik w tej klasie cenowej, który pozwala na szybkie uzupełnienie energii w baterii. Według deklaracji producenta, pełne naładowanie od 0 do 100% powinno zająć około godziny. W praktyce oznacza to, że nawet krótkie, kilkunastominutowe ładowanie może zapewnić energię wystarczającą na kilka godzin pracy. Niestety w tym modelu nie uświadczymy ładowania indukcyjnego..

Aparat

Aparat to jeden z kluczowych elementów każdego smartfona, nawet w niższej półce cenowej. realme C63 został wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 50 Mpx oraz przedni aparat selfie o rozdzielczości 8 Mpx. Główny aparat 50 Mpx robi bardzo przeciętne zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych. Fotografie charakteryzują się dobrym poziomem szczegółowości i zadowalającym odwzorowaniem kolorów. Domyślnie aparat korzysta z technologii łączenia pikseli (pixel binning), co oznacza, że standardowe zdjęcia mają rozdzielczość około 12,5 Mpix. To rozwiązanie ma na celu poprawę jakości zdjęć, szczególnie w gorszych warunkach oświetleniowych. Aparat oferuje 10-krotny zoom cyfrowy, ale jak to zwykle bywa w przypadku zoomu cyfrowego, jakość zdjęć znacząco spada przy większych przybliżeniach. Najlepsze rezultaty uzyskamy korzystając z zoomu 2x lub 3x.

W słabszym oświetleniu jakość zdjęć wyraźnie spada. Widoczny jest szum cyfrowy, a detale stają się rozmyte. Mamy również tryb nocny, ale na wiele się on nie zdaje zakładając bardzo słabą jakość zdjęć nocnych. Przedni aparat 8 Mpix radzi sobie przyzwoicie z selfie w dobrym oświetleniu. Zdjęcia są wystarczająco ostre i szczegółowe do publikacji w mediach społecznościowych. W gorszych warunkach oświetleniowych jakość zdjęć selfie również spada, ale pozostaje akceptowalna.

Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, realme C63 oferuje maksymalną rozdzielczość 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Jakość nagrań jest przeciętna – brak stabilizacji optycznej jest odczuwalny, szczególnie podczas ruchu. Autofocus działa poprawnie, ale czasami może mieć problemy z szybkim ustawieniem ostrości.

Aparat w realme C63 jest typowy dla smartfonów z tej półki cenowej. Radzi sobie dobrze w dobrych warunkach oświetleniowych, ale ma pewne ograniczenia w trudniejszych scenariuszach. Dla większości użytkowników będzie wystarczający do codziennego fotografowania i udostępniania zdjęć w mediach społecznościowych.

Oprogramowanie

realme C63 działa pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 14, do tego dochodzi autorska nakładka chińskiego producenta czyli realme UI w swojej najnowszej odsłonie. W przypadku łatek bezpieczeństwa mamy te datowane na maj bieżącego roku, więc również całkiem niezły wynik. Interfejs realme UI jest stosunkowo lekki i intuicyjny. Zachowuje wiele elementów czystego Androida, dodając jednocześnie kilka funkcji. Wśród nich można wymienić rozbudowane opcje personalizacji wyglądu systemu, w tym możliwość zmiany kształtów ikon, kolorów akcentów czy animacji.

Niestety, jak to często bywa w przypadku smartfonów z niższej półki cenowej, realme C63 nie jest wolny od preinstalowanych aplikacji (tzw. bloatware). Część z nich może być przydatna, ale mimo wszystko jest ich po prostu za dużo i w dużej mierze zaśmiecają telefon. Jeśli chodzi o aktualizacje systemu, realme nie należy do liderów w tej kwestii. Firma nie podaje oficjalnie, jak długo będzie wspierać C63 aktualizacjami. Można się spodziewać, że urządzenie otrzyma co najmniej jedną dużą aktualizację systemu operacyjnego oraz poprawki bezpieczeństwa przez około dwa lata, ale nie jest to gwarantowane przez producenta.

Multimedia

Realme C63, mimo że jest smartfonem z niższej półki cenowej, oferuje przyzwoite możliwości multimedialne. Duży ekran o przekątnej 6,74 cala sprawdza się dobrze podczas oglądania filmów czy przeglądania zdjęć. Należy jednak pamiętać, że rozdzielczość HD+ może nie satysfakcjonować bardziej wymagających użytkowników, szczególnie przy treściach wysokiej jakości. Jeśli chodzi o dźwięk, smartfon wyposażony jest w pojedynczy głośnik umieszczony na dolnej krawędzi urządzenia. Jakość dźwięku jest przeciętna – głośnik gra dość głośno, ale brakuje mu głębi i basów. Przy maksymalnej głośności można zauważyć lekkie zniekształcenia. Dla lepszych wrażeń dźwiękowych warto skorzystać ze słuchawek. Warto docenić obecność gniazda słuchawkowego 3,5 mm, które w dzisiejszych czasach staje się coraz rzadsze, nawet w budżetowych smartfonach. realme C63 obsługuje popularne formaty audio i wideo, co pozwala na bezproblemowe odtwarzanie większości multimediów. Smartfon radzi sobie z płynnym odtwarzaniem wideo w rozdzielczości do 1080p, choć przy bardziej wymagających materiałach w wysokiej jakości może występować pewne opóźnienie.

Czytnik biometryczny

realme C63 został wyposażony w czytnik linii papilarnych umieszczony z boku obudowy, zintegrowany z przyciskiem zasilania. To rozwiązanie, które staje się coraz bardziej popularne w smartfonach z różnych półek cenowych. Umiejscowienie czytnika na bocznej krawędzi jest ergonomiczne – łatwo do niego sięgnąć zarówno prawą, jak i lewą ręką. Dla większości użytkowników jest to naturalna pozycja, gdyż palec sam układa się na czytniku podczas chwytania telefonu. Jeśli chodzi o szybkość i precyzję działania, czytnik w realme C63 radzi sobie całkiem dobrze. Odblokowanie urządzenia następuje szybko, z niewielkim opóźnieniem. Precyzja rozpoznawania odcisku palca jest na zadowalającym poziomie, choć zdarzają się sporadyczne błędy, szczególnie gdy palec jest wilgotny lub zabrudzony. Alternatywną metodą biometrycznego odblokowywania urządzenia jest rozpoznawanie twarzy. realme C63 wykorzystuje do tego przednią kamerę. Ta metoda działa szybko w dobrych warunkach oświetleniowych, ale jej skuteczność spada przy słabym świetle. Warto pamiętać, że jest to prosta metoda rozpoznawania twarzy 2D, która nie jest tak bezpieczna jak zaawansowane systemy 3D stosowane w droższych smartfonach.

Wydajność oraz gry

Sercem realme C63 jest procesor Unisoc T612. To ośmiordzeniowy układ, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A75 taktowanych zegarem 1,8 GHz oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 1,8 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada układ Mali-G57. W codziennym użytkowaniu realme C63 radzi sobie przyzwoicie. Podstawowe zadania, takie jak przeglądanie internetu, korzystanie z mediów społecznościowych czy obsługa komunikatorów, przebiegają płynnie. Smartfon sprawnie radzi sobie z przełączaniem między aplikacjami, czemu sprzyja 8 GB pamięci RAM. Pojawiają się chrupnięcia, ale powiedzmy sobie szczerze, że są one niezbyt duże i są do przyjęcia. W kwestii gier realme C63 radzi sobie umiarkowanie dobrze. Mniej wymagające tytuły, takie jak „Candy Crush” czy „Subway Surfers”, działają płynnie i bez zacięć. Jednak przy bardziej wymagających grach, takich jak „PUBG Mobile” czy „Asphalt 9”, konieczne może być obniżenie ustawień graficznych, aby uzyskać płynną rozgrywkę. Jeśli chodzi o temperaturę urządzenia, realme C63 radzi sobie całkiem dobrze. Podczas normalnego użytkowania smartfon nie nagrzewa się znacząco. Jednak przy dłuższych sesjach wymagających gier lub intensywnym korzystaniu z aparatu można zauważyć wzrost temperatury, ale są to wartości jak najbardziej akceptowalne.

Podsumowując, wydajność realme C63 jest adekwatna do jego klasy cenowej. Smartfon radzi sobie dobrze z codziennymi zadaniami i lżejszymi grami, ale może mieć pewne trudności z bardziej wymagającymi aplikacjami i grami. Dla przeciętnego użytkownika, który nie stawia ekstremalnych wymagań wobec swojego smartfona, realme C63 powinien być satysfakcjonujący pod względem wydajności. Producent zapewnia 48 miesięczną płynność działania, ale tak na dobrą sprawę z tej deklaracji nie dostajemy żadnych większych konkretów.

Łączność

realme C63 oferuje standardowy zestaw opcji łączności, typowy dla smartfonów ze średniej i niższej półki cenowej. Największym brakiem w całym zestawie jest zdecydowanie brak łączności 5G, pozostałe elementy czyli NFC, Wi-Fi czy Bluetooth są na miejscu i działają bez zarzutów. Nie pojawiały się problemy techniczne podczas testów.

Podsumowanie

realme C63 jest smartfonem, który może zainteresować użytkowników szukających urządzenia o dużym ekranie, długim czasie pracy na baterii i sporej ilości pamięci wewnętrznej, nie chcących przy tym wydawać dużej sumy pieniędzy. Sprawdzi się dobrze w codziennym użytkowaniu, przeglądaniu internetu, korzystaniu z mediów społecznościowych czy prostszych grach. realme C63 to solidna propozycja w swojej klasie cenowej, oferująca dobry stosunek możliwości do ceny. Nie jest to urządzenie pozbawione wad, ale dla wielu użytkowników może okazać się wystarczającym i satysfakcjonującym wyborem na co dzień.