Huawei Mate 70 – nowa seria flagowców na horyzoncie

Świat technologii mobilnych z niecierpliwością wyczekuje premiery najnowszej serii flagowych smartfonów Huawei. Choć chiński gigant technologiczny oficjalnie potwierdził, że seria Mate 70 zadebiutuje w czwartym kwartale 2024 roku, szczegóły dotyczące specyfikacji i funkcji urządzeń pozostawały dotąd tajemnicą. Jednak wraz ze zbliżającym się terminem premiery, do sieci zaczynają przeciekać pierwsze informacje na temat nadchodzących modeli.

Nowy design i ceny – co wiemy?

Według najnowszego wycieku informacji, opublikowanego przez portal TechBoilers, seria Huawei Mate 70 ma przynieść odświeżony design oraz zróżnicowane warianty cenowe. Choć do tych nieoficjalnych doniesień należy podchodzić z pewną rezerwą, warto przyjrzeć się bliżej potencjalnym zmianom w wyglądzie i pozycjonowaniu nowych flagowców Huawei.

Ewolucja designu

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów poprzedniej generacji, serii Mate 60, była okrągła wyspa aparatów. Wygląda na to, że Huawei planuje kontynuować ten trend w serii Mate 70, jednak z pewnymi udoskonaleniami. Nowy moduł aparatów ma prezentować się bardziej „premium”. Szczególną uwagę zwraca model, który prawdopodobnie jest Huawei Mate 70 RS Ultimate. Wyróżnia się on ośmiokątnym modułem aparatów.

Zróżnicowane ceny dla różnych modeli

Choć wyciek nie ujawnia szczegółowych specyfikacji technicznych, dostarcza informacji o przewidywanych cenach poszczególnych modeli z serii Mate 70. Oto przybliżone ceny w przeliczeniu na złotówki (przy kursie 1 CNY = 0,56 PLN):

Huawei Mate 70 (12 GB RAM, 256 GB pamięci):

Cena: około 3360 PLN

Huawei Mate 70 Pro (12 GB RAM, 256 GB pamięci):

Cena: około 3920 PLN

Huawei Mate 70 Pro+ (16 GB RAM, 512 GB pamięci):

Cena: około 5040 PLN

Huawei Mate 70 RS Ultimate (16 GB RAM, 512 GB pamięci):

Cena: około 6160 PLN

Takie zróżnicowanie cenowe wskazuje, że Huawei planuje zaadresować różne segmenty rynku – od bardziej przystępnego cenowo modelu podstawowego, po ultra-premium Mate 70 RS Ultimate.

Co jeszcze możemy oczekiwać?

Choć szczegóły techniczne pozostają tajemnicą, wcześniejsze doniesienia sugerują kilka potencjalnych ulepszeń w serii Mate 70:

Ultrasoniczny czytnik linii papilarnych – może to oznaczać szybsze i bardziej niezawodne odblokowanie urządzenia w porównaniu do optycznych czytników. Większa bateria – nowe modele zaoferują zwiększoną pojemność baterii, co przełoży się na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Udoskonalony system aparatów – choć brak konkretnych informacji, można spodziewać się ulepszeń w zakresie fotografii i wideo, co jest tradycją serii Mate. Nowy procesor – prawdopodobnie zobaczymy najnowszy układ Kirin opracowany przez Huawei, oferujący zwiększoną wydajność i efektywność energetyczną. Zaawansowane funkcje AI – Huawei może wprowadzić nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, poprawiające użyteczność i personalizację urządzeń.

Warto przypomnieć, że Huawei nadal zmaga się z ograniczeniami nałożonymi przez rząd USA, co wpływa na dostęp firmy do niektórych amerykańskich technologii, w tym usług Google. W związku z tym, seria Mate 70 prawdopodobnie będzie działać na systemie HarmonyOS, własnym rozwiązaniu Huawei, bez dostępu do Sklepu Play i popularnych aplikacji Google.

Seria Huawei Mate 70 zapowiada się jako interesująca propozycja dla miłośników zaawansowanych technologii mobilnych. Odświeżony design, potencjalne ulepszenia techniczne i zróżnicowane opcje cenowe mogą sprawić, że nowe flagowce Huawei przyciągną uwagę szerokiego grona konsumentów.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie informacje pochodzą z nieoficjalnych źródeł i mogą ulec zmianie przed oficjalną premierą. Pełne szczegóły poznamy dopiero podczas oficjalnej prezentacji serii Mate 70, która ma odbyć się w czwartym kwartale tego roku. Do tego czasu pozostaje nam śledzić kolejne doniesienia i z niecierpliwością oczekiwać na to, co Huawei faktycznie przygotował dla swoich fanów.

