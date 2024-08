Motorola razr 50 ultra – recenzja

Motorola razr 50 ultra to najnowszy składany smartfon od znanego producenta, który łączy w sobie nostalgię za klasycznymi telefonami z klapką z najnowszymi technologiami mobilnymi. W świecie, gdzie innowacje w dziedzinie smartfonów stają się coraz trudniejsze do osiągnięcia, Motorola postawiła na odświeżenie konceptu, który przed laty przyniósł jej ogromny sukces. Czy razr 50 ultra to tylko sentymentalna podróż do przeszłości, czy może prawdziwy przełom na rynku składanych urządzeń? W tej recenzji przyjrzę się bliżej temu urządzeniu. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Otwierając eleganckie, minimalistyczne pudełko Motoroli razr 50 ultra, od razu zauważamy starannie zapakowany smartfon. Producent zadbał o kompletny zestaw akcesoriów niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z urządzenia. W pudełku znajdziemy ładowarkę o mocy W, która zapewnia szybkie ładowanie baterii, oraz kabel USB-C do połączenia smartfona z ładowarką lub komputerem. Nie zabrakło również narzędzia do wyjmowania tacki SIM, co jest standardem w przypadku większości współczesnych smartfonów. Miłym dodatkiem jest etui ochronne, które od razu możemy założyć na urządzenie, chroniąc je przed przypadkowymi uszkodzeniami. Dodatkowo mamy jeszcze pasek, który umożliwi łatwe zawieszenia telefonu. Wszystkie te elementy są zachowane w wersji kolorystycznej samego smartfona, więc bardzo dobrze wpisują się w design urządzenia. Oczywiście nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, Motorola razr 50 ultra to mocne, ale nie w pełni flagowe podzespoły. Sercem urządzenia jest wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, który zapewnia płynne działanie przy wymagających zadaniach. Smartfon wyposażono w 12 GB pamięci RAM. Do tego dochodzi jeszcze 512 GB pamięci wewnętrznej, choć należy zaznaczyć, że urządzenie nie oferuje możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD.

Ekran główny to 6,9-calowy panel pOLED o rozdzielczości 2640 x 1080 pikseli, oferujący częstotliwość odświeżania 165 Hz. Z kolei zewnętrzny wyświetlacz to 4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1272 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Główny moduł to 50-megapikselowy sensor z przysłoną f/1.79 oraz 50 megapikselowy teleobiektyw (f/2.0). Do selfie służy 32-megapikselowy aparat z przysłoną f/2.4. Bateria o pojemności 4000 mAh może wydawać się niewielka w porównaniu do niektórych konkurencyjnych modeli, ale trzeba pamiętać o kompaktowych wymiarach urządzenia w złożonej formie. Smartfon działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu Android 14.

Jakość wykonania oraz design

Motorola razr 50 ultra to urządzenie, które od pierwszego kontaktu robi wrażenie wysoką jakością wykonania. Otrzymałem do testów wersję zieloną, czyli taką która wykończona jest ekologiczną skórą. Jednak w sprzedaży wariantów kolorystycznych jest więcej bo mamy dodatkowo granatowy i brzoskwiniowy (w kolorze roku 2024). Ramki jak przystało na flagowca mamy aluminiowe, więc jeśli chodzi o jakość wykonania nie mam najmniejszych uwag. Zawias również uległ poprawie, wydaje się delikatniejszy niż u poprzednika, a samo otwieranie telefonu jest przyjemne i płynne.

Design urządzenia to ciekawe połączenie nostalgii z nowoczesnością. Charakterystyczny kształt nawiązuje do kultowego modelu RAZR z początku XXI wieku, jednocześnie oferując wszystko, czego oczekujemy od współczesnego smartfona. W złożonej formie telefon jest kompaktowy i łatwo mieści się w kieszeni, co docenią osoby zmęczone ogromnymi konstrukcjami dominującymi obecnie na rynku.

Zewnętrzny ekran został zgrabnie wkomponowany w górną część obudowy, co pozwala na wygodne korzystanie z podstawowych funkcji telefonu bez konieczności jego rozkładania. Główny aparat i lampa błyskowa znajdują się tuż pod tym wyświetlaczem, co sprawia, że możemy robić wysokiej jakości selfie przy użyciu głównego modułu fotograficznego.

Po rozłożeniu, razr 50 ultra prezentuje się jak typowy smartfon z dużym ekranem. Zgięcie w środkowej części wyświetlacza jest widoczne, ale nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu. Ramki wokół ekranu są stosunkowo wąskie, co pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni frontu urządzenia. Przyciski regulacji głośności i włącznik znajdują się na prawej krawędzi telefonu i są łatwo dostępne zarówno w złożonej, jak i rozłożonej formie. Na dolnej krawędzi umieszczono port USB-C oraz głośnik. Warto zauważyć, że Motorola zrezygnowała z gniazda słuchawkowego 3,5 mm, co może być minusem dla niektórych użytkowników. Na lewej znajdziemy tackę na kartę SIM.

Ogólnie rzecz biorąc, jakość wykonania i design Motorola razr 50 ultra stoją na wysokim poziomie. Urządzenie wygląda i sprawia wrażenie premium produktu, jednocześnie oferując unikalną formę, która wyróżnia się na tle konkurencji. Moim zdaniem to jeden z najładniejszych składanych smartfonów aktualnie dostępnych na rynku, szkoda, że nie mamy większej rewolucji, ale mimo wszystko ciężko jest się do czegokolwiek w tym aspekcie przyczepić. Warto na koniec dodać, że telefon jest zgodny z certyfikatem IPX8 czyli jest chroniony jedynie przed podstawowym zachlapaniem, zanurzeniem choć powiem szczerze, że do rozwiązań typowo wodoszczelnych przez specyfikację konstrukcji telefonów składanych raczej ciężko będzie osiągnąć.

Ekran

Motorola razr 50 ultra wyposażona jest w dwa ekrany: główny, wewnętrzny wyświetlacz oraz mniejszy ekran zewnętrzny. Główny ekran to 6,9-calowy panel pOLED o rozdzielczości 2640 x 1080 pikseli. Co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 413 ppi. Oferuje również częstotliwość odświeżania 165 Hz. Jakość tego wyświetlacza stoi na bardzo wysokim poziomie. Kolory są żywe i nasycone, czerń głęboka, a kąty widzenia szerokie. Wysoka częstotliwość odświeżania zapewnia płynne animacje i przewijanie treści, co docenią szczególnie miłośnicy gier mobilnych i użytkownicy często korzystający z mediów społecznościowych. Parametrem, który wyróżnia ten telefon spośród innych rozwiązań jest wysoka jasność, bo producent zapewnia 3000 nitów szczytowej wartości. Przy dużym nasłonecznieniu nie ma problemów z widocznością ekranu. Zgięcie ekranu jest widoczne, zwłaszcza gdy patrzymy na niego pod kątem lub przy wyłączonym ekranie. Jednak podczas normalnego użytkowania nie przeszkadza ono znacząco w odbiorze treści. Warto zauważyć, że jest to typowe dla większości składanych smartfonów dostępnych obecnie na rynku.

Zewnętrzny ekran to 4-calowy panel P-OLED o rozdzielczości 1080 x 1272 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Urósł nieco w porównaniu do poprzedniej generacji, co zdecydowanie jest plusem. Mimo niewielkich rozmiarów, jest on niezwykle funkcjonalny. Pozwala na szybkie sprawdzenie powiadomień, kontrolę odtwarzania muzyki, a nawet korzystanie z niektórych aplikacji bez konieczności otwierania telefonu. Jakość tego ekranu również stoi na wysokim poziomie, oferując świetne odwzorowanie kolorów i wysoką jasność, co ułatwia korzystanie z niego nawet w pełnym słońcu. W porównaniu do konkurencji ekran ma tak właściwie pełną funkcjonalność, możemy odpalić na nim każdą aplikację jaką tylko chcemy, co nie jest takie oczywiste.

Bateria

Motorola razr 50 ultra wyposażona jest w baterię o pojemności 4000 mAh. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać niewiele w porównaniu do pojemności baterii w niektórych tradycyjnych smartfonach, jednak trzeba pamiętać o kompaktowych wymiarach urządzenia w stanie złożonym.

W praktyce, bateria ta wystarcza na cały dzień przeciętnego użytkowania. Przy intensywnym korzystaniu z telefonu, zwłaszcza z wykorzystaniem głównego ekranu i funkcji wymagających dużej mocy obliczeniowej, może być konieczne doładowanie urządzenia pod koniec dnia. Smartfon wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W, co pozwala na naładowanie baterii od 0 do 50% w około 30 minut. To dobry wynik, choć niektórzy konkurenci oferują jeszcze szybsze rozwiązania. Urządzenie obsługuje również ładowanie bezprzewodowe o mocy 15W, co jest wygodne, ale nie imponuje prędkością. Nie zabrakło również 5 W ładowania zwrotnego.

Ciekawą funkcją jest możliwość wykorzystania zewnętrznego ekranu do wykonywania podstawowych czynności, co może znacząco przedłużyć czas pracy na baterii. Korzystając głównie z mniejszego wyświetlacza do sprawdzania powiadomień i szybkich interakcji, możemy zauważalnie wydłużyć czas między ładowaniami. Ten dodatkowy ekran może być faktycznie sporym wybawieniem jeśli chodzi o długość działania na jednym ładowaniu, choć najczęściej trzeba byłoby zmniejszyć chociażby odświeżanie wyświetlacza, by uzyskać jeszcze lepsze efekty.

Aparat

Zestaw aparatów w Motoroli razr 50 ultra prezentuje się obiecująco. Główny moduł to 50-megapikselowy sensor z przysłoną f/1.70, wspierany 50- megapikselowy teleobiektyw (f/2.0). Brakuje tutaj przede wszystkim rozwiązania ultraszerokokątnego i chyba właśnie zamiast teleobiektywu takie rozwiązanie tutaj bym widział. Jak w takim razie sprawują się poszczególne aparaty?

Główny aparat robi naprawdę dobre zdjęcia w większości warunków oświetleniowych. Fotografie charakteryzują się dobrym balansem między nasyceniem kolorów, a naturalnością. Szczegółowość zdjęć stoi na wysokim poziomie, zwłaszcza przy dobrym oświetleniu. W słabszym świetle aparat radzi sobie całkiem nieźle, choć można zauważyć pewną utratę detali i zwiększony szum. Nie jest to poziom najwyższych i najlepszych flagowych fotosmartfonów, ale myślę, że przy innych flagowcach nie musi się jakoś specjalnie wstydzić. Teleobiektyw oferuje 2-krotny zoom optyczny i radzi sobie przyzwoicie. Zdjęcia z zoomem zachowują dobrą jakość, choć przy większych powiększeniach cyfrowych jakość wyraźnie spada. Do selfie służy 32-megapikselowy aparat z przysłoną f/2.4. Zdjęcia selfie są ostre i szczegółowe, z dobrym odwzorowaniem kolorów skóry. Ciekawostką jest możliwość robienia selfie głównym aparatem przy złożonym telefonie, co pozwala na uzyskanie jeszcze lepszej jakości autoportretów.

Warto wspomnieć o trybie nocnym, który radzi sobie całkiem nieźle, rozjaśniając sceny i wydobywając więcej szczegółów z cieni, choć czasem kosztem naturalności obrazu. Jeśli chodzi o wideo, Motorola razr 50 ultra oferuje nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Jakość nagrań jest dobra, z efektywną stabilizacją obrazu, choć w bardzo słabym świetle można zauważyć spadek płynności i zwiększony szum.

Ogólnie rzecz biorąc, zestaw aparatów w razr 50 ultra jest wszechstronny i oferuje dobrą jakość zarówno zdjęć, jak i wideo. Może nie jest to absolutna czołówka mobilnej fotografii, ale z pewnością zadowoli większość użytkowników. Galerię zdjęć wykonanych przy pomocy Motoroli razr 50 ultra znajdziecie poniżej.

Oprogramowanie

Motorola razr 50 ultra działa na najnowszej wersji systemu Android 14, co zapewnia dostęp do wszystkich najnowszych funkcji i zabezpieczeń oferowanych przez Google. Pakiet bezpieczeństwa datowany jest na 1 czerwca bieżącego roku. Motorola tradycyjnie stosuje lekko zmodyfikowaną wersję czystego Androida, co jest dużym plusem dla osób ceniących prostotę i przejrzystość interfejsu.

Firma dodała jednak kilka własnych rozwiązań, które mają na celu jak najlepsze wykorzystanie unikalnej, składanej konstrukcji urządzenia. Jednym z nich jest tryb Flex Mode, który pozwala na korzystanie z niektórych aplikacji w specjalny sposób, gdy telefon jest częściowo złożony. Na przykład, podczas wideorozmowy górna część ekranu może wyświetlać obraz rozmówcy, podczas gdy dolna służy do sterowania połączeniem. Zewnętrzny ekran również został wyposażony w dedykowane oprogramowanie, pozwalające na korzystanie z większości aplikacji, gier i funkcji bez konieczności otwierania telefonu. Można na nim odczytywać i odpowiadać na wiadomości, kontrolować odtwarzanie muzyki, czy nawet grać w gry (choć nie zawsze jest to wygodne).

Multimedia

Dzięki dużemu, składanemu ekranowi OLED, Motorola razr 50 ultra oferuje znakomite doświadczenia multimedialne. Oglądanie filmów i seriali na tym wyświetlaczu to prawdziwa przyjemność. Kolory są żywe, kontrast wysoki, a jasność wystarczająca nawet do komfortowego oglądania w jasnym otoczeniu. Dźwięk emitowany przez głośniki jest czysty i donośny, choć jak w przypadku większości smartfonów, brakuje mu nieco głębi w niskich tonach. Urządzenie obsługuje dźwięk stereo, co poprawia wrażenia podczas oglądania wideo czy grania w gry. Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm może być niewygodny dla niektórych użytkowników, ale urządzenie obsługuje wysokiej jakości kodeki audio przez Bluetooth, co zadowoli większość audiofilów korzystających z bezprzewodowych słuchawek. Warto nadmienić o możliwości częściowego złożenia telefonu podczas oglądania wideo, co pozwala na ustawienie go w trybie „namiotu” bez konieczności korzystania z dodatkowych akcesoriów.

Czytnik biometryczny

Motorola razr 50 ultra wyposażona jest w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania na boku urządzenia. To rozwiązanie sprawdza się dobrze zarówno gdy telefon jest złożony, jak i rozłożony. Czytnik działa szybko i precyzyjnie, rzadko zdarzają się błędy odczytu. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość odblokowania telefonu za pomocą czytnika linii papilarnych nawet gdy jest on złożony, co pozwala na szybki dostęp do zewnętrznego ekranu. Proces konfiguracji czytnika linii papilarnych jest standardowy, wystarczy kilkukrotnie zeskanować palec, by móc z niego korzystać na co dzień.

Dodatkowo, urządzenie oferuje funkcję rozpoznawania twarzy, która wykorzystuje przedni aparat do selfie. Działa ona sprawnie w dobrych warunkach oświetleniowych, ale może mieć problemy w słabszym świetle. Warto pamiętać, że to rozwiązanie jest mniej bezpieczne niż czytnik linii papilarnych i nie jest polecane do zabezpieczenia telefonu.

Wydajność oraz gry

Sercem Motoroli razr 50 ultra jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, wspierany przez 12 GB pamięci RAM. To mocna, ale nie topowa konfiguracja, która zapewnia bardzo dobrą wydajność w praktycznie każdym scenariuszu użytkowania. Codzienne zadania, takie jak przeglądanie internetu, korzystanie z mediów społecznościowych czy edycja zdjęć, są wykonywane błyskawicznie i płynnie. Multitasking również nie stanowi dla tego urządzenia żadnego problemu – można swobodnie przełączać się między wieloma otwartymi aplikacjami bez zauważalnych spowolnień.

Jeśli chodzi o gry, razr 50 ultra radzi sobie również bardzo dobrze nawet z najbardziej wymagającymi tytułami dostępnymi w sklepie Google Play. Gry uruchamiają się szybko, działają płynnie nawet przy wysokich ustawieniach graficznych. Dodatkowym atutem jest wysoka częstotliwość odświeżania ekranu (165 Hz), która sprawia, że rozgrywka jest jeszcze bardziej płynna i responsywna. Warto jednak zauważyć, że podczas długich sesji intensywnego grania urządzenie może się nagrzewać, co jest typowe dla smukłych smartfonów o wysokiej wydajności. Zaobserwowałem zjawisko throttlingu (obniżenia wydajności), ale nie jest ono aż tak intensywne i problematyczne jak u konkurencyjnych rozwiązaniach. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

Pod względem łączności, Motorola razr 50 ultra oferuje wszystko, czego można oczekiwać od flagowego smartfona w 2024 roku. Urządzenie obsługuje sieci 5G, zapewniając szybki transfer danych tam, gdzie ta technologia jest dostępna. Wi-Fi 7 gwarantuje błyskawiczne połączenie z sieciami bezprzewodowymi nowej generacji, choć oczywiście urządzenie jest również kompatybilne ze starszymi standardami Wi-Fi. Bluetooth 5.3 zapewnia stabilne i energooszczędne połączenie z akcesoriami bezprzewodowymi. NFC jest obecne, co umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych czy szybkie parowanie z kompatybilnymi urządzeniami. GPS działa precyzyjnie, wspierając również systemy GLONASS, Galileo i BeiDou dla jeszcze dokładniejszej lokalizacji. Port USB-C obsługuje standard USB 3.1, co pozwala na szybki transfer danych między telefonem a komputerem. Warto zauważyć, że urządzenie nie posiada gniazda słuchawkowego 3,5 mm, co może być niewygodne dla niektórych użytkowników. Jakość rozmów telefonicznych stoi na wysokim poziomie. Dźwięk jest czysty, a redukcja szumów działa efektywnie, eliminując większość hałasów z otoczenia.

Podsumowanie

Motorola razr 50 ultra to urządzenie, które z powodzeniem łączy nostalgię za klasycznymi telefonami z klapką z najnowocześniejszymi technologiami mobilnymi. Jest to smartfon, który z pewnością przyciągnie uwagę zarówno miłośników innowacji, jak i osób poszukujących czegoś wyjątkowego w świecie zdominowanym przez podobnie wyglądające urządzenia. Podsumowując, Motorola razr 50 ultra to smartfon dla osób, które cenią innowacje, unikalny design i są gotowe zapłacić premium za urządzenie wyróżniające się z tłumu. Choć ma swoje ograniczenia, jak każde składane urządzenie obecnej generacji, to z pewnością stanowi interesującą alternatywę dla tradycyjnych smartfonów. Dla odpowiedniego użytkownika, razr 50 ultra może być nie tylko telefonem, ale też swoistym gadżetem i modowym dodatkiem, przyciągającym uwagę.