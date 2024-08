Motorola Edge 50 Ultra – recenzja

Motorola Edge 50 Ultra to najnowszy flagowy smartfon od Motoroli. Pojawił się on na sklepowych półkach dokładnie kilka tygodni temu. Tym razem amerykański gigant nieco przemodelował swoją linię rozwiązań z dopiskiem Edge i tegoroczny wariant Edge 50 Ultra to jedyny model z najwyższej półki z całej trójki smartfonów Edge 50. Edge 50 Ultra obiecuje wiele w kontekście wydajności, jakości wykonania, możliwości fotograficznych oraz funkcji. Czy spełnia te oczekiwania? Zapraszam do lektury pełnej recenzji telefonu.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W przeciwieństwie do ostatnich opakowań zachowanych w nurcie eko, tym razem Motorola postawiła na elegancką czerń. Otwierając pudełko z Motorola Edge 50 Ultra, znajdziemy w nim sam smartfon, ładowarkę o mocy maksymalnej 125 W, przewód USB-C, igłę do wyjmowania tacki SIM oraz zestaw dokumentów, w tym instrukcję obsługi. Nie mogło zabraknąć prostego plastikowego etui. Producenci zrezygnowali z dodawania słuchawek, co staje się coraz częściej spotykaną praktyką w branży, ale ważne, że dobra i szybka ładowarka jest w zestawie, bo to też staje się towarem deficytowym. Co do jakości wykonania poszczególnych elementów nie mam uwag. Wszystkie one są wykonane z plastiku, ale to jakościowo bardzo dobry materiał. Dodam na koniec, że pudełko tak jak w ostatnich flagowcach jest perfumowane, co jest jakimś ciekawym wyróżnikiem Motoroli spośród całej konkurencji.

Specyfikacja Edge 50 Ultra prezentuje się naprawdę dobrze. Urządzenie wyposażono niby flagowy układ Qualcomma, ale z dopiskiem „s” co czyni go niestety słabszym wariantem. Mowa w tym wypadku o Snapdragon 8s Gen 3. Wspierany przez 16 GB pamięci RAM i 1024 GB pamięci wewnętrznej. Ekran LTPS P-OLED o przekątnej 6,7 cala oferuje rozdzielczość 1220 x 2712 pikseli, i wyższym odświeżaniem na poziomie 144 Hz, a całość zasila bateria o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 125W. Aparaty to kolejny mocny punkt – główny sensor 50 MP, szerokokątny 50 MP oraz teleobiektyw 64 MP oraz od frontu 50 Mpx jednostka. Całość działa na Androidzie 14 z minimalną nakładką od Motoroli. Pod względem specyfikacji mamy praktycznie wszystko to czego potrzebujemy, choć szkoda, że Motorola nie zdecydowała się na implementację pełnokrwistego flagowca, czyli Snapdragona 8 Gen 3.

Jakość wykonania oraz design

Motorola Edge 50 Ultra to urządzenie, które przyciąga wzrok swoim nietypowym wykończeniem. Jeśli dobrze pamiętam, to moja pierwsza styczność ze smartfonem wykończonym drewnem. Tak sampel, który otrzymałem do testów plecki ma pokryte jasnym drewnem, co też wpływa na unikatowość. Bowiem każdy model w tej wersji będzie miał inny układ słojów. Jak to wygląda w rzeczywistości? Ciekawie i niesztampowo. Choć z drugiej strony nie każdemu taka wersja przypadnie do gustu. W dotyku samo drewno jest idealnie gładkie, więc ewentualnego usłojenia nie czujemy pod palcami. Mimo wszystko Motorola pod tym względem mnie zaskoczył i prócz skórzanego wykończenia plecków Motoroli Edge 50 Ultra jest również wariant drewniany. Ramka urządzenia jest metalowa, co zwiększa jego wytrzymałość i kolorystycznie wkomponowana w drewniane plecki. Smartfon jest smukły i dobrze leży w dłoni, mimo swoich dużych rozmiarów. Przyciski są dobrze rozmieszczone i oferują satysfakcjonujący skok. Warto nadmienić, że telefon ten spełnia normy IP68 co oznacza, że jest wodoodporny i pyłoszczelny, więc zanurzenie go w wodzie nie powinno być problemem.

Design Motoroli Edge 50 Ultra można określić jako minimalistyczny, ale elegancki. Moduł aparatu wystaje nieznacznie, co może sprawiać problemy przy kładzeniu telefonu na płaskich powierzchniach. Jednak „ostre” krawędzie w przypadku wyspy zostały odpowiednio zaoblone, przez co całość wydaje się lżejsza i mniej toporna. Ogólnie rzecz biorąc, jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie, a design, a tak właściwie wykończenie jest co najmniej bardzo ciekawe.

Od frontu otrzymujemy duży, bo 6,7 calowy ekran, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD. Ekran jak przystało na rozwiązania z linii Edge został na prawej i lewej krawędzi zauważalnie zaoblony, co może się podobać. Przy górnej krawędzi ekranu znajdziemy centralnie umieszczony przedni aparat do selfie, jest też głośnik do rozmów. Standardowo najwięcej elementów umieszczono na krawędziach telefonu. Na prawej znajdziemy trzy klawisze fizyczne idąc od góry dwa służące regulacji głośności, oraz trzeci nieco niżej przycisk power. Niżej dodatkowo producent umieścił mikrofon. Dolna krawędź to z kolei tacka na kartę SIM, kolejny z mikrofonów, wyjście USB typu C służącego do ładowania telefonu, a także głośnik multimedialny. Vis a vis również znajdziemy drugi z głośników i mikrofon. Lewa krawędź pozbawiona jest wszelkich rozwiązań dodatkowych. Plecki telefonu to potrójny główny aparat wraz z dioda oświetlającymi LED. Całość jest umieszczona na lekko wystającej wyspie.

Ekran

Ekran Motorola Edge 50 Ultra to jeden z jej najmocniejszych punktów. Panel OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli co daje zagęszczenie na poziomie 444 pikseli na cal. Maksymalna jasność ekranu to 2500 nitów pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia nawet w pełnym słońcu. Ekran obsługuje HDR10+, co sprawia, że treści multimedialne wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Ramki wokół wyświetlacza są niewielkie, a efekt ten minimalizuje obustronne zakrzywienie ekranu. Ekran jest również czuły na dotyk (próbkowanie na poziomie 360 Hz daje radę), co zapewnia szybkie i precyzyjne reagowanie na polecenia użytkownika. Motorola zadbała również o odpowiednią ochronę ekranu, stosując szkło Gorilla Glass Victus, które zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania i uszkodzenia.

Pod względem oprogramowania otrzymujemy również zestaw podstawowych funkcji, które możemy modyfikować i zmieniać pod siebie. Wśród nich znajdziemy między innymi możliwość zmiany odświeżania ekranu czy też kolorystyki wyświetlacza. Opcji nie jest przesadnie dużo, ale tak można powiedzieć dosyć standardowo jeśli chodzi o rozwiązania z wyższej półki cenowej. Nie mamy również typowego Always on Display, lecz Moto Display coś na wzór w nieco innym wydaniu, jednak funkcjonalnie bardzo podobny. Zakres możliwości personalizacji to włączenie/wyłączenie kilku opcji, ale szału pod tym względem nie ma. Pod względem ekranu nie mam uwag, całość spisuje się bardzo dobrze podczas codziennego korzystania z telefonu.

Bateria

Bateria o pojemności 4500 mAh to element sporny w Motorola Edge 50 Ultra. Bo tak na dobrą sprawę oczekiwałbym ogniwa o większej pojemności. Co najmniej 5000 mAh, jednak w praktyce tak źle nie wypada. W codziennym użytkowaniu, smartfon z łatwością wytrzymuje cały dzień intensywnej pracy na jednym ładowaniu. Przy umiarkowanym użytkowaniu, bateria może wystarczyć na półtora, dwa dni. Dzięki wsparciu dla szybkiego ładowania 125 W, naładowanie baterii od 0 do 100% zajmuje nieco ponad 20 minut co jest świetnym wynikiem. 15 minut to naładowanie do 80% co już daje całkiem sporo jeśli chodzi o długość działania smartfona.

Motorola Edge 50 Ultra obsługuje również ładowanie bezprzewodowe oraz zwrotne, jak przystało na flagowca. To oznacza, że możemy naładować inne urządzenia, takie jak słuchawki czy smartwatche, korzystając z naszego telefonu. W przypadku ładowania zwrotnego otrzymujemy do 10 W mocy, jeśli chodzi o ładowanie indukcyjne to możemy wyciągnąć nawet 50 W, co daje nam możliwość naładowania telefonu nawet w 45 minut. Co ważne odpowiednią ładowarkę dostajemy wraz z zestawem startowym, oczywiście tę indukcyjną musimy zaopatrzeć się we własnym zakresie.

Aparat

Motorola Edge 50 Ultra wyposażona jest w trzy moduły głównego aparatu. Pierwszy z nich to 50 Mpx ze światłem f/1.6 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz laserowym autofocusem. Dzięki temu aparatowi, zdjęcia wychodzą ostre i wyraźne nawet w słabszych warunkach oświetleniowych. Szeroka przysłona f/1.6 pozwala na uzyskanie efektów bokeh. Drugi moduł to 50 Mpx ultraszerokokątny obiektyw z technologią Macro Vision. Pozwala on na uchwycenie szerokich kadrów, idealnych do zdjęć krajobrazowych czy grupowych. Dodatkowo tryb Macro Vision umożliwia robienie zbliżeń, ujawniając detale obiektów. Trzeci moduł to 64 Mpx teleobiektyw z potrójnym zoomem i stabilizacją obrazu (OIS). Umożliwia on przybliżanie odległych obiektów, choć widać, że jakość zdjęć zauważalnie spada szczególnie przy większych wartościach, ale jest to w pewien sposób naturalne w przypadku zoomu cyfrowego, optycznym jest całkiem nieźle. Ogólnie rzecz biorąc aparat w Motoroli Edge 50 Ultra wypada naprawdę dobrze, owszem do najwyższej topowej czołówki nieco brakuje, ale myślę, że dla większości mniej wymagających użytkowników osiągi tego telefonu będą wystarczające.

Motorola nie zapomniała również o miłośnikach selfie. Przedni aparat 50 Mpx o świetle f/1.9 z technologią Quad Pixel zapewnia dobrą jakość zdjęć. Technologia Quad Pixel zwiększa czułość na światło, co jest kluczowe przy robieniu selfie w słabszych warunkach oświetleniowych. Nie jest to nic szczególnego w porównaniu do chociażby głównego aparatu, który po prostu pod względem samej specyfikacji jest znacznie mocniejszy, ale mimo wszystko warto mieć tę technologię na uwadze.

Wszystkie możliwości fotograficzne modelu Edge 50 Ultra wspiera sztuczna inteligencja moto AI. Dzięki niej, smartfon automatycznie dostosowuje ustawienia aparatu, aby uzyskać jak najlepsze efekty w różnych warunkach. AI pomaga również w detekcji scen, optymalizacji kolorów i kontrastów oraz redukcji szumów, co dodatkowo podnosi jakość zdjęć. Co do reszty oprogramowania również nie mam zastrzeżeń, sama aplikacja jest intuicyjna i prosta w codziennym korzystaniu, choć odnoszę wrażenie, że przełączanie pomiędzy poszczególnymi aparatami mogłoby trwać nieco krócej. W przypadku nagrań wideo mamy do czynienia z maksymalnie jakością 4K przy 60 klatkach (bez HDRu). W innym wypadku mamy max. 30 klatek na sekundę w 4K, Motorola w tym zakresie nie robi jakiegoś większego wrażenia i nie pokusiła się o implementację nagrywania w jakości 8K. Galerię zdjęć przygotowanych przy pomocy Motoroli Edge 50 Ultra znajdziecie poniżej.

Oprogramowanie

Motorola Edge 50 Ultra działa na systemie sygnowanym zielonym robocikiem oznaczonym numerem 14 z minimalną nakładką od Motoroli. Pakiet bezpieczeństwa mamy datowany na maj bieżącego roku. Producent stawia na czysty Android, co jest dużym plusem dla wielu użytkowników. System jest szybki, intuicyjny i nieobciążony zbędnymi aplikacjami czy dodatkami. Motorola dodaje kilka własnych aplikacji i funkcji, które są praktyczne i nie ingerują w doświadczenie użytkownika.

Screenshot_20240624-214934_Moto App Launcher

Screenshot_20240624-214940_Moto App Launcher

Screenshot_20240624-214951_Moto App Launcher

Screenshot_20240714-214950_Moto App Launcher

Screenshot_20240714-225348_Moto App Launcher

Screenshot_20240714-225352_Moto App Launcher

Screenshot_20240714-225521_Ustawienia

Screenshot_20240714-225523_Ustawienia

Screenshot_20240714-225528_Ustawienia

Screenshot_20240714-225538_Aktualizacja oprogramowania firmy Motorola

Screenshot_20240714-225543_Ustawienia

Screenshot_20240714-225547_Ustawienia

Screenshot_20240714-225556_Personalizacja

Screenshot_20240714-225602_Personalizacja

Screenshot_20240714-225653_Ustawienia

Screenshot_20240714-225655_Konserwacja baterii

Screenshot_20240714-225700_Konserwacja baterii

Screenshot_20240714-225710_Moto

Screenshot_20240714-225717_Moto App Launcher

Screenshot_20240714-225724_Moto

Screenshot_20240714-225828_Telefon

Moto Actions to zestaw gestów, które ułatwiają korzystanie z telefonu. Możemy na przykład włączyć latarkę, wykonując odpowiedni ruch ręką, lub uruchomić aparat, dwukrotnie obracając nadgarstkiem. Moto Display to funkcja, która pozwala na szybki podgląd powiadomień bez konieczności odblokowywania telefonu. System działa płynnie i stabilnie, a regularne aktualizacje zabezpieczeń zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Producent zapewnia o 3-letnim wsparciu aktualizacyjnym dla kolejnych wersji systemu Android oraz 4 letnie dla wydawania kolejnych łatek bezpieczeństwa.

Multimedia

Motorola Edge 50 Ultra to świetne urządzenie do konsumpcji multimediów. Duży ekran OLED o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 144 Hz sprawia, że oglądanie filmów, granie w gry czy przeglądanie zdjęć to czysta przyjemność. Dźwięk również stoi na wysokim poziomie. Mamy do dyspozycji tak na dobrą sprawę dwa głośniki stereo, które grają naprawdę nieźle. Wsparcie dla Dolby Atmos dodatkowo poprawia jakość dźwięku, oferując bardziej przestrzenny i immersyjny odbiór. Motorola zadbała również o wygodę użytkowników korzystających ze słuchawek. Urządzenie wyposażone jest w port USB-C oraz wsparcie dla najnowszych standardów Bluetooth, co zapewnia wysoką jakość dźwięku bezprzewodowego. Wbudowany equalizer pozwala na dostosowanie brzmienia do własnych preferencji. Pod względem multimediów ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić.

Czytnik biometryczny

Motorola Edge 50 Ultra wyposażona jest w czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem. Działa on szybko i precyzyjnie, co zapewnia wygodne i bezpieczne odblokowywanie urządzenia. Czytnik jest w stanie rozpoznać odcisk palca w różnych warunkach. Proces konfiguracji czytnika jest standardowy, czyli kilkukrotnie musimy zeskanować nasz palec. Oprócz tego, smartfon obsługuje rozpoznawanie twarzy, które działa równie szybko i sprawnie, choć może być mniej bezpieczne niż czytnik linii papilarnych. Nie jest to rozwiązanie polecane w przypadku odblokowania dostępu do banku czy innych ważniejszych platform.

Wydajność oraz gry

Motorola Edge 50 Ultra wyposażona w procesor Snapdragon 8s Gen 3 oraz 16 GB pamięci RAM zapewnia dobrą wydajność. Choć dopisek „s” nie oznacza mocniejszego wariantu tego układu, lecz niestety słabszy. Mimo wszystko urządzenie radzi sobie zarówno w codziennych zadaniach, jak i podczas bardziej wymagających operacji, takich jak obróbka zdjęć czy granie w gry. Wielozadaniowość to żaden problem – przełączanie się między aplikacjami jest płynne i szybkie.

Screenshot_20240621-234126_3DMark

Screenshot_20240621-234131_3DMark

Screenshot_20240622-000307_3DMark

Screenshot_20240622-000312_3DMark

Screenshot_20240622-072948_Geekbench 6

Screenshot_20240714-225902_3DMark

Screenshot_20240714-225904_3DMark

Podczas testów smartfon nie miał problemów z obsługą nawet najbardziej wymagających gier dostępnych na rynku. Miałem okazję testować między innym Genshin Impact czy Diablo. Urządzenie nie przegrzewa się nadmiernie, choć po dłuższej chwili grania czy oglądania filmów czuć, że się zauważalnie nagrzewa. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

Motorola Edge 50 Ultra obsługuje najnowsze standardy łączności, w tym 5G, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się szybkim internetem, stabilnym połączeniem bezprzewodowym oraz najnowszymi funkcjami łączności. Wbudowany moduł GPS działa precyzyjnie, co jest szczególnie przydatne podczas korzystania z aplikacji nawigacyjnych. Wszystkie moduły łączności bezprzewodowej działają bez zarzutów, nie pojawiały się żadne problemy ze stabilnością działania.

Smartfon wyposażony jest również w NFC, co umożliwia płatności zbliżeniowe oraz szybkie parowanie z innymi urządzeniami. Motorola zadbała o wszystkie aspekty łączności, dzięki czemu Edge 50 Ultra to urządzenie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników pod względem możliwości komunikacyjnych.

Podsumowanie

Motorola Edge 50 Ultra to prawie flagowy smartfon, który oferuje wiele zaawansowanych funkcji i rozwiązań. Tak na dobrą sprawę to „prawie” robi całkiem sporą różnicę, bo z jednej strony otrzymujemy naprawdę dobry wyświetlacz i niezły aparat, także ładowanie 125 W daje radę. Brakuje mi do pełnego flagowca układ Qualcomma z najwyższej półki, a mimo wszystko cena tego modelu to blisko 5000 zł, czyli tak jak za pełnokrwiste urządzenie z najwyższej półki. Na plus należy też zaliczyć nietuzinkowe wykończenie drewnem.