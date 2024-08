HMD Skyline – recenzja

HMD Global, firma znana z ożywienia marki Nokia, wprowadziła na rynek nowy smartfon – HMD Skyline. Ten model ma ambicje, by konkurować w średniej półce cenowej, oferując zbalansowany zestaw funkcji i nowoczesny design, który w dużej mierze bazuje na kultowej serii i rodzinie urządzeń Lumia. Czy powrót do przeszłości będzie faktycznie udany? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko z zewnątrz od razu kolorystycznie nawiązuje do samego urządzenia. Jako, że testuje wersję różową (Neon Pink), to również opakowanie jest odpowiednio różowe. Mimo wszystko jest dosyć standardowe i niczym szczególnym się nie wyróżnia. Zawartość pudełka HMD Skyline prezentuje się sztampowo jak na współczesne smartfony. W opakowaniu użytkownik znajdzie samo urządzenie, przewód USB-C do ładowania i transferu danych (co na plus można zaliczyć, że jest on w kolorze telefonu czyli dobrze wpasowuje się w design całego sprzętu), oraz igłę do wysuwania tacki na karty SIM i microSD. Warto zauważyć, że producent nie dołącza ładowarki do zestawu, co jest coraz częstszą praktyką w branży. Producenci zasłaniają się dbaniem o ekologię, ale mimo wszystko ładowarka jest niezbędna do codziennego korzystania z urządzenia i powinna być w każdym pudełku. W opakowaniu znajduje się również skrócona instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, HMD Skyline to mocna średnia półka. Sercem urządzenia jest wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, pracujący z zegarem 2.40 GHz i wyposażony w 8 rdzeni. Za oprawę graficzną odpowiada układ Adreno 710. Smartfon dostępny jest w wariancie 12 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna o pojemności 256 GB może być rozszerzona za pomocą kart microSD (do 512 GB). Wyświetlacz to jeden z mocniejszych punktów urządzenia. HMD Skyline oferuje 6,55-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, co przekłada się na gęstość 439 pikseli na cal. Odświeżanie na poziomie 144 Hz zapewnia płynne animacje i scrollowanie. Maksymalna jasność na poziomie 1000 nitów. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3 generacji. Bateria o pojemności 4600 mAh. Smartfon wspiera szybkie ładowanie przewodowe oraz bezprzewodowe ładowanie indukcyjne Qi o mocy 15W. HMD Skyline charakteryzuje się solidną konstrukcją o wymiarach 159.84 x 75.66 x 8.90 mm i wadze 209.50 g. Urządzenie posiada certyfikat IP54, co oznacza częściową ochronę przed pyłem i zachlapaniem wodą. To solidny zestaw specyfikacji, który powinien zadowolić wymagających użytkowników poszukujących wydajnego smartfona ze średniej półki cenowej.

Jakość wykonania oraz design

HMD Skyline prezentuje się elegancko i nowocześnie. Producent postawił na minimalistyczny design, który powinien przypaść do gustu wielu użytkownikom. Z drugiej strony użytkownicy wcześniejszych Lumii będą mogli poczuć się jak w domu, bo kilka elementów designu czerpie mocno z właśnie smartfonów Nokii. Ramka urządzenia wykonana jest z aluminium, podczas gdy tył pokryty jest matowym szkłem, skutecznie opierającym się odciskom palców. Ogólna jakość wykonania jest na wysokim poziomie. Smartfon sprawia wrażenie solidnego i dobrze spasowanego. Nie zaobserwowano żadnych niepokojących trzasków czy luzów. HMD Skyline dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym oraz różowym. Testowany egzemplarz w kolorze różowym prezentuje się atrakcyjnie, choć trzeba przyznać, że jest to wersja kolorystyczna, na którą zdecydują się osoby odważniejsze, które chcą się wyróżniać pod tym względem.

Jeśli chodzi o ergonomię, HMD Skyline leży dobrze w dłoni mimo sporej przekątnej ekranu. Zaokrąglone krawędzie sprawiają, że urządzenie nie wpija się w dłoń podczas dłuższego użytkowania. Waga ponad 209 gramów plasuje smartfon w wyższej wadze dla tej klasy urządzeń – nie jest ani przesadnie ciężki, ani zbyt lekki.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory bo 6,55 calowy wyświetlacz, przy górnej belce znajdziemy przedni obiektyw aparatu, a także głośnik do rozmów. Przyciski głośności i zasilania umieszczone są na prawej krawędzi urządzenia i oferują satysfakcjonujący skok przy naciskaniu. Z drugim z klawiszy dodatkowo zintegrowany jest czytnik linii papilarnych. Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB-C, głośnik oraz tackę na karty SIM i microSD. Jest też łatwiejszy dostęp do bebeszków telefonu przez śrubkę, którą znajdziemy również na dolnej krawędzi. Vis a vis znajdziemy z kolei tylko i wyłącznie mikrofon. Na lewej krawędzi zaimplementowany został dodatkowy funkcyjny klawisz, który standardowo ma przypisane dwie akcje – zmianę profilu dźwiękowego telefonu, a także włączenie/wyłączenie latarki. Można jednak w opcjach bez problemu wybrać odpowiednią dla nas funkcję, jest on w pełni programowalny, a opcji jest całkiem sporo. Na pleckach urządzenia znajdziemy oczywiście wyspę aparatów, która nieco wystaje poza obudowę, a także diodę doświetlającą LED.

Pod względem designu jest to telefon, który wygląda nieco inaczej od całej masy innych rozwiązań, które znajdziemy aktualnie na sklepowych półkach. Jest bardzo dobrze wykonany i przy tym co ciekawe producent daje możliwość samodzielnej naprawy urządzenia. Konstrukcja telefonu została w taki sposób przemyślana, że do większości podstawowych elementów, które psują się lub zużywają w telefonie mamy łatwy sposób. Poprzez serwis iFixit będzie dostępnych kilka zestawów naprawczych, dzięki którym bez utraty gwarancji dokonamy naprawy telefonu. Jednak w Polsce oficjalnie nie jest ten system dostępny, ale można go ściągnąć chociażby z Niemiec czy Francji. Rozwiązanie ciekawe i mimo wszystko dosyć rzadko praktykowane wśród producentów sprzętu mobilnego.

Ekran

Wyświetlacz to jeden z kluczowych elementów każdego smartfona, a HMD Skyline nie zawodzi w tej kwestii. 6,55-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) oferuje żywe kolory i głęboką czerń, charakterystyczną dla tej technologii. Rozdzielczość daje zagęszczenie pikseli na poziomie 439 ppi. Jasność maksymalna na poziomie 1000 nitów zapewnia dobrą czytelność nawet w słoneczne dni, choć niektórzy konkurenci w tej klasie cenowej oferują nieco jaśniejsze wyświetlacze. Automatyczna regulacja jasności działa sprawnie i płynnie dostosowuje się do warunków oświetleniowych.

Odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz to świetny wynik i tak na dobrą sprawę niewiele flagowców ma podobnie wysokie odświeżanie. Użytkownik ma możliwość przełączenia na standardowe 60 Hz, co może przyczynić się do oszczędności baterii, ale jest też opcja 120 Hz. Kąty widzenia są szerokie, a kolory pozostają wierne nawet przy patrzeniu na ekran pod kątem. HMD zaimplementowało kilka trybów wyświetlania, pozwalając użytkownikowi na dostosowanie temperatury barwowej i nasycenia kolorów do własnych preferencji.

Warto wspomnieć o Always-On Display, które prezentuje podstawowe informacje, takie jak godzina, data i powiadomienia, bez konieczności budzenia całego ekranu. Funkcja ta jest mocno ograniczona jeśli chodzi o personalizowanie, mamy tylko opcję włączenia lub wyłączenia i włączenia jej zgodnie z harmonogramem. Ochronę ekranu zapewnia szkło Gorilla Glass 3, które powinno zabezpieczyć wyświetlacz przed przypadkowymi zarysowaniami. Podsumowując, ekran HMD Skyline to solidna propozycja w tej klasie cenowej. Oferuje dobrą jakość obrazu, wysokie odświeżanie i funkcjonalność, która powinna zadowolić większość użytkowników.

Bateria

HMD Skyline wyposażono w baterię o pojemności 4600 mAh, co jest standardem w tej klasie urządzeń, a nawet jest lekkim niedosytem, bowiem gabarytowo urządzenie nie jest przesadnie małe i aż się prosi o implementację co najmniej 5000 mAh. W praktyce przekłada się to na całkiem niezłe czasy pracy na jednym ładowaniu. Mamy też technologię szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 33 W. Do tego dochodzi ładowanie indukcyjne o mocy z kolei 15 W. Przy standardowym użytkowaniu, obejmującym przeglądanie social mediów, odpisywanie na maile, oglądanie kilku filmów na YouTube i robienie zdjęć, smartfon bez problemu wytrzymuje cały dzień pracy. Bardziej wymagający użytkownicy mogą liczyć na około 5-6 godzin czasu ekranowego (SoT – Screen on Time).

Jeśli chodzi o ładowanie, HMD Skyline obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 33 W. Nie jest to najszybsze ładowanie na rynku, ale pozwala na uzupełnienie baterii od 0 do 50% w około 30 minut. Pełne naładowanie zajmuje nieco ponad godzinę. Miłym dodatkiem jest obsługa ładowania bezprzewodowego z mocą 15W. To funkcja rzadko spotykana w tej klasie cenowej i z pewnością docenią ją osoby, które przyzwyczaiły się do wygody takiego rozwiązania. HMD nie zaimplementowało ładowania zwrotnego, które pozwalałoby na ładowanie innych urządzeń za pomocą smartfona. Nie jest to jednak funkcja powszechnie wykorzystywana, więc jej brak nie powinien stanowić dużego problemu dla większości użytkowników. Podsumowując, bateria w HMD Skyline oferuje zadowalające czasy pracy i rozsądne opcje ładowania. Choć nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle konkurencji, to powinna spełnić oczekiwania większości użytkowników.

Aparat

HMD Skyline wyposażono w całkiem niezły zestaw aparatów, który ma ambicje konkurować z najlepszymi średniopółkowymi smartfonami na rynku. Sercem systemu fotograficznego jest główny aparat o rozdzielczości 108 Mpx z autofokusem i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Ta matryca megapikseli pozwala na wyłapanie sporej ilości szczegółów, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych. Optyczna stabilizacja obrazu to kluczowy element, który pomaga w redukcji rozmyć spowodowanych drganiami ręki, co jest szczególnie istotne przy słabym oświetleniu lub podczas nagrywania wideo. W połączeniu z elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS) tworzy system stabilizacji hybrydowej, co powinno przekładać się na wyjątkowo płynne nagrania wideo.

Aparat ultraszerokokątny

13 Mpx aparat ultraszerokokątny to dobre narzędzie do fotografowania krajobrazów, architektury czy dużych grup ludzi. Choć jego rozdzielczość jest niższa niż głównego aparatu, powinien zapewniać satysfakcjonującą jakość w większości scenariuszy.

Teleobiektyw

50 Mpx teleobiektyw to rzadkość w smartfonach z tej półki cenowej. Zakres zoomu do 4x daje użytkownikowi dużą elastyczność w kadrowania. Warto zauważyć, że maksymalny zoom 4x jest prawdopodobnie kombinacją zoomu optycznego i cyfrowego, co jest standardową praktyką w smartfonach.

Przedni aparat (selfie)

Przedni aparat o rozdzielczości 50 MP z autofokusem i funkcją śledzenia oka to propozycja, która powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających miłośników selfie. Wysoka rozdzielczość pozwala na wyłapanie dużej ilości szczegółów, co może być szczególnie docenione przy późniejszej edycji zdjęć. Funkcja śledzenia oka to zaawansowane rozwiązanie, które powinno zapewnić, że twarz pozostanie ostra nawet przy dynamicznych selfie czy rozmowach wideo.

Możliwości wideo

Skyline oferuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K, co jest standardem w tej klasie urządzeń. Ciekawym dodatkiem jest system rejestrowania dźwięku przestrzennego z eliminacją szumu wiatru. To rozwiązanie powinno znacząco poprawić jakość ścieżki dźwiękowej w nagraniach, szczególnie w trudnych warunkach zewnętrznych.

HMD Skyline prezentuje dobry zestaw aparatów i funkcji fotograficznych, który na papierze wygląda bardzo obiecująco. W praktyce kombinacja wysokich rozdzielczości, zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu i bogatego zestawu funkcji programowych daje naprawdę dobre wyniki, choć trzeba pamiętać, że jest to nadal średnia półka cenowa. Chociażby w przypadku zdjęć nocnych widać sporą różnicę pomiędzy średniopółkowcem, a flagowcem. Do codziennego korzystania z aparatów taki zestaw w zupełności wystarczy i będzie się faktycznie bardzo dobrze sprawdzał. Czy mamy tutaj fajerwerki? Nie, ale solidne aparaty, które robią przyzwoite zdjęcia.

Oprogramowanie

HMD Skyline działa na najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 14. Dodatkowo mamy pakiet bezpieczeństw datowany na czerwiec bieżącego roku. Użytkownicy otrzymują dostęp do najnowszej wersji systemu operacyjnego od Google, co gwarantuje najświeższe funkcje i aktualizacje zabezpieczeń. HMD Global znane jest z podejścia bliskiego „czystemu Androidowi”, co oznacza, że interfejs użytkownika jest bardzo zbliżony do tego, co oferują urządzenia z linii Google Pixel. To dobra wiadomość dla fanów niezaśmieconego, intuicyjnego interfejsu.

HMD dodało kilka własnych aplikacji i funkcji, ale generalnie możemy spodziewać się płynnego i responsywnego doświadczenia użytkownika. Wśród dodatkowych preinstalowanych aplikacji (prócz tych od Google’a) mamy jeszcze chociażby aplikację Fitbit, Booking czy Kindred, ale na szczęście nie jest ich przesadnie dużo.

Multimedia

Wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli zapewnia doskonałe warunki do konsumpcji treści multimedialnych. Wysoka gęstość pikseli (439 ppi) gwarantuje ostry i wyraźny obraz, a technologia OLED zapewnia głębokie czernie i żywe kolory. Odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz to prawdziwa gratka dla miłośników płynnych animacji i graczy mobilnych. Tak wysoka częstotliwość odświeżania zapewnia niezwykle płynne przewijanie treści i responsywność interfejsu. Maksymalna jasność na poziomie 1000 nitów to kolejny atut tego wyświetlacza. Zapewnia ona doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu, co jest szczególnie ważne przy oglądaniu filmów czy przeglądaniu zdjęć na zewnątrz.

Jeśli chodzi o dźwięk, HMD Skyline oferuje głośniki stereo, które działają przyzwoicie. Co do wyjścia słuchawkowego 3,5 mm, takiego tutaj nie uświadczymy, ale zdążyliśmy się do nie przyzwyczaić.

Czytnik biometryczny

HMD Skyline wyposażony jest w czytnik linii papilarnych, który został zintegrowany wraz z klawiszem power, co nie jest zaskoczeniem, ale z drugiej strony coraz więcej średniopókowców ma już czytniki pod wyświetlaczem. Co do szybkości działania nie mam większych uwag, całość działa sprawnie. Sposób konfiguracji jest również bardzo prosty i wystarczy kilkukrotnie skanować palec , aż w którymś momen

Oprócz czytnika linii papilarnych, smartfon oferuje również funkcję rozpoznawania twarzy, wykorzystując do tego przedni aparat. Warto jednak pamiętać, że tego typu rozwiązanie jest generalnie mniej bezpieczne niż odcisk palca i służy głównie wygodzie użytkowania.

Wydajność oraz gry

HMD Skyline napędzany jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. To układ ze średniej-wyższej półki, który powinien zapewnić płynną pracę w codziennych zadaniach i dobrą wydajność w bardziej wymagających aplikacjach. Do tego dochodzi 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Ośmiordzeniowy procesor taktowany zegarem 2.40 GHz, w połączeniu z układem graficznym Adreno 710, stanowi solidną podstawę do uruchamiania większości gier dostępnych w sklepie Google Play. Warto zauważyć, że choć nie jest to flagowy układ, powinien radzić sobie dobrze z większością tytułów przy średnich lub wysokich ustawieniach graficznych. Wydajność w grach dodatkowo wspierana jest przez wyświetlacz o odświeżaniu 144 Hz. Tak wysoka częstotliwość zapewnia płynną rozgrywkę w tytułach, które ją wspierają, dając przewagę szczególnie w grach dynamicznych i e-sportowych. HMD Skyline nie jest może bestią pod wpływem szybkości działania, ale w zupełności wystarczy do wszystkich podstawowych zadań. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie w poniżej.

Łączność

HMD Skyline oferuje standardowy zestaw opcji łączności dla smartfona z tej półki cenowej. Urządzenie wspiera:

– Sieć 5G, co zapewnia szybki dostęp do internetu mobilnego

– Wi-Fi 6 (802.11ax) dla szybkiego połączenia z sieciami bezprzewodowymi

– Bluetooth 5.3 do łączności z akcesoriami bezprzewodowymi

– NFC do płatności zbliżeniowych i szybkiego parowania urządzeń

– GPS, GLONASS, Galileo i inne systemy nawigacji satelitarnej dla precyzyjnej lokalizacji

Warto zwrócić uwagę na obsługę ładowania indukcyjnego Qi o mocy 15W, co jest wygodną opcją dla użytkowników preferujących bezprzewodowe ładowanie.

Podsumowanie

HMD Skyline jawi się jako solidny smartfon ze średniej-wyższej półki, oferujący dobry zestaw funkcji i specyfikacji. Ogólnie rzecz biorąc, HMD Skyline wydaje się być atrakcyjną propozycją dla użytkowników poszukujących wydajnego smartfona z dobrym wyświetlaczem i długim wsparciem w zakresie aktualizacji systemu. HMD Global udowadnia, że potrafi tworzyć konkurencyjne smartfony, łączące nowoczesne technologie z filozofią czystego Androida. Skyline może być interesującą opcją dla tych, którzy cenią sobie płynność działania, dobry wyświetlacz i aktualne oprogramowanie, a nie koniecznie potrzebują najbardziej zaawansowanych funkcji flagowych modeli. Z drugiej jednak strony 2699 zł to całkiem sporo i konkurencja ma w swoich ofertach nieco tańsze telefony przy bardzo podobnej specyfikacji.