Samsung Galaxy S24 FE: Nowa odsłona popularnej serii Fan Edition

W świecie smartfonów, gdzie innowacje i nowe modele pojawiają się niemal codziennie, Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kolejnego urządzenia z popularnej serii Fan Edition. Galaxy S24 FE, następca ciepło przyjętego S23 FE, ma zadebiutować w październiku tego roku, tuż po premierach nowych iPhone’ów i Pixeli. Dzięki ekskluzywnym informacjom uzyskanym przez Alexandera Maxhama, możemy już teraz przedstawić szczegóły dotyczące tego oczekiwanego smartfona.

Większy i jaśniejszy wyświetlacz

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w Galaxy S24 FE będzie zauważalnie większy wyświetlacz. W porównaniu do poprzednika, nowy model będzie wyposażony w ekran o przekątnej 6,7 cala. To spory skok, który z pewnością ucieszy fanów dużych ekranów. Ale to nie wszystko – Samsung postawił również na poprawę jakości obrazu. Galaxy S24 FE może pochwalić się szczytową jasnością na poziomie 1900 nitów. To parametr, który stawia go w jednym rzędzie z tegorocznym Google Pixel 8a, oferującym 2000 nitów szczytowej jasności. Taka jasność zapewni doskonałą czytelność ekranu nawet w pełnym słońcu, co jest często bolączką wielu smartfonów.

Wydajność i efektywność energetyczna

Sercem Galaxy S24 FE będzie procesor Exynos 2400e. To krok naprzód w porównaniu do układu zastosowanego w S23 FE. Nowy chip ma zapewnić nie tylko lepszą wydajność, ale przede wszystkim większą efektywność energetyczną. W połączeniu z baterią o pojemności 4565 mAh, która jest tylko nieznacznie większa od tej w poprzedniku, S24 FE ma oferować znacznie lepszy czas pracy. Samsung deklaruje, że użytkownicy będą mogli cieszyć się nawet 78 godzinami słuchania muzyki lub około 29 godzinami oglądania wideo na jednym ładowaniu.

Bogata paleta kolorów

Samsung zawsze przykładał dużą wagę do designu swoich urządzeń, a Galaxy S24 FE nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Smartfon ma być dostępny w co najmniej pięciu kolorach: grafitowym, niebieskim, srebrno-białym, zielonym i żółtym. To jednak nie wszystko – jak zwykle w przypadku urządzeń Samsunga, możemy spodziewać się dodatkowych, ekskluzywnych wariantów kolorystycznych, dostępnych wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta. Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych kolorów może się różnić w zależności od regionu.

Przewidywana cena

Choć oficjalna cena Galaxy S24 FE nie została jeszcze ogłoszona, możemy spodziewać się, że będzie ona zbliżona do ceny poprzednika, który debiutował w cenie 599 dolarów. Jednakże, biorąc pod uwagę ogólny trend wzrostu cen w segmencie flagowych smartfonów, nie można wykluczyć, że S24 FE będzie nieco droższy. Spekuluje się, że cena może wzrosnąć do 649 lub nawet 699 dolarów.

Samsung Galaxy S24 FE zapowiada się jako interesująca propozycja dla osób szukających smartfona z wyższej półki, ale niekoniecznie chcących wydawać fortunę na najdroższe flagowce. Dzięki większemu i jaśniejszemu wyświetlaczowi, wydajnemu procesorowi, długiemu czasowi pracy na baterii oraz funkcjom AI znanym z droższych modeli, S24 FE może okazać się jednym z najbardziej opłacalnych zakupów w swojej klasie.

Źródło: gsmarena.com