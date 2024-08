OnePlus Watch 2 test smartwatcha

OnePlus, marka znana z wysokiej jakości smartfonów, postanowiła podbić rynek inteligentnych zegarków swoim najnowszym produktem – OnePlus Watch 2. Ten smartwatch stanowi znaczący krok naprzód w porównaniu do swojego poprzednika, oferując nie tylko ulepszoną specyfikację, ale również przejście na system WearOS. Czy OnePlus Watch 2 ma szansę stać się poważnym konkurentem dla uznanych marek na rynku smartwatchy? W tej recenzji przyjrzę się bliżej temu urządzeniu. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zanim zagłębimy się w szczegóły działania OnePlus Watch 2, warto przyjrzeć się zawartości pudełka oraz kluczowym elementom specyfikacji. Pudełko jest niewielkich rozmiarów, można powiedzieć standardowe. Zachowane jest w białej kolorystyce z grafiką samego zegarka. Co znajdziemy w środku? Prócz samego zegarka mamy również magnetyczną ładowarkę oraz zestaw papierologii. Nie mamy tutaj niczego więcej, ale w sumie to nam wystarczy do działania i korzystania z zegarka na co dzień. Jeśli chodzi o specyfikację zegarka znajdziecie ją poniżej.

– Procesor: Qualcomma Snapdragona W5 Gen1, 2 GB RAM i 32 GB ROM

– Ekran: 1.43″ AMOLED z funkcją Always-on Display (AoD), chroniony szafirowym szkłem

– System operacyjny: WearOS

– Wodoodporność: IP68, 5 ATM, zgodność z normą MIL-STD-810G

– Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 z A2DP, GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, NFC

– Funkcje zdrowotne: pomiar SpO2, barometr, pulsometr, analiza snu

– Bateria: 500 mAh

– Waga: 49 g

Jakość wykonania oraz design

OnePlus Watch 2 prezentuje się elegancko. Koperta zegarka wykonana jest stali nierdzewnej, co nadaje mu premium wygląd i zapewnia podwyższoną trwałość. Mamy tutaj certyfikat IP68 do tego 5 ATM wraz z normą MIL-STD-810G. Do tego dochodzi szafirowe szkło chroniące ekran jest ono odporne na zarysowania, co docenią osoby prowadzące aktywny tryb życia.

Zegarek dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: Black Steel, Radiant Steel oraz Nordycki niebieski. Wszystkie wyglądają ciekawie i pasują zarówno do casualowych, jak i bardziej formalnych stylizacji. Do testów otrzymałem środkową wersję. Waga 49 gramów sprawia, że urządzenie jest lekkie i komfortowe w noszeniu przez cały dzień. Przyciski boczne są precyzyjnie wykonane i mają przyjemny, wyczuwalny skok. Ich umiejscowienie jest ergonomiczne, co ułatwia codzienną obsługę zegarka. Pasek dostarczany w zestawie jest wykonany z miękkiego, przyjemnego w dotyku silikonu.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz, który w tym wypadku jest okrągły. Z fizycznych elementów znajdziemy na prawej krawędzi dwa klawisze. Ten na górze to przycisk home, z kolei dolny służy do szybkiego przejścia do aktywności sportowej. Od spodu znajdziemy zestaw czujników między innymi pulsokymetr, a także łącze magnetyczne. Demontaż pasków nie jest już tak prosty jak w najnowszych Galaxy Watchach, wymaga przesunięcia blokady od wewnętrznej strony. OPd względem wyglądu jak i jakości wykonanie to najwyższa półka i nie ma się do czego przyczepić. No może poza jednym, że zegarek jest dosyć masywny i może nie na wszystkich nadgarstkach dobrze wyglądać, ale to już sprawa bardziej indywidualna, ale warto ją wziąć przy wyborze zegarka.

Ekran

OnePlus Watch 2 znajdziemy ekran AMOLED o przekątnej 1.43 cala. Do tego pracuje on 466×466 pikseli co daje zagęszczenie na poziomie 326 ppi. Zastosowana technologia gwarantuje żywe kolory, głęboką czerń i doskonały kontrast, co przekłada się na świetną czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Rozdzielczość ekranu jest wystarczająco, tak by wszelkie wyświetlane elementy były ostre. Jedną z kluczowych funkcji jest Always-on Display (AoD), która pozwala na stałe wyświetlanie podstawowych informacji, takich jak godzina, data czy powiadomienia, bez konieczności budzenia zegarka. Funkcja ta jest niezwykle przydatna, choć warto mieć na uwadze, że jej użycie ma wpływ na żywotność baterii. Szafirowe szkło chroniące ekran to kolejna z zalet OnePlus Watch 2. Jest ono znacznie twardsze i odporniejsze na zarysowania niż powszechnie stosowane szkło Gorilla Glass. Jasność maksymalna ekranu to 600 nitów i nie jest może tak imponująca jak w smartfonach, ale do codziennego stosowania w większości wypadków wystarcza. Automatyczna regulacja jasności działa sprawnie, dostosowując poziom podświetlenia do warunków otoczenia.

Podsumowując, ekran OnePlus Watch 2 to jeden z najmocniejszych punktów tego urządzenia. Oferuje on jakość obrazu i funkcjonalność na bardzo dobrym poziomie, choć jakbym miał się do czegoś przyczepić to mimo wszystko ramka wokół ekranu mogła by być węższa. Ciekawy jestem kiedy doczekamy się smartwatchy, które są w ogóle bezramkowe.

Bateria

Jednym z kluczowych aspektów każdego smartwatcha jest żywotność baterii, a OnePlus Watch 2 nie zawodzi w tej kwestii. Wyposażony w baterię o pojemności 500 mAh, do tego dochodzi szybkie ładowanie magnetyczne, co moim zdaniem jest akurat sporym minusem, bo zawsze ze sobą musimy brać dodatkową ładowarkę, przy indukcyjnym ładowaniu mogę wykorzystać zwrotne z telefonu. Tutaj takiej opcji nie ma.

Według deklaracji producenta, OnePlus Watch 2 może działać nawet do 100 godzin w trybie normalnego użytkowania. W praktyce, przy standardowym korzystaniu z funkcji takich jak powiadomienia, śledzenie aktywności czy okresowe korzystanie z GPS, udało mi się osiągnąć około 3-4 dni pracy na jednym ładowaniu. To wynik znacznie lepszy niż w przypadku wielu konkurencyjnych smartwatchy z systemem WearOS. Warto jednak zaznaczyć, że intensywne korzystanie z funkcji takich jak Always-on Display, ciągłe monitorowanie tętna czy częste używanie GPS może skrócić ten czas. Niemniej, nawet przy intensywnym użytkowaniu, OnePlus Watch 2 bez problemu wytrzymuje pełny dzień, co jest bardzo dobrym wynikiem w swojej klasie.

OnePlus zastosował w swoim smartwatchu technologię szybkiego ładowania. Dołączona do zestawu magnetyczna ładowarka pozwala naładować baterię od 0 do 100% w około 60 minut. Co więcej, już 15-minutowe ładowanie wystarcza na prawie cały dzień użytkowania, co jest niezwykle przydatne, gdy zapomnimy naładować zegarek na noc.

Oprogramowanie

OnePlus Watch 2 działa na systemie WearOS, co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do poprzedniej generacji, która korzystała z autorskiego systemu producenta. Przejście na WearOS otwiera przed użytkownikami dostęp do bogatego ekosystemu aplikacji i funkcji, znacznie rozszerzając możliwości urządzenia. W chwili pisania recenzji zegarek działał pod kontrolą WearOS w wersji 4.0 wraz z pakietem bezpieczeństwa datowanym na czerwiec bieżącego roku. Interfejs WearOS na OnePlus Watch 2 jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Nawigacja odbywa się głównie poprzez gesty przesuwania w różnych kierunkach, co pozwala na szybki dostęp do powiadomień, szybkich ustawień czy listy aplikacji. Dodatkowo, dwa fizyczne przyciski na boku zegarka można dostosować do własnych preferencji, przypisując im wybrane funkcje lub aplikacje. OnePlus wprowadził do systemu własne modyfikacje i aplikacje, które dobrze integrują się z ekosystemem WearOS. Wśród nich znajdziemy dedykowaną aplikację do śledzenia aktywności fizycznej, monitorowania snu czy zarządzania stresem. Interfejs tych aplikacji jest spójny z ogólnym designem systemu i oferuje przejrzyste, czytelne prezentowanie danych.

Sklep Google Play dostępny bezpośrednio na zegarku umożliwia łatwe pobieranie dodatkowych aplikacji, gier czy tarcz zegarka. Wybór jest naprawdę szeroki, co pozwala na dostosowanie funkcjonalności urządzenia pod siebie. Warto nadmienić kilka słów odnośnie aplikacji OHealth, która służy do zarządzania zegarkiem, do niej również spływają wszystkie dane związane z aktywnością. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie Google Play i komunikuje się z nami w języku polskim. OHealth jest ma prosty i przejrzysty interfejs i bez problemu szybko odnajdziemy wszelkie potrzebne funkcje. Całość działa sprawnie i tak na dobrą sprawę nie mam uwag do tej części aplikacji i oprogramowania.

Multimedia

OnePlus Watch 2, jako nowoczesny smartwatch, oferuje szereg funkcji multimedialnych, które zwiększają jego użyteczność w codziennym życiu. Jedną z funkcji jest możliwość sterowania odtwarzaniem muzyki. Zegarek pozwala na kontrolowanie muzyki odtwarzanej na sparowanym smartfonie, ale również oferuje możliwość przechowywania i odtwarzania muzyki bezpośrednio z pamięci urządzenia. Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie sporej ilości utworów, co jest szczególnie przydatne podczas treningów, gdy nie chcemy zabierać ze sobą telefonu. OnePlus Watch 2 obsługuje również powiadomienia z różnych aplikacji zainstalowanych na smartfonie. Możemy odczytywać wiadomości tekstowe, e-maile czy powiadomienia z mediów społecznościowych bezpośrednio na ekranie zegarka. Co więcej, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, możliwe jest odbieranie połączeń telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka, co jest niezwykle wygodne w sytuacjach, gdy nie mamy wolnych rąk.

Wydajność

OnePlus Watch 2 zaimplementowany ma mocny mobilny układ dedykowany wearables czyli Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 i do tego dochodzi 2 GB pamięci RAM, taki zestaw daje bardzo dobre osiągi i faktycznie zegarek działa płynnie. Nawigacja po interfejsie WearOS jest błyskawiczna, bez zauważalnych opóźnień czy zawieszek. Przełączanie między aplikacjami odbywa się szybko i płynnie, co znacząco poprawia komfort codziennego użytkowania.

Aplikacje systemowe oraz te pobrane ze sklepu Google Play uruchamiają się szybko i działają bez zacięć. Nawet bardziej wymagające aplikacje, takie jak te korzystające z GPS czy monitorujące parametry zdrowotne w czasie rzeczywistym, nie powodują zauważalnych spowolnień w pracy urządzenia. W sumie w jednym momencie pojawia się dłuższy moment „zastanowienia” zegarka, kiedy odblokowuje się ekran wzorem czy pinem. W innych wypadkach zegarek pod względem płynności nie miał żadnych zastrzeżeń.

Łączność

OnePlus Watch 2 oferuje szeroki wachlarz opcji łączności, co czyni go wszechstronnym urządzeniem komunikacyjnym. Co prawda nie mamy tutaj wersji z modułem LTE czy 5G, ale wszystkie pozostałe moduły łączności bezprzewodowej już znajdziemy w tym zegarku. Mamy zarówno Wi-Fi, Bluetooth 5.0 czy NFC, a także GPS, Glonass itd. Jakość połączenia Bluetooth jest bardzo dobra, zapewniając stabilną łączność ze smartfonem nawet na większe odległości. Nie zaobserwowałem problemów z utratą sygnału czy opóźnieniami w przesyłaniu powiadomień. GPS działa szybko i precyzyjnie. Czas potrzebny na uzyskanie fixa jest krótki, a dokładność śledzenia trasy podczas aktywności na świeżym powietrzu stoi na wysokim poziomie. Jest to szczególnie istotne dla osób uprawiających sporty takie jak bieganie czy kolarstwo.

Podsumowanie

OnePlus Watch 2 to bardzo dobry debiut marki w świecie zaawansowanych smartwatchy z systemem WearOS. Urządzenie to łączy w sobie elegancki design, wysoką jakość wykonania i zaawansowane funkcje, tworząc kompleksowe rozwiązanie dla osób poszukujących wszechstronnego smartwatcha. Podsumowując, OnePlus Watch 2 to udany produkt, który z pewnością znajdzie swoich zwolenników. Łącząc stylowy wygląd, zaawansowane funkcje i konkurencyjną cenę, ma szansę stać się poważnym graczem na rynku smartwatchy.