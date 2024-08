Samsung One UI 7: Rewolucja w interfejsie użytkownika na horyzoncie

Samsung, jeden z czołowych producentów smartfonów na świecie, szykuje się do wprowadzenia kolejnej dużej aktualizacji swojego interfejsu użytkownika – One UI 7. Ta najnowsza wersja, oparta na systemie Android 15, ma przynieść szereg innowacyjnych funkcji i usprawnień, które mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze swoich urządzeń Galaxy. Przyjrzyjmy się bliżej, czego możemy się spodziewać po nadchodzącej aktualizacji.

Duże Foldery One UI 7.0 Nowa organizacja aplikacji

Jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji w One UI 7 są tak zwane „Duże Foldery” (Large Folders). Ta funkcja, znana już użytkownikom innych interfejsów Android, takich jak HarmonyOS czy HyperOS, ma wreszcie trafić do ekosystemu Samsunga. Duże Foldery to znaczące ulepszenie standardowych folderów, które znamy z poprzednich wersji Androida. Podczas gdy zwykłe foldery pozwalają na grupowanie aplikacji, Duże Foldery idą o krok dalej, oferując znacznie większą wygodę i szybkość dostępu do często używanych aplikacji.

Jak działają Duże Foldery?

Typowy Duży Folder prezentuje się jako rozszerzona ikona na ekranie głównym, oferując układ siatki 3×3. To pozwala na bezpośredni dostęp do ośmiu aplikacji za pomocą jednego dotknięcia. Dziewiąte miejsce w siatce zajmuje zminimalizowana ikona, która po dotknięciu rozwija folder, pokazując wszystkie zawarte w nim aplikacje. Ta funkcja znacząco usprawnia proces otwierania aplikacji w porównaniu do standardowych folderów, eliminując konieczność dodatkowych kroków w postaci otwierania folderu i wybierania aplikacji.

Choć szczegóły implementacji Samsunga pozostają tajemnicą, plotki sugerują, że firma może wprowadzić dodatkowe ulepszenia specyficzne dla urządzeń Galaxy, potencjalnie oferując jeszcze więcej opcji personalizacji i ulepszeń wizualnych.

Harmonogram wprowadzenia One UI 7

Samsung planuje ambitny harmonogram dla One UI 7:

– Sierpień 2024: Spodziewane uruchomienie programu beta One UI 7.

– Późny październik 2024: Przewidywana stabilna wersja systemu, prawdopodobnie po oficjalnej prezentacji na Samsung Developer Conference.

Program beta ma być dostępny w siedmiu krajach: Chinach, Niemczech, Indiach, Polsce, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To da szerokiej grupie użytkowników szansę na przetestowanie nowych funkcji i przekazanie cennych opinii przed oficjalnym wydaniem.

Inne oczekiwane funkcje w One UI 7

Oprócz Dużych Folderów, One UI 7 ma przynieść szereg innych ulepszeń:

Odświeżone ikony albumu: Nowy wygląd ikon w aplikacji Galeria ma poprawić estetykę i czytelność. Ulepszone szybkie ustawienia: Zoptymalizowany panel szybkich ustawień dla łatwiejszego dostępu do często używanych funkcji. Zoptymalizowane ikony baterii: Nowy design ikon baterii ma zapewnić bardziej intuicyjne informacje o stanie naładowania. Galaxy Avatar: Nowa funkcja personalizacji, choć szczegóły nie są jeszcze znane. Przebudowany pasek wyszukiwania: W szufladzie aplikacji pasek wyszukiwania został przeniesiony na dół ekranu, co ułatwia obsługę jedną ręką, szczególnie na większych urządzeniach. Nowa animacja ładowania: Dynamiczny efekt wizualny na ekranie blokady podczas ładowania urządzenia. Opcja ukrywania nazw ikon: Możliwość pokazywania lub ukrywania nazw aplikacji na ekranie głównym, co pozwala na bardziej minimalistyczny wygląd. Ulepszenia w przeglądarce Samsung Internet: Nowa ikona i zoptymalizowane efekty wyświetlania czcionek mają poprawić estetykę i czytelność.

One UI 7 zapowiada się jako znacząca aktualizacja dla ekosystemu Samsung Galaxy. Z Dużymi Folderami jako flagową funkcją i szeregiem innych ulepszeń. Choć niektóre z tych funkcji mogą wydawać się znajome użytkownikom innych systemów Android, implementacja Samsunga może przynieść unikalne korzyści i funkcje specyficzne dla urządzeń Galaxy. Program beta One UI 7, który ma ruszyć w sierpniu, z pewnością dostarczy więcej szczegółów i pierwszych wrażeń z nowego interfejsu. Ostateczny sukces One UI 7 będzie zależeć od tego, jak dobrze Samsung zintegruje te nowe funkcje z istniejącym ekosystemem i jak skutecznie odpowie na feedback użytkowników podczas fazy testów beta.