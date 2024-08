Samsung Galaxy Z Flip 6 – test składanego smartfona

Samsung Galaxy Flip 6 to najnowszy przedstawiciel popularnej serii składanych smartfonów południowokoreańskiego giganta. W świecie, gdzie innowacje w dziedzinie smartfonów stają się coraz trudniejsze do osiągnięcia, składane urządzenia wciąż budzą emocje i zainteresowanie. W tej recenzji przyjrzę się bliżej temu, co Galaxy Flip 6 ma do zaoferowania. Czy jest to tylko kolejna iteracja znanego już pojęcia, czy może Samsung wprowadził znaczące ulepszenia, które czynią to urządzenie must have dla entuzjastów technologii i zwykłych użytkowników? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zanim zagłębimy się w szczegóły dotyczące samego urządzenia, przyjrzyjmy się temu, co znajdziemy w pudełku po zakupie Galaxy Flip 6. Pudełko nie wyróżnia się niczym szczególnym. Czarne, proste i minimalistyczne. Na froncie znajdziemy jedynie informację o modelu z jego wizualizacją. W środku również nie znajdziemy zbyt wielu elementów. Prócz samego telefonu mamy jedynie kabel USB-C i USB-C, a także zestaw papierologii. Warto zauważyć, że podobnie jak w przypadku wielu najnowszych flagowców, a coraz częściej średniaków Samsung nie dołącza do zestawu ładowarki. Firma argumentuje to troską o środowisko, ale dla wielu użytkowników może to stanowić całkiem spory problem, szczególnie jeśli nie posiadają oni kompatybilnej ładowarki z poprzedniego urządzenia.

Samsung Galaxy Flip 6 to zaawansowany technologicznie smartfon, który oferuje flagową specyfikację techniczną. Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym. W przypadku tego modelu nie mamy już takiego rozdzielenia jak w przypadku serii Galaxy S24 i każdy na całym świecie otrzymuje ten składany telefon właśnie z układem Qualcomma. Do dyspozycji użytkownika oddano 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, Galaxy Flip 6 oferuje dwie opcje: 256 GB lub 512 GB. Warto zauważyć, że urządzenie nie posiada wsparcia dla kart micro SD. Główny wyświetlacz to panel o przekątnej 6,7 cala, wykorzystujący technologię Dynamic AMOLED 2X. Oferuje on adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz. Zewnętrzny wyświetlacz, dostępny gdy urządzenie jest złożone, ma przekątną 3,4 cala i wykorzystuje technologię Super AMOLED. Jego rozdzielczość to 720 x 748 pikseli, a częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Choć mniejszy i o niższej specyfikacji niż główny ekran, oferuje on wygodny dostęp do podstawowych funkcji bez konieczności otwierania telefonu.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, Galaxy Flip 6 oferuje zestaw dwóch aparatów tylnych. Główny sensor to jednostka szerokokątna o rozdzielczości 50 MP z technologią Dual Pixel, przysłoną F/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 MP, przysłonie F/2.2 i kącie widzenia 123 stopni. Z przodu znajdziemy aparat do selfie o rozdzielczości 10 MP z przysłoną F/2.2. Energię dostarcza akumulator o pojemności 4000 mAh, co jest dobrym wynikiem biorąc pod uwagę kompaktowe wymiary urządzenia w stanie złożonym. Galaxy Flip 6 wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 25W oraz szybkie ładowanie bezprzewodowe.

Jakość wykonania oraz design

Galaxy Flip 6 kontynuuje elegancką i nowoczesną linię designu swojego poprzednika, jednocześnie wprowadzając subtelne, ale istotne ulepszenia. Składana konstrukcja pozostaje głównym wyróżnikiem tego modelu. Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości materiałów. Rama jest aluminiowa, co zapewnia solidność konstrukcji przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi. Tył smartfona pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus 3, które nie tylko dodaje elegancji, ale także zwiększa odporność na zarysowania i upadki. Mechanizm składania, który jest sercem tego urządzenia, został udoskonalony w porównaniu do poprzednich modeli. Samsung twierdzi, że zawiasy w Flip 6 zostały przetestowane na ponad 200 000 składań, co powinno zapewnić długotrwałą niezawodność. Składanie i rozkładanie urządzenia jest płynne i daje satysfakcjonujące uczucie, choć nadal można wyczuć lekką „bruzdę” w miejscu zgięcia ekranu, gdy telefon jest rozłożony. Warto zaznaczyć, że sam zawias jest mniejszy, mnie toporny, a telefon rozkłada się praktycznie idealnie na płasko. Samsung oferuje Galaxy Flip 6 w szerokiej gamie kolorów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Standardowe kolory to niebieski, szary, żółty i miętowy, ale w oficjalnym sklepie Samsunga dostępne są również wersje antracytowa, biała i brzoskwiniowa.

Gdy jest złożony, Galaxy Flip 6 jest niezwykle kompaktowy, łatwo mieści się w kieszeni czy małej torebce, choć z drugiej strony jest zauważalnie grubszy o „zwykłych” smartfonów. To duża zaleta w porównaniu do tradycyjnych smartfonów z dużymi ekranami. Po rozłożeniu, telefon ma wymiary zbliżone do standardowego smartfona, co zapewnia komfortowe użytkowanie. Dodatkowo, choć Samsung znacznie poprawił odporność na kurz i wodę (urządzenie posiada certyfikat IPX8), nadal nie dorównuje ona tradycyjnym smartfonom bez składanej konstrukcji.

Od frontu otrzymujemy (przy rozłożeniu telefonu) główny wyświetlacz wraz przednią kamerą do selfie. Nad nią znajdziemy z kolei głośnik do rozmów. Najwięcej elementów umieszczono na krawędziach urządzenia. Przyciski zasilania i regulacji głośności są umieszczone na prawej krawędzi urządzenia, łatwo dostępne zarówno gdy telefon jest złożony, jak i rozłożony. Czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania jest wygodny w użyciu i działa szybko. Lewa krawędź to jedynie tacka na kartę SIM. Na dolnej znajdziemy z kolei głośnik multimedialny, a także wyjście USB typu C i mikrofon. Vis a vis producent zaimplementował jedynie sam mikrofon. Plecki telefonu to z kolei dwa obiektywy aparatu głównego wraz z diodą doświetlającą LED, a także zewnętrzny ekran. Szkoda, że wyświetlacz nie „oblewa” w całości oczek aparatów i samej diody, wówczas uzyskalibyśmy ciekawy efekt.

Ekran

Ekran w smartfonie to jeden z najważniejszych elementów, a w przypadku składanego urządzenia jak Galaxy Flip 6, staje się on jeszcze bardziej kluczowy. Samsung, znany z produkcji jednych z najlepszych wyświetlaczy na rynku, nie zawiódł i w tym modelu.

Wyświetlacz główny

Główny wyświetlacz Galaxy Flip 6 to panel o przekątnej 6,7 cala, wykorzystujący technologię Dynamic AMOLED 2X. Oferuje on rozdzielczość 2640 x 1080 pikseli, co przekłada się na bardzo dobrą ostrość obrazu. Jedną z najważniejszych cech tego ekranu jest adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz, które zapewnia płynne animacje. Kolorystyka jest typowa dla paneli AMOLED – żywa i nasycona, choć Samsung oferuje możliwość dostosowania profilu kolorów do własnych preferencji. Jasność maksymalna na poziomie 1500 nitów zapewnia bardzo dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu. Zagięcie ekranu w miejscu składania jest nadal widoczne i wyczuwalne pod palcem, ale Samsung znacznie zredukował jego widoczność w porównaniu do poprzednich modeli. W codziennym użytkowaniu rzadko zwraca się na nie uwagę, chociaż może być zauważalne przy określonych kątach patrzenia lub podczas wyświetlania jednolitych kolorów.

Wyświetlacz zewnętrzny

Zewnętrzny ekran o przekątnej 3,4 cala to istotne ulepszenie w porównaniu do poprzednich modeli. Wykorzystuje on technologię Super AMOLED i oferuje rozdzielczość 720 x 748 pikseli. Mimo że odświeżanie jest ograniczone do 60 Hz, to dla większości zastosowań tego ekranu jest to w pełni wystarczające. Ten mały wyświetlacz jest niezwykle funkcjonalny. Pozwala na szybki podgląd powiadomień, sterowanie muzyką, sprawdzenie pogody czy nawet robienie selfie przy użyciu głównego aparatu. Samsung znacznie rozszerzył funkcjonalność tego ekranu, umożliwiając uruchamianie wielu aplikacji bez konieczności otwierania telefonu, ale nadal nie działa to w taki sam sposób jak np. u Motoroli. .

Warto wspomnieć o trybie Flex, który wykorzystuje możliwości składanej konstrukcji. Pozwala on na częściowe złożenie telefonu i używanie go w pozycji podobnej do laptopa. Jest to przydatne podczas wideorozmów, oglądania filmów czy robienia zdjęć z długim czasem naświetlania bez użycia statywu. Samsung zastosował ultra cienkie szkło (UTG) do ochrony głównego wyświetlacza, co znacznie poprawia jego trwałość w porównaniu do plastikowych rozwiązań stosowanych we wcześniejszych modelach składanych smartfonów. Niemniej jednak, użytkownicy powinni pamiętać, że ten typ ekranu nadal wymaga większej ostrożności niż tradycyjne smartfony.

Bateria

Galaxy Flip 6 wyposażony jest w baterię o pojemności 4000 mAh. To zauważalny wzrost w porównaniu do poprzedniego modelu (poprzednik miał ogniwo 3700 mAh) i krok w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę ograniczenia związane z kompaktową, składaną konstrukcją. W praktyce, przy umiarkowanym użytkowaniu, bateria jest w stanie zapewnić cały dzień pracy bez konieczności doładowywania. Należy jednak pamiętać, że intensywne korzystanie z urządzenia, szczególnie z włączonym adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz i maksymalną jasnością ekranu, może znacząco skrócić czas pracy na baterii. W takich przypadkach może być konieczne doładowanie telefonu w ciągu dnia.

Samsung wyposażył Galaxy Flip 6 w technologię „szybkiego” ładowania o mocy 25W. To nie jest może rekord w świecie smartfonów, ale ważne że jest szybsze niż podstawowe. Według deklaracji producenta, 30 minut ładowania powinno wystarczyć na naładowanie baterii do około 50%. W praktyce naładowanie do pełna telefonu to jednak ponad godzina i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przy telefonach z 120 W czy 240 W, te 25 W wygląda naprawdę biednie. Urządzenie wspiera również ładowanie bezprzewodowe. Dodatkowo, Galaxy Flip 6 oferuje funkcję ładowania zwrotnego, pozwalającą na bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń, takich jak słuchawki czy smartwatch, korzystając z energii zgromadzonej w baterii telefonu.

Podsumowując, choć bateria w Galaxy Flip 6 nie jest może rekordzistą w swojej klasie, to oferuje rozsądny kompromis między pojemnością a kompaktowymi wymiarami urządzenia. Dla większości użytkowników powinna zapewnić satysfakcjonujący czas pracy, szczególnie przy umiejętnym korzystaniu ze smartfonu.

Aparat

Aparaty fotograficzne od lat są jednym z kluczowych elementów, na które zwracają uwagę użytkownicy przy wyborze smartfona. W przypadku Galaxy Flip 6, Samsung postawił na sprawdzone rozwiązania, jednocześnie wprowadzając kilka istotnych ulepszeń. Główny aparat w Galaxy Flip 6 to jednostka o rozdzielczości 50 Mpx z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). To znaczące ulepszenie w porównaniu do poprzednika (wcześniej mieliśmy 12 Mpx oczko). Sensor wykorzystuje technologię Dual Pixel, co przekłada się na szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości. W praktyce, zdjęcia wykonane tym aparatem charakteryzują się dobrą szczegółowością, żywymi kolorami i szerokim zakresem dynamicznym.vW warunkach słabego oświetlenia, aparat radzi sobie całkiem nieźle. Tryb nocny, wykorzystujący zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu, pozwala na uzyskanie jasnych i szczegółowych zdjęć nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych.

Drugi aparat to jednostka ultraszerokokątna o rozdzielczości 12 Mpx z przysłoną F/2.2 i polem widzenia 123 stopni. Pozwala on na uchwycenie znacznie szerszej perspektywy, co jest szczególnie przydatne przy fotografowaniu krajobrazów czy architektury. Jakość zdjęć z tego aparatu jest dobra, choć zauważalnie niższa niż z głównej jednostki, szczególnie w słabszym świetle. Przedni aparat o rozdzielczości 10 Mpx z przysłoną f/2.2 zapewnia wysoką jakość selfie. Co ciekawe, dzięki składanej konstrukcji, użytkownicy mogą również wykorzystać główny aparat do robienia selfie, używając zewnętrznego ekranu jako wizjera. To rozwiązanie pozwala na uzyskanie znacznie lepszej jakości autoportretów.

Samsung wyposażył Galaxy Flip 6 w rozbudowane oprogramowanie aparatu. Użytkownicy mają dostęp do szeregu trybów i funkcji, takich jak tryb profesjonalny, tryb portretowy z rozmyciem tła, tryb nocny czy nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Warto wspomnieć o funkcji Single Take, która pozwala na wykonanie serii zdjęć i krótkich filmów jednym naciśnięciem przycisku, a następnie wybór najlepszych ujęć. W kwestii nagrywania wideo, Galaxy Flip 6 radzi sobie bardzo dobrze. Możliwość rejestracji w 4K przy 60 fps z głównego aparatu zapewnia płynne i szczegółowe nagrania. Optyczna stabilizacja obrazu skutecznie redukuje drgania, co jest szczególnie przydatne przy nagrywaniu w ruchu.

Podsumowując, aparat w Galaxy Flip 6 to solidny zestaw, który powinien zadowolić większość użytkowników. Choć może nie dorównuje najlepszym aparatom w flagowych, nieskładanych smartfonach, to oferuje wszechstronność i jakość wystarczającą do codziennego użytku i tworzenia treści na media społecznościowe. Unikalna, składana konstrukcja dodatkowo rozszerza możliwości kreatywne, co może być atrakcyjne dla osób poszukujących nowych sposobów na tworzenie ciekawych zdjęć i filmów.

Oprogramowanie

Samsung Galaxy Flip 6 pracuje pod kontrolą systemu Android 14, na który nałożona jest najnowsza wersja nakładki One UI 6.1. Mamy również pakiet bezpieczeństwa datowany na czerwiec bieżącego roku, więc świeży zestaw. Warto również wspomnieć, że Samsung zobowiązał się do dostarczania aktualizacji systemu operacyjnego i zabezpieczeń dla Galaxy Flip 6 przez 4 lata, co jest jednym z najdłuższych okresów wsparcia na rynku smartfonów z Androidem.

Jak w przypadku większości smartfonów, Galaxy Flip 6 zawiera pewną liczbę przedinstalowanych aplikacji. Oprócz standardowych aplikacji Google, znajdziemy tu pakiet aplikacji Samsunga, takich jak Samsung Health czy Galaxy Store. Niektórzy użytkownicy mogą uznać to za nadmiar, ale większość z tych aplikacji można wyłączyć lub odinstalować.

Multimedia

Galaxy Flip 6, dzięki swojemu wyjątkowemu designowi i zaawansowanym komponentom, oferuje ciekawe doświadczenia multimedialne. Mimo kompaktowej konstrukcji, Samsung zdołał zaimplementować w Galaxy Flip 6 system stereo. Głośniki oferują czysty i głośny dźwięk, choć ze względu na ograniczenia fizyczne, nie dorównują one jakością najlepszym klasycznym smartfonom. Bas jest obecny, ale nie tak głęboki jak w większych urządzeniach. Warto zauważyć, że Galaxy Flip 6 nie posiada gniazda słuchawkowego 3,5mm. Użytkownicy muszą korzystać z słuchawek bezprzewodowych lub adaptera USB-C na jack 3,5mm. Samsung oferuje wsparcie dla zaawansowanych kodeków audio, takich jak aptX HD czy LDAC, co zapewnia wysoką jakość dźwięku przy korzystaniu z kompatybilnych słuchawek bezprzewodowych. Główny ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ zapewnia bardzo dobre wrażenia podczas oglądania filmów czy grania w gry. Kolory są żywe, czerń głęboka, a jasność wystarczająca do komfortowego korzystania nawet w słoneczne dni. Unikalną cechą Galaxy Flip 6 jest możliwość częściowego złożenia telefonu i postawienia go jak mini laptopa. Ten tryb, zwany Flex Mode, jest szczególnie przydatny podczas oglądania wideo – dolna część telefonu może służyć jako podstawka, a górna jako ekran.

Choć sam Galaxy Flip 6 nie obsługuje trybu DeX (czyli możliwości podłączenia telefonu do monitora i korzystania z interfejsu przypominającego komputer), to wspiera DeX bezprzewodowo. Oznacza to, że możemy przesyłać obraz na kompatybilne telewizory czy monitory, co rozszerza możliwości multimedialne urządzenia.

Czytnik linii papilarnych

Główną metodą biometrycznej autentykacji w Galaxy Flip 6 jest czytnik linii papilarnych. Jest on zintegrowany z przyciskiem zasilania, co jest rozwiązaniem często stosowanym w smartfonach. W praktyce, czytnik działa szybko i precyzyjnie. Proces rejestracji odcisku palca jest prosty i intuicyjny, a samo odblokowanie telefonu odbywa się błyskawicznie. Jako alternatywną metodę biometrycznej autentykacji, Samsung oferuje w Galaxy Flip 6 rozpoznawanie twarzy. Wykorzystuje ono przednią kamerę do analizy rysów twarzy użytkownika. Warto jednak zaznaczyć, że jest to rozwiązanie oparte wyłącznie na oprogramowaniu, bez dodatkowych czujników 3D. Oznacza to, że choć jest ono wygodne w użyciu, nie zapewnia takiego poziomu bezpieczeństwa jak czytnik linii papilarnych czy bardziej zaawansowane systemy rozpoznawania twarzy z dodatkowymi czujnikami.

Wydajność oraz gry

Galaxy Flip 6 jest wyposażony w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, co plasuje go w czołówce najbardziej wydajnych smartfonów na rynku. W połączeniu z 12 GB pamięci RAM LPDDR5X, urządzenie oferuje dobrą moc obliczeniową. W codziennym użytkowaniu Galaxy Flip 6 działa niezwykle płynnie. Przełączanie między aplikacjami jest błyskawiczne, a interfejs użytkownika reaguje natychmiast na dotyk. Nawet przy wielu otwartych aplikacjach w tle, nie zauważymy spowolnień czy opóźnień. Galaxy Flip 6 radzi sobie również dobrze z najbardziej wymagającymi grami mobilnymi. Tytuły takie jak Genshin Impact, PUBG Mobile czy Call of Duty: Mobile działają płynnie przy najwyższych ustawieniach graficznych. 120 Hz odświeżanie ekranu dodatkowo poprawia płynność rozgrywki w grach, które to wspierają. Warto jednak zauważyć, że podczas długich sesji gamingowych urządzenie może się znacząco nagrzewać, co może prowadzić do throttlingu (obniżenia wydajności w celu kontroli temperatury). Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

Samsung Galaxy Flip 6 oferuje pełen zestaw nowoczesnych standardów łączności. Mamy oczywiście NFC, Bluetooth w wersji 5.3, a także wsparcie dla 5G czy Wi-Fi. Wszystkie te moduły działają bez zarzutów i nie miałem podczas testów z nimi żadnych problemów. Jeśli z kolei chodzi o samą jakość rozmów również nie dostrzegłem w tym kontekście jakiś większych problemów. Zarówno mnie jak i rozmówcę było słychać bardzo dobrze.

Podsumowanie

Samsung Galaxy Flip 6 to bez wątpienia ciekawe urządzenie. Oferuje topową wydajność, dobre aparaty i unikalny design, który przyciąga uwagę. Jednocześnie jego wysoka cena i pewne kompromisy związane ze składaną konstrukcją (np. mniejsza bateria) sprawiają, że nie jest to smartfon dla każdego. Z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę, że zmian w stosunku do poprzednika jest naprawdę niewiele i konkurencja, która jeszcze dwa, trzy lata temu była daleko w tyle aktualnie dogoniła, a w wielu aspektach przegoniła Samsunga i jego składane telefony. W kolejnych latach osobiście liczę na więcej zmian i nowości, które zdecydowanie wyróżnią telefon Samsunga spośród grona innych składaków.