Samsung Galaxy Z Fold6 liderem wśród aparatów w składanych smartfonach

W świecie szybko rozwijającej się technologii mobilnej, Samsung po raz kolejny udowadnia swoją pozycję lidera innowacji. Najnowszy raport DxOMark, renomowanej organizacji zajmującej się testowaniem i oceną jakości aparatów w urządzeniach mobilnych, potwierdza, że Galaxy Z Fold6 jest obecnie najlepszym składanym smartfonem pod względem możliwości fotograficznych. Samsung Galaxy Z Fold6 oferuje bardzo dobrą jakość zdjęć i filmów. Eksperci DxOMark szczególnie docenili:

– Bardzo dobrą ekspozycję i szeroki zakres dynamiki

– Wysoką szczegółowość i niski poziom szumów w dobrym oświetleniu

– Imponującą jakość zdjęć teleobiektywem na dużych odległościach

– Precyzyjne odwzorowanie głębi w trybie bokeh

– Stabilną ekspozycję w nagraniach wideo z szerokim zakresem dynamicznym

– Wysoki poziom detali w większości warunków filmowania

– Naturalne odwzorowanie kolorów w trybie wideo

– Skuteczną stabilizację obrazu, szczególnie podczas nagrywania statycznego

Te cechy sprawiają, że Galaxy Z Fold6 staje się atrakcyjnym wyborem nie tylko dla entuzjastów nowych technologii, ale również dla osób ceniących wysoką jakość mobilnej fotografii i wideo. Samsung konsekwentnie wprowadza nowości w dziedzinie aparatów smartfonowych choć nie ma tu rewolucji, to Galaxy Z Fold6 jest tego najlepszym przykładem. Urządzenie łączy w sobie zalety składanej konstrukcji z zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi.

Warto podkreślić, że Galaxy Z Fold6 otrzymał w testach DxOMark wynik porównywalny z takimi flagowcami jak iPhone 14 czy Samsung Galaxy S23. To dobry wynik, ale nadal to nie jest fotograficzny flagowiec z najwyższej półki np. na równi z Galaxy Ultra 24

Obszary do poprawy

Mimo imponujących wyników, eksperci DxOMark wskazali również na pewne obszary, które wymagają dalszego doskonalenia:

– Obecność szumów luminancji i chrominancji w pomieszczeniach i słabym oświetleniu

– Problemy z autofokusem w warunkach słabego oświetlenia

– Sporadyczne niedokładności w balansie bieli i odwzorowaniu kolorów

– Szumy luminancji w zdjęciach ultraszerokokątnych

– Niedoświetlone obiekty w nocnych zdjęciach bez lampy błyskowej

– Niestabilności ekspozycji i kolorów w trybie wideo

– Niestabilny autofokus i problemy z ponownym ustawianiem ostrości w trybie wideo

– Wysoki poziom szumów w nagraniach wideo, szczególnie w słabym oświetleniu

– Pewne artefakty w nagraniach wideo, w tym efekt dzwonienia i kwantyzacja kolorów

Przyszłość mobilnej fotografii

Galaxy Z Fold6 stanowi krok naprzód w dziedzinie fotografii na składanych smartfonach. Jego mocne strony w zakresie dynamiki, zachowania detali i stabilizacji wideo są godne pochwały. Jednak adresowanie zidentyfikowanych niedociągnięć w zakresie wydajności przy słabym oświetleniu, autofokusa, dokładności kolorów i stabilności ekspozycji w trybie wideo będzie kluczowe dla przyszłych wersji składaków, aby w pełni wykorzystać potencjał fotograficzny urządzenia.

Czy w takim razie wszystkie zmiany w aparatach w najnowszym Galaxy Fold 6 są rewolucyjne? Zdecydowanie nie, to mały kroczek w dobrym kierunku, ale mimo wszystko nadal tylko niewielki krok i aparaty w składanych smartfonach to często drugorzędna sprawa, co już w zwykłych flagowcach nie jest takie oczywiste. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem co sądzicie o takim podejściu do aparatów wśród producentów składanych urządzeń

Źródło: gizchina.com